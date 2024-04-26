США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країн G7 та ЄС, - міністр фінансів Єллен
Арешт російських активів є виправданим, але є лише однією з можливостей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.
Зокрема, активи можуть служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.
"Це варіант, який обговорювався. Лідери попросили нас надати їм низку варіантів", - наголосила Єллен.
Та додала, що США переконані, що повна конфіскація російських активів є виправданою, але додала, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7, які досі мають сумніви щодо певних факторів стримування.
"Європейці зробили дуже конструктивний крок, і більшість російських активів, що зберігаються в Бельгії, тепер конвертовані в готівку, і Euroclear заробляє відсотки на ці активи. Європейський союз погодився відокремити ці відсотки та, по суті, рухатися далі за програмою, за якою вони можуть бути передані Україні. Такий підхід може бути широко підтриманий країнами, які занепокоєні арештом активів. Існує ціла низка варіантів", - зазначила Єллен.
Міністерка фінансів наголосила, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи, якщо цю пропозицію не підтримають країни G7 та ЄС.
Нагадаємо, країни G7 активно обговорюють пропозицію США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні.
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Золото Путина.
Запад уже год пытается конфисковать активы российского ЦБ. За это время власти накопили еще 100 млрд долларов «теневых резервов» за рубежом.
Вскоре после начала российского вторжения в Украину западные страны объявили о заморозке золотовалютных резервов ЦБ. Под блокировку попали около 300 млрд долларов - эти средства хранились в странах, которые ввели санкции против России. Однако из-за юридических препятствий конфисковать эти активы нельзя. Более того, найти пока удалось только треть от этих средств. Параллельно за прошлый год Россия накопила до 100 млрд долларов «теневых резервов» на счетах в Европе. «Новая газета Европа» рассказывает, что как Россия в обход санкций продолжает копить деньги на Западе.
Как Россия копила на войну.
Почему так сложно найти резервы.
До конфискаций еще далеко.
Скрытые резервы . https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/25/zoloto-putina?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0w7Hy5KtKmjvhpBe29VpwkLnEBSZgOWT9sCGam6KIwsxmVTboPxB7KupA_aem_AdPW4NjwYNYAQB1JBztvT2BhHhOs3WWbIR6XuUjt9F9ySdnWGTN-nEqQs8ceR0tBVVX75axUQ2USLq-lWGNQHcZx https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/25/zoloto-putina
ФБ
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Потом можно будет даже извиниться, типа - ну не шмогли защитить