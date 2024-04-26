США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країн G7 та ЄС, - міністр фінансів Єллен

Арешт російських активів є виправданим, але є лише однією з можливостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Зокрема, активи можуть служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

"Це варіант, який обговорювався. Лідери попросили нас надати їм низку варіантів", - наголосила Єллен.

Та додала, що США переконані, що повна конфіскація російських активів є виправданою, але додала, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7, які досі мають сумніви щодо певних факторів стримування.

"Європейці зробили дуже конструктивний крок, і більшість російських активів, що зберігаються в Бельгії, тепер конвертовані в готівку, і Euroclear заробляє відсотки на ці активи. Європейський союз погодився відокремити ці відсотки та, по суті, рухатися далі за програмою, за якою вони можуть бути передані Україні. Такий підхід може бути широко підтриманий країнами, які занепокоєні арештом активів. Існує ціла низка варіантів", - зазначила Єллен.

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Міністерка фінансів наголосила, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи, якщо цю пропозицію не підтримають країни G7 та ЄС.

Нагадаємо, країни G7 активно обговорюють пропозицію США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні.