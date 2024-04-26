США вряд ли смогут конфисковать российские активы без поддержки страны G7 и ЕС, - министр финансов Еллен
Арест российских активов оправдан, но является лишь одной из возможностей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
В частности, активы могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине.
"Это вариант, который обсуждался. Лидеры попросили нас предоставить им ряд вариантов", - подчеркнула Йеллен.
И добавила, что США убеждены, что полная конфискация российских активов является оправданной, но добавила, что другие подходы, вероятно, будут более приемлемыми для некоторых партнеров по G7, которые до сих пор сомневаются относительно определенных факторов сдерживания.
"Европейцы сделали очень конструктивный шаг, и большинство российских активов, хранящихся в Бельгии, теперь конвертированы в наличные, и Euroclear зарабатывает проценты на эти активы. Европейский союз согласился отделить эти проценты и, по сути, двигаться дальше по программе, по которой они могут быть переданы Украине. Такой подход может быть широко поддержан странами, которые обеспокоены арестом активов. Существует целый ряд вариантов", - отметила Йеллен.
Министр финансов отметила, что США вряд ли смогут конфисковать российские активы, если это предложение не поддержат страны G7 и ЕС.
Напомним, страны G7 активно обсуждают предложение США относительно использования будущих процентов от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов для помощи Украине.
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Золото Путина.
Запад уже год пытается конфисковать активы российского ЦБ. За это время власти накопили еще 100 млрд долларов «теневых резервов» за рубежом.
Вскоре после начала российского вторжения в Украину западные страны объявили о заморозке золотовалютных резервов ЦБ. Под блокировку попали около 300 млрд долларов - эти средства хранились в странах, которые ввели санкции против России. Однако из-за юридических препятствий конфисковать эти активы нельзя. Более того, найти пока удалось только треть от этих средств. Параллельно за прошлый год Россия накопила до 100 млрд долларов «теневых резервов» на счетах в Европе. «Новая газета Европа» рассказывает, что как Россия в обход санкций продолжает копить деньги на Западе.
Как Россия копила на войну.
Почему так сложно найти резервы.
До конфискаций еще далеко.
Скрытые резервы . https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/25/zoloto-putina?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0w7Hy5KtKmjvhpBe29VpwkLnEBSZgOWT9sCGam6KIwsxmVTboPxB7KupA_aem_AdPW4NjwYNYAQB1JBztvT2BhHhOs3WWbIR6XuUjt9F9ySdnWGTN-nEqQs8ceR0tBVVX75axUQ2USLq-lWGNQHcZx https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/25/zoloto-putina
ФБ
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Потом можно будет даже извиниться, типа - ну не шмогли защитить