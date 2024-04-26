США вряд ли смогут конфисковать российские активы без поддержки страны G7 и ЕС, - министр финансов Еллен

Арест российских активов оправдан, но является лишь одной из возможностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В частности, активы могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине.

"Это вариант, который обсуждался. Лидеры попросили нас предоставить им ряд вариантов", - подчеркнула Йеллен.

И добавила, что США убеждены, что полная конфискация российских активов является оправданной, но добавила, что другие подходы, вероятно, будут более приемлемыми для некоторых партнеров по G7, которые до сих пор сомневаются относительно определенных факторов сдерживания.

"Европейцы сделали очень конструктивный шаг, и большинство российских активов, хранящихся в Бельгии, теперь конвертированы в наличные, и Euroclear зарабатывает проценты на эти активы. Европейский союз согласился отделить эти проценты и, по сути, двигаться дальше по программе, по которой они могут быть переданы Украине. Такой подход может быть широко поддержан странами, которые обеспокоены арестом активов. Существует целый ряд вариантов", - отметила Йеллен.

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Министр финансов отметила, что США вряд ли смогут конфисковать российские активы, если это предложение не поддержат страны G7 и ЕС.

Напомним, страны G7 активно обсуждают предложение США относительно использования будущих процентов от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов для помощи Украине.