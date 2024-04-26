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Новости
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США вряд ли смогут конфисковать российские активы без поддержки страны G7 и ЕС, - министр финансов Еллен

Джанет Єллен

Арест российских активов оправдан, но является лишь одной из возможностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В частности, активы могут служить залогом для заимствований на рынке, чтобы помочь Украине.

"Это вариант, который обсуждался. Лидеры попросили нас предоставить им ряд вариантов", - подчеркнула Йеллен.

И добавила, что США убеждены, что полная конфискация российских активов является оправданной, но добавила, что другие подходы, вероятно, будут более приемлемыми для некоторых партнеров по G7, которые до сих пор сомневаются относительно определенных факторов сдерживания.

"Европейцы сделали очень конструктивный шаг, и большинство российских активов, хранящихся в Бельгии, теперь конвертированы в наличные, и Euroclear зарабатывает проценты на эти активы. Европейский союз согласился отделить эти проценты и, по сути, двигаться дальше по программе, по которой они могут быть переданы Украине. Такой подход может быть широко поддержан странами, которые обеспокоены арестом активов. Существует целый ряд вариантов", - отметила Йеллен.

Также читайте: США могут отказаться от конфискации российских активов, если это предложение не поддержат страны Большой семерки и Евросоюза

Министр финансов отметила, что США вряд ли смогут конфисковать российские активы, если это предложение не поддержат страны G7 и ЕС.

Напомним, страны G7 активно обсуждают предложение США относительно использования будущих процентов от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов для помощи Украине.

Автор: 

Еллен Джанет (37) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+3
Ви можете хоч у єдинорогів вірити, а по факту пуйло зараз отримує в рази більше грошей із продажу тому ж Заходу нафти, по пуйлостану забороняють стріляти, щоб там був мир і взагалі парашу навіть спонсором тероризму признати не можуть, а ви тут про конфіскацію. Заходу потрібна параша, потрібні відносини з парашею набагато більше, ніж Україна..
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26.04.2024 08:39
+2
Якби рашка провалилася під землю, як би було всім спокійно і класно...
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26.04.2024 08:16
+2
От і все. Другий лендліз. Спочатку гучні заяви, а потім не менш гучний пшик...
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26.04.2024 08:32
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Правила форума Совет форумчан
Ето тяжело
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26.04.2024 08:15 Ответить
Якби рашка провалилася під землю, як би було всім спокійно і класно...
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26.04.2024 08:16 Ответить
От і все. Другий лендліз. Спочатку гучні заяви, а потім не менш гучний пшик...
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26.04.2024 08:32 Ответить
Вірю що підтримають і х..ла нагнуть перед світом, взагалі злочинець компенсує задану шкоду майном і грошима
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26.04.2024 08:34 Ответить
Ви можете хоч у єдинорогів вірити, а по факту пуйло зараз отримує в рази більше грошей із продажу тому ж Заходу нафти, по пуйлостану забороняють стріляти, щоб там був мир і взагалі парашу навіть спонсором тероризму признати не можуть, а ви тут про конфіскацію. Заходу потрібна параша, потрібні відносини з парашею набагато більше, ніж Україна..
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26.04.2024 08:39 Ответить
Патріоти і Ф - 16 теж були фантастикою, може і томагавки скоро полетять на москву, нічого неможливого немає
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26.04.2024 08:49 Ответить
Так а хто буде проти? Німці?
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26.04.2024 08:37 Ответить
До конфискации "ЗОЛОТА ПУТИНА" также далеко как и Украине до членства в НАТО, или неосуществимо как построение коммунизма в СССР («Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» - XXII съезд КПСС в 1961 году.) ?

Золото Путина.

Запад уже год пытается конфисковать активы российского ЦБ. За это время власти накопили еще 100 млрд долларов «теневых резервов» за рубежом.

Вскоре после начала российского вторжения в Украину западные страны объявили о заморозке золотовалютных резервов ЦБ. Под блокировку попали около 300 млрд долларов - эти средства хранились в странах, которые ввели санкции против России. Однако из-за юридических препятствий конфисковать эти активы нельзя. Более того, найти пока удалось только треть от этих средств. Параллельно за прошлый год Россия накопила до 100 млрд долларов «теневых резервов» на счетах в Европе. «Новая газета Европа» рассказывает, что как Россия в обход санкций продолжает копить деньги на Западе.

Как Россия копила на войну.

Почему так сложно найти резервы.

До конфискаций еще далеко.

Скрытые резервы . https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/25/zoloto-putina?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0w7Hy5KtKmjvhpBe29VpwkLnEBSZgOWT9sCGam6KIwsxmVTboPxB7KupA_aem_AdPW4NjwYNYAQB1JBztvT2BhHhOs3WWbIR6XuUjt9F9ySdnWGTN-nEqQs8ceR0tBVVX75axUQ2USLq-lWGNQHcZx https://novayagazeta.eu/articles/2023/04/25/zoloto-putina
ФБ

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26.04.2024 08:59 Ответить
Якщо конфісковувати, то передавати Зеленському. Це вони робити не будуть, поки є Зеленський.
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26.04.2024 09:11 Ответить
Попросите хакеров, они конфискують и на них потом всё свалите.
Потом можно будет даже извиниться, типа - ну не шмогли защитить
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26.04.2024 09:41 Ответить
 
 