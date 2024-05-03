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Замороженные активы РФ: страны G7 больше не обсуждают тотальную конфискацию, - Financial Times

рф,росія,заморожені,актив

Страны "Большой семерки" больше не обсуждают вопрос тотальной конфискации российских активов, ищут альтернативные варианты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц G7.

"Несмотря на то, что Украина продолжает настаивать на полной конфискации российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что это больше не стоит в повестке дня. Вместо этого они ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов", - говорится в материале.

И хотя администрация Байдена поддержала призывы к конфискации, как Канада и некоторые члены правительства Великобритании. Тем временем Япония, Франция, Германия, Италия – и сам ЕС – остаются очень осторожными, что завело дело в тупик. А также такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия.

"Другие правительства, включая страны G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, которые будут означать нарушение международного права - именно то, в чем они обвиняют Россию", - говорится в статье.

Отмечается, что среди противников идеи полной конфискации российских активов – руководители центральных банков G7, осознающих стабилизирующую роль, которую играют валютные резервы.

По мнению противников идеи полной конфискации российских активов, такой шаг рискует создать опасный прецедент в международном праве, который может поставить под угрозу не только интересы любой враждующей с западными столицами страны, но и международный правопорядок.

Какие варианты предлагают?

Один из вариантов предложила Бельгия: использование резервов российского центрального банка в Euroclear в качестве залога для кредита для Украины.

Для этого G7 должна создать специальную структуру. Она будет выпускать долговые обязательства от имени России, и обеспечение будет востребовано только тогда, когда долг достигнет срока погашения.

Однако, опасаясь судебных претензий к Euroclear, от этого варианта пришлось отказаться.

Читайте также: Германия против конфискации активов Кремля из-за опасений исков за Вторую мировую, - The Wall Street Journal

США предлагает выделить около 50 млрд долларов финансирования для Украины посредством кредита или облигаций, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов. Белый дом надеется, что эта идея получит поддержку лидеров G7 в июне.

Страны ЕС планируют согласовать план по закупке оружия для Украины за счет нынешних и будущих доходов от российских активов к Euroclear уже в ближайшие недели

"Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры, и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы и согласится пойти на территориальные уступки Украине. Вы не сможете этого сделать, если вы уже заложили эти активы", – сказал германский чиновник.

Напомним, в конце апреля издание Reuters писало, что Украине может не хватить помощи от США, однако конфискация российских активов позволит вести войну по крайней мере до 2028 года.

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Автор: 

G7 (833) россия (95372) Украина (44914) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+6
Все ворье мира и все диктаторские режимы несут деньги в Европу. Нельзя их обманывать. А то эти недоразвитые уроды будут тратить деньги дома, или не дай Бог понесут в Китай.
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03.05.2024 12:30
+4
Очікувано.
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03.05.2024 12:23
+3
Ну иого нах -- на % купляите зброю для Украіни
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03.05.2024 12:16
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Ну иого нах -- на % купляите зброю для Украіни
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03.05.2024 12:16 Ответить
"Тот все в процентах, пожалуй, проверь!"
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03.05.2024 12:22 Ответить
Очікувано.
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03.05.2024 12:23 Ответить
А як можна віддати в заставу те, що не можна забрати?
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03.05.2024 12:25 Ответить
А навіщо, можна ще навіть рашці з китай грошенят підкинути, щоб ескалації не було. Тайваню приготуватися.
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03.05.2024 12:30 Ответить
Все ворье мира и все диктаторские режимы несут деньги в Европу. Нельзя их обманывать. А то эти недоразвитые уроды будут тратить деньги дома, или не дай Бог понесут в Китай.
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03.05.2024 12:30 Ответить
Оцетаким рішенням ,вони обікрали Бубочку та всю його шоблу,яка вже розкатала губу на то бабло...
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03.05.2024 12:37 Ответить
Ну скажем так конфисковать 300 миллиардов и отдать в распоряжение президенту и правительству... идея интересная, но... лучше оружием и техникой помогать ))
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03.05.2024 12:40 Ответить
Чому в мене враження, що заблоковані російські кошти захід збирається віддавати росії тільки в обмін на поступки росії не загребати поспішно землі вже самого ЄС?
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03.05.2024 12:52 Ответить
Кінець 2гої серії *золота Полуботка*.
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03.05.2024 13:47 Ответить
Ніколи не підтримував конфіскацію без суду. Хай не тягнуть з міжнародним кримінальним судом і не чекають закінчення війни. Хай ухвалюють вироки і відшкодування вже втраченого, а нові втрати розглянуть пізніше. Щоб раші не солодко було виплачувати відшкодування, заморожені активи не повертати до повного виконання вироків суду. Для цього після вироків конфісковувати все до чого можна буде дотягнутися з майна раші в інших країнах.
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03.05.2024 14:29 Ответить
 
 