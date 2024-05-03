Замороженные активы РФ: страны G7 больше не обсуждают тотальную конфискацию, - Financial Times

Страны "Большой семерки" больше не обсуждают вопрос тотальной конфискации российских активов, ищут альтернативные варианты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц G7.

"Несмотря на то, что Украина продолжает настаивать на полной конфискации российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что это больше не стоит в повестке дня. Вместо этого они ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов", - говорится в материале.

И хотя администрация Байдена поддержала призывы к конфискации, как Канада и некоторые члены правительства Великобритании. Тем временем Япония, Франция, Германия, Италия – и сам ЕС – остаются очень осторожными, что завело дело в тупик. А также такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия.

"Другие правительства, включая страны G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, которые будут означать нарушение международного права - именно то, в чем они обвиняют Россию", - говорится в статье.

Отмечается, что среди противников идеи полной конфискации российских активов – руководители центральных банков G7, осознающих стабилизирующую роль, которую играют валютные резервы.

По мнению противников идеи полной конфискации российских активов, такой шаг рискует создать опасный прецедент в международном праве, который может поставить под угрозу не только интересы любой враждующей с западными столицами страны, но и международный правопорядок.

Какие варианты предлагают?

Один из вариантов предложила Бельгия: использование резервов российского центрального банка в Euroclear в качестве залога для кредита для Украины.

Для этого G7 должна создать специальную структуру. Она будет выпускать долговые обязательства от имени России, и обеспечение будет востребовано только тогда, когда долг достигнет срока погашения.

Однако, опасаясь судебных претензий к Euroclear, от этого варианта пришлось отказаться.

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США предлагает выделить около 50 млрд долларов финансирования для Украины посредством кредита или облигаций, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов. Белый дом надеется, что эта идея получит поддержку лидеров G7 в июне.

Страны ЕС планируют согласовать план по закупке оружия для Украины за счет нынешних и будущих доходов от российских активов к Euroclear уже в ближайшие недели

"Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры, и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы и согласится пойти на территориальные уступки Украине. Вы не сможете этого сделать, если вы уже заложили эти активы", – сказал германский чиновник.

Напомним, в конце апреля издание Reuters писало, что Украине может не хватить помощи от США, однако конфискация российских активов позволит вести войну по крайней мере до 2028 года.

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