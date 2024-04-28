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Германия против конфискации активов Кремля из-за опасений исков за Вторую мировую, - The Wall Street Journal

рф,росія,заморожені,актив

Германия пока категорически выступает против конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление и военную поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня пишет газета The Wall Street Journal.

Германские власти настаивают, что эти средства должны оставаться неприкосновенными, чтобы их потом можно было использовать как рычаг во время переговоров о завершении войны и возвращении территории Украины.

Еще одним мотивом отказа ФРГ от взыскания активов может быть желание защитить германские компании, которые все еще работают в РФ, от ответной конфискации.

Кроме того, как отмечается в публикации, это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Также читайте: США могут отказаться от конфискации российских активов, если это предложение не поддержат страны Большой семерки и Евросоюза, - АР

Ранее министр финансов США Джанет Еллен заявляла, что США вряд ли смогут конфисковать российские активы без поддержки стран G7 и ЕС.

Напомним, страны G7 активно обсуждают предложение США по использованию будущих процентов от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов для помощи Украине.

Автор: 

Германия (6926) россия (95352) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+21
"Побоювання"-ось що буде написано на могилі західної цивілізації, якщо не схаменуться.
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28.04.2024 15:01
+15
хайль путлер, господин шольц!
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28.04.2024 14:59
+14
повна маячня
німці давно виплатили репарації усім постраждалим
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28.04.2024 15:21
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довб...
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28.04.2024 14:58 Ответить
повна маячня
німці давно виплатили репарації усім постраждалим
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28.04.2024 15:21 Ответить
І як це в'яжеться одне з одним🤔🧐😁 Певно варто налякати полохливих німецьких рожевих поні погрозою подати Україною позов в суд за 2 Світову і вимагати компенсацію Таурусами Може хоч тоді в тевтонських мізках клацне потрібний перемикач, а то щось бідолаг там закоротило нєпадзєці
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28.04.2024 15:52 Ответить
Доречі..подати не тільки за другу світову..
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28.04.2024 16:00 Ответить
хайль путлер, господин шольц!
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28.04.2024 14:59 Ответить
Шолс прс
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28.04.2024 15:00 Ответить
"Побоювання"-ось що буде написано на могилі західної цивілізації, якщо не схаменуться.
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28.04.2024 15:01 Ответить
Німеччина упростила шлях для Китайських інвестицій в свою економіку. Сам шольц їздив домовлятись. А в замін треба теж щось...
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28.04.2024 16:20 Ответить
Фюрер би вами пишався.

Які ж недорозвинені привладні німці зараз, аж соромно за них. Невже власна їхня історія нацизму та її наслідки нічому не навчили.
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28.04.2024 15:08 Ответить
хай німці дадуть позов за Лєдовоє побоіще і таді квіти.
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28.04.2024 15:09 Ответить
Конкретно на русскава чєлавєка Ейзенштейна, бо в реалі його не було.

Російські міфи про Великі Перемоги або Як Сталін придумав Льодове побоїще.
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/antymif/rosiyski-mify-pro-velyki-peremogy-abo-yak-stalin-prydumav-lodove-poboyishche
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28.04.2024 15:16 Ответить
Савецкаго человека Ейзенштейна. Бо його батько еврей з Білої Церкви, працювавший в Ризі. Як завжди відомий росіянин ні разу ні руський.
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28.04.2024 15:29 Ответить
«Вставайте, люди русские!» - хор из советского кинофильма «Александр Невский» (1938) режиссёра Сергея Эйзенштейна.
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28.04.2024 15:40 Ответить
Шо с мардовскава: "Всравай мардва".
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28.04.2024 20:38 Ответить
Так і мордва ж це не русскіє...хто русскіє? атзавітісь!
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28.04.2024 21:17 Ответить
Зброю не даємо через "побоювання",проти заморожування активів через "побоювання".
Як мені шкода німців,в ніх таке страшне життя.не те шо в нас на голову не прилетіло і то гарно
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28.04.2024 15:10 Ответить
Жахи тут , жахи там. А ху-ло нічого не боїться , кидає гівно на вентилятор . Сам у гівні, та й усіх , куди долітає бруднить.
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28.04.2024 15:13 Ответить
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28.04.2024 15:16 Ответить
Деградация немецкой нации очевидна. Вне всяких сомнений.
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28.04.2024 15:47 Ответить
Тіло Сарацин "Германия.Самоликвидация" (нажаль тільки німецька, англійська чи кацапська в інтернеті). рекомендую до читання.
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28.04.2024 16:17 Ответить
вперше потрапив в Німеччину в 2006 на ЧС з футболу. Бачив відчутну різницю між східним Лейпцігом та західним Мюнхеном...Через 10 років ця різниця була вже не такою відчутної і не на користь цивілізаційних аспектів..Найбільше вразило собачє лайно на вулицях...
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28.04.2024 16:57 Ответить
Німецька сторія на пару зі своєю генеральною московською колонією ...понас*рали по всьому світу і роблять це завжди і зараз ...вони ж не можуть самі собі , руки повідрубувати ...
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28.04.2024 15:16 Ответить
Тю на них двічі.
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28.04.2024 15:18 Ответить
Ереф це незаконне озброєне банд формування і є по за законом.
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28.04.2024 15:19 Ответить
Ну, це ні разу не смішно... Краще б кацапські репарації для України обговорювали. А взагалі, ця німецька влада дуже дивна якась; так одразу і не скажеш, на чийому боці грають...
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28.04.2024 15:20 Ответить
"Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz"- застерігають Шредер і Меркель.

Сам т. Путін убєдітєльно просіт "Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz".

А т. Путін умеет бить убєдітєльним... І нюхом чувствует трусливьіе натурьі...

И использует из "потенциал трусливости.

Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..
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28.04.2024 15:27 Ответить
Німці проти, значить, брити за. Антиподи. Брити придумали просту форму для цього бабла - залог під кредити уряду королеви по допомозі Україні. А те ,що заберуть майно в рашці, то це відмазки. цар бабуїнів по любому забере. Забирали майно німців і при царях, і при вєрних лєнінцах.
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28.04.2024 15:28 Ответить
Це все наслідок відсутності єдності у справі зруйнування московії
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28.04.2024 15:42 Ответить
Короче, о репарациях тоже остаётся только мечтать.
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28.04.2024 15:47 Ответить
Німці просто сцуться,але ще не знають що можливо скоро і сраться прийдеться.
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28.04.2024 16:04 Ответить
Хер шольць повністью на боці путлера за наказом його госпожи - фрау меркель. друга путлера!
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28.04.2024 16:08 Ответить
****** ссыкливые. я куею...
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28.04.2024 16:12 Ответить
Побоюються позовів за 2-гу світову? А хто буде позиватися, Російська Федерація, якої в 1939-45 рр. юридично не існувало? А щодо конфіскації німецьких компаній в РФ, то їм давно варто було б згорнути там свою діяльність, вивезти все своє обладнання та викинути російських працівників на біржу праці (посилюючи там соціальну напругу). А уряду ФРН варто було б давно пояснити, максимально дохідливо, цим компаніям необхідність саме таких дій.
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28.04.2024 16:14 Ответить
ми можемо позиватися. На законних підставах
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28.04.2024 21:59 Ответить
У німців є хронічна хвороба - розм'якшення тестикул. Макрон оно - і то більш завзятий. Це, до речі, свідчить, що німці ще не налаштувались на поразку роzzії та перемогу України і машуть сракою туди-сюди. Або хрестик зніміть, або спіднє одягніть.
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28.04.2024 16:42 Ответить
блін, знов на шпагаті
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28.04.2024 16:45 Ответить
маячня псяча! такой країни як росія не було і прав у неї нема! А її "правонаступництво" в ООН притягнуте за вуха і юридично нікчемне!
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28.04.2024 16:53 Ответить
Західна цивілізація поводить себе як дегенерати
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28.04.2024 16:54 Ответить
Німці взагалі-то мають платити репарації вже і зараз за те що своїми інвестиціями і мутками з газом з нацистською рашкою викормили нового Гітлера в Кремлі.
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28.04.2024 16:58 Ответить
..что можно сказать,о полит.проституции-Время мокшанских жить в Kőnigsberge давно истекло..Пора валить на болота мацковии...
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28.04.2024 17:00 Ответить
А власне, чому ми, як країна, що була повністю окупованою і зруйнованою німцями, не можемо так само позиватись до них за скоєне? Що, нас тоді як країни не було? Так і расєї, як країни, не було. Були рнспубліки савєйського союзу. Що, расєя - правоприємник ссср, то значить усі мають право на компенсацію, хто входив до його складу. І які ще позови? Німці що, не до кінця розрахувались? Досі? Щось воно якось того, гнилим лівером завоняло...
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28.04.2024 17:10 Ответить
Залишилось заключити пакт "*****-шольца"
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28.04.2024 17:17 Ответить
Так исчё и за карлу марксу будут иски. ПС. Не то уже срулям за применение технологии кибуцей.
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28.04.2024 20:35 Ответить
Я чесно кажучи вже повірив в те що цей серіал з назвою " Німеччина боїться..." закінчився ще 2022 році, але рімейк не забарився.
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28.04.2024 21:33 Ответить
 
 