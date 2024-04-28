Германия против конфискации активов Кремля из-за опасений исков за Вторую мировую, - The Wall Street Journal
Германия пока категорически выступает против конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление и военную поддержку Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня пишет газета The Wall Street Journal.
Германские власти настаивают, что эти средства должны оставаться неприкосновенными, чтобы их потом можно было использовать как рычаг во время переговоров о завершении войны и возвращении территории Украины.
Еще одним мотивом отказа ФРГ от взыскания активов может быть желание защитить германские компании, которые все еще работают в РФ, от ответной конфискации.
Кроме того, как отмечается в публикации, это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны.
Ранее министр финансов США Джанет Еллен заявляла, что США вряд ли смогут конфисковать российские активы без поддержки стран G7 и ЕС.
Напомним, страны G7 активно обсуждают предложение США по использованию будущих процентов от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов для помощи Украине.
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німці давно виплатили репарації усім постраждалим
Які ж недорозвинені привладні німці зараз, аж соромно за них. Невже власна їхня історія нацизму та її наслідки нічому не навчили.
Російські міфи про Великі Перемоги або Як Сталін придумав Льодове побоїще.
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/antymif/rosiyski-mify-pro-velyki-peremogy-abo-yak-stalin-prydumav-lodove-poboyishche
Як мені шкода німців,в ніх таке страшне життя.не те шо в нас на голову не прилетіло і то гарно
Сам т. Путін убєдітєльно просіт "Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz".
А т. Путін умеет бить убєдітєльним... І нюхом чувствует трусливьіе натурьі...
И использует из "потенциал трусливости.
Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..