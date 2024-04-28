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Німеччина проти конфіскації активів Кремля через побоювання позовів за Другу світову, - The Wall Street Journal

рф,росія,заморожені,актив

Німеччина наразі категорично виступає проти конфіскації заморожених російських активів та їхнього спрямування на відновлення і військову підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні пише газета The Wall Street Journal.

Німецька влада наполягає, що ці кошти мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль під час переговорів про завершення війни і повернення території України.

Ще одним мотивом відмови ФРН від стягнення активів може бути бажання захистити німецькі компанії, які все ще працюють у РФ, від конфіскації у відповідь.

Крім того, як зазначають у публікації, це може створити прецедент та спровокувати нові позови проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни.

Також читайте: США можуть відмовитися від конфіскації російських активів, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу, - АР

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країн G7 та ЄС.

Нагадаємо, країни G7 активно обговорюють пропозицію США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні.

Автор: 

Німеччина (7318) росія (64911) заморожені активи (545)


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Топ коментарі
+21
"Побоювання"-ось що буде написано на могилі західної цивілізації, якщо не схаменуться.
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28.04.2024 15:01
+15
хайль путлер, господин шольц!
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28.04.2024 14:59
+14
повна маячня
німці давно виплатили репарації усім постраждалим
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28.04.2024 15:21
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28.04.2024 14:58 Відповісти
повна маячня
німці давно виплатили репарації усім постраждалим
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28.04.2024 15:21 Відповісти
І як це в'яжеться одне з одним🤔🧐😁 Певно варто налякати полохливих німецьких рожевих поні погрозою подати Україною позов в суд за 2 Світову і вимагати компенсацію Таурусами Може хоч тоді в тевтонських мізках клацне потрібний перемикач, а то щось бідолаг там закоротило нєпадзєці
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28.04.2024 15:52 Відповісти
Доречі..подати не тільки за другу світову..
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28.04.2024 16:00 Відповісти
хайль путлер, господин шольц!
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28.04.2024 14:59 Відповісти
Шолс прс
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28.04.2024 15:00 Відповісти
"Побоювання"-ось що буде написано на могилі західної цивілізації, якщо не схаменуться.
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28.04.2024 15:01 Відповісти
Німеччина упростила шлях для Китайських інвестицій в свою економіку. Сам шольц їздив домовлятись. А в замін треба теж щось...
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28.04.2024 16:20 Відповісти
Фюрер би вами пишався.

Які ж недорозвинені привладні німці зараз, аж соромно за них. Невже власна їхня історія нацизму та її наслідки нічому не навчили.
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28.04.2024 15:08 Відповісти
хай німці дадуть позов за Лєдовоє побоіще і таді квіти.
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28.04.2024 15:09 Відповісти
Конкретно на русскава чєлавєка Ейзенштейна, бо в реалі його не було.

Російські міфи про Великі Перемоги або Як Сталін придумав Льодове побоїще.
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/antymif/rosiyski-mify-pro-velyki-peremogy-abo-yak-stalin-prydumav-lodove-poboyishche
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28.04.2024 15:16 Відповісти
Савецкаго человека Ейзенштейна. Бо його батько еврей з Білої Церкви, працювавший в Ризі. Як завжди відомий росіянин ні разу ні руський.
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28.04.2024 15:29 Відповісти
«Вставайте, люди русские!» - хор из советского кинофильма «Александр Невский» (1938) режиссёра Сергея Эйзенштейна.
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28.04.2024 15:40 Відповісти
Шо с мардовскава: "Всравай мардва".
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28.04.2024 20:38 Відповісти
Так і мордва ж це не русскіє...хто русскіє? атзавітісь!
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28.04.2024 21:17 Відповісти
Зброю не даємо через "побоювання",проти заморожування активів через "побоювання".
Як мені шкода німців,в ніх таке страшне життя.не те шо в нас на голову не прилетіло і то гарно
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28.04.2024 15:10 Відповісти
Жахи тут , жахи там. А ху-ло нічого не боїться , кидає гівно на вентилятор . Сам у гівні, та й усіх , куди долітає бруднить.
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28.04.2024 15:13 Відповісти
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28.04.2024 15:16 Відповісти
Деградация немецкой нации очевидна. Вне всяких сомнений.
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28.04.2024 15:47 Відповісти
Тіло Сарацин "Германия.Самоликвидация" (нажаль тільки німецька, англійська чи кацапська в інтернеті). рекомендую до читання.
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28.04.2024 16:17 Відповісти
вперше потрапив в Німеччину в 2006 на ЧС з футболу. Бачив відчутну різницю між східним Лейпцігом та західним Мюнхеном...Через 10 років ця різниця була вже не такою відчутної і не на користь цивілізаційних аспектів..Найбільше вразило собачє лайно на вулицях...
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28.04.2024 16:57 Відповісти
Німецька сторія на пару зі своєю генеральною московською колонією ...понас*рали по всьому світу і роблять це завжди і зараз ...вони ж не можуть самі собі , руки повідрубувати ...
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28.04.2024 15:16 Відповісти
Тю на них двічі.
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28.04.2024 15:18 Відповісти
Ереф це незаконне озброєне банд формування і є по за законом.
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28.04.2024 15:19 Відповісти
Ну, це ні разу не смішно... Краще б кацапські репарації для України обговорювали. А взагалі, ця німецька влада дуже дивна якась; так одразу і не скажеш, на чийому боці грають...
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28.04.2024 15:20 Відповісти
"Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz"- застерігають Шредер і Меркель.

Сам т. Путін убєдітєльно просіт "Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz".

А т. Путін умеет бить убєдітєльним... І нюхом чувствует трусливьіе натурьі...

И использует из "потенциал трусливости.

Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..
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28.04.2024 15:27 Відповісти
Німці проти, значить, брити за. Антиподи. Брити придумали просту форму для цього бабла - залог під кредити уряду королеви по допомозі Україні. А те ,що заберуть майно в рашці, то це відмазки. цар бабуїнів по любому забере. Забирали майно німців і при царях, і при вєрних лєнінцах.
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28.04.2024 15:28 Відповісти
Це все наслідок відсутності єдності у справі зруйнування московії
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28.04.2024 15:42 Відповісти
Короче, о репарациях тоже остаётся только мечтать.
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28.04.2024 15:47 Відповісти
Німці просто сцуться,але ще не знають що можливо скоро і сраться прийдеться.
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28.04.2024 16:04 Відповісти
Хер шольць повністью на боці путлера за наказом його госпожи - фрау меркель. друга путлера!
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28.04.2024 16:08 Відповісти
****** ссыкливые. я куею...
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28.04.2024 16:12 Відповісти
Побоюються позовів за 2-гу світову? А хто буде позиватися, Російська Федерація, якої в 1939-45 рр. юридично не існувало? А щодо конфіскації німецьких компаній в РФ, то їм давно варто було б згорнути там свою діяльність, вивезти все своє обладнання та викинути російських працівників на біржу праці (посилюючи там соціальну напругу). А уряду ФРН варто було б давно пояснити, максимально дохідливо, цим компаніям необхідність саме таких дій.
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28.04.2024 16:14 Відповісти
ми можемо позиватися. На законних підставах
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28.04.2024 21:59 Відповісти
У німців є хронічна хвороба - розм'якшення тестикул. Макрон оно - і то більш завзятий. Це, до речі, свідчить, що німці ще не налаштувались на поразку роzzії та перемогу України і машуть сракою туди-сюди. Або хрестик зніміть, або спіднє одягніть.
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28.04.2024 16:42 Відповісти
блін, знов на шпагаті
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28.04.2024 16:45 Відповісти
маячня псяча! такой країни як росія не було і прав у неї нема! А її "правонаступництво" в ООН притягнуте за вуха і юридично нікчемне!
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28.04.2024 16:53 Відповісти
Західна цивілізація поводить себе як дегенерати
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28.04.2024 16:54 Відповісти
Німці взагалі-то мають платити репарації вже і зараз за те що своїми інвестиціями і мутками з газом з нацистською рашкою викормили нового Гітлера в Кремлі.
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28.04.2024 16:58 Відповісти
..что можно сказать,о полит.проституции-Время мокшанских жить в Kőnigsberge давно истекло..Пора валить на болота мацковии...
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28.04.2024 17:00 Відповісти
А власне, чому ми, як країна, що була повністю окупованою і зруйнованою німцями, не можемо так само позиватись до них за скоєне? Що, нас тоді як країни не було? Так і расєї, як країни, не було. Були рнспубліки савєйського союзу. Що, расєя - правоприємник ссср, то значить усі мають право на компенсацію, хто входив до його складу. І які ще позови? Німці що, не до кінця розрахувались? Досі? Щось воно якось того, гнилим лівером завоняло...
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28.04.2024 17:10 Відповісти
Залишилось заключити пакт "*****-шольца"
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28.04.2024 17:17 Відповісти
Так исчё и за карлу марксу будут иски. ПС. Не то уже срулям за применение технологии кибуцей.
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28.04.2024 20:35 Відповісти
Я чесно кажучи вже повірив в те що цей серіал з назвою " Німеччина боїться..." закінчився ще 2022 році, але рімейк не забарився.
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28.04.2024 21:33 Відповісти
 
 