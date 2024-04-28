Німеччина проти конфіскації активів Кремля через побоювання позовів за Другу світову, - The Wall Street Journal
Німеччина наразі категорично виступає проти конфіскації заморожених російських активів та їхнього спрямування на відновлення і військову підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні пише газета The Wall Street Journal.
Німецька влада наполягає, що ці кошти мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль під час переговорів про завершення війни і повернення території України.
Ще одним мотивом відмови ФРН від стягнення активів може бути бажання захистити німецькі компанії, які все ще працюють у РФ, від конфіскації у відповідь.
Крім того, як зазначають у публікації, це може створити прецедент та спровокувати нові позови проти Німеччини за злочини часів Другої світової війни.
Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країн G7 та ЄС.
Нагадаємо, країни G7 активно обговорюють пропозицію США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні.
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німці давно виплатили репарації усім постраждалим
Які ж недорозвинені привладні німці зараз, аж соромно за них. Невже власна їхня історія нацизму та її наслідки нічому не навчили.
Російські міфи про Великі Перемоги або Як Сталін придумав Льодове побоїще.
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/antymif/rosiyski-mify-pro-velyki-peremogy-abo-yak-stalin-prydumav-lodove-poboyishche
Як мені шкода німців,в ніх таке страшне життя.не те шо в нас на голову не прилетіло і то гарно
Сам т. Путін убєдітєльно просіт "Tu das nicht, Genosse Scholz/нє дєлай етого , товарищ Scholz".
А т. Путін умеет бить убєдітєльним... І нюхом чувствует трусливьіе натурьі...
И использует из "потенциал трусливости.
Не вічно ж Genosse Scholz бути канцлером. Меркеліть так меркеліть..