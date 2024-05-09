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Другие народы также имеют право быть в Евросоюзе. Это касается и Грузии, и Беларуси, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что расширение Евросоюза должно касаться не только Украины.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент подчеркнул, что Украина ждет шагов ЕС для начала переговоров о вступлении. В то же время он отметил, что расширение должно касаться и других европейских государств.

"Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Так же важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе - европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус", - сказал Зеленский.

Кого Зеленский видит в составе будущего ЕС.

"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", - объяснил он.

Также читайте: 2030 год - это вполне реальная дата вступления Украины в Евросоюз, - посол ЕС Матернова

Автор: 

Беларусь (7888) Грузия (4499) Зеленский Владимир (20255) членство в ЕС (999)


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Топ комментарии
+23
Нє, ну смішно, їй Богу. Самого ще ніхто туди не взяв і не відомо чи візьме з його корупцією. Гадаю, що Молдова буде в ЄС раніше нас
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09.05.2024 15:44
+19
Краще думай про Україну і очисть від промосковської агентури і корупціонерів, а не про фашиську маріонеткову білорусь ,чи може вже Україна вже в ЄС.?
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09.05.2024 15:46
+14
Накурився
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09.05.2024 15:40
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Правила форума Совет форумчан
та хто ми такіі бєс бєларуссіі!!
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09.05.2024 15:40 Ответить
Накурився
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09.05.2024 15:40 Ответить
Выпьем за любовь
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09.05.2024 16:00 Ответить
Нє, ну смішно, їй Богу. Самого ще ніхто туди не взяв і не відомо чи візьме з його корупцією. Гадаю, що Молдова буде в ЄС раніше нас
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09.05.2024 15:44 Ответить
Цікаво, які це "умови" ми виконали (по словам зеленої амьоби)?
Знищили залишки судової системи наприклад? Тоді так, "справились"
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09.05.2024 16:01 Ответить
Публічні закупівлі та фінансовий контроль )))
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09.05.2024 16:19 Ответить
Народи, можливо, що й так, а от населення - ні.
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09.05.2024 15:45 Ответить
Краще думай про Україну і очисть від промосковської агентури і корупціонерів, а не про фашиську маріонеткову білорусь ,чи може вже Україна вже в ЄС.?
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09.05.2024 15:46 Ответить
І тут Остапа понесло,дійсно наче ми вже там.
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09.05.2024 15:49 Ответить
"очисть від промосковської агентури і корупціонерів"
Всі його вчинки вказують на те, що він сам і є промосковським агентом і корупціонером.
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09.05.2024 16:03 Ответить
Просто інтересно, что такое фашізм? Он точно есть в Беларусі?
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09.05.2024 18:41 Ответить
Ні, у вас є бульбізм. І лукашизм.

А ще є такий феномен, коли люди самі знищили свою мову за 35 років.

Інші подібні приклади ще треба пошукати.
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09.05.2024 20:00 Ответить
Мову знiшчылi за 500 лят. В Украiне, той шо под рашкой будзе так сама.
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09.05.2024 22:43 Ответить
Так уже ш очистили? Залужного и 16 генералов убрали. Червинского в тюрьму посадили. Это ж не то что "фашисткая Беларусь". К стате не фашистская, а комунистическая. А то со времен совка пропаганда втоптала вам в голову фашизм плохо, а комунизм на счету которого миллионы невинных жертв, это хорошо. Вы жертва комунизма продолжаете винить во всем фашистов. Парадокс. Итальянцы и Испанцы о фашизме плохо не высказываются, да и для Германии он был хорош. А вот коммунизм( идеология марксизма) натворил массу преступлений в Украине и Беларуси.
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09.05.2024 22:59 Ответить
А це чучело вже в глюках у ЄС? Нас ніхто ще туди не взяв, щоб воно квакало про інші народи.
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09.05.2024 15:47 Ответить
так у нього і війна давно закінчилась
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09.05.2024 16:44 Ответить
Забув додати расію і оман !
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09.05.2024 15:47 Ответить
Красава.
Ще сам навіть не біля порога, а вже інших в ЕС приймає...
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09.05.2024 15:48 Ответить
Ваша морква для віслюка! Ваша Еуроунія потрібна УКРАЇНІ, як і срана кацапія. Якби ви переїхали самі і залишили український нарід у спокої, ото б самий найкращий прожект для бідолахи був би!
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09.05.2024 15:49 Ответить
Сходи *****. Європі Україна не потрібна особливо, а ось для України вони критично важлива.
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09.05.2024 16:10 Ответить
Рапс для производства биотоплива.
Больше Европе от Украины ничего не надо.
ЕС (Германия и Франция) создали ЕС для расширения СВОИХ рынков сбыта и уничтожения СВОИХ конкурентов.
Для интереса посмотрите какая ниша отведена для Болгарии.
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09.05.2024 22:20 Ответить
Тобто Грузія яка уже майже область РФ і Білорусь яка передала ВСЮ техніку ВСІ **********, з якої запускають ракети і населення якої в 3 зміни паше на оборонку РФ теж має бути в ЕС?

Я думаю навіть божевільні уже мають знати хто такий Зеленський і Ермак - наші могильники. Він тут щоб знищити етнос до 0. Да Вова?
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09.05.2024 15:49 Ответить
Ви пропонуєте судити еврея за геноцид ?!! Давно пора!
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09.05.2024 15:53 Ответить
мені чхати хто він ентнічно і в якого бога вірить і чи вірить що Христос син бога чи ні - мені важливо що він ВСЕ робить щоб українці счезли і лишились лише на сторінках історії
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09.05.2024 15:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LLPAlJsPs0I
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09.05.2024 15:53 Ответить
Беларуси? Он чо ваще ***** поехавшее
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09.05.2024 15:58 Ответить
Ахах ... Очишуеть... Украина ещё никуда не вступила, но он уже о чем - то рассуждает.
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09.05.2024 15:58 Ответить
Козліна зелена, ти Україну спочатку в ЄС заведи, а вже потім будеш про інших турбуватися! І не про бульбашів! Це вороги! Вони на стороні *уйла!
Тай взагалі тобі пора ''на вихід'', ти прострочений!
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09.05.2024 16:00 Ответить
Откуда такие данные? Расейское ФСБ тебе методичку передало? 4000 политзаключенных на сегодняшний момент в Беларуси. около 200 000 политбеженцев уехало с 2020 года из-за преследований. В стране действуют росейские спеслужбы и за перепост сообщения дают 4 года колонии. Со своими росейскими кротами рзберитесь для начала.
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09.05.2024 22:49 Ответить
я так розумію, в своїй голові, воно, вже всіх перемогло і всюди вступило.
всі школи україни, заставлені його бюстами.
вдячний народ, складає вірші та пісні.
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09.05.2024 16:03 Ответить
Вже взападло й коментувати цей *******
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09.05.2024 16:05 Ответить
Ну а кацапів забув. Давай до купи. Ми ше браття. Лютий треш!
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09.05.2024 16:06 Ответить
І тут Остапа понесло
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09.05.2024 16:13 Ответить
зеленському явно потрібно щось змінити у власному житті - або препарат, або дозу зменшити!
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09.05.2024 16:19 Ответить
Пане зЄ, а народу гагаузіі можна в Євросоюз?
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09.05.2024 16:37 Ответить
Дивно, що цей ватний уйобок Роісю у Євросоюз не пропонує.
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09.05.2024 16:47 Ответить
Широка душа наш рідний през!
Усіх запрошує!
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09.05.2024 16:50 Ответить
Должны заслужить. Как собака кость. Никакой гордости.
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09.05.2024 16:52 Ответить
З таким глобальним мисленням гіганту мислі пора балотуватись в президенти ЄС, а то і Всесвіту
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09.05.2024 17:17 Ответить
В ЄС приймають не народи, а держави, які мають притомну владу
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09.05.2024 17:24 Ответить
Народи заслуговують, але не влади. Але, нажаль, прийняти в ЄС народ без влади неможливо. Буде нова влада, то і Україна буде в ЄС
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09.05.2024 17:47 Ответить
Ублюдка поплавило остаточно.
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09.05.2024 18:26 Ответить
Нема спокою ї#банутому...
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09.05.2024 18:56 Ответить
Кошмар. Як він рашку оминув?
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09.05.2024 21:01 Ответить
А на что вы жалуетесь? Вы его сами выбирали, никто вам его не навязал. Порошенко и Залужный это не то. А вот Зеленский и Сырский заслужили решать судьбу страны.
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09.05.2024 22:52 Ответить
 
 