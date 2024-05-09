Другие народы также имеют право быть в Евросоюзе. Это касается и Грузии, и Беларуси, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что расширение Евросоюза должно касаться не только Украины.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент подчеркнул, что Украина ждет шагов ЕС для начала переговоров о вступлении. В то же время он отметил, что расширение должно касаться и других европейских государств.

"Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Так же важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе - европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус", - сказал Зеленский.

Кого Зеленский видит в составе будущего ЕС.

"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", - объяснил он.

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