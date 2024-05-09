Другие народы также имеют право быть в Евросоюзе. Это касается и Грузии, и Беларуси, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что расширение Евросоюза должно касаться не только Украины.
Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Президент подчеркнул, что Украина ждет шагов ЕС для начала переговоров о вступлении. В то же время он отметил, что расширение должно касаться и других европейских государств.
"Мы выполнили все условия для того, чтобы в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Так же важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе - европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус", - сказал Зеленский.
Кого Зеленский видит в составе будущего ЕС.
"Европа - это и Балканы, и Молдова, и будет обязательно день Европы для Грузии и день Европы для Беларуси", - объяснил он.
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Знищили залишки судової системи наприклад? Тоді так, "справились"
Всі його вчинки вказують на те, що він сам і є промосковським агентом і корупціонером.
А ще є такий феномен, коли люди самі знищили свою мову за 35 років.
Інші подібні приклади ще треба пошукати.
Ще сам навіть не біля порога, а вже інших в ЕС приймає...
Больше Европе от Украины ничего не надо.
ЕС (Германия и Франция) создали ЕС для расширения СВОИХ рынков сбыта и уничтожения СВОИХ конкурентов.
Для интереса посмотрите какая ниша отведена для Болгарии.
Я думаю навіть божевільні уже мають знати хто такий Зеленський і Ермак - наші могильники. Він тут щоб знищити етнос до 0. Да Вова?
Тай взагалі тобі пора ''на вихід'', ти прострочений!
всі школи україни, заставлені його бюстами.
вдячний народ, складає вірші та пісні.
Усіх запрошує!