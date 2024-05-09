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Новости
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Зеленский снова назначил Герегу командующим Силами поддержки ВСУ

дмитро,герега

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу на должность командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины после увольнения 4 марта.

Соответствующий указ №315/2024 от 9 мая опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить ГЕРЕГУ Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, 4 марта 2024 года Президент уволил Герегу с должности командующего Силами поддержки ВСУ и назначил на его место Александра Яковца.

Также читайте: Зеленский уволил Залужного с военной службы

26 апреля Зеленский уволил Яковца с должности командующего Силами поддержки ВСУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) назначение (2168) ВСУ (6553)


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Топ комментарии
+22
Називається керований управлінський хаос.
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09.05.2024 14:19
+12
Коротше, бубачка недієздатний.
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09.05.2024 14:40
+8
ГЕНІАЛЬНО!!!
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09.05.2024 14:16
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експєрти ваш вихід
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09.05.2024 14:14 Ответить
А що його як Залужного не комісували,здоровий як бик !
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09.05.2024 14:28 Ответить
тихо ! пан Генерал Герега принаймі військовий інженер за фахом.

може нарешті буде якась фортифікація на фронті

.
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09.05.2024 14:59 Ответить
млядь,цей зелений ідіот багато курить і погано закінчить
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09.05.2024 15:31 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
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09.05.2024 19:41 Ответить
Зе не знає, що він підписує. Це не той керівник, що читає документи. Він ніколи ним не був. Кладуть йому на стіл стопку паперів, які треба підписати, і все. Інколи під час зйомки для шмарафону він робить вигляд, що щось підписує. Насправді - хтось там його факсиміле ставить - у кращому випадку. У таких випадках як з Герегою, хтось там ще з ОПИ з тими паперами косячить.
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10.05.2024 00:09 Ответить
Не могу понять кто кому заплатил?
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09.05.2024 14:15 Ответить
ГЕНІАЛЬНО!!!
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09.05.2024 14:16 Ответить
Називається керований управлінський хаос.
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09.05.2024 14:19 Ответить
Мило на шило, шило на мило. Оновлення йде повним ходом!😁
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09.05.2024 14:23 Ответить
Наперсточники у владі !😱
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09.05.2024 14:29 Ответить
а шо такоє?
я вам нічєго нє должєн!
кого хочу, так і назначаю!
це, моє право!
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09.05.2024 14:31 Ответить
Коротше, бубачка недієздатний.
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09.05.2024 14:40 Ответить
А він був дієздатним ? Звичайно, крім гри на піаніно. Там - ас.
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09.05.2024 19:46 Ответить
Зеленський бовтається як .... в ополонці, туди-сюди. дуже боїться втратити владу від військових
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09.05.2024 14:42 Ответить
это он таким способом проверяет подчиняются ли ему ещё ВСУ?
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09.05.2024 14:49 Ответить
зелена влада, злочинна влада
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09.05.2024 14:51 Ответить
От такі коріння пускає неконтрольовене вживання наркотиків, різних та багато.
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09.05.2024 14:57 Ответить
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09.05.2024 15:04 Ответить
Це якись родич тих Герег що Епіцентр?
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09.05.2024 15:16 Ответить
"кручу верчу, верчу всех обмануть хочу"- Зеленский 2017 рік. Там про " свати"
Подивіться на його лице, це істинне сатанинське лице .
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09.05.2024 15:38 Ответить
Земоська в посудной лавке "музіцируєт"
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09.05.2024 16:19 Ответить
Не помню, кто рассказывал, но поговорка времён Кучмы была такая "Кучма считает правым того, кто последним побывал в его кабинете".
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09.05.2024 18:50 Ответить
Ішак втрачає память. Ветеринари кажуть, шо то не є добре.
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09.05.2024 21:13 Ответить
 
 