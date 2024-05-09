Зеленский снова назначил Герегу командующим Силами поддержки ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу на должность командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины после увольнения 4 марта.

Соответствующий указ №315/2024 от 9 мая опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить ГЕРЕГУ Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Как сообщалось, 4 марта 2024 года Президент уволил Герегу с должности командующего Силами поддержки ВСУ и назначил на его место Александра Яковца.

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26 апреля Зеленский уволил Яковца с должности командующего Силами поддержки ВСУ.