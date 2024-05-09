Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

Об этом говорится в указе №309/2024, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в указе.

Также читайте: Киеврада признала Залужного почетным гражданином: "слуги народа" отказались голосовать и вышли из зала

Увольнение Валерия Залужного

8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужному и Костенко присвоили звание почетных граждан Киева, - Кличко