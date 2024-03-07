Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

Президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении министрства.

Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие правительства - Ред.).

