Зеленский назначил Залужного послом в Великобритании

валерій,залужний

Президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении министрства.

Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие правительства - Ред.).

Читайте также: Если бы Залужный создал партию, он мог бы получить большинство в парламенте, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Випхав....
07.03.2024 19:24 Ответить
+51
Мама Ріма запіска вовчіку

- Вова, сынок, запомни - думать надо головой, любить - сердцем, чуять - жопой…

- Но самое главное - ничего не перепутать.

***
07.03.2024 19:25 Ответить
+48
Він разраховуе що це для него добре? Що Залужний - усе?

На посаді Посла Генерал Залужний придбае новий досвід та підвищить свій рівень.

Він буде більш підготовлений для роботі у цівільному жітті.

Та підвищить свої шанси стати справжнім Лідером країни.
07.03.2024 19:31 Ответить
Щоб під ногами не плутався... і дійсно, нахєра буратінці бойовий генерал у воюючій країні.
07.03.2024 21:26 Ответить
Смердюче призначення
07.03.2024 21:29 Ответить
07.03.2024 21:38 Ответить
Послав значить ? Каже ; - йди на... посла, бо ти мені всі рейтинги муляєш. Ох і хитродупе
07.03.2024 21:42 Ответить
Заголовок новини не відповідає її змісту "призначив послом" це коли є відповідний Указ, а "погодив кандидатуру "та "направив ангреман" це лише наміри
07.03.2024 21:44 Ответить
Ну тепер у майбутьнього президента буде ще й дипломатичний досвід.

Жаль, що за таких обставин...
07.03.2024 21:55 Ответить
Если Залужный собирается баллотироваться в президенты Украины - это отличное назначение. Опыт общения с политиками Запада, тренировка дипломатических навыков, возможность быть на Виду у прессы и масс медиа, тренировка общения и коммуникации и.т.п.
07.03.2024 21:55 Ответить
Але -
Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів:

проживає в Україні протягом десяти останніх років перед днем виборів
07.03.2024 22:47 Ответить
Але Посольство є територією України!-)
07.03.2024 22:58 Ответить
Вірю, що на дипломатичному фронті генерал Залужний буде не менш успішним ніж на полі бою. До виборів (а вони відбудуться після нашої перемоги над рашизмом) він набереться політичного і дипломатичного досвіду, який необхідний для президента країни. Коли настане час виборів Залужному ніщо не завадить стати президентом України.
З Богом Генерале!
07.03.2024 21:56 Ответить
а дипломатів - у штаб
07.03.2024 21:57 Ответить
Мабуть так "хотів" що і "кушать" не міг.
07.03.2024 21:58 Ответить
Хто там меми малювати вміє? мотив такий - сидить зебоба зі своїми випученими осченятами та тицить пальцем на Залужного зі словами: "ухилянт - сам мене попросив"
07.03.2024 22:02 Ответить
Не поспішаймо з висновками. Поживемо - побачимо. Хто кого й куди пошле...
07.03.2024 22:07 Ответить
А що, Залужний погодився? Ну тоді це хрест на довірі до Залужного....
Чесно кажучи, я в **** від Залужного
07.03.2024 22:09 Ответить
Слава Богу, що не ти вирішуєш долю Залужного і України.
07.03.2024 22:24 Ответить
Я б теж хотів бути тупим як ти, але мене покарали розумом
07.03.2024 23:47 Ответить
А мене нагородили розумом, до якого тобі, як до Києва рачки. Тож не втрачаємо часу.
08.03.2024 00:20 Ответить
Якщо це правда то я обставин прийняття такого рiшення не коментую але точно знаю що Залужний не продавав i не продасть бойових товаришiв i народ Украiни.
07.03.2024 22:14 Ответить
Якщо це правда. То це повна срака. Залужний скажіть щось
07.03.2024 22:15 Ответить
Срака Зєрмаку. Залужний повинен це коментувати?
07.03.2024 22:25 Ответить
👍🤝😊
08.03.2024 08:41 Ответить
Чмо занюхане.
07.03.2024 22:27 Ответить
Не самий паганий трамплін.
07.03.2024 22:50 Ответить
А йому це потрібно?
07.03.2024 22:58 Ответить
Навіть доволі цікавий варіант і...мабуть перший крок до політики! Плюс репутація Залужного дає підтримку від Британії...
07.03.2024 23:31 Ответить
Залужний зараз - символ незламності і віри в перемогу.

Залужний в Лондоні - символ пошуку "теплого місця"
Символи живуть довше людей.🙁
07.03.2024 23:41 Ответить
"Сидіти під домашнім арештом" - символ незламності. Робота з ключовим партнером задля перемоги - символ пошуку "теплого місця". Щось не так.
08.03.2024 00:18 Ответить
Залужный принесет больше пользы Украине в Англии и заодно поднатореет в дипломатии, потому что в Опе Зеленского на него устроили охоту и на его приказы, Дурновата Безумная и вся эта Гоп компания Зеленского. Там в той Опе столько кротов что нормальному человеку там не выжить.
01.04.2024 06:09 Ответить
В країні війна, а бойового генерала, який має величезний досвід, висилають за кордон.
08.03.2024 00:13 Ответить
И я думаю украинцы догадываются почему, с Залужным Зеленскому не удастся выйти на Оманские договоренности , поэтому Залужный им был как кость в горле.
01.04.2024 06:10 Ответить
"почесне" заслання... Хтось пояснить цьому довб@№бу, що воно так не працює? Засилати одного з найкращих тактиків та стратегів ведення бойових дій під час війни = виглядає огидно і мерзотно і за це вАву хочеться приголубити по шиї....
08.03.2024 01:16 Ответить
Гофмаршал зараз буде малювати нові рейтинги про любов до Херпіду.
08.03.2024 01:30 Ответить
Назад нє пущать. Пердаки горять в шапіто.
08.03.2024 01:31 Ответить
Сумно
08.03.2024 03:15 Ответить
Що Залужний, що Порох не виправдали надій нації України (не бидломаси) на боротьбу опозиції з прокремлівською Зе владою.
Тихо згасли і потухли ....
08.03.2024 03:23 Ответить
А для бидломаси виправдали?
08.03.2024 07:15 Ответить
Про Залужного- поїхав, то поїхав. Багато, про що це каже.
Про зелю- Залужний був уявним його протиставленням (публічно в жопу не цілував, але й і не ричав). Не буде Залужного, знайдемо іншого, більш сміливого! Нє з боневтіком жеж наше майбутнє.
І, ще! Назв зелі скільки завгодно (вибирай любу), а Залужний, поки, ( з повагою) лише- Валерій Федорович та генерал!
08.03.2024 03:33 Ответить
И где вы найдете другого , более смелого генерала ? Не пишите ерунду. Пока Залужный не говорил о своих планах Зеленскому и его Опе, даже американцам не всё говорил , Украина выдавливала рашистов из нашей родины , а как только Опа президента стала знать о его планах - тут и началась зрада - зрадонька, ещё и идиотку Безумную на него натравливали постоянно.
Я желаю Валению Федоровичу успехов на дипломатическом поприще, пригодится это когда Зеленскому дадут Чаривный пендель , чтобы летел до Самого СИЗО , а вам размышлять немножко больше прежде чем писать свои мысли.
01.04.2024 06:17 Ответить
Одного из лучших полководцев, а может и самого лучшего, во время войны отправить за тысячу километров от театра ожесточенных боев, когда решается судьба страны - быть ей или не быть, это что?
У нас что, все остальные генералы лучше, грамотнее Залужного и имеют бОльший боевой опыт, раз так можно разбрасываться кадрами? Советы Залужного ничего не стоили бы?
Так гляди, завтра Зеленский и Хаймерсы отправит своему братскому народу в Израиль в качестве помощи.
Это конечно не реально, но еще год назад и отправка Залужного послом за океан была еще бОльшей нелепицей! Но нереальность стала реальностью.
И еще.
Зеленский нас почему то постоянно удивляет какими-то нелепыми решениями: само согласие стать президентом, для этого не имея за душой и в голове ничего; вагнергейт; асфальт вместо армии; шашлыки; резников в МО; попытка назначить проворовавшегося резникова послом в Великобританию (вместо тюрьмы); отставка и с глаз долой Залужного. Даже в США в нем разочаровались совсем.
И это только чуть-чуть, навскидку.
А что хорошего для Украины им было сделано?
Одни только планы - миллион деревьев и миллион снарядов. Хорошо, что не миллион роз...
08.03.2024 03:50 Ответить
В США не разочаровались в Залужном , в США поняли что с таким президентом и его ОПОЙ самый талантливый полководец будет обречён.
01.04.2024 06:19 Ответить
Сумно все це виглядає....
08.03.2024 05:42 Ответить
Дуже мудро і корисно для української Держави!
08.03.2024 06:35 Ответить
Чого завгодно очікував, але точно не такого .
08.03.2024 07:35 Ответить
Геройски защищал страну как как воину и должно быть. Наивно доверял тому, кто всех готов за власть убить.
08.03.2024 07:54 Ответить
Почему вы думаете что Залужный доверял Зеленскому? Когда Залужный не рассказывал своих планов и действий Опе Зеленского мы побеждали , но Опе и самому Зеленскому этого не надо , а как же выполнять Оманские договоренности при таком боевом генерале? Вот и убрали Залужного чтобы легче было Украину сдать. ИМХО
01.04.2024 06:22 Ответить
Яке воно чмошне. Мало того що він найкращого з українських генералів вигнав з армії, так він ще й відправив за кордон, щоб він не міг навіть гепотетично стати конкурентом ні зараз ні в майбутньому. Я нагадую - президентом не може стати людина, яка за останні 10 років не була в Україні більше аніж 6 місяців на рік. Тобто якщо Залужний повернеться за 7-8 місяців він не зможе бути президентом до 2034 року
08.03.2024 07:56 Ответить
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд.

Де тут про 6 місяців?
08.03.2024 08:13 Ответить
Розчарування з дії Залужного
08.03.2024 08:21 Ответить
А чому не разочаоування з дії Зеленського? Залужный не уволился сам как Зеленскому хотелось , чтобы потом можно было всё спихнуть на Залужного , а Зеленский уволил его сам. Теперь Зеленский несет отвественность за своё идиотское решение а не Залужный. А Залужный и в Англии принесет Украине много пользы.
01.04.2024 06:27 Ответить
Люди так поклоняються Залужному,не розуміють,що фронт тримається не на генералах,а тримається на офіцерах молодшого рангу,в яких ще осталась совість
08.03.2024 08:26 Ответить
Посадить это чмо Залужного ссыт, как Червинского. А выслать из Украины как Наполеона он может. Это не спасет клоуна от падения рейтинга ниже плинтуса, и от его краха.Давай вовочка,давай. Турьма по тебе уже давно соскучилась.
08.03.2024 08:28 Ответить
Совершенно очевидно, что Залужный не хочет идти в политику. Неважно по какой причине - сам не хочет, купили, запугали, все вместе. Я это к чему, народ забудьте о нем как о надежде. К сожалению, следующим реальным кандидатом в президенты выглядит очередная марионетка олигархов Притула. Я даже не знаю, что тут можно посоветовать. Если вы моложе 35 и есть мозги и/или «руки» - уезжайте с Украины.

Маленькая деталь для непонимающих: одно из требований, чтобы баллотироваться в президенты Украины: «…проживать на Украине в течение не менее десяти лет до дня выборов…»

Война будет длится еще как минимум 1 год. Так что, если даже Залужный захочет через год или более идти в Президенты - не сможет. Думаете он этого не понимает?
08.03.2024 14:56 Ответить
