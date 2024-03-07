Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

Президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на сайт МЗС.

"У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться у повідомленні міністрества.

Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду - Ред.).

