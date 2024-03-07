Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії
Президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на сайт МЗС.
"У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться у повідомленні міністрества.
Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду - Ред.).
Жаль, що за таких обставин...
Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів:
проживає в Україні протягом десяти останніх років перед днем виборів
З Богом Генерале!
Чесно кажучи, я в **** від Залужного
Залужний в Лондоні - символ пошуку "теплого місця"
Символи живуть довше людей.🙁
Тихо згасли і потухли ....
Про зелю- Залужний був уявним його протиставленням (публічно в жопу не цілував, але й і не ричав). Не буде Залужного, знайдемо іншого, більш сміливого! Нє з боневтіком жеж наше майбутнє.
І, ще! Назв зелі скільки завгодно (вибирай любу), а Залужний, поки, ( з повагою) лише- Валерій Федорович та генерал!
Я желаю Валению Федоровичу успехов на дипломатическом поприще, пригодится это когда Зеленскому дадут Чаривный пендель , чтобы летел до Самого СИЗО , а вам размышлять немножко больше прежде чем писать свои мысли.
У нас что, все остальные генералы лучше, грамотнее Залужного и имеют бОльший боевой опыт, раз так можно разбрасываться кадрами? Советы Залужного ничего не стоили бы?
Так гляди, завтра Зеленский и Хаймерсы отправит своему братскому народу в Израиль в качестве помощи.
Это конечно не реально, но еще год назад и отправка Залужного послом за океан была еще бОльшей нелепицей! Но нереальность стала реальностью.
И еще.
Зеленский нас почему то постоянно удивляет какими-то нелепыми решениями: само согласие стать президентом, для этого не имея за душой и в голове ничего; вагнергейт; асфальт вместо армии; шашлыки; резников в МО; попытка назначить проворовавшегося резникова послом в Великобританию (вместо тюрьмы); отставка и с глаз долой Залужного. Даже в США в нем разочаровались совсем.
И это только чуть-чуть, навскидку.
А что хорошего для Украины им было сделано?
Одни только планы - миллион деревьев и миллион снарядов. Хорошо, что не миллион роз...
1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд.
Де тут про 6 місяців?
Маленькая деталь для непонимающих: одно из требований, чтобы баллотироваться в президенты Украины: «…проживать на Украине в течение не менее десяти лет до дня выборов…»
Война будет длится еще как минимум 1 год. Так что, если даже Залужный захочет через год или более идти в Президенты - не сможет. Думаете он этого не понимает?