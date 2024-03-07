УКР
Зеленський призначив Залужного послом у Великій Британії

валерій,залужний

Президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на сайт МЗС.

"У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться у повідомленні міністрества.

Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду - Ред.).

Читайте: Якби Залужний створив партію, він міг би отримати більшість у парламенті, - опитування. ІНФОГРАФІКА

+87
Випхав....
показати весь коментар
07.03.2024 19:24 Відповісти
+51
Мама Ріма запіска вовчіку

- Вова, сынок, запомни - думать надо головой, любить - сердцем, чуять - жопой…

- Но самое главное - ничего не перепутать.

***
показати весь коментар
07.03.2024 19:25 Відповісти
+48
Він разраховуе що це для него добре? Що Залужний - усе?

На посаді Посла Генерал Залужний придбае новий досвід та підвищить свій рівень.

Він буде більш підготовлений для роботі у цівільному жітті.

Та підвищить свої шанси стати справжнім Лідером країни.
показати весь коментар
07.03.2024 19:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Щоб під ногами не плутався... і дійсно, нахєра буратінці бойовий генерал у воюючій країні.
показати весь коментар
07.03.2024 21:26 Відповісти
Смердюче призначення
показати весь коментар
07.03.2024 21:29 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 21:38 Відповісти
Послав значить ? Каже ; - йди на... посла, бо ти мені всі рейтинги муляєш. Ох і хитродупе
показати весь коментар
07.03.2024 21:42 Відповісти
Заголовок новини не відповідає її змісту "призначив послом" це коли є відповідний Указ, а "погодив кандидатуру "та "направив ангреман" це лише наміри
показати весь коментар
07.03.2024 21:44 Відповісти
Ну тепер у майбутьнього президента буде ще й дипломатичний досвід.

Жаль, що за таких обставин...
показати весь коментар
07.03.2024 21:55 Відповісти
Если Залужный собирается баллотироваться в президенты Украины - это отличное назначение. Опыт общения с политиками Запада, тренировка дипломатических навыков, возможность быть на Виду у прессы и масс медиа, тренировка общения и коммуникации и.т.п.
показати весь коментар
07.03.2024 21:55 Відповісти
Але -
Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів:

проживає в Україні протягом десяти останніх років перед днем виборів
показати весь коментар
07.03.2024 22:47 Відповісти
Але Посольство є територією України!-)
показати весь коментар
07.03.2024 22:58 Відповісти
Вірю, що на дипломатичному фронті генерал Залужний буде не менш успішним ніж на полі бою. До виборів (а вони відбудуться після нашої перемоги над рашизмом) він набереться політичного і дипломатичного досвіду, який необхідний для президента країни. Коли настане час виборів Залужному ніщо не завадить стати президентом України.
З Богом Генерале!
показати весь коментар
07.03.2024 21:56 Відповісти
а дипломатів - у штаб
показати весь коментар
07.03.2024 21:57 Відповісти
Мабуть так "хотів" що і "кушать" не міг.
показати весь коментар
07.03.2024 21:58 Відповісти
Хто там меми малювати вміє? мотив такий - сидить зебоба зі своїми випученими осченятами та тицить пальцем на Залужного зі словами: "ухилянт - сам мене попросив"
показати весь коментар
07.03.2024 22:02 Відповісти
Не поспішаймо з висновками. Поживемо - побачимо. Хто кого й куди пошле...
показати весь коментар
07.03.2024 22:07 Відповісти
А що, Залужний погодився? Ну тоді це хрест на довірі до Залужного....
Чесно кажучи, я в **** від Залужного
показати весь коментар
07.03.2024 22:09 Відповісти
Слава Богу, що не ти вирішуєш долю Залужного і України.
показати весь коментар
07.03.2024 22:24 Відповісти
Я б теж хотів бути тупим як ти, але мене покарали розумом
показати весь коментар
07.03.2024 23:47 Відповісти
А мене нагородили розумом, до якого тобі, як до Києва рачки. Тож не втрачаємо часу.
показати весь коментар
08.03.2024 00:20 Відповісти
Якщо це правда то я обставин прийняття такого рiшення не коментую але точно знаю що Залужний не продавав i не продасть бойових товаришiв i народ Украiни.
показати весь коментар
07.03.2024 22:14 Відповісти
Якщо це правда. То це повна срака. Залужний скажіть щось
показати весь коментар
07.03.2024 22:15 Відповісти
Срака Зєрмаку. Залужний повинен це коментувати?
показати весь коментар
07.03.2024 22:25 Відповісти
👍🤝😊
показати весь коментар
08.03.2024 08:41 Відповісти
Чмо занюхане.
показати весь коментар
07.03.2024 22:27 Відповісти
Не самий паганий трамплін.
показати весь коментар
07.03.2024 22:50 Відповісти
А йому це потрібно?
показати весь коментар
07.03.2024 22:58 Відповісти
Навіть доволі цікавий варіант і...мабуть перший крок до політики! Плюс репутація Залужного дає підтримку від Британії...
показати весь коментар
07.03.2024 23:31 Відповісти
Залужний зараз - символ незламності і віри в перемогу.

Залужний в Лондоні - символ пошуку "теплого місця"
Символи живуть довше людей.🙁
показати весь коментар
07.03.2024 23:41 Відповісти
"Сидіти під домашнім арештом" - символ незламності. Робота з ключовим партнером задля перемоги - символ пошуку "теплого місця". Щось не так.
показати весь коментар
08.03.2024 00:18 Відповісти
Залужный принесет больше пользы Украине в Англии и заодно поднатореет в дипломатии, потому что в Опе Зеленского на него устроили охоту и на его приказы, Дурновата Безумная и вся эта Гоп компания Зеленского. Там в той Опе столько кротов что нормальному человеку там не выжить.
показати весь коментар
01.04.2024 06:09 Відповісти
В країні війна, а бойового генерала, який має величезний досвід, висилають за кордон.
показати весь коментар
08.03.2024 00:13 Відповісти
И я думаю украинцы догадываются почему, с Залужным Зеленскому не удастся выйти на Оманские договоренности , поэтому Залужный им был как кость в горле.
показати весь коментар
01.04.2024 06:10 Відповісти
"почесне" заслання... Хтось пояснить цьому довб@№бу, що воно так не працює? Засилати одного з найкращих тактиків та стратегів ведення бойових дій під час війни = виглядає огидно і мерзотно і за це вАву хочеться приголубити по шиї....
показати весь коментар
08.03.2024 01:16 Відповісти
Гофмаршал зараз буде малювати нові рейтинги про любов до Херпіду.
показати весь коментар
08.03.2024 01:30 Відповісти
Назад нє пущать. Пердаки горять в шапіто.
показати весь коментар
08.03.2024 01:31 Відповісти
Сумно
показати весь коментар
08.03.2024 03:15 Відповісти
Що Залужний, що Порох не виправдали надій нації України (не бидломаси) на боротьбу опозиції з прокремлівською Зе владою.
Тихо згасли і потухли ....
показати весь коментар
08.03.2024 03:23 Відповісти
А для бидломаси виправдали?
показати весь коментар
08.03.2024 07:15 Відповісти
Про Залужного- поїхав, то поїхав. Багато, про що це каже.
Про зелю- Залужний був уявним його протиставленням (публічно в жопу не цілував, але й і не ричав). Не буде Залужного, знайдемо іншого, більш сміливого! Нє з боневтіком жеж наше майбутнє.
І, ще! Назв зелі скільки завгодно (вибирай любу), а Залужний, поки, ( з повагою) лише- Валерій Федорович та генерал!
показати весь коментар
08.03.2024 03:33 Відповісти
И где вы найдете другого , более смелого генерала ? Не пишите ерунду. Пока Залужный не говорил о своих планах Зеленскому и его Опе, даже американцам не всё говорил , Украина выдавливала рашистов из нашей родины , а как только Опа президента стала знать о его планах - тут и началась зрада - зрадонька, ещё и идиотку Безумную на него натравливали постоянно.
Я желаю Валению Федоровичу успехов на дипломатическом поприще, пригодится это когда Зеленскому дадут Чаривный пендель , чтобы летел до Самого СИЗО , а вам размышлять немножко больше прежде чем писать свои мысли.
показати весь коментар
01.04.2024 06:17 Відповісти
Одного из лучших полководцев, а может и самого лучшего, во время войны отправить за тысячу километров от театра ожесточенных боев, когда решается судьба страны - быть ей или не быть, это что?
У нас что, все остальные генералы лучше, грамотнее Залужного и имеют бОльший боевой опыт, раз так можно разбрасываться кадрами? Советы Залужного ничего не стоили бы?
Так гляди, завтра Зеленский и Хаймерсы отправит своему братскому народу в Израиль в качестве помощи.
Это конечно не реально, но еще год назад и отправка Залужного послом за океан была еще бОльшей нелепицей! Но нереальность стала реальностью.
И еще.
Зеленский нас почему то постоянно удивляет какими-то нелепыми решениями: само согласие стать президентом, для этого не имея за душой и в голове ничего; вагнергейт; асфальт вместо армии; шашлыки; резников в МО; попытка назначить проворовавшегося резникова послом в Великобританию (вместо тюрьмы); отставка и с глаз долой Залужного. Даже в США в нем разочаровались совсем.
И это только чуть-чуть, навскидку.
А что хорошего для Украины им было сделано?
Одни только планы - миллион деревьев и миллион снарядов. Хорошо, что не миллион роз...
показати весь коментар
08.03.2024 03:50 Відповісти
В США не разочаровались в Залужном , в США поняли что с таким президентом и его ОПОЙ самый талантливый полководец будет обречён.
показати весь коментар
01.04.2024 06:19 Відповісти
Сумно все це виглядає....
показати весь коментар
08.03.2024 05:42 Відповісти
Дуже мудро і корисно для української Держави!
показати весь коментар
08.03.2024 06:35 Відповісти
Чого завгодно очікував, але точно не такого .
показати весь коментар
08.03.2024 07:35 Відповісти
Геройски защищал страну как как воину и должно быть. Наивно доверял тому, кто всех готов за власть убить.
показати весь коментар
08.03.2024 07:54 Відповісти
Почему вы думаете что Залужный доверял Зеленскому? Когда Залужный не рассказывал своих планов и действий Опе Зеленского мы побеждали , но Опе и самому Зеленскому этого не надо , а как же выполнять Оманские договоренности при таком боевом генерале? Вот и убрали Залужного чтобы легче было Украину сдать. ИМХО
показати весь коментар
01.04.2024 06:22 Відповісти
Яке воно чмошне. Мало того що він найкращого з українських генералів вигнав з армії, так він ще й відправив за кордон, щоб він не міг навіть гепотетично стати конкурентом ні зараз ні в майбутньому. Я нагадую - президентом не може стати людина, яка за останні 10 років не була в Україні більше аніж 6 місяців на рік. Тобто якщо Залужний повернеться за 7-8 місяців він не зможе бути президентом до 2034 року
показати весь коментар
08.03.2024 07:56 Відповісти
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд.

Де тут про 6 місяців?
показати весь коментар
08.03.2024 08:13 Відповісти
Розчарування з дії Залужного
показати весь коментар
08.03.2024 08:21 Відповісти
А чому не разочаоування з дії Зеленського? Залужный не уволился сам как Зеленскому хотелось , чтобы потом можно было всё спихнуть на Залужного , а Зеленский уволил его сам. Теперь Зеленский несет отвественность за своё идиотское решение а не Залужный. А Залужный и в Англии принесет Украине много пользы.
показати весь коментар
01.04.2024 06:27 Відповісти
Люди так поклоняються Залужному,не розуміють,що фронт тримається не на генералах,а тримається на офіцерах молодшого рангу,в яких ще осталась совість
показати весь коментар
08.03.2024 08:26 Відповісти
Посадить это чмо Залужного ссыт, как Червинского. А выслать из Украины как Наполеона он может. Это не спасет клоуна от падения рейтинга ниже плинтуса, и от его краха.Давай вовочка,давай. Турьма по тебе уже давно соскучилась.
показати весь коментар
08.03.2024 08:28 Відповісти
Совершенно очевидно, что Залужный не хочет идти в политику. Неважно по какой причине - сам не хочет, купили, запугали, все вместе. Я это к чему, народ забудьте о нем как о надежде. К сожалению, следующим реальным кандидатом в президенты выглядит очередная марионетка олигархов Притула. Я даже не знаю, что тут можно посоветовать. Если вы моложе 35 и есть мозги и/или «руки» - уезжайте с Украины.

Маленькая деталь для непонимающих: одно из требований, чтобы баллотироваться в президенты Украины: «…проживать на Украине в течение не менее десяти лет до дня выборов…»

Война будет длится еще как минимум 1 год. Так что, если даже Залужный захочет через год или более идти в Президенты - не сможет. Думаете он этого не понимает?
показати весь коментар
08.03.2024 14:56 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 