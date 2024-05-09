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Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Залужного звільнено з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.

Про це йдеться в указі №309/2024, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - зазначається в указі.

Читайте: Київрада визнала Залужного почесним громадянином: "Слуги народу" відмовились голосувати та вийшли із зали

Звільнення Валерія Залужного

8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

Також читайте: Залужному та Костенко присвоїли звання почесних громадян Києва, - Кличко

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Залужний Валерій (724) Військова служба правопорядку ВСП (50)


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Топ коментарі
+33
Тепер Валерій Федорович кандидат у президенти,замість Зеленої нікчеми.😁
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09.05.2024 13:49
+27
а костенко виключив зі спілки письменників! ))
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09.05.2024 13:44
+24
Як нелох звіздун криворізький його боїться .
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09.05.2024 13:49
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а костенко виключив зі спілки письменників! ))
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09.05.2024 13:44 Відповісти
без права користуватись пером та папером....

ЗЄ******** !!!

.
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09.05.2024 13:51 Відповісти
а міг би й "бєз права пєрєпіскі". ну зжалівся. ((
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09.05.2024 13:53 Відповісти
Кличка з НОК треба виключити й відібрати всі нагороди.
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09.05.2024 14:09 Відповісти
)) не все зразу. безмозгла вже пише петицію в нок!
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09.05.2024 14:11 Відповісти
Це пи...дець!...
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09.05.2024 13:44 Відповісти
це два пісдєца + жопа....
контужені, з покаліченими кінцівками, без зору, без кінцівок, звільнитись не можуть
а зе, звільняє здорового, бойового, з пісдєс яким досвідом, генерала по стану здоров"я.
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09.05.2024 14:02 Відповісти
Цікаво,як пропорціонально росподіляются фотографії,де зеленський з єрмком та без ?
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09.05.2024 13:46 Відповісти
30 до 1
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09.05.2024 13:53 Відповісти
Як нелох звіздун криворізький його боїться .
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09.05.2024 13:49 Відповісти
Пітух внук твого діда це ти)))
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09.05.2024 14:09 Відповісти
Тепер Валерій Федорович кандидат у президенти,замість Зеленої нікчеми.😁
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09.05.2024 13:49 Відповісти
Дай то Боже, щоб так сдійснилось.
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09.05.2024 13:54 Відповісти
незабаром рада прийме закон, забороняючий бувшим військовим балотуватись на пост президента. пожиттєво!
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09.05.2024 13:55 Відповісти
ага, навыбирались уже президентов- один от одного краше
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09.05.2024 13:55 Відповісти
Русня стверджує, що демократія зазнала принципового краху, найбільш раціональна форма правління - партійна монархія. Як в Китаї.
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09.05.2024 13:59 Відповісти
Не спешите. Эффективно управлять войском это далеко не то же самое, что управлять государством. Со всем уважением к Залужному, но Порошенко является гораздо более подходящим, а главное проверенным кандидатом на этот пост.
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09.05.2024 14:05 Відповісти
Сильно він Залужного пресанув - ну хоч віиськовии одяг залишив
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09.05.2024 13:50 Відповісти
Тим самим здав Авдіївку і всі наступні н/п.
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09.05.2024 13:50 Відповісти
ну правды ради,залужный на прессконфе говорил что без поставок бк авдеевке 1-2 мес.осталось,так и случилось.
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09.05.2024 14:04 Відповісти
Факти говорять самі за себе - після зняття низки генералів у найвідповідальніший момент ситуація погіршилась до критичної.
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09.05.2024 14:08 Відповісти
Ніякої,боронь Боже симпатії до Зеленського,але якщо правда що Залужного буде призначено послом у Великій Британії,то це-заичайна формальність,посол не може бути військовим де-юре.
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09.05.2024 13:55 Відповісти
Указ 316/2024
Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії
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09.05.2024 14:09 Відповісти
Залужний майбутній президент України.
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09.05.2024 13:56 Відповісти
Навряд чи. Занадто розважливий.
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09.05.2024 14:01 Відповісти
.. нажаль Ваші побажання поки тільки побажання. Нема політичної команди у Залужного. Історія може повторитися, коли до сильного лідера примажуться точно такі ж..як зелена мразота. А наше бидло банально через рік..два почне лити помийї і на Залужного. Нічого нового українська дійсність поки не видумала. Найкраще, це об*єднання харизми Залужного з професійною командою Пороха. Це єдине...що врятує у майбутньому державу. Може врятує!!! Залужний президент..Порох- прем*єр! Але це теж побажання..як і Ваші.
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09.05.2024 14:08 Відповісти
Та не ліпіть з Залужного ікони, не хватало нам совдепівського вояки-президента, він просто добре виконав свою роботу і то тільки на початку війни, а контрнаступ проіпав\промовчав та ще й повівся на подачку зелених мударасів у вигляді "господіна-пОсла", чи це така многоходовочка зелених, тут ніби звільнили\зіслали, а потім нам будуть впарювати як чергового месію...
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09.05.2024 16:00 Відповісти
👍
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09.05.2024 17:05 Відповісти
за станом здоровʼя ? Що за брехня!
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09.05.2024 13:57 Відповісти
Цей піаніст-шашличник розпоряджається професоіналами?
"Докотилась Україна до самого краю..." (Т. Г. Шевченко).
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09.05.2024 13:59 Відповісти
Бастардо в энной степени.
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09.05.2024 14:03 Відповісти
Під Очеретине впав підарський літак ! Круто!!
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09.05.2024 14:03 Відповісти
Та какаяразніца, що там нелигітимний гундос понакарлякає!
Після 20 травня всі його каракулі відмінити
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09.05.2024 14:06 Відповісти
Во время войны увольнять самого результативного и эффективного командира..Слов нет..
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09.05.2024 14:08 Відповісти
Нам главное НЕ забыть , всё то что творит этот ........ !
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09.05.2024 14:09 Відповісти
Дорогі мої українці!
Прокидаючись з ранку, дякуйте Господу за те що прокинулись і радійте новому дню навіть якщо дощить або сніжить. Радійте. Подивіться на все прекрасне навкруги: сяє сонце, все цвіте, птахи співають. Або дощ чи сніг, мряква- радійте кожному дню і обов'язково дякуйте Богу Творцю.
Подивіться навкруги і вірте в Бога.
Лягаючи спати подякуйте Богу за прожитий день, яким би він не був.
Погляньте, як прекрасно все створив Творець Всевишній: пташки, дерева, повітря яким ми дихаємо, прохолодний вітерець, сонце, місяць, зорі, комахи, мурахи і все тп- це все Рука Бога.
Завжди дякуйте і вірте.

Погляньте на Бахмут, Авдіївку, Харків, Одесу і ще багато міст і селищ знищених. Багато загиблих українців..
Орки, які вбивають, грабують мирний народ-це є диявольска нечисть, про яку казав Ісус:" ворог прийшов, щоб вбити, вкрасти і погубити.
Сам диявол зараз воссідає на троні російському.
Тому молимось до Бога і просимо поміч в цій борьбі і ввіряємо йому наші життя і нашу країну. Тільки від Господа поміч наша.
І на останок: Молю Господа, щоб відкрив очі українцям. Щоб вони в кінці кінців прозріли і побачили кому вклоняються.
Це про нашу владу. Погляньте, що вона творить. Вона не хоче закінчення війни. Вона їй вигідна. Покайтеся ті, хто досі їй вірить.
Молимося до Бога, щоб пробачив нам і дав нам мудрого правителя.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
Дякуємо Тобі Господи, спасителю наш.
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09.05.2024 14:20 Відповісти
Если бы у Деда Мороза были свои храмы и там каждый день молились Снегурочки и Снеговики, то у нас был бы бог Дед Мороз Будь умнее, бога не существует, как не существует Деда мороза.
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09.05.2024 14:32 Відповісти
Это ваше право. Во что верить.
И поверь мне я умнее тебя, верующего в деда мороза.
І на майбутнє, вивчи українську мову " руський алкаш".
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09.05.2024 14:50 Відповісти
Хтось питав якись порад від людини, яка вірить у міфічних істот? Ні. Дуже кумендно читати хизування про свою розумність від людини, яка вважає, що існує вигадана істота, яка робить дощ, сніг, підіймає вранці сонце, що завдяки цієї істоті квітнуть квіти, співають птахи і що ця істота сотворила все оточуюче. А хто сотворив динозаврів і чому ця істота невзмозі сотворити гроші для своїх вірян?
===========
Будь умнее. Или розумнее. Или не будь глупышкой.
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09.05.2024 17:24 Відповісти
Ну що можно взяти з
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09.05.2024 15:42 Відповісти
Мені за моїх громадян соромно. Одні вірять у зеленського, інші ще в когось, хто за них буде працювати, або щось робити. І чому хтось мені каже що робити і тричі на добу дякувати міфічної істоті? Хтось питав тут якоїсь поради? Доречі, у бога є все, окрім грошей. Чому так?
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09.05.2024 17:10 Відповісти
При менi вмирав батько атеiст... Вiн був дуже сильною людиною...
Я НIКОЛИ не бачила, щоб вiн щось боявся. Так от-я була з ним коли
вiн помирав i такого жаху на обличчi я нiколи у нього не бачила i
вiн одмахувався руками вiд чогось такого, що ми не можемо побачити
доки не вмираемо або живi. Я на фізично відчувала зло навколо нього, яке забирало тата. І я почала подумки просити Господа не віддавати душу тата ворогові людства,

казала, що якийсь тато хороший і як він жив чесно. І тато почав заспокоюватись. І через час його не стало... У мене всередині такий спокій настав, ніби моє серце огорнули ватою. А до цього я плакала вдень, уночі, на роботі та вдома. Я дуже любила батьків, але мама померла раніше... А тут миттєво у мене виникло всередині мене умиротворення. Я думала, що я в шоці і тільки згодом, коли почала читати біблію, відчинила двері свого серця Богу, покаялася, зрозуміла, що це Господь мене втішив.
Якщо Бога немає, то чому воїни в окопах просять за них молитися і написали пісню, що без Бога вони в окопах голі (незахищені), хоча вони мають зброю і броники.
Бережи вас і благословить Господь! Він любить і вас, бо Бог є Любов! 🙏🙏🙏 😊

Молитва воiнiв https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
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09.05.2024 18:38 Відповісти
Якщо Бога немає, то чому воїни в окопах просять за них молитися і написали пісню, що без Бога вони в окопах голі (незахищені), хоча вони мають зброю і броники.
==============
Тому що людина соціальна тварина і вона все життя бачить навколо себе різноманітно віруючих, тобто все життя його зомбують богом. Все залежить від освіти, досвіду та світоогляду. А багато тих, у кого виникає стан, до якого він не підготовлений, ось тут вони починають приєднюватися до гурту оточуючих. Якось так. Доречі. Сатаністи вірять у сатану і для них пекло це рай, а рай це пекло. Головне те, що у обох вірах треба нести гроші до свого наставника, бо що у бога, що у сатани немає грошей.
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09.05.2024 20:56 Відповісти
Ви нiчого так i не зрозумiли...
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09.05.2024 21:11 Відповісти
Ще як зрозумів. У мене вища освіта і не одна. Є реальний світ, а є утопія.
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09.05.2024 21:26 Відповісти
Не хочу вас образити, але на вашу позицiю до Господа,
е для мене порада у Євангелії От Матфея 7 I на цьому
наше спiлкування закiнчуеться...

"6.Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас." 🙏🙏🙏
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10.05.2024 08:15 Відповісти
а как так, во время войны?
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09.05.2024 14:28 Відповісти
Не твоє діло.
Як там парад? Ти був? Поклонился Путіну?
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09.05.2024 15:02 Відповісти
О как. Как это не моё дело? Я ы мои побратимы буду до конца войны воевать или пока не погибнут все, а тут увольняют боевого генерала в нарушении Конституции и на основании политической конкуренции. По поводу парада. С какой целью интересуешся? Ностальгия по совку? Или по рашке? А тебе, как верующему в мифических существ человеку и поклоняющемуся им, давно пора было поставить свечку в церкви УПЦ МП на *****, что бы сдох побыстрее, а не интересоваться кто ему поклоняется.
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09.05.2024 17:33 Відповісти
Таке можливо тільки тоді коли країною керує кончений БлаЗЕнь з пафосом і амбіціями разом зі своїм шапітом
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09.05.2024 14:39 Відповісти
в цю гру грали двоє
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09.05.2024 22:50 Відповісти
Його хотіли закрити в СІЗО , Британія не дала , перед цим Саме Великобританія за пів року до війни настояла , під кредит великий, щоб Залужного поставили Головнокомандувачем.
Тому будемо вважати , що все йде там як потрібно Великобританії та Україні , а не зеленим,які хотіли закрити генерала у СІЗО
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09.05.2024 14:54 Відповісти
Что, война уже закончилась?
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09.05.2024 16:04 Відповісти
Четырежды уклонист с голой задницей уволил боевого генерала, у которого грудь в орденах!
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09.05.2024 16:06 Відповісти
Впевнений набере реально 90% , головне щоб його не зрадили лакеї системи, а олігархат не підкупив , а організовано сів до буцегарні разом з кучмою
чекаємо нашого гетьмана 🙏🏼
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09.05.2024 21:26 Відповісти
 
 