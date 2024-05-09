Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Президент Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.

Про це йдеться в указі №309/2024, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - зазначається в указі.

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Звільнення Валерія Залужного

8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

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