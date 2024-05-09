Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Президент Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби.
Про це йдеться в указі №309/2024, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - зазначається в указі.
Звільнення Валерія Залужного
8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.
Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.
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ЗЄ******** !!!
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контужені, з покаліченими кінцівками, без зору, без кінцівок, звільнитись не можуть
а зе, звільняє здорового, бойового, з пісдєс яким досвідом, генерала по стану здоров"я.
Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії
"Докотилась Україна до самого краю..." (Т. Г. Шевченко).
Після 20 травня всі його каракулі відмінити
Прокидаючись з ранку, дякуйте Господу за те що прокинулись і радійте новому дню навіть якщо дощить або сніжить. Радійте. Подивіться на все прекрасне навкруги: сяє сонце, все цвіте, птахи співають. Або дощ чи сніг, мряква- радійте кожному дню і обов'язково дякуйте Богу Творцю.
Подивіться навкруги і вірте в Бога.
Лягаючи спати подякуйте Богу за прожитий день, яким би він не був.
Погляньте, як прекрасно все створив Творець Всевишній: пташки, дерева, повітря яким ми дихаємо, прохолодний вітерець, сонце, місяць, зорі, комахи, мурахи і все тп- це все Рука Бога.
Завжди дякуйте і вірте.
Погляньте на Бахмут, Авдіївку, Харків, Одесу і ще багато міст і селищ знищених. Багато загиблих українців..
Орки, які вбивають, грабують мирний народ-це є диявольска нечисть, про яку казав Ісус:" ворог прийшов, щоб вбити, вкрасти і погубити.
Сам диявол зараз воссідає на троні російському.
Тому молимось до Бога і просимо поміч в цій борьбі і ввіряємо йому наші життя і нашу країну. Тільки від Господа поміч наша.
І на останок: Молю Господа, щоб відкрив очі українцям. Щоб вони в кінці кінців прозріли і побачили кому вклоняються.
Це про нашу владу. Погляньте, що вона творить. Вона не хоче закінчення війни. Вона їй вигідна. Покайтеся ті, хто досі їй вірить.
Молимося до Бога, щоб пробачив нам і дав нам мудрого правителя.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
Дякуємо Тобі Господи, спасителю наш.
И поверь мне я умнее тебя, верующего в деда мороза.
І на майбутнє, вивчи українську мову " руський алкаш".
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Будь умнее. Или розумнее. Или не будь глупышкой.
Я НIКОЛИ не бачила, щоб вiн щось боявся. Так от-я була з ним коли
вiн помирав i такого жаху на обличчi я нiколи у нього не бачила i
вiн одмахувався руками вiд чогось такого, що ми не можемо побачити
доки не вмираемо або живi. Я на фізично відчувала зло навколо нього, яке забирало тата. І я почала подумки просити Господа не віддавати душу тата ворогові людства,
казала, що якийсь тато хороший і як він жив чесно. І тато почав заспокоюватись. І через час його не стало... У мене всередині такий спокій настав, ніби моє серце огорнули ватою. А до цього я плакала вдень, уночі, на роботі та вдома. Я дуже любила батьків, але мама померла раніше... А тут миттєво у мене виникло всередині мене умиротворення. Я думала, що я в шоці і тільки згодом, коли почала читати біблію, відчинила двері свого серця Богу, покаялася, зрозуміла, що це Господь мене втішив.
Якщо Бога немає, то чому воїни в окопах просять за них молитися і написали пісню, що без Бога вони в окопах голі (незахищені), хоча вони мають зброю і броники.
Бережи вас і благословить Господь! Він любить і вас, бо Бог є Любов! 🙏🙏🙏 😊
Молитва воiнiв https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
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Тому що людина соціальна тварина і вона все життя бачить навколо себе різноманітно віруючих, тобто все життя його зомбують богом. Все залежить від освіти, досвіду та світоогляду. А багато тих, у кого виникає стан, до якого він не підготовлений, ось тут вони починають приєднюватися до гурту оточуючих. Якось так. Доречі. Сатаністи вірять у сатану і для них пекло це рай, а рай це пекло. Головне те, що у обох вірах треба нести гроші до свого наставника, бо що у бога, що у сатани немає грошей.
е для мене порада у Євангелії От Матфея 7 I на цьому
наше спiлкування закiнчуеться...
"6.Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас." 🙏🙏🙏
Як там парад? Ти був? Поклонился Путіну?
Тому будемо вважати , що все йде там як потрібно Великобританії та Україні , а не зеленим,які хотіли закрити генерала у СІЗО
чекаємо нашого гетьмана 🙏🏼