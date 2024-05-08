Київрада визнала Залужного почесним громадянином: "Слуги народу" відмовились голосувати та вийшли із зали

Ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного визнано почесним громадянином міста Києва. Фракція "Слуга народу" під час голосування залишила залу.

Про це повідомив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, фракція "Слуга народу" в повному складі не підтримала це рішення.

"Більше того, фракція "слуг" в повному складі покинула залу під час голосування за це логічне рішення. Цим жестом "слуги" показали своє ставлення до українських захисників", - додав він.

Валерій Залужний та його звільнення

8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

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