Київрада визнала Залужного почесним громадянином: "Слуги народу" відмовились голосувати та вийшли із зали
Ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного визнано почесним громадянином міста Києва. Фракція "Слуга народу" під час голосування залишила залу.
Про це повідомив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, фракція "Слуга народу" в повному складі не підтримала це рішення.
"Більше того, фракція "слуг" в повному складі покинула залу під час голосування за це логічне рішення. Цим жестом "слуги" показали своє ставлення до українських захисників", - додав він.
Валерій Залужний та його звільнення
8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.
Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.
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Ці слуги не вартують того, щоб навіть знаходитись у одній державі з Залужним і Великою Ліною Костенко.
Зустрінете,плюньте їм в очі
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Ні щастя, ні волі, ні чуда,
ні часу, хоч би про запас
Живу, все життя непочута,
причетністю вбита до вас
Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі лише смутки і пні.
КОХАНИЙ МІЙ РІДНИЙ НАРОДЕ
ТИ ЗБУДЕШСЯ ВРЕШТІ ЧИ НІ?!
котрий не був ні блазнем, ні вужем
Котрий ні в празники, ні в будні
Не піде на збіговиська облудні.
І не схибнеться на дорогу зради,
і у лукавих не спита поради
І не зміняє совість на харчі,-
душа його у Бога на плечі
Душа у нього сіра й напівмертва
Не буде в ній ні сили, ні мети,
Лиш без"язикі корчі німоти
І хто всіляким ідолам і владам
ладен кадити херувимський ладан,
той хоч умре з набитим гаманцем,-
душа у нього буде горобцем
Куди б не йшов він, на землі і далі,
дощі розмиють слід його сандалій...
Перевірити ніхто нічого не зможе
Ви вже під ковпаком у ДІЇ. Для цього вона і створювалась.
"Поздоровляю" всіх, хто туди вліз.
Але погано буде всім.
Знову повелися як африканці на "буси" (намисто)
Якщо хочете біль-менш справжніх виборів, добивайтеся, щоб вони ні в якому разі не були електронними
Но хоть минуту-две ЛЮДИ почитают мое мнение.
СПАСТИ УКРАИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ПЕРЕДАЧА ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ
ВОЕННОЙ ХУНТЕ
со всеми сопутствующими атрибутами :
внезапный и одновременный арест и изоляция ВСЕХ представителей ВСЕХ ветвей нынешней власти,
судебно-прокурорской мафии, вплоть до машинисток и секретарш
быстрый и беспощадный суд по законам военного времени,
немедленное приведение приговоров в исполнение,
конфискация всех видов собственности и всех активов до третьего колена родственников и покупка вооружения на выручку от награбленного и наворованного.
Вернуть в страну Залужного, восстановить на местах снятых генералов, вручить Залужному булаву и обязать оставаться Верховным Главнокомандующим до Победы.
После Парада Победы в москве провести выборы президента и ВР под надзором независимых иностранных наблюдателей.