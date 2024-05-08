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Київрада визнала Залужного почесним громадянином: "Слуги народу" відмовились голосувати та вийшли із зали

залужний

Ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного визнано почесним громадянином міста Києва. Фракція "Слуга народу" під час голосування залишила залу.

Про це повідомив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, фракція "Слуга народу" в повному складі не підтримала це рішення.

"Більше того, фракція "слуг" в повному складі покинула залу під час голосування за це логічне рішення. Цим жестом "слуги" показали своє ставлення до українських захисників", - додав він.

Залужний став почесним громадянином Києва

Валерій Залужний та його звільнення

8 лютого 2024 року відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі президент повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Згодом Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

Читайте: У Києві створили найбільший в Україні мурал, присвячений Залужному. ФОТО

Автор: 

Київ (19423) Київрада (792) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+111
в сенсі стали? вони завжди нею були
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08.05.2024 17:01
+108
Слуги народу стали партією путіна?
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08.05.2024 16:56
+89
Все що піднімає рейтинг Залужного то для слуг смерть
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08.05.2024 16:58
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Слава Україні! Слава Українцям - Валерію Залужному та Ліні Костенко!
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08.05.2024 22:23 Відповісти
Зелена шобла стала на хиткий шлях партії регіонів...
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08.05.2024 22:27 Відповісти
Вона по ньому йде всі 5 років.
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08.05.2024 23:37 Відповісти
15 травня воно нелегетивне !!! А триматися буде до останнього і його зелене шобло крадіїв,аферистів,зрадників !!! Половина (слуг народу)а по факту господарів проти заборони московської церкви і також відстоюють її інтереси а на окупованих територіях разом з ригами переходили на бік ворога ! Навіть дерьмака є агентом Московії на приз військо козерь ! Як підете на наступні вибори якщо доживемо думайте головою а не жопою за кого голосувати !Не за шобло кодло ворів і зрадників а за патріотів країни які захищали країну і захищають з перших днів війни !Таких як Залужний !!! А не ЧОТИРИЖДИ ухилянт і наркоман , аферист зе !!!
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08.05.2024 22:32 Відповісти
Не 15. А 20.
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08.05.2024 23:38 Відповісти
Як казав мій сусід алкоголік, бувший інженер - люди у нас добрі, але дурні. це він підсумував вибір зеленського
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08.05.2024 22:49 Відповісти
Краще б визнали боневтіка нелегітимним . Коли вже знайдеться той , хто дасть недонаполеону копняка під зад і створить уряд національного спасіння? Українці вже зачекались цього. А то ці мантри - не розхитуйте човен вже задовбали , човен вже як титаник іде на дно , а влада продовжуе дірки у дні свердлити .
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08.05.2024 22:52 Відповісти
Гарний приклад як одним номінальним голосом можна визначити всіх руссопідарів в Зраді
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08.05.2024 23:08 Відповісти
Ось вам список виродків українського народу, інакше не назвеш.
Ці слуги не вартують того, щоб навіть знаходитись у одній державі з Залужним і Великою Ліною Костенко.

Зустрінете,плюньте їм в очі

https://kmr.gov.ua/uk/users/burdukovaviktoriia БУРДУКОВАВікторія Вадимівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/vitrenkoandrii ВІТРЕНКОАндрій Олександрович

https://kmr.gov.ua/uk/users/ghovorovaolenakmrgovua ГОВОРОВАОлена Іванівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/zantaraiaheorhii ЗАНТАРАЯГеоргій Малхазович

https://kmr.gov.ua/uk/users/konopelkomykola КОНОПЕЛЬКОМикола Володимирович

https://kmr.gov.ua/uk/users/kuzmenkoyevhen КУЗЬМЕНКОЄвген Андрійович

https://kmr.gov.ua/uk/users/kulebayevheniia КУЛЕБАЄвгенія Анатоліївна

https://kmr.gov.ua/uk/users/pashynnaliliia ПАШИННАЛілія Василівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/prysiazhniukmykhailo ПРИСЯЖНЮКМихайло Олексійович

https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia СЕМЕНОВАКсенія Ігорівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/skaletska СКАЛЕЦЬКАЗоряна Степанівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/fedorenkoyurii ФЕДОРЕНКОЮрій Сергійович
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08.05.2024 23:52 Відповісти
Ліна:

Ні щастя, ні волі, ні чуда,
ні часу, хоч би про запас
Живу, все життя непочута,
причетністю вбита до вас

Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі лише смутки і пні.

КОХАНИЙ МІЙ РІДНИЙ НАРОДЕ

ТИ ЗБУДЕШСЯ ВРЕШТІ ЧИ НІ?!
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09.05.2024 00:16 Відповісти
Блажен той муж, воістину блажен,
котрий не був ні блазнем, ні вужем

Котрий ні в празники, ні в будні
Не піде на збіговиська облудні.

І не схибнеться на дорогу зради,
і у лукавих не спита поради

І не зміняє совість на харчі,-
душа його у Бога на плечі
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09.05.2024 00:22 Відповісти
А хто від правди ступить на півметра,_
Душа у нього сіра й напівмертва

Не буде в ній ні сили, ні мети,
Лиш без"язикі корчі німоти

І хто всіляким ідолам і владам
ладен кадити херувимський ладан,

той хоч умре з набитим гаманцем,-
душа у нього буде горобцем
Куди б не йшов він, на землі і далі,
дощі розмиють слід його сандалій...
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09.05.2024 00:31 Відповісти
Вклоняюсь перед Ліною Костенко і дякую Валерію Залужному
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09.05.2024 00:32 Відповісти
Зелені покидьки!!!! Залужний наш Президент!!! Зелених віслюків на па-рашу!
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09.05.2024 01:11 Відповісти
Вот и имеете последствия ! . Кто создал эту партию ? .....Коломойский - подрожания и вооплощения в реальность персонажа из фильма 12 стульев "Остапа Бендера. " . Только переименовали (12-стульев ) на "Слуга Народа ".
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09.05.2024 01:56 Відповісти
Може наріт таки обере нормального президента і перестанет ржать.
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09.05.2024 03:22 Відповісти
Вибори зроблять електронними, як в параші, намалюють також як і в параші будь-яку цифру.
Перевірити ніхто нічого не зможе

Ви вже під ковпаком у ДІЇ. Для цього вона і створювалась.
"Поздоровляю" всіх, хто туди вліз.
Але погано буде всім.

Знову повелися як африканці на "буси" (намисто)

Якщо хочете біль-менш справжніх виборів, добивайтеся, щоб вони ні в якому разі не були електронними
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09.05.2024 03:34 Відповісти
на буси повелися ще в 2019. Зараз надія тільки на Захід, що він тримає яйця єрмачків і нашого незламного телепня.
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09.05.2024 08:47 Відповісти
Я так розумію у президента і "слуг' якась особиста неприязнь до Залужного.
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09.05.2024 07:12 Відповісти
Конкурент у владі їм не потрібний. Зелена влада- це копія влади рашки. Там теж починали із цензури і заборони нелояльних ЗМІ, далі перерозподіл власності, знищення конкурентів. В тому числі фізичне. Ну і убаюкування і постійна брехня для населення.
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09.05.2024 08:44 Відповісти
Понимаю : сотрут постинг и в очередной раз забанят .
Но хоть минуту-две ЛЮДИ почитают мое мнение.
СПАСТИ УКРАИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ПЕРЕДАЧА ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ
ВОЕННОЙ ХУНТЕ
со всеми сопутствующими атрибутами :
внезапный и одновременный арест и изоляция ВСЕХ представителей ВСЕХ ветвей нынешней власти,
судебно-прокурорской мафии, вплоть до машинисток и секретарш
быстрый и беспощадный суд по законам военного времени,
немедленное приведение приговоров в исполнение,
конфискация всех видов собственности и всех активов до третьего колена родственников и покупка вооружения на выручку от награбленного и наворованного.
Вернуть в страну Залужного, восстановить на местах снятых генералов, вручить Залужному булаву и обязать оставаться Верховным Главнокомандующим до Победы.
После Парада Победы в москве провести выборы президента и ВР под надзором независимых иностранных наблюдателей.
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09.05.2024 07:59 Відповісти
починали зелені покидьки такими демократами і патріотами. Не витримали, проявили своє підле нутро- антиукраїнське і зрадницьке.
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09.05.2024 08:36 Відповісти
"Не зроби собі куміра". Залужний і НГШ Шаптала на ВЛК визнані хворими і звільнилися за станом здоров'я. Залужний ще під час повномасштабного вторгнення орків захистив кандидатську на ЮРИСТА! Він корупціонер.
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09.05.2024 08:44 Відповісти
Це слуги єрмака, а не народу
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09.05.2024 09:01 Відповісти
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