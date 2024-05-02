У Києві створили найбільший в Україні мурал, присвячений Залужному. ФОТО

У Святошинському районі Києва з’явився великий мурал із портретом колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Над його створенням художник Євген Кучер працював 13 годин.

Про це повідомила у соцмережі Facebook одна з керівників проєкту Євгенія Фуллен, передає Цензор.НЕТ.

"Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими з ким ми все робимо! У Києві створили найбільший мурал Валерія Залужного в Україні! Головний митець муралу – Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). Валерій Залужний- для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну – він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну", - написала вона.

Фуллен зазначила, що розмір муралу становить понад 120м2. Побачити витвір художника Євгена Кучера можна за адресою вулиця Котельнікова, 51.

До слова, рекорд відзначили в Книзі рекордів України та вручили відповідний сертифікат команді митців, які працювали над його створенням.

Минулого року у Відні з’явився мурал "Українське серце".