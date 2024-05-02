У Києві створили найбільший в Україні мурал, присвячений Залужному. ФОТО
У Святошинському районі Києва з’явився великий мурал із портретом колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Над його створенням художник Євген Кучер працював 13 годин.
Про це повідомила у соцмережі Facebook одна з керівників проєкту Євгенія Фуллен, передає Цензор.НЕТ.
"Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими з ким ми все робимо! У Києві створили найбільший мурал Валерія Залужного в Україні! Головний митець муралу – Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). Валерій Залужний- для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну – він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну", - написала вона.
Фуллен зазначила, що розмір муралу становить понад 120м2. Побачити витвір художника Євгена Кучера можна за адресою вулиця Котельнікова, 51.
До слова, рекорд відзначили в Книзі рекордів України та вручили відповідний сертифікат команді митців, які працювали над його створенням.
Минулого року у Відні з’явився мурал "Українське серце".
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Ну де ж ви такі придуркуваті виродки беретесь? Серіали дивитесь чи на шоу кварталу ходите?
не буду здивований, якщо насправді він під арештом десь знаходиться …
треба запитати у Гранта Шеппса !!
Все це в умовах гострої нестачі всього та дебілів і зрадників у владі, сонних гуманістів у ролі "партнерів".
так от, де бункер зе!прєзіка.
Красава!
ви знаєте, свого часу я зустрічав подібні вашому коментарі й щодо Стерненка, й щодо Притули, й щодо савченко, й щодо арєстовіча й багатьох інших, хто набував нав'язаної позитивної медійної впізнаваності.
мене це лякало тоді, лякає й сьогодні.
Замість траншей та окопів на фронті подекуди - ями, в яких важко сховатися, інженерної техніки не вистачає, а будувати оборонні споруди доводиться під вогнем ворога.
Про це https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e пише Assotiated Press, повідомляє . Агентство поспілкувалося з десятками українських військовослужбовців, чиновників та представників будівельних компаній, більшість із яких говорили на умовах анонімності.
АР пише, що російські війська озброєні кращі за українські, а брак *********** змушує ЗСУ віступово відступати. Розрив у вогневій потужності вдасться закрити завдяки пакету допомоги США. Але зброя та ********** з нього ще мають надійти, а до того Росія продовжить використовувати слабкі сторони України. Джерело: Схоже,самовідданій Євгенії Фуллен про це не відомо...
Це якийсь сюр....
Як тут не втратити сон.
Чекаєм нового Сагайдачного на білому коні 🙏🏼