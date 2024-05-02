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У Києві створили найбільший в Україні мурал, присвячений Залужному. ФОТО

У Святошинському районі Києва з’явився великий мурал із портретом колишнього головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Над його створенням художник Євген Кучер працював 13 годин.

Про це повідомила у соцмережі Facebook одна з керівників проєкту Євгенія Фуллен, передає Цензор.НЕТ.

"Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими з ким ми все робимо! У Києві створили найбільший мурал Валерія Залужного в Україні! Головний митець муралу – Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). Валерій Залужний- для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну – він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну", - написала вона.

Фуллен зазначила, що розмір муралу становить понад 120м2. Побачити витвір художника Євгена Кучера можна за адресою вулиця Котельнікова, 51.

У Києві створили найбільший мурал, присвячений Залужному

У Києві створили найбільший мурал, присвячений Залужному

До слова, рекорд відзначили в Книзі рекордів України та вручили відповідний сертифікат команді митців, які працювали над його створенням.

Минулого року у Відні з’явився мурал "Українське серце".

Автор: 

Залужний Валерій (724) мурал (7)


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Топ коментарі
+18
Где-то сейчас хныкает маленькое закомплексованое зелёное ЧМО
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02.05.2024 14:41
+16
І відкинув русню від Києва, звільнив Херсон та більшу частину Харківської області, острів Зміїний, загальмував русню на Донбасі.
Все це в умовах гострої нестачі всього та дебілів і зрадників у владі, сонних гуманістів у ролі "партнерів".
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02.05.2024 14:48
+14
Скіко дєрмак платить за ці коменти?
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02.05.2024 14:35
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Скіко дєрмак платить за ці коменти?
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02.05.2024 14:35 Відповісти
На що, придурку? на Єдиний марахфон?
Ну де ж ви такі придуркуваті виродки беретесь? Серіали дивитесь чи на шоу кварталу ходите?
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02.05.2024 14:40 Відповісти
Доречі де тримають Залужного ?

не буду здивований, якщо насправді він під арештом десь знаходиться …

треба запитати у Гранта Шеппса !!
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02.05.2024 17:08 Відповісти
ПРОСТО ДЕБІЛИ!
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02.05.2024 17:59 Відповісти
І відкинув русню від Києва, звільнив Херсон та більшу частину Харківської області, острів Зміїний, загальмував русню на Донбасі.
Все це в умовах гострої нестачі всього та дебілів і зрадників у владі, сонних гуманістів у ролі "партнерів".
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02.05.2024 14:48 Відповісти
Це щось нове. Зелена пліснявка почала косити під мусульман?
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02.05.2024 14:50 Відповісти
Зараз ще ***** ніжками буде бити та вимагати мурал сто на пів тищі метрів його найдибільнішого лідора **********.
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02.05.2024 14:36 Відповісти
За пару лямів?
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02.05.2024 14:39 Відповісти
Най на кремлівській стіні наносить, ніхто проти не буде, а рейтинги які будуть, навіть слова не підібрати, усе як ******** зенаполеон
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02.05.2024 14:43 Відповісти
До істерики у бункері нетряпки три, два, один!
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02.05.2024 14:38 Відповісти
Уявляю як у ішакаоманського пердак рвануло....
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02.05.2024 14:38 Відповісти
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02.05.2024 14:41 Відповісти
Где-то сейчас хныкает маленькое закомплексованое зелёное ЧМО
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02.05.2024 14:41 Відповісти
Зєля на лайно зійде)))
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02.05.2024 14:45 Відповісти
В районі Банкової спостерігається раптова епідемія гикавки.
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02.05.2024 14:45 Відповісти
Український народ завжди буде памятати свої героїв ,а не шоблу випадкових людей які дорвались до влади.
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02.05.2024 14:47 Відповісти
За роз'ясненнями зверніться до Зеленського та його сявок.
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02.05.2024 14:53 Відповісти
"За роз'ясненнями" чого саме?
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02.05.2024 15:15 Відповісти
ЗЕ! вночі прийде й замаже мурал...
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02.05.2024 14:48 Відповісти
це, що б радувати зе!шмарклю.
так от, де бункер зе!прєзіка.
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02.05.2024 14:48 Відповісти
Вот Президент Украины!

Красава!
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02.05.2024 14:51 Відповісти
легкість з якою люди схильні створювати собі кумирів лякає.
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02.05.2024 14:56 Відповісти
меня пугает биомасса 73%
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02.05.2024 15:06 Відповісти
мене теж, але вона звідти й взялась, з цієї легкості.
ви знаєте, свого часу я зустрічав подібні вашому коментарі й щодо Стерненка, й щодо Притули, й щодо савченко, й щодо арєстовіча й багатьох інших, хто набував нав'язаної позитивної медійної впізнаваності.
мене це лякало тоді, лякає й сьогодні.
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02.05.2024 15:17 Відповісти
Їх вже немає 73%, повірте, моїх знайомих, які харкали зеленою масою, вже все зрозуміли. Багатьох забрали до лав ЗСУ, а інші шкрабають по карманах копійки, думали при зелі будуть бабкі касіть))). А взяли зал*пу!!!
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02.05.2024 18:05 Відповісти
З легкістю створюють кумирів барани, типу зе - отам дійсно кумир: бубачька, потужний, найвеличнівшивий лідор і тп, хоча насправді недоумкувате чмо та ще й продажне. А розумні люди оцінюють по реальних справах людей достойних поваги, тому і цінують і поважають.
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02.05.2024 17:04 Відповісти
да уж
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02.05.2024 15:30 Відповісти
А він сам, шось коли небудь казав по тому - ну шо він може стати, ну при наймі, кандидатом у президенти - наскіки пам'ятаю - жодного комента з цього.
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02.05.2024 15:50 Відповісти
Вчора десь зустріла, наче сказав, що не виключає, але після закінчення війни. Хто зна чи правда.
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02.05.2024 17:07 Відповісти
ще одного совдепівського *********** Україна точно не витримає, якщо б Залужний був не з їхньої кагорти казнокрадів\бюрократів\..., то не погодився би на подачку у вигляді посади пОсла
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02.05.2024 17:26 Відповісти
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02.05.2024 14:55 Відповісти
Думаю їх просто виперли з України, щоб не заважали але можу помилятися. Наступним міністром оборони буде Верещук або Безугла.
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02.05.2024 15:05 Відповісти
Ставай до падляка у чергу за пирiжками.
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02.05.2024 15:06 Відповісти
Ты просто мудак, Юра. Таковы современные правила защиты диссертации.
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02.05.2024 15:25 Відповісти
Відступати небезпечно: військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР

Замість траншей та окопів на фронті подекуди - ями, в яких важко сховатися, інженерної техніки не вистачає, а будувати оборонні споруди доводиться під вогнем ворога.

Про це https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e пише Assotiated Press, повідомляє . Агентство поспілкувалося з десятками українських військовослужбовців, чиновників та представників будівельних компаній, більшість із яких говорили на умовах анонімності.

АР пише, що російські війська озброєні кращі за українські, а брак *********** змушує ЗСУ віступово відступати. Розрив у вогневій потужності вдасться закрити завдяки пакету допомоги США. Але зброя та ********** з нього ще мають надійти, а до того Росія продовжить використовувати слабкі сторони України. Джерело: Схоже,самовідданій Євгенії Фуллен про це не відомо...
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02.05.2024 15:10 Відповісти
Символ ухилянства звільнив сивмол незламності!
Це якийсь сюр....
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02.05.2024 15:18 Відповісти
ща на місяць експедиція полетить мурал лідора нації млювать!
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02.05.2024 15:26 Відповісти
Склад експедиції-бородата піхва,подоляк,арахамія,стефанчук
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02.05.2024 15:27 Відповісти
Зеленскій і так сон втратив, а тут ще й мурал....
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02.05.2024 15:43 Відповісти
Замучився, болєзний, шашлики маринувати, а тут весна, травень, ще й жарити їх, шашлики, треба.
Як тут не втратити сон.
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02.05.2024 16:22 Відповісти
Ща падляк направить бригаду з пейнтбола
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02.05.2024 16:32 Відповісти
Краса!

Чекаєм нового Сагайдачного на білому коні 🙏🏼
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02.05.2024 16:41 Відповісти
янелох,членограй тобі залишилося 18 днів і нах*й з України!
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02.05.2024 17:52 Відповісти
А через 18 днів ти що зробиш, встанеш у сколково зі стільчика, потупаєш своїми гнилими ніжками, замахаєш своєю півнячою гривою, вмажеш флакончик бояри та поповзеш до себе у хибару далі гнити у своїй самій опущеній у світі піда.рососійській недодержави?!?! 🤣🤣🤣
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02.05.2024 19:55 Відповісти
А біля "банкової" можна таке намалювати?
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02.05.2024 19:30 Відповісти
Тупорилий ішак, мабуть, обкакається від злості.
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02.05.2024 20:53 Відповісти
Повертайся, Герой!!!
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03.05.2024 14:13 Відповісти
О, вангую скоро буде мурал Найдебільнішого Лідора **********.
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04.05.2024 23:35 Відповісти
 
 