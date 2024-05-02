В Киеве создали крупнейший в Украине мурал, посвященный Залужному. ФОТО

В Святошинском районе Киева появился большой мурал с портретом бывшего главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. Над его созданием художник Евгений Кучер работал 13 часов.

Об этом сообщила в соцсети Facebook одна из руководителей проекта Евгения Фуллен, передает Цензор.НЕТ.

"Мы это сделали! Наш первый и далеко не последний рекорд! Горжусь тем, что мы делаем и горжусь теми с кем мы все делаем! В Киеве создали самый большой мурал Валерия Залужного в Украине! Главный художник мурала - Евгений Кучер (Самый Кучерявый). Валерий Залужный - для меня лично символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну - он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину", - написала она.

Фуллен отметила, что размер мурала составляет более 120м2. Увидеть произведение художника Евгения Кучера можно по адресу улица Котельникова, 51.

К слову, рекорд отметили в Книге рекордов Украины и вручили соответствующий сертификат команде художников, которые работали над его созданием.

В прошлом году в Вене появился мурал "Украинское сердце".