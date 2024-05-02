В Киеве создали крупнейший в Украине мурал, посвященный Залужному. ФОТО
В Святошинском районе Киева появился большой мурал с портретом бывшего главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. Над его созданием художник Евгений Кучер работал 13 часов.
Об этом сообщила в соцсети Facebook одна из руководителей проекта Евгения Фуллен, передает Цензор.НЕТ.
"Мы это сделали! Наш первый и далеко не последний рекорд! Горжусь тем, что мы делаем и горжусь теми с кем мы все делаем! В Киеве создали самый большой мурал Валерия Залужного в Украине! Главный художник мурала - Евгений Кучер (Самый Кучерявый). Валерий Залужный - для меня лично символ несокрушимости украинского духа! Несмотря на сверхсложные времена и войну - он вдохновляет и мотивирует своим характером и верой в Украину", - написала она.
Фуллен отметила, что размер мурала составляет более 120м2. Увидеть произведение художника Евгения Кучера можно по адресу улица Котельникова, 51.
К слову, рекорд отметили в Книге рекордов Украины и вручили соответствующий сертификат команде художников, которые работали над его созданием.
В прошлом году в Вене появился мурал "Украинское сердце".
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Ну де ж ви такі придуркуваті виродки беретесь? Серіали дивитесь чи на шоу кварталу ходите?
не буду здивований, якщо насправді він під арештом десь знаходиться …
треба запитати у Гранта Шеппса !!
Все це в умовах гострої нестачі всього та дебілів і зрадників у владі, сонних гуманістів у ролі "партнерів".
так от, де бункер зе!прєзіка.
Красава!
ви знаєте, свого часу я зустрічав подібні вашому коментарі й щодо Стерненка, й щодо Притули, й щодо савченко, й щодо арєстовіча й багатьох інших, хто набував нав'язаної позитивної медійної впізнаваності.
мене це лякало тоді, лякає й сьогодні.
Замість траншей та окопів на фронті подекуди - ями, в яких важко сховатися, інженерної техніки не вистачає, а будувати оборонні споруди доводиться під вогнем ворога.
Про це https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-fortifications-8a72981dfdb755de6f8011b13f4d062e пише Assotiated Press, повідомляє . Агентство поспілкувалося з десятками українських військовослужбовців, чиновників та представників будівельних компаній, більшість із яких говорили на умовах анонімності.
АР пише, що російські війська озброєні кращі за українські, а брак *********** змушує ЗСУ віступово відступати. Розрив у вогневій потужності вдасться закрити завдяки пакету допомоги США. Але зброя та ********** з нього ще мають надійти, а до того Росія продовжить використовувати слабкі сторони України. Джерело: Схоже,самовідданій Євгенії Фуллен про це не відомо...
Це якийсь сюр....
Як тут не втратити сон.
Чекаєм нового Сагайдачного на білому коні 🙏🏼