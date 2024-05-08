Киеврада признала Залужного почетным гражданином: "слуги народа" отказались голосовать и вышли из зала
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан почетным гражданином города Киева. Фракция "Слуга народа" во время голосования покинула зал.
Об этом сообщил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, фракция "Слуга народа" в полном составе не поддержала это решение.
"Более того, фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования за это логичное решение. Этим жестом "слуги" показали свое отношение к украинским защитникам", - добавил он.
Валерий Залужный и его увольнение
8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.
Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.
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Ці слуги не вартують того, щоб навіть знаходитись у одній державі з Залужним і Великою Ліною Костенко.
Зустрінете,плюньте їм в очі
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Ні щастя, ні волі, ні чуда,
ні часу, хоч би про запас
Живу, все життя непочута,
причетністю вбита до вас
Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі лише смутки і пні.
КОХАНИЙ МІЙ РІДНИЙ НАРОДЕ
ТИ ЗБУДЕШСЯ ВРЕШТІ ЧИ НІ?!
котрий не був ні блазнем, ні вужем
Котрий ні в празники, ні в будні
Не піде на збіговиська облудні.
І не схибнеться на дорогу зради,
і у лукавих не спита поради
І не зміняє совість на харчі,-
душа його у Бога на плечі
Душа у нього сіра й напівмертва
Не буде в ній ні сили, ні мети,
Лиш без"язикі корчі німоти
І хто всіляким ідолам і владам
ладен кадити херувимський ладан,
той хоч умре з набитим гаманцем,-
душа у нього буде горобцем
Куди б не йшов він, на землі і далі,
дощі розмиють слід його сандалій...
Перевірити ніхто нічого не зможе
Ви вже під ковпаком у ДІЇ. Для цього вона і створювалась.
"Поздоровляю" всіх, хто туди вліз.
Але погано буде всім.
Знову повелися як африканці на "буси" (намисто)
Якщо хочете біль-менш справжніх виборів, добивайтеся, щоб вони ні в якому разі не були електронними
Но хоть минуту-две ЛЮДИ почитают мое мнение.
СПАСТИ УКРАИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ПЕРЕДАЧА ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ
ВОЕННОЙ ХУНТЕ
со всеми сопутствующими атрибутами :
внезапный и одновременный арест и изоляция ВСЕХ представителей ВСЕХ ветвей нынешней власти,
судебно-прокурорской мафии, вплоть до машинисток и секретарш
быстрый и беспощадный суд по законам военного времени,
немедленное приведение приговоров в исполнение,
конфискация всех видов собственности и всех активов до третьего колена родственников и покупка вооружения на выручку от награбленного и наворованного.
Вернуть в страну Залужного, восстановить на местах снятых генералов, вручить Залужному булаву и обязать оставаться Верховным Главнокомандующим до Победы.
После Парада Победы в москве провести выборы президента и ВР под надзором независимых иностранных наблюдателей.