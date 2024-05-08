Киеврада признала Залужного почетным гражданином: "слуги народа" отказались голосовать и вышли из зала

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан почетным гражданином города Киева. Фракция "Слуга народа" во время голосования покинула зал.

Об этом сообщил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, фракция "Слуга народа" в полном составе не поддержала это решение.

"Более того, фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования за это логичное решение. Этим жестом "слуги" показали свое отношение к украинским защитникам", - добавил он.

Валерий Залужный и его увольнение

8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.

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