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Киеврада признала Залужного почетным гражданином: "слуги народа" отказались голосовать и вышли из зала

залужний

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан почетным гражданином города Киева. Фракция "Слуга народа" во время голосования покинула зал.

Об этом сообщил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, фракция "Слуга народа" в полном составе не поддержала это решение.

"Более того, фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования за это логичное решение. Этим жестом "слуги" показали свое отношение к украинским защитникам", - добавил он.

Залужний став почесним громадянином Києва

Валерий Залужный и его увольнение

8 февраля 2024 года состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи президент сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Впоследствии Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост чрезвычайного полномочного посла Украины в Великобритании.

Также смотрите: В Киеве создали самый большой в Украине мурал, посвященный Залужному. ФОТО

Автор: 

Киев (25484) Киевсовет (1370) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+111
в сенсі стали? вони завжди нею були
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08.05.2024 17:01
+108
Слуги народу стали партією путіна?
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08.05.2024 16:56
+89
Все що піднімає рейтинг Залужного то для слуг смерть
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08.05.2024 16:58
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Страница 3 из 3
Слава Україні! Слава Українцям - Валерію Залужному та Ліні Костенко!
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08.05.2024 22:23 Ответить
Зелена шобла стала на хиткий шлях партії регіонів...
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08.05.2024 22:27 Ответить
Вона по ньому йде всі 5 років.
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08.05.2024 23:37 Ответить
15 травня воно нелегетивне !!! А триматися буде до останнього і його зелене шобло крадіїв,аферистів,зрадників !!! Половина (слуг народу)а по факту господарів проти заборони московської церкви і також відстоюють її інтереси а на окупованих територіях разом з ригами переходили на бік ворога ! Навіть дерьмака є агентом Московії на приз військо козерь ! Як підете на наступні вибори якщо доживемо думайте головою а не жопою за кого голосувати !Не за шобло кодло ворів і зрадників а за патріотів країни які захищали країну і захищають з перших днів війни !Таких як Залужний !!! А не ЧОТИРИЖДИ ухилянт і наркоман , аферист зе !!!
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08.05.2024 22:32 Ответить
Не 15. А 20.
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08.05.2024 23:38 Ответить
Як казав мій сусід алкоголік, бувший інженер - люди у нас добрі, але дурні. це він підсумував вибір зеленського
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08.05.2024 22:49 Ответить
Краще б визнали боневтіка нелегітимним . Коли вже знайдеться той , хто дасть недонаполеону копняка під зад і створить уряд національного спасіння? Українці вже зачекались цього. А то ці мантри - не розхитуйте човен вже задовбали , човен вже як титаник іде на дно , а влада продовжуе дірки у дні свердлити .
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08.05.2024 22:52 Ответить
Гарний приклад як одним номінальним голосом можна визначити всіх руссопідарів в Зраді
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08.05.2024 23:08 Ответить
Ось вам список виродків українського народу, інакше не назвеш.
Ці слуги не вартують того, щоб навіть знаходитись у одній державі з Залужним і Великою Ліною Костенко.

Зустрінете,плюньте їм в очі

https://kmr.gov.ua/uk/users/burdukovaviktoriia БУРДУКОВАВікторія Вадимівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/vitrenkoandrii ВІТРЕНКОАндрій Олександрович

https://kmr.gov.ua/uk/users/ghovorovaolenakmrgovua ГОВОРОВАОлена Іванівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/zantaraiaheorhii ЗАНТАРАЯГеоргій Малхазович

https://kmr.gov.ua/uk/users/konopelkomykola КОНОПЕЛЬКОМикола Володимирович

https://kmr.gov.ua/uk/users/kuzmenkoyevhen КУЗЬМЕНКОЄвген Андрійович

https://kmr.gov.ua/uk/users/kulebayevheniia КУЛЕБАЄвгенія Анатоліївна

https://kmr.gov.ua/uk/users/pashynnaliliia ПАШИННАЛілія Василівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/prysiazhniukmykhailo ПРИСЯЖНЮКМихайло Олексійович

https://kmr.gov.ua/uk/users/semenovakseniia СЕМЕНОВАКсенія Ігорівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/skaletska СКАЛЕЦЬКАЗоряна Степанівна

https://kmr.gov.ua/uk/users/fedorenkoyurii ФЕДОРЕНКОЮрій Сергійович
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08.05.2024 23:52 Ответить
Ліна:

Ні щастя, ні волі, ні чуда,
ні часу, хоч би про запас
Живу, все життя непочута,
причетністю вбита до вас

Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі лише смутки і пні.

КОХАНИЙ МІЙ РІДНИЙ НАРОДЕ

ТИ ЗБУДЕШСЯ ВРЕШТІ ЧИ НІ?!
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09.05.2024 00:16 Ответить
Блажен той муж, воістину блажен,
котрий не був ні блазнем, ні вужем

Котрий ні в празники, ні в будні
Не піде на збіговиська облудні.

І не схибнеться на дорогу зради,
і у лукавих не спита поради

І не зміняє совість на харчі,-
душа його у Бога на плечі
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09.05.2024 00:22 Ответить
А хто від правди ступить на півметра,_
Душа у нього сіра й напівмертва

Не буде в ній ні сили, ні мети,
Лиш без"язикі корчі німоти

І хто всіляким ідолам і владам
ладен кадити херувимський ладан,

той хоч умре з набитим гаманцем,-
душа у нього буде горобцем
Куди б не йшов він, на землі і далі,
дощі розмиють слід його сандалій...
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09.05.2024 00:31 Ответить
Вклоняюсь перед Ліною Костенко і дякую Валерію Залужному
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09.05.2024 00:32 Ответить
Зелені покидьки!!!! Залужний наш Президент!!! Зелених віслюків на па-рашу!
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09.05.2024 01:11 Ответить
Вот и имеете последствия ! . Кто создал эту партию ? .....Коломойский - подрожания и вооплощения в реальность персонажа из фильма 12 стульев "Остапа Бендера. " . Только переименовали (12-стульев ) на "Слуга Народа ".
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09.05.2024 01:56 Ответить
Може наріт таки обере нормального президента і перестанет ржать.
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09.05.2024 03:22 Ответить
Вибори зроблять електронними, як в параші, намалюють також як і в параші будь-яку цифру.
Перевірити ніхто нічого не зможе

Ви вже під ковпаком у ДІЇ. Для цього вона і створювалась.
"Поздоровляю" всіх, хто туди вліз.
Але погано буде всім.

Знову повелися як африканці на "буси" (намисто)

Якщо хочете біль-менш справжніх виборів, добивайтеся, щоб вони ні в якому разі не були електронними
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09.05.2024 03:34 Ответить
на буси повелися ще в 2019. Зараз надія тільки на Захід, що він тримає яйця єрмачків і нашого незламного телепня.
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09.05.2024 08:47 Ответить
Я так розумію у президента і "слуг' якась особиста неприязнь до Залужного.
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09.05.2024 07:12 Ответить
Конкурент у владі їм не потрібний. Зелена влада- це копія влади рашки. Там теж починали із цензури і заборони нелояльних ЗМІ, далі перерозподіл власності, знищення конкурентів. В тому числі фізичне. Ну і убаюкування і постійна брехня для населення.
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09.05.2024 08:44 Ответить
Понимаю : сотрут постинг и в очередной раз забанят .
Но хоть минуту-две ЛЮДИ почитают мое мнение.
СПАСТИ УКРАИНУ МОЖЕТ ТОЛЬКО ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И ПЕРЕДАЧА ВСЕХ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ
ВОЕННОЙ ХУНТЕ
со всеми сопутствующими атрибутами :
внезапный и одновременный арест и изоляция ВСЕХ представителей ВСЕХ ветвей нынешней власти,
судебно-прокурорской мафии, вплоть до машинисток и секретарш
быстрый и беспощадный суд по законам военного времени,
немедленное приведение приговоров в исполнение,
конфискация всех видов собственности и всех активов до третьего колена родственников и покупка вооружения на выручку от награбленного и наворованного.
Вернуть в страну Залужного, восстановить на местах снятых генералов, вручить Залужному булаву и обязать оставаться Верховным Главнокомандующим до Победы.
После Парада Победы в москве провести выборы президента и ВР под надзором независимых иностранных наблюдателей.
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09.05.2024 07:59 Ответить
починали зелені покидьки такими демократами і патріотами. Не витримали, проявили своє підле нутро- антиукраїнське і зрадницьке.
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09.05.2024 08:36 Ответить
"Не зроби собі куміра". Залужний і НГШ Шаптала на ВЛК визнані хворими і звільнилися за станом здоров'я. Залужний ще під час повномасштабного вторгнення орків захистив кандидатську на ЮРИСТА! Він корупціонер.
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09.05.2024 08:44 Ответить
Це слуги єрмака, а не народу
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09.05.2024 09:01 Ответить
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