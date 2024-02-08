Встретились с Верховным Главнокомандующим, принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с президентом Владимиром Зеленским, на которой было принято решение о "необходимости изменения подходов и стратегии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе.

Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - сообщил Залужный.

Главком также выразил благодарность команде и воинам ВСУ.

"Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины.

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Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - говорится в сообщении.