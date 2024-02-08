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Новости Война
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Встретились с Верховным Главнокомандующим, принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии, - Залужный

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с президентом Владимиром Зеленским, на которой было принято решение о "необходимости изменения подходов и стратегии".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе.

Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - сообщил Залужный.

Главком также выразил благодарность команде и воинам ВСУ.

"Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины.

Читайте также: Встретился с Залужным. Пришло время обновления. Предложил ему быть в моей команде, - Зеленский

Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - говорится в сообщении.

Заява Залужного

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+72
Залужний та ЗСУ сидять в горлі продажним малоросам зеленим уйобкам на чолі з *********.
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08.02.2024 18:28
+45
"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога…» - сильний ворог відкрито напав, а підлий ворог грав у теніс, пив вино з мівіною та чекав 2 -3 тижні поки сильний ворог окупує всю країну.
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08.02.2024 18:31
+38
Подяка В.Ф. Залужному. Ганьба тупорилому ішаку. У відставку безтолкового клоуна!
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08.02.2024 18:35
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ЄРМАКОВЩИНА РУЛИТЬ! Вже час оголосити під вікнами ОПи "САРИНЬ НА КІЧКУ!"
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08.02.2024 19:17 Ответить
В кремлі відкорковують шампанське...
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08.02.2024 19:20 Ответить
Зеленський зробив другу найбільшу помилку в своєму житті...що ж- він вибрав свою долю...Карма йому воздасть...
А Генералу Залужному- респект та подяка..!
За розум,розсудливість,мужність,честь..!!!
Слава Україні..!!!!
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08.02.2024 19:22 Ответить
правильно вы сказали , что шут Зеленьский совершил вторую ошибку.Блин неделю назад я написал в телеграм канал украина 365 что президент украины Зеленский если уволит генерала Залужного то он будет ***** как путлер сегодня 08.02 .24 он доказал что он *****, уважаемые меняйте своего презика Зелю и его помошника ермака,пока не поздно
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08.02.2024 19:41 Ответить
Кремлевская крыса, кацап по происхождению - хермак (секретарка самого главного) - еще в 21-м году обещала в минске Украину на тарелочке с голубой каемочкой товарищу кОзаку (это холуй ху..ла на минских "переговорах"). Отсюда разминированный Чонгар, невзорванные мосты, за считанные часы окупированный Херсон и т.д. Но тут что-то пошло не так. Генерал Залужный дал люлей кацапам под Киевом, а Генералы Марченко, Сырский и другие помножили их на ноль под Николаевом, под Запорожьем, ну вы сами знаете. И теперь эта секретарка самого главного, обосра...шись, не имея никакого статуса с т.з. законодательства и Конституции и не имея никаких законных полномочий подмяла под себя всю полноту власти и пытается сделать все, чтобы таки выполнить обещания. Руками своего холуя хетманцева творит полный бардак в экономике, хетманцев же, имея статус всего лишь депутатишки, подмял под себя всю экономику, и в ручном режиме благополучно ее убивает. И дело ведь не в выборах и не в рейтингах, как твердят многие "эксперты", все гораздо проще. Наши Генералы не дали и не дают сдать Украину, а кремлевская крыса хермак не может им простить свой обосрамс. Работает теперь тупо саботажем. Сначала кто-то "очень умный" по совету той же секретарки нахамил Британскому премьеру и демонстративно отозвал посла из Британии, поверьте, на языке дипломатии это, как минимум, недружественный жест на грани разрыва отношений, как то так. Потом эта же секретарка едет вместо президента или, как минимум, министра иностранных дел, на встречу с сенаторами США. Для них, для сенаторов, это прямое оскорбление. И вот прямой результат - ни поддержки, ни оружия, ни денег, а, главное, "виноваты" Генералы. Делайте выводы господа, в мае месяце после окончания полномочий, "очень умных" - на малую родину, секретарку и ее кодло в клетку, а лучше на "историческую родину", Генерала в верховные, может как-то и разрулим.
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08.02.2024 19:24 Ответить
росія сьогодні святкує...
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08.02.2024 19:27 Ответить
Та, послухати Солопайова чи *********, вона кожен день святкує... Особливо, коли у нас істерика.
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09.02.2024 02:11 Ответить
Якій він тобі, блювота зелена, Валєра?!
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08.02.2024 19:50 Ответить
Звернення до генералів та офіцерів ЗСУ / Генерал Григорій Омельченко

https://www.youtube.com/watch?v=-XYDsCcTmKI
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08.02.2024 19:40 Ответить
Нас зливають. Може вже пора чи не на часі?
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08.02.2024 19:47 Ответить
А чому 73? 62 з копійками так, а де ви ще десять відсотків взяли?
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08.02.2024 20:56 Ответить
Зеленський, як і обіцяв, на травень - шашлики!
Час проведення параду мабуть, уточнить єрмак з татаровим та Оманськими інвесторами … Готуймося до КРУТІВ, у 21 столітті!
Тримаймося! Слава Захисникам України! Підтримуймо Захисників України
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08.02.2024 19:52 Ответить
О! Так п'ять хвилин назад Зеленський і Залужний разом у Крутах віддали шану полеглим за свободу України. Разом! Ну, згадайте, панове... А то чомусь ви розходились: "Зрада! Зрада!" Вас Залужний просив верещати?!?!? Шо вам не зрозуміло з промови Залужного?!
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09.02.2024 02:16 Ответить
Генерал, який врятував Україну в саму найстрашнішу та найважчу годину.

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08.02.2024 19:59 Ответить
P.S.- Валерій Федорович, не зникайте з "небосхилу" подій... Є відчуття, що Вам дуже скоро прийдеться виправляти все це лайно, яке буде мати назву "зміна тактики 2024"
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09.02.2024 00:02 Ответить
Цілком згоден! Залужний - генерал, який врятував Україну. Так припиніть істерику! Слухайте Залужного і не приписуйте Залужному свої хворобливі фантазії! Не потребує він ваших диванних порад.
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09.02.2024 02:19 Ответить
Зелі потрібний слухняний главком, який допоможе підписати мир, а не відвоювати країну. Пі.а, зелені свого добились, жах
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08.02.2024 20:11 Ответить
зелене курво готуе капитуляцію....
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08.02.2024 20:23 Ответить
Ну і що це жиденя зробило?Воно прибите.Думав може йому хоч з Залужним клепки вистачить.Паршивець з 95.Тепер вже є всі передумови,щоб Україна впала.Не знаю яке чудо може врятувати....
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08.02.2024 23:33 Ответить
Это продажный клоун не Залужного уволил, это он забил гвоздь в крышку своего гроба.
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08.02.2024 20:30 Ответить
В этой стране нет украинцев.... никого, кроме Залужного...Остальные или "шесть менеджеров" или сцыкуны и 3.14-доболы
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08.02.2024 20:45 Ответить
а ты из которых будешь, если не секрет?
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08.02.2024 22:04 Ответить
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08.02.2024 21:17 Ответить
Тепер у Залужного одна дорога - йти в президенти України
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08.02.2024 21:20 Ответить
Кем принято решение? Чебурашкой зелёным, который торопится в своём говне и главкома замазать
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08.02.2024 22:13 Ответить
Копняка під зад та й йди під три чорти. Через днів 20 про нього просто забудуть і вся та слава покриється пилом та мороком. Залишаться лише спогади, мундир у шафі та горілка.
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08.02.2024 22:29 Ответить
ЗАЛУЖНИЙ В.Ф. - в президенти!
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09.02.2024 00:21 Ответить
стратегія "просто пиристать стрилять" і "увідєть мір в глозах путєна"
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09.02.2024 01:11 Ответить
Вместо того, чтобы уволить всех коррупционеров, кто воровал у армии, уволили того, кто работал по-настоящему… зе шобло...
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09.02.2024 05:05 Ответить
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
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09.02.2024 07:26 Ответить
При Зе може бути що завгодно.
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09.02.2024 08:06 Ответить
Правильно зробив, що тимчасово відійшов від цього зеленого гнійника.
Коли зелень лопне - багато з тих, хто намагався їм служити, обгидяться
Все одно Зеленський не давав Залужному працювати.
Зеленский мав план - саботувати, шкодити і гидити, а все звалювати на ЗСУ і Залужного.
Це ще не кінець історії.
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09.02.2024 08:49 Ответить
Зустрівся солдат з блазнем балаганним, чотирижди уклоністом від армії, поговорили про армію, блазень нічого не зрозумів, але тому що солдат перед ним не прогнувся, він вирішив його позбутись. Тим більше що цей солдат заважає здати Україну, згідно Оманським договорнякам...
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09.02.2024 11:08 Ответить
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