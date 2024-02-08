Встретились с Верховным Главнокомандующим, принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о встрече с президентом Владимиром Зеленским, на которой было принято решение о "необходимости изменения подходов и стратегии".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе.
Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", - сообщил Залужный.
Главком также выразил благодарность команде и воинам ВСУ.
"Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины.
Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, защищающих будущее наших детей. Все солдаты, сержанты и офицеры. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - говорится в сообщении.
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А Генералу Залужному- респект та подяка..!
За розум,розсудливість,мужність,честь..!!!
Слава Україні..!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-XYDsCcTmKI
Час проведення параду мабуть, уточнить єрмак з татаровим та Оманськими інвесторами … Готуймося до КРУТІВ, у 21 столітті!
Тримаймося! Слава Захисникам України! Підтримуймо Захисників України
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
Коли зелень лопне - багато з тих, хто намагався їм служити, обгидяться
Все одно Зеленський не давав Залужному працювати.
Зеленский мав план - саботувати, шкодити і гидити, а все звалювати на ЗСУ і Залужного.
Це ще не кінець історії.