Зеленский назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. ВИДЕО
Президент сообщил о назначении генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в конце 715 дня войны.
"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.
Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочные изменения. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие.
Сегодня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции.
Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству.
2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины", - сказал глава государства.
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Як рейтинг Сирського стане трохи вище за Патрона - Зеленський його зразу возневадить, як Залужного!
- майор.
Максим Жорін
Декларация. В 2016 году Сырский https://news.liga.net/politics/news/deklaratsiya-komanduyuschego-oos-600-grn-dohoda-i-slujebnoe-jile приобрел земельный участок размером в 1000 кв м. под Белой Церковью Киевской области.
В октябре 2018 года генерал-лейтенант получил от Минобороны служебную квартиру в Киеве площадью 105,6 кв.м.
На жену Сырского задекларирован приусадебный дом площадью 159,2 кв.м, а также два земельных участка - площадью 2015 кв.м и 467 кв.м в селе Шамраевке Киевской области.
Также Сырский владеет машиноместом в строящемся гараже. В 2017 году он приобрел новый седан Renault Megane за 23 тыс долларов.
https://file.liga.net/persons/syrskiy-aleksandr
два земельных участка (2015 кв и 467 кв.м).
Таким заняттям він захоплювався на службі, правда, ще до початку АТО. Через це у Сирського частенько виникали неприємності на роботі.
Крім того, російська преса стверджує, що Олександр Сирський, командуючи операцією в Дебальцевому, зробив безліч професійних помилок. Свою провину він зіпхнув на полковника Віктора Тарана та інших бійців.
https://my.ua/persons/oleksandr-sirskii
"Мать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмила Сырская (Куркина) ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту РФ Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook".
Людмила Сырская не прошла мимо фотографии российского лидера, опубликованной в паблике «Мы за Путина! Путин Герой России». На фото стоит подпись: «Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович! Храни вас бог!»
Антон Сырский окончил вуз в Сиднее и с тех пор проживает там. Отмечается, что в последние несколько лет сын главкома украинской армии публиковал записи исключительно на русском языке."
Общаться с ними невозможно.Мозги за...аны капитально.
По мало радует что у Сырского такме родственнички
Если что , мы все узнаем
Сирський з 2013 року обіймав посаду першого заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України. Сферою його відповідальності була співпраця з НАТО.
А я ні разу його не слухав і не збираюся. Це як залізом по склу, не кожен витримає
не слухав його ні разу ніде починаючи з 2019-ого року.
мені вистачило почути "сАйтісь пАсєрєдінє" і все стало ясно....
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За это генерал Залужный должен был награжден золотой звездой Героя Украины.
Но, нет... а взяли и уволили потомственного офицера.
А Пикалова и Кошевого, которые от армии шарахаются как черти от ладана, Зеленский наградил орденами.
Кстати, с Залужным уйдут и другие боевые генералы.
Такое впечатление, что путин уже в Киеве, который не смог победить Залужного на поле боя, не смог ликвидировать Кинжалами, но разделался с помощью 4-ды уклониста.
Все происходящее очень напоминает фильм "Гладиатор",в котором сцикливый император, видя растущую популярность своего генерала, решил с ним разделаться, чтобы сохранить власть.
Це другий Азаров!
https://www.youtube.com/watch?v=yNlXF8G6KrY Свобода Live намагається дати відповідь на ці питання. Дивіться це відео .
я зараз дивлюся на телеканалі Еспресо...
Все контраверсійно.
Але чесно