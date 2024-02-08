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Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. ВIДЕО

Президент повідомив про призначення генерал-полковника Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Володимира Зеленського наприкінці 715-го дня війни.

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду.

Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту - провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу - Харківської визвольної операції.
Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід - на службі державі.

2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - сказав глава держави.

Читайте також: Зустрівся із Залужним. Настав час для оновлення. Запропонував йому бути в моїй команді, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) ЗСУ (7544) Залужний Валерій (724) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+194
Генерал, який врятував Україну в найважчий момент нашої історії. Генерал найбільших українських перемог. Генерал номер один Збройних сил України. Честь і щира повага.
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08.02.2024 18:55
+169
Растущая популярность Залужного не давала покоя найвеличнейшему, ведь это угроза его рейтингу и власти, которую походу он решил не отдавать никому
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08.02.2024 18:53
+129
Гнусаве чмо, тебе проклянуть...
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08.02.2024 18:54
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це написав Симон Петлюра, а не Степан Бандера
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08.02.2024 23:29 Відповісти
👏
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08.02.2024 22:37 Відповісти
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08.02.2024 22:39 Відповісти
НЕ СПОДІВАЙТЕСЯ:
Як рейтинг Сирського стане трохи вище за Патрона - Зеленський його зразу возневадить, як Залужного!
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08.02.2024 22:40 Відповісти
В складу якої країни буде тоді Україна ?
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09.02.2024 07:10 Відповісти
Вітаю Сирського з назначенням …
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08.02.2024 22:42 Відповісти
Сирський бойовий офіцер , який провів два роки на передовій ,.. час йому побути і в Києві..берегти таких треба генералів..
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08.02.2024 22:45 Відповісти
Це сарказм?
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08.02.2024 23:10 Відповісти
Ні, - типовий 73/43%зебіл. Мжливо, навіть з ферми подляка
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09.02.2024 00:43 Відповісти
Розвивайся …
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09.02.2024 02:40 Відповісти
та не виправдовуйся, ти давно в моєму кондуїті зебілів
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09.02.2024 03:51 Відповісти
Тормоз..точніше зберач зеленого зіля..не заблудися в лісі
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09.02.2024 19:12 Відповісти
Бойовий офіцер , два роки на передовій … час побути і в Києві , берегти треба таких офіцерів..
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08.02.2024 22:46 Відповісти
І куди б ми не поїхали, і скільки б ми не навчалися. Але те, що знають і те, що побачили командири на полі бою сьогодні за ось ці роки, то в них вже можна навчатися,
- майор.

Максим Жорін
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09.02.2024 00:20 Відповісти
****
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08.02.2024 23:10 Відповісти
Хто?
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08.02.2024 23:12 Відповісти
Це сарказм?
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08.02.2024 23:33 Відповісти
****** їбуча, як він заграв
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08.02.2024 23:20 Відповісти
20 травня 2024 року закінчаться повноваження зеленого... от і все
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08.02.2024 23:25 Відповісти
Ось тепер вже всі в доску свої ... ( Україна із тисячолітньою традицією на всенародному ВІЧЕ--оберати військового керманича---навіть і НЕ тепехнулася під козні продажних срулят...)
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08.02.2024 23:37 Відповісти
Сирський

Декларация. В 2016 году Сырский https://news.liga.net/politics/news/deklaratsiya-komanduyuschego-oos-600-grn-dohoda-i-slujebnoe-jile приобрел земельный участок размером в 1000 кв м. под Белой Церковью Киевской области.

В октябре 2018 года генерал-лейтенант получил от Минобороны служебную квартиру в Киеве площадью 105,6 кв.м.

На жену Сырского задекларирован приусадебный дом площадью 159,2 кв.м, а также два земельных участка - площадью 2015 кв.м и 467 кв.м в селе Шамраевке Киевской области.

Также Сырский владеет машиноместом в строящемся гараже. В 2017 году он приобрел новый седан Renault Megane за 23 тыс долларов.
https://file.liga.net/persons/syrskiy-aleksandr
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08.02.2024 23:40 Відповісти
ділок і жополіз
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08.02.2024 23:43 Відповісти
Як для корупціонера - то небагато майна на ньому і родині...
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08.02.2024 23:50 Відповісти
А мі вже звикли що зрадники ще і корупционери !
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09.02.2024 07:14 Відповісти
Беда нам.сырского в армии иначе,как мясник не называют за непродуманные штурмы с большими человеческими жертвами с нашей стороны
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08.02.2024 23:42 Відповісти
Жена Сирского, имеет в собственности садовый дом в Киевской области (152, 9 кв.м),

два земельных участка (2015 кв и 467 кв.м).
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08.02.2024 23:49 Відповісти
Як Ви думаєте , Залужного арештують ? Як Ви думаєте , Залужного розстріляють ?
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08.02.2024 23:58 Відповісти
Что за глупости, никто так не думает
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09.02.2024 00:36 Відповісти
Як пишуть у російських ЗМІ, чималу частину часу Олександр Сирський проводив у соцмережах Росії.

Таким заняттям він захоплювався на службі, правда, ще до початку АТО. Через це у Сирського частенько виникали неприємності на роботі.

Крім того, російська преса стверджує, що Олександр Сирський, командуючи операцією в Дебальцевому, зробив безліч професійних помилок. Свою провину він зіпхнув на полковника Віктора Тарана та інших бійців.

https://my.ua/persons/oleksandr-sirskii
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09.02.2024 00:11 Відповісти
Не хочеться цитувати пропаганду росіян, але інформація шокує:

"Мать нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Людмила Сырская (Куркина) ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту РФ Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook".
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09.02.2024 00:18 Відповісти
«Хохлы странные люди: молятся на европейцев, работают на евреев и ненавидят русских», - такая цитата Жириновского понравилась матери главкома ВСУ. Также она оценила фотографию с надписью: «Это не цирк, детка... Это сошедшая с ума тетя Украина...»

Людмила Сырская не прошла мимо фотографии российского лидера, опубликованной в паблике «Мы за Путина! Путин Герой России». На фото стоит подпись: «Крепкого здоровья вам, Владимир Владимирович! Храни вас бог!»
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09.02.2024 00:19 Відповісти
"Стало известно о местонахождении сына нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Антона. Судя по информации с его личной страницы в соцсети «ВКонтакте», он проживает в Сиднее, где часто посещает ночные клубы и вечеринки.
Антон Сырский окончил вуз в Сиднее и с тех пор проживает там. Отмечается, что в последние несколько лет сын главкома украинской армии публиковал записи исключительно на русском языке."
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09.02.2024 00:43 Відповісти
Все получившие военное образование в раше под колпаком ФСБ.
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09.02.2024 00:37 Відповісти
тест. Що таке, коменти пропали?
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09.02.2024 00:39 Відповісти
Ну что ж, будем посмотреть. У многих, кто имеет родственников в расее, та же история.

Общаться с ними невозможно.Мозги за...аны капитально.

По мало радует что у Сырского такме родственнички
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09.02.2024 00:42 Відповісти
Все , что будет , а может дай, Бог не будет, у Сырского проявития очень быстро.
Если что , мы все узнаем
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09.02.2024 00:47 Відповісти
При Януковичі росіяни кругом активно пристроювали своїх "кротів".

Сирський з 2013 року обіймав посаду першого заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України. Сферою його відповідальності була співпраця з НАТО.
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09.02.2024 05:12 Відповісти
Вже багато місяців не слухаю відео Зеленського. Корупція при Зе розквітла ще пишніше, ніж при попередниках. Зелена банда хоче потопити Україну і здриснути туди, де закупили свої вілли.
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09.02.2024 00:55 Відповісти
"Вже багато місяців не слухаю відео Зеленського"
А я ні разу його не слухав і не збираюся. Це як залізом по склу, не кожен витримає
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09.02.2024 01:24 Відповісти
підтримую!
не слухав його ні разу ніде починаючи з 2019-ого року.

мені вистачило почути "сАйтісь пАсєрєдінє" і все стало ясно....
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09.02.2024 07:02 Відповісти
Я з 2019 року його не слухаю.
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09.02.2024 07:05 Відповісти
Генерал, який врятував Україну в найважчий момент нашої історії.
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За это генерал Залужный должен был награжден золотой звездой Героя Украины.
Но, нет... а взяли и уволили потомственного офицера.
А Пикалова и Кошевого, которые от армии шарахаются как черти от ладана, Зеленский наградил орденами.
Кстати, с Залужным уйдут и другие боевые генералы.
Такое впечатление, что путин уже в Киеве, который не смог победить Залужного на поле боя, не смог ликвидировать Кинжалами, но разделался с помощью 4-ды уклониста.

Все происходящее очень напоминает фильм "Гладиатор",в котором сцикливый император, видя растущую популярность своего генерала, решил с ним разделаться, чтобы сохранить власть.
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09.02.2024 00:55 Відповісти
Порівняння з Кометом ідеальне
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09.02.2024 01:08 Відповісти
Тільки ще не вистачає смерті сцикливого "імпєратара міра". Дай Бог скоро дознімуть цю сцену.
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09.02.2024 07:16 Відповісти
То він даже державною українською мовою не володіє!
Це другий Азаров!

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09.02.2024 01:06 Відповісти
В марте у Зели заканчивается легитимность, он опасается вооружённого мятежа, а Сырский свой в доску и не допустит подобного значит зелёная жопа прикрыта, вот собственно и всё.
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09.02.2024 01:44 Відповісти
Якщо Сирський(з усією повагою до генерала, бо він лише кінь, на якого царь вдів ярмо) вміє воювати дулями від Безуглої, то честь йому і хвала, але Залужного в жодній академії точно такому не вчили. Що ж до рішень глав-КОМИ, то на мій погляд в любому колективі, а тим більше в складні часи повинні існувати не політизовані, не дружні, не напружені, або ще якісь інші, а тільки РОБОЧІ СТОСУНКИ, і якщо такі КОМА не в змозі створити, скоро рухне й цей колектив, Я БАЧУ ПЕРЕКЛАДАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, А НЕ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, - ПОШУК КРАЙНІХ ЦЕ НЕ ПРАЦЯ, БО ПРАЦЯ ЦЕ НЕ "ПУШИСТІСТЬ". АРХ М АРХ М
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09.02.2024 03:43 Відповісти
Київ, біля стели, 17.00

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09.02.2024 04:32 Відповісти
Вместо того, чтобы уволить всех коррупционеров, кто воровал у армии, уволили того, кто работал по-настоящему… капец
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09.02.2024 05:02 Відповісти
Вместо того, чтобы уволить всех коррупционеров, кто воровал у армии, уволили того, кто работал по-настоящему… зе шобло
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09.02.2024 05:04 Відповісти
Так а в чём смысл "перезагрузки"? Пан Сирський и так находился в ГШ и был звеном высшего комадного состава.
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09.02.2024 05:33 Відповісти
Я не розумію,чи військовий може бути в якийсь політичний команді?Чи то Зе не розуміє ?
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09.02.2024 07:42 Відповісти
Україні відрізали крила
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09.02.2024 08:14 Відповісти
Эх, была надежда что Безуглу поставят..
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09.02.2024 10:30 Відповісти
Українці просили у Бога дати їм Лідера. Господь любив українців і дав їм кондового Лідера - Юлю. Українці цього Лідера тричі відкидали і тричі були покарані. Зараз йде кара наступна - російський шпигун Сирський замість українського "сагайдачного" Залужного. Не можна відкидати подарунки Господа
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09.02.2024 11:33 Відповісти
Ванька, не сміши про "кондового Лідера - Юлю". Їй справедливу оцінку дав Ляшко " московська зозуля". На мою думку справжніми лідерами були Чорновіл, Ющенко і Порошенко, але нарід витер об них свої ноги, оббрехав і приводив весь час до влади тих, кому ця Україна зовсім не потрібна.
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09.02.2024 15:02 Відповісти
Ага
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10.02.2024 00:55 Відповісти
Даю тобі гривню, Толіку. Але вважаю, що я переплатив. Нехай моя гривня буде тобі на старт твоєї професії - іуда професійна. Може і станеш справжньою Іудою
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10.02.2024 01:03 Відповісти
Звільнення Залужного викликає занепокоєння, це знаменує новий етап у війні, написало видання The Economist. Politico та The Washington Post стверджують, що військові вважають нового головнокомандувача «командиром радянського зразка». Politico також назвало прізвиська Сирського, які дізналися від військових: «м'ясник» та «генерал 200», винісши одне з них у заголовок. Який імідж та яка репутація нового головнокомандувача у військових? Чому йому приписують жорсткість? Що зміниться на фронті із цією заміною? Чим відрізняється підхід Сирського від методів Залужного? Та де може працювати тепер Валерій Залужний?
https://www.youtube.com/watch?v=yNlXF8G6KrY Свобода Live намагається дати відповідь на ці питання. Дивіться це відео .
я зараз дивлюся на телеканалі Еспресо...
Все контраверсійно.
Але чесно
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09.02.2024 23:30 Відповісти
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