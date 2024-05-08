Залужному та Костенко присвоїли звання почесних громадян Києва, - Кличко
Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за присвоєння звання Почесний громадянин міста Києва колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", - повідомив Кличко.
Мер зазначив, що Ліна Василівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців, дух свободи та сміливості.
Валерія Федоровича Залужного відзначено за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України, наголосив Кличко.
"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", - повідомив Кличко.
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бо це не освічена команда Зе , якій не місце у ВР і КМДА 🙁
кияни вважатимуть за честь мати таких людей почесними громадянами свого міста!
в цьому випадку, Київської,
просинається здоровий глузд...
а за зелених що???
кончені, продажні, жалюгідні недолюди.
а як ще пояснити?
Слуги народа оказались голосовать за присвоение Залужному звания "Почетный житель Киева" и совершили демарш. Этим Слугам народа из Киеврады нужно объявить благодарность. Они совершили благородное дело. Это как сбитие МН-17 в 2014 году для русских. Это торпедирование ядерной торпедой политического будущего Слуг Народа и Зеленского (прости господи, что пишу с большой буквы). Это как расставление всех точек над "і" в деле с Цемахом, вагнеравцами, разводом войск, шашлыками, разминированием Чонгара, бакановым, выводом бригады из Гостомеля, штурмом ГУР, УПЦ МП и т.д. УРА!!!
а в морду ?
Такі ж самі, депутати-регіонали/комуністи/СДПУо/соціалісти…, мовчали, коли такі ж, особи з АПУ, руками агентів з ФСБ+СБУ, убивали В. Чорновола та Г. Гонгадзе, Катерину Гандзюк…
Ось таке лайно, числиться у КМДА, «нардепами»-вертухаями…
Й взагалі - то прерогатива влади, при всіх невнятних ситуаціях відразу волати, відволікаючи від ситуації, про Гандзюк, Гонгадзе, Кирилка Тлявова, Щербаня, Шеремета.
Зелені гниди навіть з залу вийшли
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1788258510666453134 2 ч
Факт від О. Погребиського облетів мережу. Розумний і так розуміє, а я, все ж таки, звернусь до гупі-шлунків, які, якимось чином, вважають себе патріотами: зграя слуг Зеленського ненавидить генералів, які вас врятували та Ліну Костенко. Тому, ви путіністи або шизофреники. ЗЕ=Z
Люди аплодують Герою Червінському! Німці аплодують Порошенкові, великий стінопис у Києві присвячують Залужному, Кличко, якого намагається придушити кремлівська ОПа, вітає почесних громадян Києва Ліну Костенко та Валерія Залужного. Астанавітєсь! Серце московської жаби не витримає!