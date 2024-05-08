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Залужному та Костенко присвоїли звання почесних громадян Києва, - Кличко

кличко,костенко,залужний

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за присвоєння звання Почесний громадянин міста Києва колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що Ліна Василівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців, дух свободи та сміливості.

Валерія Федоровича Залужного відзначено за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України, наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві створили найбільший в Україні мурал, присвячений Залужному. ФОТО

"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", - повідомив Кличко.

кличко,костенко,залужний

Автор: 

Київ (19424) Кличко Віталій (3509) Костенко Ліна (6) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+37
Зебуїни шоковані. Так їм муляв той Залужний, що капець.
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08.05.2024 20:56
+33
Яка чудове товариство: Іван Малкович, Віталій Кличко, Ліна Костенко та Валерій Залужний. Оце справжня еліта - військова, спортивна, літературна, менеджерська.
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08.05.2024 21:05
+32
Молодець Кличко! Навіть уявити страшно, вірніше - неможливо, що там коїться на зелених гнойовищах. Тут не мурал, не зафарбуєш.
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08.05.2024 20:58
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Зебуїни шоковані. Так їм муляв той Залужний, що капець.
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08.05.2024 20:56 Відповісти
Так їм муляв той Залужний, що вони заодно і за Ліну Костенко не проголосували!
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08.05.2024 20:57 Відповісти
Пробили чергове дніщє
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08.05.2024 21:05 Відповісти
Зелень не знає Ліни Костенко , і знати не бажає ,
бо це не освічена команда Зе , якій не місце у ВР і КМДА 🙁
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08.05.2024 21:18 Відповісти
У Слуг Народа рівень сприйняття сьогодення на рівні 95 кварталу, а ви їм про якусь Ліну Костенко. Їх лідер Зеленський, знаєте чому прибрав Залужного і призначив Сирського? Рейтинг Залужного це на другому місці, головне, що поруч з ним він виглядав, як Моська біля слона. А Сирський, не тільки зручний і слухняний, а ще й такий же маломерок.
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08.05.2024 22:06 Відповісти
100%
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08.05.2024 22:14 Відповісти
Два українці відразу для жидів занадто...
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09.05.2024 08:21 Відповісти
я підозрюю шо більшості зебуїнов...какая разніца..., а от у Головних Зебуїнов підгорає знатно
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08.05.2024 21:03 Відповісти
поздоровляємо пані Ліну та пана Валерію з високою відзнакою славетного міста Києва !

кияни вважатимуть за честь мати таких людей почесними громадянами свого міста!

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08.05.2024 21:22 Відповісти
алеж приємно коли хоч у якоїсь влади,
в цьому випадку, Київської,
просинається здоровий глузд...
а за зелених що???
кончені, продажні, жалюгідні недолюди.
а як ще пояснити?
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08.05.2024 21:29 Відповісти
Вы еще не поняли что сегодня случилось.
Слуги народа оказались голосовать за присвоение Залужному звания "Почетный житель Киева" и совершили демарш. Этим Слугам народа из Киеврады нужно объявить благодарность. Они совершили благородное дело. Это как сбитие МН-17 в 2014 году для русских. Это торпедирование ядерной торпедой политического будущего Слуг Народа и Зеленского (прости господи, что пишу с большой буквы). Это как расставление всех точек над "і" в деле с Цемахом, вагнеравцами, разводом войск, шашлыками, разминированием Чонгара, бакановым, выводом бригады из Гостомеля, штурмом ГУР, УПЦ МП и т.д. УРА!!!
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08.05.2024 22:04 Відповісти
Молодець Кличко! Навіть уявити страшно, вірніше - неможливо, що там коїться на зелених гнойовищах. Тут не мурал, не зафарбуєш.
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08.05.2024 20:58 Відповісти
зафарбувати мурал Генералу Залужному ?
а в морду ?
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08.05.2024 21:23 Відповісти
Завтра зелені київську мерію знову шмонати будуть? Чи відразу ордер на арешт Кличку принесуть?))
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08.05.2024 21:02 Відповісти
Яка чудове товариство: Іван Малкович, Віталій Кличко, Ліна Костенко та Валерій Залужний. Оце справжня еліта - військова, спортивна, літературна, менеджерська.
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08.05.2024 21:05 Відповісти
але так повелося, що справжня еліта у нас немає реальної влади бо люди делегують її пройдисвітам.
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08.05.2024 21:09 Відповісти
пані Ліна Костенко з аби ким не зустрічається
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08.05.2024 21:24 Відповісти
Тепер ЗЕскоти серйозно візьмуться за Кличка - аби помститися, що відповідне звання не отримав дЄрмак та "найвеличніший" лідер **********. До того ж, Стефанчук і Хламідія теж ображені що їх "видатні заслуги" не оцінено належним чином.
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08.05.2024 21:06 Відповісти
У Кличка постійно були конфлікти з владою. Майнові в т.ч.
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08.05.2024 21:25 Відповісти
хід у відповідь: слуги присвоять безмозглій та абрахамії звання "краса та гордість киїського зоопарку"
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08.05.2024 21:09 Відповісти
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08.05.2024 22:22 Відповісти
Це ж якими треба бути ПАДЛЮКАМИ, отим депутатам від одноденного утворення «служок» з КМДА та особам з ОПУ, щоб так ненавидіти цих Видатних Українців!!
Такі ж самі, депутати-регіонали/комуністи/СДПУо/соціалісти…, мовчали, коли такі ж, особи з АПУ, руками агентів з ФСБ+СБУ, убивали В. Чорновола та Г. Гонгадзе, Катерину Гандзюк…
Ось таке лайно, числиться у КМДА, «нардепами»-вертухаями…
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08.05.2024 21:11 Відповісти
Не треба до Чорновола ліпити Гандзюк та Гонгадзе.

Й взагалі - то прерогатива влади, при всіх невнятних ситуаціях відразу волати, відволікаючи від ситуації, про Гандзюк, Гонгадзе, Кирилка Тлявова, Щербаня, Шеремета.
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08.05.2024 21:34 Відповісти

Зелені гниди навіть з залу вийшли
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08.05.2024 21:17 Відповісти
От як би Залужний приймав участь в оргіях недоакторів-членограїв і тоді б він був свій
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08.05.2024 21:20 Відповісти
Кличку, мабуть потрібен захист свого майна, яке з'явилось з початку його чиновницької діяльності.
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08.05.2024 21:22 Відповісти
ЗСУ ?
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08.05.2024 21:30 Відповісти
Залужнному та Костенко присвоїли звання почесних громадян Києва, - Може той єврейський клоун удавиться, що не вийшло по його? Але вже точно "не забудет, не простит!"
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08.05.2024 21:30 Відповісти
А Бубі - звання почесного клована, бо жаба задушить.
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08.05.2024 21:37 Відповісти
Свої до своїх, а слуги слуг московії, вискочили із залу, де голосували українські депутати, злякавшись, як чорт ладана. От якби "акторам" пропагандонам "Сватів" давали якісь відзнаки, то вони тиснули б на кнопки обома руками і ногами.
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08.05.2024 21:48 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1788258510666453134 2 ч

Факт від О. Погребиського облетів мережу. Розумний і так розуміє, а я, все ж таки, звернусь до гупі-шлунків, які, якимось чином, вважають себе патріотами: зграя слуг Зеленського ненавидить генералів, які вас врятували та Ліну Костенко. Тому, ви путіністи або шизофреники. ЗЕ=Z

Люди аплодують Герою Червінському! Німці аплодують Порошенкові, великий стінопис у Києві присвячують Залужному, Кличко, якого намагається придушити кремлівська ОПа, вітає почесних громадян Києва Ліну Костенко та Валерія Залужного. Астанавітєсь! Серце московської жаби не витримає!
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08.05.2024 22:25 Відповісти
Кличко (Етінзон по матері) не голосував.
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08.05.2024 23:44 Відповісти
Киш у підворотню, анонім, невідомо хто по матері!
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09.05.2024 00:03 Відповісти
І хто ворог України? І чому цей ворог не втік? МОже тому , що йому треба було шкоди більше наробити?
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08.05.2024 23:03 Відповісти
Залужний, як військовий в минулому, в принципі не може бути моральним авторитетом.
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08.05.2024 23:42 Відповісти
Ти розумієш значення слова "мораль"? При чому місце роботи до моральних якостей людини?
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09.05.2024 00:43 Відповісти
Зєля па палу катаіцца, ножкамі сучіт, пузірі носам пускаєт, страсті та какіє!
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09.05.2024 00:37 Відповісти
Османський віслюк на праці волосинки вириває! Залужний наш президент!6
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09.05.2024 02:50 Відповісти
Велика повага пані Ліні Костенко та пану Генералу Залужному🙏🇺🇦💙💛
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09.05.2024 08:26 Відповісти
Наші люди, наш народ. І слуг їм ніяких не потрібно. Слава Україні.
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09.05.2024 08:26 Відповісти
 
 