Залужному та Костенко присвоїли звання почесних громадян Києва, - Кличко

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за присвоєння звання Почесний громадянин міста Києва колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що Ліна Василівна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців, дух свободи та сміливості.

Валерія Федоровича Залужного відзначено за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України, наголосив Кличко.

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"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", - повідомив Кличко.