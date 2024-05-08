Залужному и Костенко присвоили звание почетных граждан Киева, - Кличко
Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за присвоение звания "Почетный гражданин города Киева" бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое почтение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного", - сообщил Кличко.
Мэр отметил, что Лина Васильевна Костенко в течение многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.
Валерий Федорович Залужный отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, подчеркнул Кличко.
"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - сообщил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо це не освічена команда Зе , якій не місце у ВР і КМДА 🙁
кияни вважатимуть за честь мати таких людей почесними громадянами свого міста!
в цьому випадку, Київської,
просинається здоровий глузд...
а за зелених що???
кончені, продажні, жалюгідні недолюди.
а як ще пояснити?
Слуги народа оказались голосовать за присвоение Залужному звания "Почетный житель Киева" и совершили демарш. Этим Слугам народа из Киеврады нужно объявить благодарность. Они совершили благородное дело. Это как сбитие МН-17 в 2014 году для русских. Это торпедирование ядерной торпедой политического будущего Слуг Народа и Зеленского (прости господи, что пишу с большой буквы). Это как расставление всех точек над "і" в деле с Цемахом, вагнеравцами, разводом войск, шашлыками, разминированием Чонгара, бакановым, выводом бригады из Гостомеля, штурмом ГУР, УПЦ МП и т.д. УРА!!!
а в морду ?
Такі ж самі, депутати-регіонали/комуністи/СДПУо/соціалісти…, мовчали, коли такі ж, особи з АПУ, руками агентів з ФСБ+СБУ, убивали В. Чорновола та Г. Гонгадзе, Катерину Гандзюк…
Ось таке лайно, числиться у КМДА, «нардепами»-вертухаями…
Й взагалі - то прерогатива влади, при всіх невнятних ситуаціях відразу волати, відволікаючи від ситуації, про Гандзюк, Гонгадзе, Кирилка Тлявова, Щербаня, Шеремета.
Зелені гниди навіть з залу вийшли
@leusenko1
·
https://twitter.com/leusenko1/status/1788258510666453134 2 ч
Факт від О. Погребиського облетів мережу. Розумний і так розуміє, а я, все ж таки, звернусь до гупі-шлунків, які, якимось чином, вважають себе патріотами: зграя слуг Зеленського ненавидить генералів, які вас врятували та Ліну Костенко. Тому, ви путіністи або шизофреники. ЗЕ=Z
Люди аплодують Герою Червінському! Німці аплодують Порошенкові, великий стінопис у Києві присвячують Залужному, Кличко, якого намагається придушити кремлівська ОПа, вітає почесних громадян Києва Ліну Костенко та Валерія Залужного. Астанавітєсь! Серце московської жаби не витримає!