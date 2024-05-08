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Залужному и Костенко присвоили звание почетных граждан Киева, - Кличко

кличко,костенко,залужний

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за присвоение звания "Почетный гражданин города Киева" бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое почтение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что Лина Васильевна Костенко в течение многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.

Валерий Федорович Залужный отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, подчеркнул Кличко.

Смотрите также: В Киеве создали крупнейший в Украине мурал, посвященный Залужному. ФОТО

"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - сообщил Кличко.

кличко,костенко,залужний

Автор: 

Киев (25484) Кличко Виталий (4637) Костенко Лина (28) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+37
Зебуїни шоковані. Так їм муляв той Залужний, що капець.
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08.05.2024 20:56
+33
Яка чудове товариство: Іван Малкович, Віталій Кличко, Ліна Костенко та Валерій Залужний. Оце справжня еліта - військова, спортивна, літературна, менеджерська.
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08.05.2024 21:05
+32
Молодець Кличко! Навіть уявити страшно, вірніше - неможливо, що там коїться на зелених гнойовищах. Тут не мурал, не зафарбуєш.
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08.05.2024 20:58
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Зебуїни шоковані. Так їм муляв той Залужний, що капець.
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08.05.2024 20:56 Ответить
Так їм муляв той Залужний, що вони заодно і за Ліну Костенко не проголосували!
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08.05.2024 20:57 Ответить
Пробили чергове дніщє
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08.05.2024 21:05 Ответить
Зелень не знає Ліни Костенко , і знати не бажає ,
бо це не освічена команда Зе , якій не місце у ВР і КМДА 🙁
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08.05.2024 21:18 Ответить
У Слуг Народа рівень сприйняття сьогодення на рівні 95 кварталу, а ви їм про якусь Ліну Костенко. Їх лідер Зеленський, знаєте чому прибрав Залужного і призначив Сирського? Рейтинг Залужного це на другому місці, головне, що поруч з ним він виглядав, як Моська біля слона. А Сирський, не тільки зручний і слухняний, а ще й такий же маломерок.
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08.05.2024 22:06 Ответить
100%
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08.05.2024 22:14 Ответить
Два українці відразу для жидів занадто...
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09.05.2024 08:21 Ответить
я підозрюю шо більшості зебуїнов...какая разніца..., а от у Головних Зебуїнов підгорає знатно
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08.05.2024 21:03 Ответить
поздоровляємо пані Ліну та пана Валерію з високою відзнакою славетного міста Києва !

кияни вважатимуть за честь мати таких людей почесними громадянами свого міста!

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08.05.2024 21:22 Ответить
алеж приємно коли хоч у якоїсь влади,
в цьому випадку, Київської,
просинається здоровий глузд...
а за зелених що???
кончені, продажні, жалюгідні недолюди.
а як ще пояснити?
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08.05.2024 21:29 Ответить
Вы еще не поняли что сегодня случилось.
Слуги народа оказались голосовать за присвоение Залужному звания "Почетный житель Киева" и совершили демарш. Этим Слугам народа из Киеврады нужно объявить благодарность. Они совершили благородное дело. Это как сбитие МН-17 в 2014 году для русских. Это торпедирование ядерной торпедой политического будущего Слуг Народа и Зеленского (прости господи, что пишу с большой буквы). Это как расставление всех точек над "і" в деле с Цемахом, вагнеравцами, разводом войск, шашлыками, разминированием Чонгара, бакановым, выводом бригады из Гостомеля, штурмом ГУР, УПЦ МП и т.д. УРА!!!
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08.05.2024 22:04 Ответить
Молодець Кличко! Навіть уявити страшно, вірніше - неможливо, що там коїться на зелених гнойовищах. Тут не мурал, не зафарбуєш.
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08.05.2024 20:58 Ответить
зафарбувати мурал Генералу Залужному ?
а в морду ?
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08.05.2024 21:23 Ответить
Завтра зелені київську мерію знову шмонати будуть? Чи відразу ордер на арешт Кличку принесуть?))
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08.05.2024 21:02 Ответить
Яка чудове товариство: Іван Малкович, Віталій Кличко, Ліна Костенко та Валерій Залужний. Оце справжня еліта - військова, спортивна, літературна, менеджерська.
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08.05.2024 21:05 Ответить
але так повелося, що справжня еліта у нас немає реальної влади бо люди делегують її пройдисвітам.
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08.05.2024 21:09 Ответить
пані Ліна Костенко з аби ким не зустрічається
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08.05.2024 21:24 Ответить
Тепер ЗЕскоти серйозно візьмуться за Кличка - аби помститися, що відповідне звання не отримав дЄрмак та "найвеличніший" лідер **********. До того ж, Стефанчук і Хламідія теж ображені що їх "видатні заслуги" не оцінено належним чином.
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08.05.2024 21:06 Ответить
У Кличка постійно були конфлікти з владою. Майнові в т.ч.
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08.05.2024 21:25 Ответить
хід у відповідь: слуги присвоять безмозглій та абрахамії звання "краса та гордість киїського зоопарку"
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08.05.2024 21:09 Ответить
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08.05.2024 22:22 Ответить
Це ж якими треба бути ПАДЛЮКАМИ, отим депутатам від одноденного утворення «служок» з КМДА та особам з ОПУ, щоб так ненавидіти цих Видатних Українців!!
Такі ж самі, депутати-регіонали/комуністи/СДПУо/соціалісти…, мовчали, коли такі ж, особи з АПУ, руками агентів з ФСБ+СБУ, убивали В. Чорновола та Г. Гонгадзе, Катерину Гандзюк…
Ось таке лайно, числиться у КМДА, «нардепами»-вертухаями…
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08.05.2024 21:11 Ответить
Не треба до Чорновола ліпити Гандзюк та Гонгадзе.

Й взагалі - то прерогатива влади, при всіх невнятних ситуаціях відразу волати, відволікаючи від ситуації, про Гандзюк, Гонгадзе, Кирилка Тлявова, Щербаня, Шеремета.
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08.05.2024 21:34 Ответить

Зелені гниди навіть з залу вийшли
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08.05.2024 21:17 Ответить
От як би Залужний приймав участь в оргіях недоакторів-членограїв і тоді б він був свій
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08.05.2024 21:20 Ответить
Кличку, мабуть потрібен захист свого майна, яке з'явилось з початку його чиновницької діяльності.
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08.05.2024 21:22 Ответить
ЗСУ ?
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08.05.2024 21:30 Ответить
Залужнному та Костенко присвоїли звання почесних громадян Києва, - Може той єврейський клоун удавиться, що не вийшло по його? Але вже точно "не забудет, не простит!"
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08.05.2024 21:30 Ответить
А Бубі - звання почесного клована, бо жаба задушить.
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08.05.2024 21:37 Ответить
Свої до своїх, а слуги слуг московії, вискочили із залу, де голосували українські депутати, злякавшись, як чорт ладана. От якби "акторам" пропагандонам "Сватів" давали якісь відзнаки, то вони тиснули б на кнопки обома руками і ногами.
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08.05.2024 21:48 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1788258510666453134 2 ч

Факт від О. Погребиського облетів мережу. Розумний і так розуміє, а я, все ж таки, звернусь до гупі-шлунків, які, якимось чином, вважають себе патріотами: зграя слуг Зеленського ненавидить генералів, які вас врятували та Ліну Костенко. Тому, ви путіністи або шизофреники. ЗЕ=Z

Люди аплодують Герою Червінському! Німці аплодують Порошенкові, великий стінопис у Києві присвячують Залужному, Кличко, якого намагається придушити кремлівська ОПа, вітає почесних громадян Києва Ліну Костенко та Валерія Залужного. Астанавітєсь! Серце московської жаби не витримає!
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08.05.2024 22:25 Ответить
Кличко (Етінзон по матері) не голосував.
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08.05.2024 23:44 Ответить
Киш у підворотню, анонім, невідомо хто по матері!
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09.05.2024 00:03 Ответить
І хто ворог України? І чому цей ворог не втік? МОже тому , що йому треба було шкоди більше наробити?
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08.05.2024 23:03 Ответить
Залужний, як військовий в минулому, в принципі не може бути моральним авторитетом.
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08.05.2024 23:42 Ответить
Ти розумієш значення слова "мораль"? При чому місце роботи до моральних якостей людини?
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09.05.2024 00:43 Ответить
Зєля па палу катаіцца, ножкамі сучіт, пузірі носам пускаєт, страсті та какіє!
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09.05.2024 00:37 Ответить
Османський віслюк на праці волосинки вириває! Залужний наш президент!6
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09.05.2024 02:50 Ответить
Велика повага пані Ліні Костенко та пану Генералу Залужному🙏🇺🇦💙💛
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09.05.2024 08:26 Ответить
Наші люди, наш народ. І слуг їм ніяких не потрібно. Слава Україні.
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09.05.2024 08:26 Ответить
 
 