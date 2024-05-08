Залужному и Костенко присвоили звание почетных граждан Киева, - Кличко

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за присвоение звания "Почетный гражданин города Киева" бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое почтение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев, - Лину Костенко и Валерия Залужного", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что Лина Васильевна Костенко в течение многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости.

Валерий Федорович Залужный отмечен за его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины, подчеркнул Кличко.

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"Был очень рад вручить награды Лине Костенко и Валерию Залужному дома у Лины Васильевны", - сообщил Кличко.