Зеленский назначил бригадного генерала Яковца новым командующим Силами поддержки ВСУ

Президент сменил руководителя Сил поддержки ВСУ. Им стал бригадный генерал Александр Яковец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №141/2024.

"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа.

Ранее он являлся начальником управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.

Предыдущим указом №140/2024 Владимир Зеленский уволил с этой должности генерал-майора Дмитрия Герегу, занимавшего должность командующего Сил поддержки с 21 августа 2021 года.

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