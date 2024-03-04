Зеленский назначил бригадного генерала Яковца новым командующим Силами поддержки ВСУ
Президент сменил руководителя Сил поддержки ВСУ. Им стал бригадный генерал Александр Яковец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №141/2024.
"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа.
Ранее он являлся начальником управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.
Предыдущим указом №140/2024 Владимир Зеленский уволил с этой должности генерал-майора Дмитрия Герегу, занимавшего должность командующего Сил поддержки с 21 августа 2021 года.
Топ комментарии
+8 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий04.03.2024 19:06
+7 Григорій Григорович
показать весь комментарий04.03.2024 19:50
+3 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий04.03.2024 19:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це під його керівництвом зводили потужні укріплення за Авдійовкою?
Це просто жах, особливо під час війни.