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Зеленский назначил бригадного генерала Яковца новым командующим Силами поддержки ВСУ

зеленський

Президент сменил руководителя Сил поддержки ВСУ. Им стал бригадный генерал Александр Яковец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №141/2024.

"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте документа.

Ранее он являлся начальником управления инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.

Предыдущим указом №140/2024 Владимир Зеленский уволил с этой должности генерал-майора Дмитрия Герегу, занимавшего должность командующего Сил поддержки с 21 августа 2021 года.

Читайте также: Зеленский: Заслушал Минобороны по поводу поступлений оружия и боеприпасов, Сырского - по ситуации на фронте и аудиту ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) назначение (2176) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+8
Пропоную зробити у ЦЕНТРІ Києва Алею Ангелів де розміщувати фото загиблих дітей України. І туди нести квіти і ПАМʼЯТАТИ ЩО НЕ ПРОСТИМ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ НИЧОГО
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04.03.2024 19:06
+7
...був начальником управління інженерних військ ...(с)
це під його керівництвом зводили потужні укріплення за Авдійовкою?
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04.03.2024 19:50
+3
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04.03.2024 19:03
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04.03.2024 19:03 Ответить
Пропоную зробити у ЦЕНТРІ Києва Алею Ангелів де розміщувати фото загиблих дітей України. І туди нести квіти і ПАМʼЯТАТИ ЩО НЕ ПРОСТИМ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ НИЧОГО
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04.03.2024 19:06 Ответить
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04.03.2024 19:24 Ответить
Ура.
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04.03.2024 19:21 Ответить
Потужно!
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04.03.2024 19:25 Ответить
...був начальником управління інженерних військ ...(с)
це під його керівництвом зводили потужні укріплення за Авдійовкою?
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04.03.2024 19:50 Ответить
виходить що так...
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04.03.2024 19:59 Ответить
Пішов на підвищення. 🥴
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04.03.2024 20:04 Ответить
Генітальнє рішення! Мазлтов !
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04.03.2024 21:48 Ответить
Чотирикратний ухилянт звільняє і призначає генералів.
Це просто жах, особливо під час війни.
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04.03.2024 22:36 Ответить
Ну хоч не Хомчака, як перед вторгненням і то норм. Хоча видно що карти тасує, а не думає про перемогу. Беніна школа
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04.03.2024 23:33 Ответить
Хомчак- вчитель Сирського
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05.03.2024 04:30 Ответить
Кручу верчу, заплутати хочу....
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09.05.2024 15:28 Ответить
 
 