Зеленський призначив бригадного генерала Яковця новим командувачем Сил підтримки ЗСУ
Президент змінив керівника Сил підтримки ЗСУ. Ним став бригадний генерал Олександр Яковець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №141/2024.
"Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в тексті документа.
Раніше він був начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.
Попереднім указом №140/2024 Володимир Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Дмитра Герегу, який обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.
Топ коментарі
+8 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар04.03.2024 19:06
+7 Григорій Григорович
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+3 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар04.03.2024 19:03
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це під його керівництвом зводили потужні укріплення за Авдійовкою?
Це просто жах, особливо під час війни.