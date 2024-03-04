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Новини
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Зеленський призначив бригадного генерала Яковця новим командувачем Сил підтримки ЗСУ

зеленський

Президент змінив керівника Сил підтримки ЗСУ. Ним став бригадний генерал Олександр Яковець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №141/2024.

"Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в тексті документа.

Раніше він був начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Попереднім указом №140/2024 Володимир Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Дмитра Герегу, який обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.

Читайте також: Зеленський: Заслухав Міноборони щодо надходжень зброї та боєприпасів, Сирського - щодо ситуації на фронті та аудиту ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) призначення (2290) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+8
Пропоную зробити у ЦЕНТРІ Києва Алею Ангелів де розміщувати фото загиблих дітей України. І туди нести квіти і ПАМʼЯТАТИ ЩО НЕ ПРОСТИМ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ НИЧОГО
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04.03.2024 19:06
+7
...був начальником управління інженерних військ ...(с)
це під його керівництвом зводили потужні укріплення за Авдійовкою?
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04.03.2024 19:50
+3
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04.03.2024 19:03
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04.03.2024 19:03 Відповісти
Пропоную зробити у ЦЕНТРІ Києва Алею Ангелів де розміщувати фото загиблих дітей України. І туди нести квіти і ПАМʼЯТАТИ ЩО НЕ ПРОСТИМ КАЦАПСКИМ ТВАРЯМ НИЧОГО
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04.03.2024 19:06 Відповісти
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04.03.2024 19:24 Відповісти
Ура.
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04.03.2024 19:21 Відповісти
Потужно!
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04.03.2024 19:25 Відповісти
...був начальником управління інженерних військ ...(с)
це під його керівництвом зводили потужні укріплення за Авдійовкою?
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04.03.2024 19:50 Відповісти
виходить що так...
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04.03.2024 19:59 Відповісти
Пішов на підвищення. 🥴
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04.03.2024 20:04 Відповісти
Генітальнє рішення! Мазлтов !
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04.03.2024 21:48 Відповісти
Чотирикратний ухилянт звільняє і призначає генералів.
Це просто жах, особливо під час війни.
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04.03.2024 22:36 Відповісти
Ну хоч не Хомчака, як перед вторгненням і то норм. Хоча видно що карти тасує, а не думає про перемогу. Беніна школа
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04.03.2024 23:33 Відповісти
Хомчак- вчитель Сирського
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05.03.2024 04:30 Відповісти
Кручу верчу, заплутати хочу....
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09.05.2024 15:28 Відповісти
 
 