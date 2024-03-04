Зеленський призначив бригадного генерала Яковця новим командувачем Сил підтримки ЗСУ

Президент змінив керівника Сил підтримки ЗСУ. Ним став бригадний генерал Олександр Яковець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №141/2024.

"Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в тексті документа.

Раніше він був начальником управління інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Попереднім указом №140/2024 Володимир Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Дмитра Герегу, який обіймав посаду командувача Сил підтримки з 21 серпня 2021 року.

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