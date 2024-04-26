Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №244/2024 от 26 апреля обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Указом №246/2024 его назначили главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.

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С этой должности уволили Бондаря Богдана Владимировича. Об этом говорится в указе №245/2024.

Бондарь будет зачислен в распоряжение Министра обороны Украины и будет выполнять обязанности по координации деятельности и контролю процесса развития фортификационных сооружений.

Напомним, 4 марта Зеленский уволил с должности командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу и назначил на его место Александра Яковца.

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Что известно о бригадном генерале Александре Яковце

Бригадный генерал Александр Яковец служебную карьеру в Вооруженных Силах Украины начал 1 августа 1989 года. Занимал различные командные и штабные должности, включая командира инженерно-саперного взвода, командира инженерно-саперного батальона, заместителя командира по вооружению, начальника инженерной службы и другие.

С 2020 до 2024 год был начальником инженерных войск - начальником управления инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

С марта 2024 года находился в должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.