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Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Яковца

олександр,яковець

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №244/2024 от 26 апреля обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Указом №246/2024 его назначили главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.

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С этой должности уволили Бондаря Богдана Владимировича. Об этом говорится в указе №245/2024.

Бондарь будет зачислен в распоряжение Министра обороны Украины и будет выполнять обязанности по координации деятельности и контролю процесса развития фортификационных сооружений.

Напомним, 4 марта Зеленский уволил с должности командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу и назначил на его место Александра Яковца.

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Что известно о бригадном генерале Александре Яковце

Бригадный генерал Александр Яковец служебную карьеру в Вооруженных Силах Украины начал 1 августа 1989 года. Занимал различные командные и штабные должности, включая командира инженерно-саперного взвода, командира инженерно-саперного батальона, заместителя командира по вооружению, начальника инженерной службы и другие.

С 2020 до 2024 год был начальником инженерных войск - начальником управления инженерных войск Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

С марта 2024 года находился в должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

Зеленский (20210) увольнение (2674) ВСУ (6543)


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Топ комментарии
+11
херпіду готується до 20 травня...
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26.04.2024 16:34
+9
Так за шо звільнили? - слабенько підтримував?
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26.04.2024 16:37
+9
Яковець специалист инженерных войск будет командовать транспортом, а Боднар с транспорта переходит на инженерно саперное направление. Логично. Потом только не надо удивляться уровню инженерных сооружений
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26.04.2024 16:49
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херпіду готується до 20 травня...
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26.04.2024 16:34 Ответить
Тож, *****, зразу ***** постав., А замом маму Риму, щоб вона целкою здохла!!!
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26.04.2024 16:36 Ответить
Так за шо звільнили? - слабенько підтримував?
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26.04.2024 16:37 Ответить
а що таке? не хотів безоплатно рити окопи без техніки...
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26.04.2024 16:37 Ответить
За півтора місяця на посаді Яковець зрозумів що "нє мойо". Красти нема чого.
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26.04.2024 16:39 Ответить
Яковець специалист инженерных войск будет командовать транспортом, а Боднар с транспорта переходит на инженерно саперное направление. Логично. Потом только не надо удивляться уровню инженерных сооружений
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26.04.2024 16:49 Ответить
Звільнять через місяць після призначення - все шо треба знать про мудру кадрову політику...
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26.04.2024 17:05 Ответить
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26.04.2024 17:07 Ответить
🤣
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26.04.2024 17:15 Ответить
Лисого це кАшевогА?
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26.04.2024 18:48 Ответить
дятел ватный не пести при чем тут воевать?
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26.04.2024 18:42 Ответить
Зачистка команди Залужного на єрмаківців.Стамбул-1 діє.Тому одні поразки ідуть на фронті коли зрада кругом.
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26.04.2024 17:24 Ответить
Это уже свого назначенца через месяц меняет
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26.04.2024 17:47 Ответить
Кінець підтримці ЗСУ
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26.04.2024 18:08 Ответить
На грошові потоки - своїх людей!
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26.04.2024 18:32 Ответить
Всіх командуючий звільнити можна, а протерміновану зелену погань не можна, бо путін нападе...
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26.04.2024 18:40 Ответить
зеленский будет сидеть в тюрьме за все что он творит во время войны
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26.04.2024 18:43 Ответить
Що теж, ****, ВЛК визнала непридатним?
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26.04.2024 18:47 Ответить
Це називається ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ чи все-таки РОКІРОВКА ? Щоб подолати СТАГНАЦІЮ на далекому фронті треба ПЕРЕРаКІРОВАТИ навколо себе памочЬнічков ! З кремлівськими зв'язками.
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26.04.2024 22:53 Ответить
 
 