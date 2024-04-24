Депутаты уволили Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета
Депутаты Запорожского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который временно исполнял обязанности мэра и был секретарем горсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Решение о прекращении полномочий Куртева принимали путем тайного голосования. "За" такое решение проголосовали 38 депутатов. Именно столько сегодня пришли на сессию.
Сам Куртев на сессию не пришел.
Утром он обнародовал обращение к президенту Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с якобы давлением главы Запорожской ОГА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.
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А от там ще Подляк каже про затягування відї"їзду Залужного до Лондона - то вирішення питань логістики...
Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, або про оцього "СКИНУТОГО ГОЛОСУВАННЯМ" УПИРЯ ...
Але вірю ,що так буде !!! Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
Сила дії рівна силі протидії, вектор протилежний, але напрямки різні...
А тепер бачитимемо , як цей Козир=трампьониш ( в перкладі на англ), як він буде висипати в ванну з вовою , як відмивальний засіб по черзі
рабів з місцевих влад СВОЄЇ КАРТЕЛЬНОЇ МАФІЇ під назвою КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД
"До розкрадання гумдопомоги були причетні голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат Запорізької облради Віктор Щербина й секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв"