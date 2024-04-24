Депутаты уволили Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета

Депутаты Запорожского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который временно исполнял обязанности мэра и был секретарем горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Решение о прекращении полномочий Куртева принимали путем тайного голосования. "За" такое решение проголосовали 38 депутатов. Именно столько сегодня пришли на сессию.

Сам Куртев на сессию не пришел.

Утром он обнародовал обращение к президенту Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с якобы давлением главы Запорожской ОГА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.

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