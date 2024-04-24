РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9712 посетителей онлайн
Новости
3 172 6

Депутаты уволили Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета

Анатолій Куртєв

Депутаты Запорожского горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который временно исполнял обязанности мэра и был секретарем горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Решение о прекращении полномочий Куртева принимали путем тайного голосования. "За" такое решение проголосовали 38 депутатов. Именно столько сегодня пришли на сессию.

Сам Куртев на сессию не пришел.

Утром он обнародовал обращение к президенту Зеленскому с просьбой посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с якобы давлением главы Запорожской ОГА Ивана Федорова на органы местного самоуправления.

Читайте: В понедельник должно состояться совещание, после которого станет известно о том, будут ли кадровые ротации в Кабмине на этой неделе, - источники

Автор: 

горсовет (667) Запорожье (2645) увольнение (2673)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАРЕШТІ!
показать весь комментарий
24.04.2024 15:33 Ответить
Партнери вже "насмілились" сказати правду вголос про ЄРМАКОМАРАФЕТ . "Хочешь, вова кататься на помощє патньоров - так і саночкі возі "!!!

А от там ще Подляк каже про затягування відї"їзду Залужного до Лондона - то вирішення питань логістики...
Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, або про оцього "СКИНУТОГО ГОЛОСУВАННЯМ" УПИРЯ ...
Але вірю ,що так буде !!! Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
показать весь комментарий
24.04.2024 15:52 Ответить
Тиск....
Сила дії рівна силі протидії, вектор протилежний, але напрямки різні...
показать весь комментарий
24.04.2024 15:37 Ответить
Єрмак очолив президію Конгресу місцевих і регіональних влад -ліпень 2021 р.

А тепер бачитимемо , як цей Козир=трампьониш ( в перкладі на англ), як він буде висипати в ванну з вовою , як відмивальний засіб по черзі
рабів з місцевих влад СВОЄЇ КАРТЕЛЬНОЇ МАФІЇ під назвою КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД
показать весь комментарий
24.04.2024 15:40 Ответить
Що значить "звільнили"? А за розкрадання гуманітарки вагонами хто відповість?
"До розкрадання гумдопомоги були причетні голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат Запорізької облради Віктор Щербина й секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв"
показать весь комментарий
24.04.2024 16:23 Ответить
Та його не звільняти треба а саджати за грати😡
показать весь комментарий
24.04.2024 17:22 Ответить
 
 