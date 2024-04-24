Депутати звільнили Куртєва з посади секретаря Запорізької міськради

Депутати Запорізької міськради проголосували за дострокове припинення повноважень Анатолія Куртєва, який тимчасово виконував обов’язки мера та був секретарем міськради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення про припинення повноважень Куртєва приймали шляхом таємного голосування. "За" таке рішення проголосували 38 депутатів. Саме стільки сьогодні прийшли на сесію.

Сам Куртєв на сесію не прийшов.

Вранці він оприлюднив звернення до президента Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з нібито тиском голови Запорізької ОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.

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