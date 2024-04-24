Депутати звільнили Куртєва з посади секретаря Запорізької міськради
Депутати Запорізької міськради проголосували за дострокове припинення повноважень Анатолія Куртєва, який тимчасово виконував обов’язки мера та був секретарем міськради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Рішення про припинення повноважень Куртєва приймали шляхом таємного голосування. "За" таке рішення проголосували 38 депутатів. Саме стільки сьогодні прийшли на сесію.
Сам Куртєв на сесію не прийшов.
Вранці він оприлюднив звернення до президента Зеленського з проханням посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з нібито тиском голови Запорізької ОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування.
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А от там ще Подляк каже про затягування відї"їзду Залужного до Лондона - то вирішення питань логістики...
Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, або про оцього "СКИНУТОГО ГОЛОСУВАННЯМ" УПИРЯ ...
Але вірю ,що так буде !!! Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
Сила дії рівна силі протидії, вектор протилежний, але напрямки різні...
А тепер бачитимемо , як цей Козир=трампьониш ( в перкладі на англ), як він буде висипати в ванну з вовою , як відмивальний засіб по черзі
рабів з місцевих влад СВОЄЇ КАРТЕЛЬНОЇ МАФІЇ під назвою КОНГРЕС МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД
"До розкрадання гумдопомоги були причетні голова Запорізької ОВА Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат Запорізької облради Віктор Щербина й секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв"