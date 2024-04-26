Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Відповідний указ №244/2024 від 26 квітня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України", - ідеться у документі.

Указом №246/2024 його призначили головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

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З цієї посади звільнили Бондара Богдана Володимировича. Про це йдеться в указі №245/2024.

Бондар буде зарахований у розпорядження Міністра оборони України й виконуватиме обовʼязки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, 4 березня Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу та призначив на його місце Олександра Яковця.

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Що відомо про бригадного генерала Олександра Яковця

Бригадний генерал Олександр Яковець розпочав службову карʼєру у Збройних Силах України 1 серпня 1989 року. Обіймав різноманітні командні та штабні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира інженерно-саперного батальйону, заступника командира з озброєння, начальника інженерної служби та інші.

З 2020 до 2024 року був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

З березня 2024 року перебував на посаді командувача Сил підтримки Збройних Сил України.