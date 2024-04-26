Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.
Відповідний указ №244/2024 від 26 квітня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України", - ідеться у документі.
Указом №246/2024 його призначили головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
З цієї посади звільнили Бондара Богдана Володимировича. Про це йдеться в указі №245/2024.
Бондар буде зарахований у розпорядження Міністра оборони України й виконуватиме обовʼязки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд.
Нагадаємо, 4 березня Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу та призначив на його місце Олександра Яковця.
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Що відомо про бригадного генерала Олександра Яковця
Бригадний генерал Олександр Яковець розпочав службову карʼєру у Збройних Силах України 1 серпня 1989 року. Обіймав різноманітні командні та штабні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира інженерно-саперного батальйону, заступника командира з озброєння, начальника інженерної служби та інші.
З 2020 до 2024 року був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України.
З березня 2024 року перебував на посаді командувача Сил підтримки Збройних Сил України.
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