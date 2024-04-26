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Новини
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Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця

олександр,яковець

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Відповідний указ №244/2024 від 26 квітня оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє  Цензор.НЕТ.

"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України", - ідеться у документі.

Указом №246/2024 його призначили головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

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З цієї посади звільнили Бондара Богдана Володимировича. Про це йдеться в указі №245/2024.

Бондар буде зарахований у розпорядження Міністра оборони України й виконуватиме обовʼязки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, 4 березня Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу та призначив на його місце Олександра Яковця.

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Що відомо про бригадного генерала Олександра Яковця

Бригадний генерал Олександр Яковець розпочав службову карʼєру у Збройних Силах України 1 серпня 1989 року. Обіймав різноманітні командні та штабні посади, включаючи командира інженерно-саперного взводу, командира інженерно-саперного батальйону, заступника командира з озброєння, начальника інженерної служби та інші.

З 2020 до 2024 року був начальником інженерних військ – начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

З березня 2024 року перебував на посаді командувача Сил підтримки Збройних Сил України.

Автор: 

Зеленський (23667) звільнення (2667) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+11
херпіду готується до 20 травня...
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26.04.2024 16:34
+9
Так за шо звільнили? - слабенько підтримував?
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26.04.2024 16:37
+9
Яковець специалист инженерных войск будет командовать транспортом, а Боднар с транспорта переходит на инженерно саперное направление. Логично. Потом только не надо удивляться уровню инженерных сооружений
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26.04.2024 16:49
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херпіду готується до 20 травня...
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26.04.2024 16:34 Відповісти
Тож, *****, зразу ***** постав., А замом маму Риму, щоб вона целкою здохла!!!
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26.04.2024 16:36 Відповісти
Так за шо звільнили? - слабенько підтримував?
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26.04.2024 16:37 Відповісти
а що таке? не хотів безоплатно рити окопи без техніки...
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26.04.2024 16:37 Відповісти
За півтора місяця на посаді Яковець зрозумів що "нє мойо". Красти нема чого.
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26.04.2024 16:39 Відповісти
Яковець специалист инженерных войск будет командовать транспортом, а Боднар с транспорта переходит на инженерно саперное направление. Логично. Потом только не надо удивляться уровню инженерных сооружений
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26.04.2024 16:49 Відповісти
Звільнять через місяць після призначення - все шо треба знать про мудру кадрову політику...
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26.04.2024 17:05 Відповісти
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26.04.2024 17:07 Відповісти
🤣
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26.04.2024 17:15 Відповісти
Лисого це кАшевогА?
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26.04.2024 18:48 Відповісти
дятел ватный не пести при чем тут воевать?
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26.04.2024 18:42 Відповісти
Зачистка команди Залужного на єрмаківців.Стамбул-1 діє.Тому одні поразки ідуть на фронті коли зрада кругом.
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26.04.2024 17:24 Відповісти
Это уже свого назначенца через месяц меняет
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26.04.2024 17:47 Відповісти
Кінець підтримці ЗСУ
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26.04.2024 18:08 Відповісти
На грошові потоки - своїх людей!
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26.04.2024 18:32 Відповісти
Всіх командуючий звільнити можна, а протерміновану зелену погань не можна, бо путін нападе...
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26.04.2024 18:40 Відповісти
зеленский будет сидеть в тюрьме за все что он творит во время войны
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26.04.2024 18:43 Відповісти
Що теж, ****, ВЛК визнала непридатним?
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26.04.2024 18:47 Відповісти
Це називається ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ чи все-таки РОКІРОВКА ? Щоб подолати СТАГНАЦІЮ на далекому фронті треба ПЕРЕРаКІРОВАТИ навколо себе памочЬнічков ! З кремлівськими зв'язками.
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26.04.2024 22:53 Відповісти
 
 