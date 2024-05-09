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Новини
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Зеленський знову призначив Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ

дмитро,герега

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України після звільнення 4 березня.

Відповідний указ №315/2024 від 9 травня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити ГЕРЕГУ Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

Як повідомлялося, 4 березня 2024 року Президент звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив на його місце Олександра Яковця.

Також читайте: Зеленський звільнив Залужного з військової служби

26 квітня Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) призначення (2275) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+22
Називається керований управлінський хаос.
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09.05.2024 14:19
+12
Коротше, бубачка недієздатний.
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09.05.2024 14:40
+8
ГЕНІАЛЬНО!!!
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09.05.2024 14:16
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експєрти ваш вихід
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09.05.2024 14:14 Відповісти
А що його як Залужного не комісували,здоровий як бик !
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09.05.2024 14:28 Відповісти
тихо ! пан Генерал Герега принаймі військовий інженер за фахом.

може нарешті буде якась фортифікація на фронті

.
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09.05.2024 14:59 Відповісти
млядь,цей зелений ідіот багато курить і погано закінчить
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09.05.2024 15:31 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
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09.05.2024 19:41 Відповісти
Зе не знає, що він підписує. Це не той керівник, що читає документи. Він ніколи ним не був. Кладуть йому на стіл стопку паперів, які треба підписати, і все. Інколи під час зйомки для шмарафону він робить вигляд, що щось підписує. Насправді - хтось там його факсиміле ставить - у кращому випадку. У таких випадках як з Герегою, хтось там ще з ОПИ з тими паперами косячить.
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10.05.2024 00:09 Відповісти
Не могу понять кто кому заплатил?
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09.05.2024 14:15 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО!!!
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09.05.2024 14:16 Відповісти
Називається керований управлінський хаос.
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09.05.2024 14:19 Відповісти
Мило на шило, шило на мило. Оновлення йде повним ходом!😁
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09.05.2024 14:23 Відповісти
Наперсточники у владі !😱
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09.05.2024 14:29 Відповісти
а шо такоє?
я вам нічєго нє должєн!
кого хочу, так і назначаю!
це, моє право!
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09.05.2024 14:31 Відповісти
Коротше, бубачка недієздатний.
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09.05.2024 14:40 Відповісти
А він був дієздатним ? Звичайно, крім гри на піаніно. Там - ас.
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09.05.2024 19:46 Відповісти
Зеленський бовтається як .... в ополонці, туди-сюди. дуже боїться втратити владу від військових
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09.05.2024 14:42 Відповісти
это он таким способом проверяет подчиняются ли ему ещё ВСУ?
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09.05.2024 14:49 Відповісти
зелена влада, злочинна влада
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09.05.2024 14:51 Відповісти
От такі коріння пускає неконтрольовене вживання наркотиків, різних та багато.
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09.05.2024 14:57 Відповісти
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09.05.2024 15:04 Відповісти
Це якись родич тих Герег що Епіцентр?
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09.05.2024 15:16 Відповісти
"кручу верчу, верчу всех обмануть хочу"- Зеленский 2017 рік. Там про " свати"
Подивіться на його лице, це істинне сатанинське лице .
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09.05.2024 15:38 Відповісти
Земоська в посудной лавке "музіцируєт"
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09.05.2024 16:19 Відповісти
Не помню, кто рассказывал, но поговорка времён Кучмы была такая "Кучма считает правым того, кто последним побывал в его кабинете".
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09.05.2024 18:50 Відповісти
Ішак втрачає память. Ветеринари кажуть, шо то не є добре.
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09.05.2024 21:13 Відповісти
 
 