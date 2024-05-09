Зеленський знову призначив Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ
Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України після звільнення 4 березня.
Відповідний указ №315/2024 від 9 травня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити ГЕРЕГУ Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.
Як повідомлялося, 4 березня 2024 року Президент звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив на його місце Олександра Яковця.
26 квітня Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.
Топ коментарі
+22 віктор федорович #394174
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+12 Gary Grant
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+8 Василь Васько #582549
показати весь коментар09.05.2024 14:16
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може нарешті буде якась фортифікація на фронті
.
я вам нічєго нє должєн!
кого хочу, так і назначаю!
це, моє право!
Подивіться на його лице, це істинне сатанинське лице .