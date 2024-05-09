Зеленський знову призначив Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Герегу на посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України після звільнення 4 березня.

Відповідний указ №315/2024 від 9 травня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити ГЕРЕГУ Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", - йдеться в тексті указу.

Як повідомлялося, 4 березня 2024 року Президент звільнив Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив на його місце Олександра Яковця.

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26 квітня Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.