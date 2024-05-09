Зеленський про ротації: Ми розуміємо кількість бригад, які треба вивести. Але нові треба укомплектувати

Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бригад із зони бойових дій, проте на їхнє місце мають зайти інші бійці, і вони мають бути укомплектованими, що вже залежить від постачань зброї з боку партнерів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час перерваної тривогою спільної пресконференції із президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи ситуацію на фронті, президент наголосив, що росіяни наразі мають ініціативу на сході, але Україна зможе зупинити окупантів, якщо буде збільшення постачань зброї від партнерів.

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"Це можна [зробити] тільки коли в руках є щось міцне. Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивести, скажу вам між нами. Для того, щоб люди відпочили як мінімум", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що є план ротації, але крім бригад, які виводяться, інші повинні заходити, і вони мають бути укомплектованими.

"Не просто хлопці сильні. А хлопці сильні і не з голими руками. Механізовані, потужні бригади", – сказав президент.

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Раніше Зеленський зазначив, що потрібно зробити все, щоб якнайшвидше завершити війну.