Демобілізації до кінця війни не буде, проте ротації повинні бути, - "слуга народу" Федієнко
Правку про демобілізацію вилучили із закону про мобілізацію через наполягання вищого військового керівництва.
Про це заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, інформує Цензор.НЕТ.
"Сирський через прем'єра - публічно звернувся офіційним рішенням Уряду. Він пояснив чому демобілізацію зараз фізично і технічною неможливо провести. Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію. Але комітет - представники всіх політичних сил - одностайно погодились", - пояснив парламентар.
За словами Федієнка, на вилучення норми про демобілізацію безпосередньо наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів.
Нардеп зазначив, що правка про демобілізацію не мала шансу на існування у новому законі. Військове керівництво повинно планувати дії мінімум на один чи два роки. Проте наразі немає чіткого розуміння горизонту завершення війни.
"Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей. Але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення. Хто прийде?
Тому я кажу, в першу чергу про ротацію, яку треба зробити. І так, на мою думку, ротація можлива. В запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. При цьому, маємо вчити військових і поступово оновлювати підрозділи. Але, як сказав пан Сирський - зрозуміємо це тоді, коли це запрацює. На жаль, поки є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ (Самовільне залишення частини. - Ред.) після повідомлення про відправлення їх на передову", - додав він.
Демобілізація військових
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.
Водночас редставники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.
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А давай. Зроби це.
хоч не сери на тих хто вміє і робить...
за стефана можна трьох запосадити,
опу знести і построїти цирк - і повірте мені нічого не зміниться...
це як побритися, заходиш у ванну побритися - світ потрібен,
а вентілятор не, але ж курва жужжить...
іноді і по потребі перехочувається від того жужання...
А я можу. Зелені шмарклі звалили всю відповідальність на військових, тому що самі просрали мобілізацію, побоюючись падіння рейтингу.
Квиток дали в один кінець,
А слугориги тут жирують,
Гроші і наше все банкують.
такі негромадяни порібні?
нехай собі дітусі водку пьють... - ми ж за них!
але наше руде як і буде то на 4 рочкі.- в вас - нескінчeнна зелена їбатня,,,,
чі ви думаєте воно само собі ямку виреє?
а ну як трахне козла подагра? - та ідіть ви нахій з такою допогойю...
от те що не було ротацій це вже питання... але ніби генштаб мотивував це тим що тилові підрозділи не мають достатнього озброєння ... воно ніби логічно якщо навіть бойові частини відчувають брак беспілотників і снарядів .... то тиловики взагалі їх не мають....
Але тоді нах... стільки офіцерів в тилу... роздуті штаби і т.д. проїдають ресурси... управління тилових частин можна автоматизувати і скоротити багато керівництва... взяти за основу Промінь Приватбанку
Вас использовали как презик и выбросили. Хавайте.
факін зелений новояз...
Але є кілька але - військові які жодного дня не були на війні, військові, які стають заступниками мерів і всяких там голів.. і в той же час, в нас тисячі цивільних ніким замінити. Це недоліки демократії - обрали і тепер маємо.
Про яку ротацію мова? Набіса цей піздьож?
Нас два тижні як вивели на ротацію з кордону підарашки і Харківської області (якраз де зараз починається жара) і відправили на кордон з підарашкой в Чернігівську область.
Думаю ми тільки на початку веселих історій