Демобілізації до кінця війни не буде, проте ротації повинні бути, - "слуга народу" Федієнко

Правку про демобілізацію вилучили із закону про мобілізацію через наполягання вищого військового керівництва.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, інформує Цензор.НЕТ.

"Сирський через прем'єра - публічно звернувся офіційним рішенням Уряду. Він пояснив чому демобілізацію зараз фізично і технічною неможливо провести. Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію. Але комітет - представники всіх політичних сил - одностайно погодились", - пояснив парламентар.

За словами Федієнка, на вилучення норми про демобілізацію безпосередньо наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів.

Читайте також: Маляр про демобілізацію: "Військові мали знати, що за Конституцією воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану". ВIДЕО

Нардеп зазначив, що правка про демобілізацію не мала шансу на існування у новому законі. Військове керівництво повинно планувати дії мінімум на один чи два роки. Проте наразі немає чіткого розуміння горизонту завершення війни.

"Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей. Але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення. Хто прийде?

Тому я кажу, в першу чергу про ротацію, яку треба зробити. І так, на мою думку, ротація можлива. В запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. При цьому, маємо вчити військових і поступово оновлювати підрозділи. Але, як сказав пан Сирський - зрозуміємо це тоді, коли це запрацює. На жаль, поки є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ (Самовільне залишення частини. - Ред.) після повідомлення про відправлення їх на передову", - додав він.

Читайте: В Україні з’явилася нова професія для супроводу та підтримки ветеранів

Демобілізація військових

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.

Водночас редставники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.