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Новини Війна
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Демобілізації до кінця війни не буде, проте ротації повинні бути, - "слуга народу" Федієнко

зсу

Правку про демобілізацію вилучили із закону про мобілізацію через наполягання вищого військового керівництва.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, інформує Цензор.НЕТ.

"Сирський через прем'єра - публічно звернувся офіційним рішенням Уряду. Він пояснив чому демобілізацію зараз фізично і технічною неможливо провести. Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію. Але комітет - представники всіх політичних сил - одностайно погодились", - пояснив парламентар.

За словами Федієнка, на вилучення норми про демобілізацію безпосередньо наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів.

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Нардеп зазначив, що правка про демобілізацію не мала шансу на існування у новому законі. Військове керівництво повинно планувати дії мінімум на один чи два роки. Проте наразі немає чіткого розуміння горизонту завершення війни.

"Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей. Але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення. Хто прийде?

Тому я кажу, в першу чергу про ротацію, яку треба зробити. І так, на мою думку, ротація можлива. В запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. При цьому, маємо вчити військових і поступово оновлювати підрозділи. Але, як сказав пан Сирський - зрозуміємо це тоді, коли це запрацює. На жаль, поки є випадки, коли військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ (Самовільне залишення частини. - Ред.) після повідомлення про відправлення їх на передову", - додав він.

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Демобілізація військових

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прибрала правку щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.

Водночас редставники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.

Автор: 

ротація (78) мобілізація (3038) демобілізація (107) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+12
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13.05.2024 12:08
+11
"Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію"...
А я можу. Зелені шмарклі звалили всю відповідальність на військових, тому що самі просрали мобілізацію, побоюючись падіння рейтингу.
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13.05.2024 12:09
+6
А якщо війна з перемінним успіхом триватиме ще років 10-15? Тобто до скону? Які шанси вижити і зберегти бодай якесь здоров'я цивільній людині яка попаде на фронт віком 40+?
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13.05.2024 12:37
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слуги, яких давно не піздили, починають нагліти - це закон ОМ
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13.05.2024 12:05 Відповісти
два ухилянти з-за кордону усталі й погрожують ницими ручонками на відстані
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13.05.2024 12:25 Відповісти
тобі - пєдофілу, то що до того?
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13.05.2024 12:26 Відповісти
"а чи не ********** їх всіх?"

А давай. Зроби це.
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13.05.2024 12:34 Відповісти
оце ти напрасно ти так сказав - ще на пів року заморозу помічі тобі треба
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13.05.2024 12:47 Відповісти
не вмієш сам себе захистити?
хоч не сери на тих хто вміє і робить...
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13.05.2024 12:49 Відповісти
Не на тих, хто робить. Тільки на пустобрехів))))
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13.05.2024 15:24 Відповісти
Демобілізаціі не буде - немає ким замінити
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13.05.2024 12:01 Відповісти
як це нема?
за стефана можна трьох запосадити,
опу знести і построїти цирк - і повірте мені нічого не зміниться...
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13.05.2024 12:10 Відповісти
за мелкого рукой водітеля нациї, можна нікого..
це як побритися, заходиш у ванну побритися - світ потрібен,
а вентілятор не, але ж курва жужжить...
іноді і по потребі перехочувається від того жужання...
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13.05.2024 12:21 Відповісти
"наполягання вищого військового керівництва."-нє вінаватиє ми!!
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13.05.2024 12:01 Відповісти
Так навіщо дебілізація, хто критично втомився і не загинув піде в СЗЧ або купить довідку про інвалідність
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13.05.2024 12:03 Відповісти
вам пряма дорога в Гаагу.
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13.05.2024 12:05 Відповісти
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13.05.2024 12:08 Відповісти
"Це була закрита нарада і я не можу розголошувати всю інформацію"...
А я можу. Зелені шмарклі звалили всю відповідальність на військових, тому що самі просрали мобілізацію, побоюючись падіння рейтингу.
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13.05.2024 12:09 Відповісти
ОПГ "95 квартал" на чолі з Зеленським, в процесі ротації пора відправити на "0" рубіж захисту України, досить захищати Україну в телевізорі знімаючи відосики.
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13.05.2024 12:09 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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13.05.2024 12:35 Відповісти
Прийшов від "зелені" капець,
Квиток дали в один кінець,
А слугориги тут жирують,
Гроші і наше все банкують.
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13.05.2024 12:09 Відповісти
...військові у тилових частинах йдуть в СЗЧ (Самовільне залишення частини. - Ред.) після повідомлення про відправлення їх на передову ... Это вообще как понять?
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13.05.2024 12:11 Відповісти
Елементарно. Деякі офіцери, які всю війну сидять в тилу, за чималі суми влаштовують на контракт знайомих, обіцяючи, що таким чином вони не воюватимуть, а отримуватимуть непогані гроші (звісно, частиною з яких треба поділитися). Інколи, щось іде не за планом і тоді такі клієнти одразу ідуть в СЗЧ.
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13.05.2024 13:05 Відповісти
Тобто для ротації заміна є, а для демобілізації ні. Цікаво
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13.05.2024 12:14 Відповісти
так буває, малий! ротація передбачає постійну наявність ресурсу. демобілізація цей ресурс множить на нуль.
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13.05.2024 12:23 Відповісти
Постанова на облік означає постійну наявність ресурсу, дорослий. Яким чином демобілізація ресурс множить на нуль? Демобілізовані вмирають? Чи можезмінюють стать?
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13.05.2024 12:35 Відповісти
...то як же мобілізація,незрозуиіло?
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13.05.2024 12:16 Відповісти
одразу було зрозуміло, що до кінця війни демобілізації не буде. не буває дємбєля під час війни!
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13.05.2024 12:22 Відповісти
Тобто, що він сказав? Теперішній склад як військової, так і цивільної влади завдання по демобілізації вирішити не можуть. Не факт, що вони всі зможуть вирішити питання ротацій. Ротація це також комплекс мір військового керівництва і цивільного. Велика вірогідність, що це також не буде вирішене. Чому? А тому що цим ніхто не займається. І ніхто ні за що не відповідає. Яка б проблема не поставала, немає жодного адекватного вирішення. Платники податків утримують гуртки любителів побалакати. Ха ха ха.
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13.05.2024 12:31 Відповісти
********,*****. Не все хотят на дембель ,ну так пусть остаются в чем проблема. А тут только в сзч остаеться,в штабе ясен *** можно сидеть ,тут уже два раза ранен,куча болячек,спина и ноги от брони и БК болят постоянно. ****** ,****.
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13.05.2024 12:36 Відповісти
А якщо війна з перемінним успіхом триватиме ще років 10-15? Тобто до скону? Які шанси вижити і зберегти бодай якесь здоров'я цивільній людині яка попаде на фронт віком 40+?
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13.05.2024 12:37 Відповісти
Жодних. На це і розраховано, аби загинуло якомога більше потенційних пенсіонерів, адже з таким відтоком населення та наднизькою народжуваністю, катастрофічною ситуацією в економіці і т.п. з грошима будуть проблеми.
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13.05.2024 12:55 Відповісти
Ви праві! Тут між двох вогнів, якщо росіяни не вбьють, то свої прикінчать......
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13.05.2024 13:12 Відповісти
шо 59, шо 60, шо 63 бігають прімерно на одну дістанцію - 50 метрів з придихом
такі негромадяни порібні?
нехай собі дітусі водку пьють... - ми ж за них!
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13.05.2024 12:42 Відповісти
Пока лидор не будет иметь стратегию для войны, никакой демобилизации не будет. Будут воины терпеть до какого-то момента, а потом когда надежды жить со своей семьей и воспитывать детей уже не останется лидора вместе с его слвгами просто вынесут вперед ногами. При этом конечно казапы воспользуются этим, но воинам будет уже все равно.
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13.05.2024 12:57 Відповісти
не міняю рудого слугу на зеленого - піздоватня таж сама,
але наше руде як і буде то на 4 рочкі.- в вас - нескінчeнна зелена їбатня,,,,
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13.05.2024 13:19 Відповісти
давайте не плутати мобілізацію з демобілізацію, але як ви за слуг на мобілізацію, то окопи треба для стефана треба рити поширше.
чі ви думаєте воно само собі ямку виреє?
а ну як трахне козла подагра? - та ідіть ви нахій з такою допогойю...
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13.05.2024 13:06 Відповісти
Я про це тутешнім заклинальникам говорив вже давно... ніхто в ніякій війні не відпускав до завершення людей з бойовим досвідом...

от те що не було ротацій це вже питання... але ніби генштаб мотивував це тим що тилові підрозділи не мають достатнього озброєння ... воно ніби логічно якщо навіть бойові частини відчувають брак беспілотників і снарядів .... то тиловики взагалі їх не мають....

Але тоді нах... стільки офіцерів в тилу... роздуті штаби і т.д. проїдають ресурси... управління тилових частин можна автоматизувати і скоротити багато керівництва... взяти за основу Промінь Приватбанку
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13.05.2024 13:06 Відповісти
Справа не в тому відпустити чи не відпустити. Є таке поняття як небоєздатний. Бригада не може бути постійно боєздатною. Ротації майже не відбуваються тому, що процес ротації наше керівництво провести не може фізично. Є лише одиничні випадки нормальних ротацій. Немає сенсу з небоєздатного досвідченого солдата. Бригада може бути постійно в секторі. Наприклад половина особового складу воює, а половина займається відновленням. Небоєздатність переходить у боєздатність. Потім навпаки. Просто і демобілізації нема і не буде і боєздатності все менше і менше. Результат тримання в більшості небоєздатними особовий склад на позиціях буде негативним. Ха ха ха.
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13.05.2024 13:54 Відповісти
Негайно потрібно докласти максимум зусиль для зміни влади. Це можна зробити "зверху" - вибори, або "знизу" відстріл зелених дегенератів. Другий шлях можна почати сьогодні. Результат буде вже завтра. Якщо хто і заслуговує на "квиток в один кінець", то це зелені депутати, жирні дегенарати в Міністерстві оборони і адміністрація президента.
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13.05.2024 13:11 Відповісти
Ну шо, "військові", которые на цензоре месяцами агитировали за принятие закона, мотивируя это тем что "мы повоевали - нехай теперь другие нас заменят". Довольны?
Вас использовали как презик и выбросили. Хавайте.
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13.05.2024 13:13 Відповісти
Зараз хавають цивільні. Військові відступають без емоцій і паніки. А от подивитися на обличчя цивільних яких евакуюють і які під обстрілами, то одразу зрозуміло, хто що хаває. Ситуація з Вовчанськом може відбутися із любим населеним пунктом. Це рішення вкладників в першу чергу проти цивільного населення. Солдат, який не спить декілька діб не боєздатний. Він вистріляє БК і відійде, а населений пункт залишиться. Чим довше не буде вирішуватися питання демобілізації і ротації, тим більше населених пунктів буде втрачено. Не хочете нікого міняти, не міняйте. Думайте куди треба виїжджати. Не за горами. Ха ха ха.
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13.05.2024 13:41 Відповісти
Если мыслить шире, то шансов пересидеть или пересилить Рашку тушками всё равно шансов никаких нет. Так что это вопрос времени, а не мобилизации. Хоть детей начни мобилизировать и всех заграничных за шкирку сюда не притащи - не поможет.
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13.05.2024 13:50 Відповісти
Та не треба нікого мобілізувати. Ок. Не треба нікого пересилювати. Ок. Всьо равно шансов нікакіх. Ок. Так хто ж буде все це хавати? В підсумку цивільні. Не тільки своєю безпекою, а ще і гаманцем. Хочуть підвищувати тарифи на електроенергію і військовий податок. Ха ха ха.
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13.05.2024 14:02 Відповісти
Ты возвращаешься уже пересиливать?
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13.05.2024 14:06 Відповісти
Я якраз і знаходжусь на пересиленні. Мені дадуть команду відходити, то і війду. Таких команд буде все більше і більше. Є та межа, коли штаб також не хоче залишатися в гордом одіночєствє. Якщо із бригади залишиться лише штаб, це також буде якась фігня. Можуть контрікі запитати а как так получілось? Ха ха ха.
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13.05.2024 14:19 Відповісти
як гарно деколи мати рабів
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13.05.2024 13:22 Відповісти
таке враження, що це почяток кінця
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13.05.2024 13:34 Відповісти
зaхоплена кацапнею терріторійв вже обзиваєть сірою?
факін зелений новояз...
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13.05.2024 13:44 Відповісти
Скажу просто! Пішов цей чувак в жопу. Разом з своїми ротаціями. І поки в країні все більше тем, про які публічно ніхто не хоче говорити, ці нарешті оголосили своє рішення. Звісно шкода, що коли на початку війни ти приймаєш рішення йти захищати країну і здається, що ти володар свого життя, а тепер вже ніби й не володар. Навіть не шкода, а якось неочікувано. І ніби все по логіці - яка демобілізація?
Але є кілька але - військові які жодного дня не були на війні, військові, які стають заступниками мерів і всяких там голів.. і в той же час, в нас тисячі цивільних ніким замінити. Це недоліки демократії - обрали і тепер маємо.
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13.05.2024 13:44 Відповісти
ІПСО - ми вже під мацвкою!
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13.05.2024 13:46 Відповісти
буба керує, саме для того і зняв весь генштаб - **** воєнний і все вміє...
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13.05.2024 13:53 Відповісти
я зрозумів, нас не перемогти, ми все одно виберемо підараса...
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13.05.2024 14:07 Відповісти
Слуги ***...неукраїнського народу !
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13.05.2024 14:16 Відповісти

Про яку ротацію мова? Набіса цей піздьож?
Нас два тижні як вивели на ротацію з кордону підарашки і Харківської області (якраз де зараз починається жара) і відправили на кордон з підарашкой в Чернігівську область.
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13.05.2024 14:39 Відповісти
Щоб ви здохли мразi зеленi!
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13.05.2024 14:57 Відповісти
Ця вся " мудра" політика призведе до того що в СЗЧ почнуть уходити групами. Групами зі зброєю і переховуватися в лісах. А потім маючи статус розшукуємих маргиналів, шукаючи готівку для хабарів і нових документів, почнуть грабувати.
Думаю ми тільки на початку веселих історій
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13.05.2024 16:06 Відповісти
 
 