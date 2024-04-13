УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини
3 486 44

Законопроєкт про демобілізацію планують підготувати протягом найближчих місяців, - Міноборони

зсу

Представники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін. 

За його словами, раніше офіційні джерела заявляли, що термін готовності законопроєкту становитиме 8 місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Здебський про демобілізацію: "Не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна"

Речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Автор: 

законопроєкт (3583) Міноборони (7294) демобілізація (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Не буде ніякої демобілізації. Ніким міняти! Ні-ким!
показати весь коментар
13.04.2024 14:02
+9
Ну так тягнули з законом про мобілізацію і ротаціями аби якомога більше загинуло від виснаження тих, хто пішов добровільно у перші дні війни. Живим, агрєсівноє мєншєнство, не потрібно зепідрам, бо це загроза для другого презедентського терміну зепідра
показати весь коментар
13.04.2024 14:05
+9
Варто було б навести лад серед вже мобілізованих, котрі шаряться десь по селах далеко від бойових дій, у штабах, ТЦК тощо. І або демобілізувати цей баласт, вивільнивши кошти на діючу армію, або робити регулярні ротації
показати весь коментар
13.04.2024 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за кілька місяців поменшає дембєлєй у кілька разів
показати весь коментар
13.04.2024 13:59 Відповісти
Ну так тягнули з законом про мобілізацію і ротаціями аби якомога більше загинуло від виснаження тих, хто пішов добровільно у перші дні війни. Живим, агрєсівноє мєншєнство, не потрібно зепідрам, бо це загроза для другого презедентського терміну зепідра
показати весь коментар
13.04.2024 14:05 Відповісти
"війна на два-три місяці", муриження закону про ДЕМОРАЛІзацію пів-року....

гушця в догадках: вороги чи кретіни, або і перше і друге разом
показати весь коментар
13.04.2024 14:16 Відповісти
Несколько месяцев готовить, потом несколько месяцев рассматривать... Ну, а шо? Пацанам в Раде спешить некуда.
показати весь коментар
13.04.2024 14:00 Відповісти
Так і буде. Спочатку, 36 місяців були вписані в закон про мобілізацію, щоб кіпіш трішки згасити... Мурижили його півроку, у кінці кінців прийняли закон без ціх норм. Тепер кажуть, що для підготовки треба ще 6 місяців (потім сказали 8 місяців, а тепер взагалі кількість не кажуть). Після того як його "підготують", він буде валятися в Раді ще ХЗ скільки (при цьому усім казати який чудовий законопроект приготували "з блекджеком і шлюхами"), поки його нарешті, не внесуть у порядок денний (думаю це станеться наприкінці 2024). Потім відправлять на доопрацювання (так ще півроку мурижити можно) А потім випливе що для його прийняття треба вносити зміни у інші закони (про мобілізацію в т.ч., бо демобілізація потребує додаткової мобілізації) і знову на доопрацювання....
показати весь коментар
13.04.2024 17:08 Відповісти
Не буде ніякої демобілізації. Ніким міняти! Ні-ким!
показати весь коментар
13.04.2024 14:02 Відповісти
Варто було б навести лад серед вже мобілізованих, котрі шаряться десь по селах далеко від бойових дій, у штабах, ТЦК тощо. І або демобілізувати цей баласт, вивільнивши кошти на діючу армію, або робити регулярні ротації
показати весь коментар
13.04.2024 14:08 Відповісти
Приїжджай у Київ і побачиш як тут "ніким міняти". А ще є по всій країні тцк-ашники, поліція охорони, титан, пенсіонери мвс/ прокурватури і тд. Можна безболісно мобілізувати 300 тисяч і це не рахуючи тилових щурів, які невідомо чим зараз займаються у ЗСУ в тилових містах
показати весь коментар
13.04.2024 14:10 Відповісти
Дешевий популізм. Зєля, перелогінься!
показати весь коментар
13.04.2024 14:29 Відповісти
Звісно, настав час відступати за тису. Пенсіонери мвс, сбу і тд, хай воюють за росію у війні з польщею, бо воювати за Україну - це дешевий популізм.
показати весь коментар
13.04.2024 14:38 Відповісти
Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія...

Протягом 20-ти найближчих місяців.
показати весь коментар
13.04.2024 14:04 Відповісти
найближчих 12 місяців
показати весь коментар
13.04.2024 14:05 Відповісти
Виявляється, громадяни потрібні лише для того, щоб можна було виправляти недолугу політику недолугих політиків.. на царів же раніше служили по років 25...
показати весь коментар
13.04.2024 14:07 Відповісти
А хто тих "політиків" обирав? Хто їв ту "гречку"?
показати весь коментар
13.04.2024 14:37 Відповісти
Почему отложен вопрос о демобилизации? Первое -это ситуация на фронте. Второе - на фоне падения рейтинга Зе и растущей глухой озлобленности народа на все и вся, появление в столице тысяч демобилизованных солдат, которые уже ничего в этой жизни не боятся, может в считанные дни породить политический кризис в стране. Тем более, если им на смену на фронт уйдет часть людей из силовых структур, на которые опирается власть.
показати весь коментар
13.04.2024 14:08 Відповісти
Я чудово розумію що влада боїться військових. Ну, не знаю. Врешті, можна встановити за кожним нагляд, заборонити ветеранам збиратися більше трьох, примусити щотижня відмічатися в поліції та позбавити права голосувати. Але навіщо вбивати?
показати весь коментар
13.04.2024 14:14 Відповісти
У військових є жінки, дружини, матері, разом із іншими громадянами, можна 100 тисяч осіб привести на Грушевського. По іншому немає легального способу заставити зепідра робити потрібні речі.
показати весь коментар
13.04.2024 14:32 Відповісти
Понятно, дело то непростое. Сначала надо алфавит выучить, потом грамматику, потом правописание и математику, на все это надо время. Не меньше полугода
показати весь коментар
13.04.2024 14:09 Відповісти
Зеленский окончательно решил ничего не решать.
показати весь коментар
13.04.2024 14:09 Відповісти
зєлєнскій - підр. Якого цікавить тільки власний рейтинг і криваві бабосіки
показати весь коментар
13.04.2024 14:12 Відповісти
Невже ти прозрів, нарешті?
показати весь коментар
13.04.2024 14:30 Відповісти
Я це пишу з 2019-го.
показати весь коментар
13.04.2024 14:33 Відповісти
А як брехала Зе-шобла що потрібна мобілізація, що воїнам з передової потрібний відпочинок, що вони хочуть до своїх сімей...
І навіть тут Зе-шобла разом зі своїми пропагандистами обманула українців.
Хоча з тих 72% мало хто прозрів. Значить на віслюках можна і дальше їздити....
показати весь коментар
13.04.2024 14:11 Відповісти
во время войны демобилизаций не бывает.
для отдыха и лечения есть ротации.
показати весь коментар
13.04.2024 14:18 Відповісти
Плебс цього ніколи не зрозуміє. Барани досі живуть реаліями АТО. Нарікають на популізм гундосика, а самі вірять, що 500 бійців титану змінять ситуацію на фронті
показати весь коментар
13.04.2024 14:32 Відповісти
Так а чому бійці титану не на фронті? Чому у них бронь?
показати весь коментар
13.04.2024 14:35 Відповісти
Зеля одну і теж казку повторює 100 разів. А люди вірять !
показати весь коментар
13.04.2024 14:27 Відповісти
Перші ухилянти - це державні чиновники, що паразитують на країні.
Під час війни на їхнє утримання йде більше грошей, ніж на армію !
Це ж ідіотизм !!!
Це бачать і наші партнери, союзники, які не готові годувати паразитів.
показати весь коментар
13.04.2024 14:13 Відповісти
Цензор, ось вам гаряча новина. Опублікуйте

https://www.google.com/amp/s/nv.ua/ukr/amp/demobilizaciya-viyskovih-ganna-malyar-ta-inna-sovsun-posvarilisya-v-efiri-novini-ukrajini-50409738.html
показати весь коментар
13.04.2024 14:15 Відповісти
если все демобилизуются, кто твою задницу будет прикрывать?
показати весь коментар
13.04.2024 14:20 Відповісти
Ватнік, пнх. Тебе ляхи кинуть першим на м'ясо у разі нападу рашистів.
показати весь коментар
13.04.2024 14:28 Відповісти
Дебіли живуть реаліями АТО. Нарікають на популізм Хрипуна, а самі прагнуть популістичних рішень )))
показати весь коментар
13.04.2024 14:34 Відповісти
Звісно Бутусов популіст, коли каже, що військовим з передової потрібно відновлення
показати весь коментар
13.04.2024 14:40 Відповісти
Тому і не можна нікого демобілізувати. Ротації - так. Навести лад в лавах мільйону мобілізованих - так. Збільшити матеріальну складову тим, хто на нулі - неодмінно!
показати весь коментар
13.04.2024 15:09 Відповісти
А ти не думав, що може з того мільйону мобілізованих лишилося тисяч 400 від сили?
показати весь коментар
13.04.2024 15:12 Відповісти
Відсутність норми про демобілізацію тих захисників, кому пощастило дожити до сьогодні - це оголошення державою про своє повне моральне банкротство. А на фоні масових корупційних скандалів і явно вираженого принципу "воювати будуть бідні, а багаті будуть і далі розкошувати" це дуже сильно демотивує людей. Це страшенна несправедливість. Якщо держава Зеленського хоче вистояти проти зовнішнього ворога, закон про демобілізацію повинен бути остаточно ухвалений протягом двох тижнів. Бо коли закінчаться останні захисники на передовій, то і війна відразу закінчиться найгіршим сценарієм
показати весь коментар
13.04.2024 14:20 Відповісти
Тут справа не у державі, а у зепідрі якій зараз і є тим, хто односібно править країною. Із-за його небажання робити непопулярні речі аби не втрачати рейтинг і відбувається "вирищення" тих, хто першим пішов у військомат
показати весь коментар
13.04.2024 14:26 Відповісти
Як тільки закінчаться захисники, багаті закінчаться також - їхнє барахло піде на поталу бурятам.
А самі вони здриснуть за кордон і згадуватимуть як воно колись було.
Жінки прекрасно справляютьсоя з роботою чиновників, дорожньої поліції, митниці і т.д.
Половина силовиків може спокійно йли на фронт.
показати весь коментар
13.04.2024 14:27 Відповісти
Так і буде! В багатирів за кордоном вже давно все готове: гроші, нерухомість, ціни, коханки
показати весь коментар
13.04.2024 14:33 Відповісти
Років а не місяців.
показати весь коментар
13.04.2024 14:23 Відповісти
Зараз почнеться: «Дємбеля не буде поки влада не в'бє всіх патріотів»
Таку ж ху#ню влада сама собі зробила.
показати весь коментар
13.04.2024 15:30 Відповісти
У цих слуг нема ніякого плана, окрім як наловити людей на вулиці.
Зеленський колись обіцяв мир - хай пиз..дує домовлятись. Я **** таку війну. Хай їхні синочки ******** захищати "заводи і параходи" татусів (може нарешті і на передку щось з'явиться, окрім волонтерських дронів і пікапів)
показати весь коментар
13.04.2024 15:59 Відповісти
Та можна не спішити - війна надовго, встигнете......
показати весь коментар
13.04.2024 21:14 Відповісти
 
 