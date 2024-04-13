Законопроєкт про демобілізацію планують підготувати протягом найближчих місяців, - Міноборони
Представники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.
"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.
За його словами, раніше офіційні джерела заявляли, що термін готовності законопроєкту становитиме 8 місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".
Речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гушця в догадках: вороги чи кретіни, або і перше і друге разом
Протягом 20-ти найближчих місяців.
І навіть тут Зе-шобла разом зі своїми пропагандистами обманула українців.
Хоча з тих 72% мало хто прозрів. Значить на віслюках можна і дальше їздити....
для отдыха и лечения есть ротации.
Під час війни на їхнє утримання йде більше грошей, ніж на армію !
Це ж ідіотизм !!!
Це бачать і наші партнери, союзники, які не готові годувати паразитів.
https://www.google.com/amp/s/nv.ua/ukr/amp/demobilizaciya-viyskovih-ganna-malyar-ta-inna-sovsun-posvarilisya-v-efiri-novini-ukrajini-50409738.html
А самі вони здриснуть за кордон і згадуватимуть як воно колись було.
Жінки прекрасно справляютьсоя з роботою чиновників, дорожньої поліції, митниці і т.д.
Половина силовиків може спокійно йли на фронт.
Таку ж ху#ню влада сама собі зробила.
Зеленський колись обіцяв мир - хай пиз..дує домовлятись. Я **** таку війну. Хай їхні синочки ******** захищати "заводи і параходи" татусів (може нарешті і на передку щось з'явиться, окрім волонтерських дронів і пікапів)