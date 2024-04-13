Законопроєкт про демобілізацію планують підготувати протягом найближчих місяців, - Міноборони

Представники Міноборони України та Генштабу ЗСУ працюють над законопроєктом про демобілізацію, найближчими місяцями з’явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

За його словами, раніше офіційні джерела заявляли, що термін готовності законопроєкту становитиме 8 місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".

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Речник Міноборони висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий раніше зазначеного терміну.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.