Громадяни зможуть актуалізувати свої дані у ЦНАПі чи в ТЦК, якщо виникнуть проблеми з е-кабінетом, - "слуга народу" Федієнко

Якщо у громадян виникнуть проблеми з електронним кабінетом і вони не зможуть оновити свої дані онлайн, то їм доведеться йти у Центр надання адміністративних послуг чи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Незалежно від того, яким саме шляхом особа оновить свої дані, вона все одно отримає повістку на проходження ВЛК.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що є громадяни України, які не знаходяться в реєстрі "Оберіг", але вони знаходяться в різних базах.

"Зараз ці реєстри об'єднуються між собою аби актуалізувати місце проживання, місце роботи, освіту, актуалізувати родичів, телефон. Якщо всього цього немає - треба зробити, щоб ТЦК це бачили. Далі військкомати будуть для себе вирішувати, яким чином виконувати мобілізаційний план з урахуванням потреби. Але для цього є вже інші закони. Зокрема, щодо відповідальності", - відповів Федієнко на запитання, як буде відбуватись актуалізація даних військовозобов’язаних.

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Способи актуалізації даних

Він пояснив, що якщо у громадян виникнуть проблеми з сервісом і вони не зможуть оновити свої дані онлайн, то їм доведеться йти у ЦНАП чи ТЦК та СП.

Федієнко закликає не боятись цього, оскільки незалежно від того, яким саме шляхом громадянин оновить свої дані, він все одно отримає повістку на проходження військово-лікарської комісії.

"Звертатись до ЦНАПу або йти в ТЦК. Я розумію, що в нас люди психологічно не хочуть йти в ТЦК. Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу".

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