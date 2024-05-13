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Громадяни зможуть актуалізувати свої дані у ЦНАПі чи в ТЦК, якщо виникнуть проблеми з е-кабінетом, - "слуга народу" Федієнко

Оновлення даних через е-кабінет військовозобов'язаного

Якщо у громадян виникнуть проблеми з електронним кабінетом і вони не зможуть оновити свої дані онлайн, то їм доведеться йти у Центр надання адміністративних послуг чи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Незалежно від того, яким саме шляхом особа оновить свої дані, вона все одно отримає повістку на проходження ВЛК.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що є громадяни України, які не знаходяться в реєстрі "Оберіг", але вони знаходяться в різних базах.

"Зараз ці реєстри об'єднуються між собою аби актуалізувати місце проживання, місце роботи, освіту, актуалізувати родичів, телефон. Якщо всього цього немає - треба зробити, щоб ТЦК це бачили.  Далі військкомати будуть для себе вирішувати, яким чином виконувати мобілізаційний план з урахуванням потреби. Але для цього є вже інші закони. Зокрема, щодо відповідальності", - відповів Федієнко на запитання, як буде відбуватись актуалізація даних військовозобов’язаних.

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Способи актуалізації даних

Він пояснив, що якщо у громадян виникнуть проблеми з сервісом і вони не зможуть оновити свої дані онлайн, то їм доведеться йти у ЦНАП чи ТЦК та СП.

Федієнко закликає не боятись цього, оскільки незалежно від того, яким саме шляхом громадянин оновить свої дані, він все одно отримає повістку на проходження військово-лікарської комісії.

"Звертатись до ЦНАПу або йти в ТЦК. Я розумію, що в нас люди психологічно не хочуть йти в ТЦК. Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу".

Читайте також: Після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою, - Генштаб

Автор: 

реєстр (843) мобілізація (3038) електронні документи (446) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+18
Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу"

То нагуя йому це робити?
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13.05.2024 12:14
+14
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13.05.2024 12:20
+11
Цікаво, вони справді вірять, що масово підуть оновлювати дані? Ті хто прийдуть, це чоловіки, які мають відстрочку, інвалідність та інші, кому не загрожує служба. Цивільні не хочуть ні давати присягу, ні воювати і будуть уникати мобілізації незалежно від того, скільки влада вигадає лякалок. А як воюють побиті та викрадені в окремих підрозділах вже переконались, тому найвідоміші роблять усе можливе, аби залучати тих, хто готовий воювати за певних умов, пропонуючи нормальне навчання, ставлення і т.п.
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13.05.2024 12:52
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Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу"

То нагуя йому це робити?
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13.05.2024 12:14 Відповісти
Бо якщо він це не зробить до 18 липня, його поліція з собаками буде шукати. І штраф впиляють від 17 тис. грн.
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13.05.2024 13:36 Відповісти
Правильно. Краще здохнути за цю корумповану владу і концлагері, який вони тут створили
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13.05.2024 13:38 Відповісти
Я скажу так, влада то таке. Я не хочу здихати за дибільний нарід, який на наступних виборах знову все просре. Я весь згадую історію оперного співака Сліпака. Який повернувся в 2014 чи 2015 в Україну із Франції, де співав в опері, і його тут вбив снайпер. А у 2019му тупе бидло проголосувало за клоуна, який хоче заглянути в очко *****. За що помер Сліпак?
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13.05.2024 20:14 Відповісти
він придурок чи що? яке електронна повістка на ВЛК? ото вже вилізло одоробло..
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13.05.2024 12:16 Відповісти
Він не придурок. Він просто проговорився. Розказую, як все буде. Спочатку будуть всіх заганяти в електронний кабінет, щоб його активували та дали свої дані. При цьому будуть розказувати, що ніяких повісток в електронному виді і т.п. Потім, коли всі, хто поведеться на це заповнять свої дані, щоб не отримати штраф в 17к гривень, приймуть закон про електронні повістки в цей кабінет. При цьому, коли ти оновлюватимеш дані в кабінеті, буде якась непримітьна галочка, "погоджуюся з умовами", де буде дрібним шрифтом та незрозумілою юридичною мовою описано, що електронний кабінет прирівнюється до якогось фізичного. І порозсилають повістки на ВЛК на фізичні адреси та на електронні. А також в сам кабінет. Разом з тим криміналізують неявку по повістці на ВЛК. І - вуаля. Замість адмінки і штрафа в 17к - на тобі вже криміналка до 3 років. Чому ви думаєте вони оце так аж пищать і готові підставлятися, щоб заставити людей, що виїхали "просто заповнити дані в кабінеті"? Саме для цього, щоб взнати їх точні закордонні дані та повісити на них криміналку. А потім вже подавати країні, в якій живе людина список людей з кримінальним провадженням.
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13.05.2024 13:12 Відповісти
я звісно люблю Україну, допомагаю ЗСУ як можу, донати, посилки, сам за свої збираю дрони і відправляю.
Але зараз, я не хочу боротись за Україну. яка вже стала росією. не за таку Україну хлопці й дівчата вмирали...
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13.05.2024 14:52 Відповісти
Вона стала маленькою росією в 2019му році.
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13.05.2024 20:09 Відповісти
"Але коли громадянин оновить свої дані в електронному кабінеті - верифікує телефон, адресу проживання - він все одно отримає туди повістку на проходження ВЛК", - резюмував "слуга народу" - це він для того, щоб ніхто не оновлював своїх даних?
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13.05.2024 12:17 Відповісти
Опа! А, как же так! Это как с фортификацией в Харьковской области! Все готово, но не совсем?
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13.05.2024 12:18 Відповісти
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13.05.2024 12:20 Відповісти
Зліва - чотирижди ухилянт.
Справа - особа, занесена до бази "Миротворець".
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13.05.2024 13:30 Відповісти
Лопату кулебіну із собою брати, чи в тцк дадуть?
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13.05.2024 12:28 Відповісти
Там дадуть те в що кладуть.
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13.05.2024 13:31 Відповісти
a можна після бубса?
а не громадянам теж можна?
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13.05.2024 12:28 Відповісти
Так,а кто за границей..Им что делать??Приехать на ВЛК??? Дебилы якісь.И нах. той кабінет тоді потрібен?
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13.05.2024 12:30 Відповісти
ті зрадникі навічно, навіть як вони по перший повісці зьявлялися і не паплюжили свою країну!
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13.05.2024 12:35 Відповісти
По скайпу пісюна лікарям вказати
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13.05.2024 13:40 Відповісти
Проблем буде багато...Не можна буде оновити свої дані в кабінеті , якщо у тебе військовий квиток старого зразка, не кажучи вже про тих, у кого його немає або вони мають приписне свідотство...Тільки особисто в ТЦК...
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13.05.2024 12:33 Відповісти
Звідки інформація про старий зразок? Де взагалі посилання на цей кабінет?
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13.05.2024 16:43 Відповісти
Якщо люди будуть здебільша відмовлятися від служби в ВСУ, ви вже побудували тюрми на 1-1,5 млн. населення, які мали б отримати вироки і три роки відсидіти?
Я також не бачу вироків по СЗЧ, а таких вже понад 120-150 тис., і такі мають отримати від 5 до 10 років. Зараз від 30 до 50% тих, яких мобілізують тим чим іншим способом, привозять в ТЦК, утікають чи з таборів підготовки чи на шляху на передову.
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13.05.2024 12:36 Відповісти
Зробили зі звичайних людей - "злочинців". Та ще й хто: чотирижди ухилянт татіншпґа пиз...дота підкупольна.
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13.05.2024 13:42 Відповісти
Дуже багато цього федієнка. До дощу?
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13.05.2024 12:42 Відповісти
Це все з одного й того ж інтерв'ю. Порізали на шматки і виклали як окремі новини.
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13.05.2024 13:13 Відповісти
Цікаво, вони справді вірять, що масово підуть оновлювати дані? Ті хто прийдуть, це чоловіки, які мають відстрочку, інвалідність та інші, кому не загрожує служба. Цивільні не хочуть ні давати присягу, ні воювати і будуть уникати мобілізації незалежно від того, скільки влада вигадає лякалок. А як воюють побиті та викрадені в окремих підрозділах вже переконались, тому найвідоміші роблять усе можливе, аби залучати тих, хто готовий воювати за певних умов, пропонуючи нормальне навчання, ставлення і т.п.
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13.05.2024 12:52 Відповісти
Эмм... И как они планируют отправлять повестки в Германию? Голубиной почтой?
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13.05.2024 12:58 Відповісти
в електронний кабінет
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13.05.2024 13:16 Відповісти
Но у меня нет электронного кабинета.
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13.05.2024 13:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GTP2LNgPRrM
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13.05.2024 12:59 Відповісти
Ті хто не зробили цього раніше, не зроблять і зараз. Влада втратила рік йдучі хибним шляхом примусової моГілізації, примусу і покарань
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13.05.2024 13:43 Відповісти
Це сказав той депутат, як вносив законопроект, який дозволяв розстрілювати солдат за бажанням командирів.
Це влада людожерів і мародерів. Що ви пропонуєте людям захищати? Вас і ваші заводи параходи?
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13.05.2024 13:45 Відповісти
А де той кабінет електронний? Ви посилання на нього зробили?
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13.05.2024 14:51 Відповісти
То як можна оновити свої дані без тих дибільних черг? Де посилання на той електронний кабінет? Або де, чи куди іти в ЦНАП, щоб на тебе не дивились, як барани на нові ворота?
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13.05.2024 14:55 Відповісти
Вище пишуть, якщо квиток старого зразка, то тільки через ТЦК.
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13.05.2024 16:44 Відповісти
По чому зараз кнопочні телефони б\у ?
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13.05.2024 16:15 Відповісти
а гидотний покидьок безумної слуга народу федієнко не бажає оновити свої дані? хоч десь? а на фронт йому сцикотно, бо це він разом з прибацаною мар"яною був співавтором скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин
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13.05.2024 17:36 Відповісти
 
 