Блінкен про мобілізацію: Це важке, але необхідне рішення. Ми допоможемо вам стримати атаки РФ
Державний секретар США Ентоні Блікнен назвав важким, але необхідним рішенням проведення мобілізації в Україні.
Про це він сказав у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ваша недавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок", - зауважив глава американської дипломатії.
Він зазначив, що це дозволить одночасно забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора. Крім того, мобілізація також дозволить Україні зміцнити свою оборону, створити більше підрозділів.
Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.
"Зараз наше спільне завдання полягає в тому, щоби забезпечити для України стійку й постійну стратегічну перевагу, щоб Україна могла не лише діяти на полі бою сьогодні, але й стримувати та захищатися від майбутніх атак",- продовжив держсекретар США.
У цьому зв’язку він процитував президента Джо Байдена, що Сполучені Штати прагнуть перемоги України та допоможуть їй у цьому.
"Ми допоможемо вам стримати атаки РФ, зробити так, щоб їм було важче завдати вам ударів, а також зберегти Чорне море відкритим",- наголосив держсекретар США.
Зброя з попередніх пакетів допомоги США, оголошених напередодні, підкреслив Блінкен, частково вже доставлена або перебуває в дорозі та прибуде в Україну ближчим часом. За його словами, інші партнери також прискорюють доставку критично важливих озброєнь.
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а там можно и йокича с леброном за тцкашить после игр нба....bus unbreakable
Меня похлопал по плечу!" (с)
2 танки з 1000 снарядів на місяць в середньому це не участь у війні ні разу.
цього разу вони свій шанс не упустять, бо він у них останній - якщо переможемо, то будемо існувати
Повне Ємбарго на торгівлю з Рашкою та Постачання Зброї без затримки.
А інакше це просто
Знищення Населення України.
українських, білокожих негрів!!! рабів!!!
бо рабовласників не беруть
так
до останнього українця
а так же продолжим утилизировать тысячи списанных хаммеров и страйкеров, A-10 и даже F-16, не забыл еще раз добавить Блинкен. с Украиной до конца!!! как говорил еще один представитель woke администрации Остин. страшно предположить, что имеют они ввиду, когда говорят про конец.
В наполеонівських війнах загинула ціла генерація французів і подивіться зараз на Францію
але пригадайте скільки загинуло вояків УНР і скільки потім під час Голодомору -
в десятки тисяч раз більше
Поки цивільне населення стікає кров'ю, ще й утримуючи за саій рахунок весь цей контингент ухилянтів в погонах, ті спокійно сидять в тилу, охороняють ворожу привладну агентуру в Україні від самих українців
Як мобілізація проти ракет і кабів допоможе?
Т-55 ?
А якщо серйозно, саме головне зараз в кожній країні - це люди. А кому буде потрібна територія, на які не буде і не сходять жити українці.
Росіяни вбили десятки тисяч людей, а українська влада за декілька днів позбулася мільйонів українських громадян за кордоном, а іншу половину поки тримає в заручниках в концлагері, але вони поїдуть звідси за першої можливості. То які висновки можна зробити?
От наче ж не тупі... А висновки зробити що самі сцикуни більші ніж Корея та Китай і Іран зробити не можуть
хочете мати Державу та Військо ?
спитайте у поляків як !
https://www.reuters.com/world/europe/blinken-guitar-hand-tells-ukraine-keep-rockin-free-world-2024-05-14/