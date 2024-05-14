Блінкен про мобілізацію: Це важке, але необхідне рішення. Ми допоможемо вам стримати атаки РФ

Державний секретар США Ентоні Блікнен назвав важким, але необхідним рішенням проведення мобілізації в Україні.

Про це він сказав у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ваша недавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок", - зауважив глава американської дипломатії.

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Він зазначив, що це дозволить одночасно забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора. Крім того, мобілізація також дозволить Україні зміцнити свою оборону, створити більше підрозділів.

Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.

"Зараз наше спільне завдання полягає в тому, щоби забезпечити для України стійку й постійну стратегічну перевагу, щоб Україна могла не лише діяти на полі бою сьогодні, але й стримувати та захищатися від майбутніх атак",- продовжив держсекретар США.

У цьому зв’язку він процитував президента Джо Байдена, що Сполучені Штати прагнуть перемоги України та допоможуть їй у цьому.

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"Ми допоможемо вам стримати атаки РФ, зробити так, щоб їм було важче завдати вам ударів, а також зберегти Чорне море відкритим",- наголосив держсекретар США.

Зброя з попередніх пакетів допомоги США, оголошених напередодні, підкреслив Блінкен, частково вже доставлена або перебуває в дорозі та прибуде в Україну ближчим часом. За його словами, інші партнери також прискорюють доставку критично важливих озброєнь.