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Блінкен про мобілізацію: Це важке, але необхідне рішення. Ми допоможемо вам стримати атаки РФ

Державний секретар США Ентоні Блікнен

Державний секретар США Ентоні Блікнен назвав важким, але необхідним рішенням проведення мобілізації в Україні.

Про це він сказав у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ваша недавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок", - зауважив глава американської дипломатії.

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Він зазначив, що це дозволить одночасно забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора. Крім того, мобілізація також дозволить Україні зміцнити свою оборону, створити більше підрозділів.

Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.

"Зараз наше спільне завдання полягає в тому, щоби забезпечити для України стійку й постійну стратегічну перевагу, щоб Україна могла не лише діяти на полі бою сьогодні, але й стримувати та захищатися від майбутніх атак",- продовжив держсекретар США.

У цьому зв’язку він процитував президента Джо Байдена, що Сполучені Штати прагнуть перемоги України та допоможуть їй у цьому.

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"Ми допоможемо вам стримати атаки РФ, зробити так, щоб їм було важче завдати вам ударів, а також зберегти Чорне море відкритим",- наголосив держсекретар США.

Зброя з попередніх пакетів допомоги США, оголошених напередодні, підкреслив Блінкен, частково вже доставлена або перебуває в дорозі та прибуде в Україну ближчим часом. За його словами, інші партнери також прискорюють доставку критично важливих озброєнь.

Автор: 

мобілізація (3042) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+19
а дозвіл бити по кацапії дати слабо ?
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14.05.2024 21:47
+17
Гарно влаштувалися взявши цілий народ на ціпок як пса проти злодіїв з Півночі.
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14.05.2024 21:56
+16
Велике бусівництво
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14.05.2024 21:50
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14.05.2024 21:45 Відповісти
годі скавчати - кацапи не пожаліють нікого !!!
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14.05.2024 23:29 Відповісти
с бодуна можно подумать что завтра бусики незламности будут в остине штат техас
а там можно и йокича с леброном за тцкашить после игр нба....bus unbreakable
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14.05.2024 21:47 Відповісти
а дозвіл бити по кацапії дати слабо ?
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14.05.2024 21:47 Відповісти
ты сразу секса хочешь. а ужин, т.е. оружие? байдены не дадут оружия ни на 60млрд, ни даже на 10. прошел почти месяц с момента одобрения в Конгрессе
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15.05.2024 14:06 Відповісти
"Маэстро из Италии
Меня похлопал по плечу!" (с)
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14.05.2024 21:49 Відповісти
Велике бусівництво
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14.05.2024 21:50 Відповісти
Гарно влаштувалися взявши цілий народ на ціпок як пса проти злодіїв з Півночі.
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14.05.2024 21:56 Відповісти
Це моя особиста думка. Бо при всіх заявах про небезпеку росіян для західних країн щось не видно бажання воювати за свою безпеку в західних країн.

2 танки з 1000 снарядів на місяць в середньому це не участь у війні ні разу.
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14.05.2024 22:04 Відповісти
Можна вже допомогти не словом, а ділом??!!
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14.05.2024 22:05 Відповісти
Питання на скільки вистачить українців
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14.05.2024 22:05 Відповісти
якщо "не вистачить", то всіх нас добьють кацапи.

цього разу вони свій шанс не упустять, бо він у них останній - якщо переможемо, то будемо існувати
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14.05.2024 23:03 Відповісти
На цеи рік ше наберуть а потім вже и до мене діиде черга - 60+
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14.05.2024 22:06 Відповісти
Необхідне рішення Це...
Повне Ємбарго на торгівлю з Рашкою та Постачання Зброї без затримки.
А інакше це просто
Знищення Населення України.
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14.05.2024 22:08 Відповісти
О Боже, відкрийте вже очі. Весь світ торгує з росією і не припиняли. Більшість так званих санкцій існує виключно на паперах. Україну знищують разом з чоловіками.
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14.05.2024 22:50 Відповісти
Там вгорі перед вами ще пишуть про переможну перемогу. Багато таких що їм ніколи не дійде.
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15.05.2024 08:22 Відповісти
а ще. він не знає що загальна мобілізація по українськи, це призов негрів???
українських, білокожих негрів!!! рабів!!!
бо рабовласників не беруть
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15.05.2024 07:38 Відповісти
Блінкін,ти там ближче до гандона ,запитай про мільйон дронів.
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14.05.2024 22:10 Відповісти
так
так
до останнього українця
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14.05.2024 22:32 Відповісти
тем временем продолжим утилизировать 4млн кассетных 155мм боеприпасов, добавил Блинкен.
а так же продолжим утилизировать тысячи списанных хаммеров и страйкеров, A-10 и даже F-16, не забыл еще раз добавить Блинкен. с Украиной до конца!!! как говорил еще один представитель woke администрации Остин. страшно предположить, что имеют они ввиду, когда говорят про конец.
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14.05.2024 22:42 Відповісти
Війна на знищення генофонду. Наступним кроком підуть на смерть діти 18ти річні. Це просто жах😭
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14.05.2024 22:46 Відповісти
Ви знаєте війни по збагаченню генофонда ?

В наполеонівських війнах загинула ціла генерація французів і подивіться зараз на Францію
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14.05.2024 23:07 Відповісти
та то профи плакальщица зрадойобка,у нас за 2 года войны 200х примерно в 2 раза меньше чем в год от рака загибаються,но полть сопли наше все.
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14.05.2024 23:12 Відповісти
гинуть Воїни, багато гине, кращих...

але пригадайте скільки загинуло вояків УНР і скільки потім під час Голодомору -

в десятки тисяч раз більше
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14.05.2024 23:27 Відповісти
Не порівнюйте хєр з пальцем. Окрім того, там еліта особисто. вела в бій солдат, а ваша "еліта" керує смертниками сидячи з Монако і в намародериних на крові кончах заспах.
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14.05.2024 23:52 Відповісти
І нічого поганого з Францією після наполеонівських війн не стало
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15.05.2024 01:06 Відповісти
Я сьогодні ще подумав,що Блінкен обов'язково скаже за мобілізацію.
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14.05.2024 22:48 Відповісти
Я думаю захід чудово знає про 400 тис ментів в тилу, про беззаконня та безправ'я, закриті кордони. Але дивлячись на деякі прой...оби їхніх аналітиків, захід, разом з зеленими зіткнуться з тим, що у українців зникла мотивація за що воювати (свавілля, корупція, беззаконня, рабство і концлагері). Це буде небоєздатна, невмотивована армія (ще яку й не факт, що нахапають).
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14.05.2024 23:57 Відповісти
Е. Блінкен мабуть не знає, що мобілізація мільйона підготовлених силовиків в Україні навіть не починалася.
Поки цивільне населення стікає кров'ю, ще й утримуючи за саій рахунок весь цей контингент ухилянтів в погонах, ті спокійно сидять в тилу, охороняють ворожу привладну агентуру в Україні від самих українців
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15.05.2024 00:57 Відповісти
Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм. Джерело:
Як мобілізація проти ракет і кабів допоможе?
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14.05.2024 22:51 Відповісти
танки, .... і з запчастин, поставлених Китаєм

Т-55 ?
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14.05.2024 23:33 Відповісти
Нічого смішного не бачу.Їм запчастини постачають.В москалів різної зброї більше в рази.
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14.05.2024 23:52 Відповісти
FPV-лопати імені Кулеби і батути для піхоти проти КАБів.

А якщо серйозно, саме головне зараз в кожній країні - це люди. А кому буде потрібна територія, на які не буде і не сходять жити українці.

Росіяни вбили десятки тисяч людей, а українська влада за декілька днів позбулася мільйонів українських громадян за кордоном, а іншу половину поки тримає в заручниках в концлагері, але вони поїдуть звідси за першої можливості. То які висновки можна зробити?
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15.05.2024 00:03 Відповісти
Саме головне це незалежна країна навіщо мені люди якщо держава буде окупована ?
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15.05.2024 01:08 Відповісти
Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.
От наче ж не тупі... А висновки зробити що самі сцикуни більші ніж Корея та Китай і Іран зробити не можуть
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14.05.2024 23:12 Відповісти
Де F-35
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14.05.2024 23:17 Відповісти
в Карагандє, в асвальт закатані !

хочете мати Державу та Військо ?
спитайте у поляків як !
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14.05.2024 23:31 Відповісти
Почему должны погибать только украинцы, может ПОРА обратиться к странам Запада о поддержке военными ?
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14.05.2024 23:34 Відповісти
они откажут
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14.05.2024 23:48 Відповісти
Я так бачу, що Uncle Sam домовився з зеленими мародерами про утилізацію простих українців? А якщо українці всім вам скажуть ідіть нах.. з своєю недовійною?
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14.05.2024 23:48 Відповісти
тоді кацапи нас вбють. То кому ми скажемо на х*?
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14.05.2024 23:50 Відповісти
А що в Україні зупинявся процес мобілізації? Всі міста оточені блокпостами з ТЦКшниками
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15.05.2024 09:11 Відповісти
А сам гульюенить в Києві..
https://www.reuters.com/world/europe/blinken-guitar-hand-tells-ukraine-keep-rockin-free-world-2024-05-14/
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15.05.2024 09:15 Відповісти
 
 