Другие государства предоставили Украине в три раза больше экономической помощи, чем США, - Блинкен
Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул вклад союзников США в экономическую и гуманитарную помощь Украине, который, по его словам, втрое превышает американский.
Об этом он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам главы Госдепа, союзники и партнеры Украины вместе передали 85 миллиардов долларов экономической помощи и помощи на развитие, которая помогает платить зарплаты спасателям, медикам и учителям.
"На каждый доллар, который США передали в качестве экономической помощи и помощи на развитие Украины, другие доноры инвестировали втрое больше", - подчеркнул он.
Среди прочего, Блинкен отметил, что Япония и Южная Корея поставляют генераторы и газовые турбины, Италия и Латвия - помогают с ликвидацией последствий разрушения Россией Каховской ГЭС, а Норвегия - финансирует восстановление школ и больниц.
"Я могу продолжать этот перечень. Мы много говорим о распределении бремени - и вот какой именно вид оно имеет", - подытожил государственный секретарь.
Ранее Блинкен рассказал, что будет в соглашении о безопасности между США и Украиной.
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без вашої допомоги України вже б давно не було.
наше завдання використати цю допомогу
Так от цікаво ,що приїхав Блінкен передати особисто нашому Гавнокомандуючому від "вашингтонського обкому"???
Беручи до уваги перестановки в московії та візит Пуйла до імператора Сі - чи не узгоджують останні контури мирного договорняку по лінії розмежування???
не було єрмака!!!
Що це!!!