РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11118 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 465 7

Другие государства предоставили Украине в три раза больше экономической помощи, чем США, - Блинкен

Блінкен Ентоні

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул вклад союзников США в экономическую и гуманитарную помощь Украине, который, по его словам, втрое превышает американский.

Об этом он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам главы Госдепа, союзники и партнеры Украины вместе передали 85 миллиардов долларов экономической помощи и помощи на развитие, которая помогает платить зарплаты спасателям, медикам и учителям.

Читайте также: Блинкен: Путин ошибается. Время – на стороне Украины, а не России

"На каждый доллар, который США передали в качестве экономической помощи и помощи на развитие Украины, другие доноры инвестировали втрое больше", - подчеркнул он.

Среди прочего, Блинкен отметил, что Япония и Южная Корея поставляют генераторы и газовые турбины, Италия и Латвия - помогают с ликвидацией последствий разрушения Россией Каховской ГЭС, а Норвегия - финансирует восстановление школ и больниц.

Читайте также: Блинкен во время визита в Киев: Я приехал в Украину с месседжем, что вы не одиноки, за вами стоит действительно глобальная коалиция

"Я могу продолжать этот перечень. Мы много говорим о распределении бремени - и вот какой именно вид оно имеет", - подытожил государственный секретарь.

Ранее Блинкен рассказал, что будет в соглашении о безопасности между США и Украиной.

Автор: 

помощь (7749) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.05.2024 23:01 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/styler/derzhsekretar-ssha-blinken-zapaliv-gitari-1715715457.html Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі
показать весь комментарий
14.05.2024 23:05 Ответить
Hoochie Cooche Man краще
показать весь комментарий
14.05.2024 23:13 Ответить
Дякуємо созникам !

без вашої допомоги України вже б давно не було.
наше завдання використати цю допомогу
показать весь комментарий
14.05.2024 23:20 Ответить
нові "плюшки" вже на кордоні з Україною

показать весь комментарий
14.05.2024 23:23 Ответить
Так ,друга людина в СШа прилетіла "потриндіть" перед студентами. Робити їй більше нєхєр.

Так от цікаво ,що приїхав Блінкен передати особисто нашому Гавнокомандуючому від "вашингтонського обкому"???
Беручи до уваги перестановки в московії та візит Пуйла до імператора Сі - чи не узгоджують останні контури мирного договорняку по лінії розмежування???
показать весь комментарий
14.05.2024 23:35 Ответить
Щось на зустрічі ЗЕ з Блінкіним
не було єрмака!!!
Що це!!!
показать весь комментарий
15.05.2024 04:04 Ответить
 
 