США вважають неприйнятними дії Китаю, що допомагають Росії у війні проти України, - Білий Дім

Будь-які дії Китаю, що спрямовані на підтримку російської війни проти України є неприйнятними для США.

Про це заявила в середу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - зазначила речниця.

Таким чином вона прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Жан-П’єр наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 16-17 травня та проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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