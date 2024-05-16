УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8534 відвідувача онлайн
Новини
3 651 19

США вважають неприйнятними дії Китаю, що допомагають Росії у війні проти України, - Білий Дім

США висловили жорстку позицію щодо підтримки РФ Китаєм

Будь-які дії Китаю, що спрямовані на підтримку російської війни проти України є неприйнятними для США.

Про це заявила в середу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - зазначила речниця.

Таким чином вона прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Жан-П’єр наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 16-17 травня та проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте: США підвищать мита на імпорт товарів із Китаю вартістю $18 мільярдів

Автор: 

Китай (4501) росія (64911) США (22455)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - зазначила речниця.

"Пчёлы что-то подозревают!" - Пух.
показати весь коментар
16.05.2024 01:47
+3
У Китаї вважають, що відносини зі США погіршаться, незалежно від того, хто з кандидатів піде на другий термін - Байден чи Трамп. Це йому змінити не під силу. Але це може вплинути на те, як швидко відносини зіпсуються.
Тому вони намагаються максимально обережно підтримувати Росію, стримуючи поставки, щоб створити в американців враження, що товарообіг скорочується.

Вічної дружби між країнами не існує. Вічні тільки особисті інтереси.
показати весь коментар
16.05.2024 01:48
+2
Перенесли виробництво всього чого можна в Китай ,усі товари або майже усі що продаються в штатах вироблені в Китаї,то як можна від Китая щось вимагати. К
показати весь коментар
16.05.2024 02:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - зазначила речниця.

"Пчёлы что-то подозревают!" - Пух.
показати весь коментар
16.05.2024 01:47 Відповісти
У Китаї вважають, що відносини зі США погіршаться, незалежно від того, хто з кандидатів піде на другий термін - Байден чи Трамп. Це йому змінити не під силу. Але це може вплинути на те, як швидко відносини зіпсуються.
Тому вони намагаються максимально обережно підтримувати Росію, стримуючи поставки, щоб створити в американців враження, що товарообіг скорочується.

Вічної дружби між країнами не існує. Вічні тільки особисті інтереси.
показати весь коментар
16.05.2024 01:48 Відповісти
Але головне, що імпортнi тарифи Байдена ніщо в порівнянні з тими, які обіцяв Трамп.

Він погрожує запровадити 60% імпортний тариф на весь китайський імпорт, якщо виграє вибори та повернеться до Білого дому в січні 2025 року.
показати весь коментар
16.05.2024 01:51 Відповісти
Він і був їх ввів колись але деми як тільки появились в білому домі зняли....
показати весь коментар
16.05.2024 09:54 Відповісти
Перенесли виробництво всього чого можна в Китай ,усі товари або майже усі що продаються в штатах вироблені в Китаї,то як можна від Китая щось вимагати. К
показати весь коментар
16.05.2024 02:57 Відповісти
Біда не в тому, що перенесли виробництво всього, чого можна, а в тому, що перенесли виробництво і того, чого не можна було переносити...
показати весь коментар
16.05.2024 08:43 Відповісти
Мілітаризація Китаю базується на готовності комуністичної партії жертвувати мільйонами людей для досягнення якоїсь міфічної "ери процвітання". В Україні відбувається така собі "міні ілюстрація" коли країна з більшою кількістю населення впевнена що людського ресурсу вистачить перемогти країну з меншим населенням. В будь якому випадку - чи то роzія переможе чи буде переможена - залишків її людських ресурсів вже буде недостатньо для протидії китайській експансії на Далекому Сході. Тоді союзників у роzії більше не буде і вона ляже повністю під Китай. Можливість ослаблення роzії і злиття двох тоталітарних, по суті фашистських, режимів напружує весь цивілізований світ.
показати весь коментар
16.05.2024 03:16 Відповісти
Путін прибув до Китаю з державним візитом.

Передбачається, що Путін з Сі Цзіньпіном обговорюватимуть співпрацю між двома країнами на платформах ООН та БРІКС.

Також стало відомо, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов та колишній глава відомства Сергій Шойгу візьмуть участь у неформальній зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Ця частина переговорів між російською та китайською сторонами стане повністю закритою.
показати весь коментар
16.05.2024 03:42 Відповісти
Не зрозуміло, чи поїде генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер до Китаю, оскільки він перебував з робочим візитом в Ірані в середу.

reuters.com
показати весь коментар
16.05.2024 04:51 Відповісти
я як поїде то що зміниться?
а як не поїде то що?
коли після майже 11 років війни, когось щє цікавлять куди поїде якийсь кацапський міллер, а не свої міллери в опі,
які не спромоглися тупо мінами закидати сіру зону перед Вовчянськом?
в нас проблеми...
показати весь коментар
16.05.2024 05:31 Відповісти
Це дуже важливе питання. За допомогою нафти і газу росіяни фінансують війну. За підсумками 2023 року чистий збиток російського державного концерну "Газпром" становив 629 млрд рублів (6,44 млрд євро).

У благополучному допандемічному 2019 році «Газпром» продав майже 200 млрд кубометрів газу країнам далекого зарубіжжя, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина. У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Очікується, що цього року обсяг експорту російського газу до Китаю зросте до 38 млрд кубометрів. Крім того, Москва і Пекін ведуть переговори про створення ще одного газопроводу - «Сила Сибіру-2».

У разі його введення в експлуатацію поставки газу з РФ до Китаю можуть зрости до 98 млрд кубометрів. Китай наголошує на вартості цього проєкту.
Китай вагається і не підписує угоду з Росією, щоб досягти максимально вигідної вартості транзиту газу.
Крім того, Китай намагається диверсифікувати свій імпорт викопного палива і не залежати лише від одного постачальника, тобто однієї країни.
показати весь коментар
16.05.2024 07:30 Відповісти
Газопровід допоміг би в майбутньому частково компенсувати втрату європейського ринку. Втім, китайці нікуди не поспішають, і судячи з того, що глава "Газпрому" не потрапив до масштабної делегації, а замість Пекіна вирушив до Ірану, контракт не підпишуть і цього разу.
показати весь коментар
16.05.2024 07:50 Відповісти
США вважають неприйнятними дії Китаю

То й що?
Не робитимуть же нічого!
Фтакоє врємя жівьом, таваріщі! (с)
показати весь коментар
16.05.2024 05:44 Відповісти
ПОШКОДЖЕНО ГОЛОВНИЙ АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ СКЛАД ВІЙСЬКОВОГО АЕРОДРОМУ БЕЛЬБЕК - АТЕШ

15 травня, 2024, 23:44

Поділитися

Там зберігались ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

Внаслідок обстрілу тимчасово окупованого Росією Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек, https://t.me/atesh_ua/4580 повідомляє партизанський рух українців та кримських татар «АТЕШ».

«Агенти «АТЕШ» зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)», - йдеться у повідомленні.
показати весь коментар
16.05.2024 05:51 Відповісти
Там Арахімія казав що нам, українцям, потрібно брататися з китаєм.
показати весь коментар
16.05.2024 06:43 Відповісти
Китайські компаніі допомагають російським, і налаштовують ім ВПК.

"непріємлимо" те, що амеріканські компаніі не дуже то допомагають украінським (або не сильно це афішують).
показати весь коментар
16.05.2024 11:29 Відповісти
 
 