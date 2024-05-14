Путін 16 травня зустрінеться із Сі Цзіньпіном у Китаї

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 16-17 травня та проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час візиту Путін та Сі Цзіньпін обговорюватимуть питання партнерства та стратегічної взаємодії. Також сторони "обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем".

За підсумками переговорів вони також підпишуть Спільну заяву та низку двосторонніх документів.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

На початку травня китайський лідер прибув до Франції. Там він заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Китай виступив за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія.

У Держдепі США заявили, що Китай намагається створити в Європі нову "вісь друзів" Путіна.

А видання Bloomberg зазначило, що європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів "Холодної війни".

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