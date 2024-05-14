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Путін 16 травня зустрінеться із Сі Цзіньпіном у Китаї

путін,сі,дзіньпін

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Китай 16-17 травня та проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Під час візиту Путін та Сі Цзіньпін обговорюватимуть питання партнерства та стратегічної взаємодії. Також сторони "обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем".

За підсумками переговорів вони також підпишуть Спільну заяву та низку двосторонніх документів.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

На початку травня китайський лідер прибув до Франції. Там він заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Китай виступив за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія.

У Держдепі США заявили, що Китай намагається створити в Європі нову "вісь друзів" Путіна.

А видання Bloomberg зазначило, що європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів "Холодної війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів "Холодної війни", - Bloomberg

Автор: 

Китай (4555) путін володимир (23773) Сі Цзіньпін (314)


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Топ коментарі
+6
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14.05.2024 10:56
+4
От і всі запевнення СІ - шо Китаи неитральнии - до піздєца
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14.05.2024 10:56
+3
Ну...
Рузьгим князям не звикати до поїздок в Орду кланятись хану!
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14.05.2024 10:59
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14.05.2024 10:56 Відповісти
Десь у Тибеті розіб'ється літерний літак.
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14.05.2024 12:30 Відповісти
От і всі запевнення СІ - шо Китаи неитральнии - до піздєца
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14.05.2024 10:56 Відповісти
Китай не нейтральний, Китай робить себе номером 1 у світі.
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14.05.2024 11:10 Відповісти
Викликають до Піднебесної на килим ? А целофаном застелять, щоб не забруднити ?
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14.05.2024 10:59 Відповісти
Ну...
Рузьгим князям не звикати до поїздок в Орду кланятись хану!
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14.05.2024 10:59 Відповісти
УРУ́С

Стійбище кочівників.
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14.05.2024 11:02 Відповісти
Улу́с - монгольский и тюркский социальный термин со сложной семантикой, служащий в основном для обозначения понятий «народ, государство».
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14.05.2024 11:15 Відповісти
Холоп Вовка до баріна поїде.
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14.05.2024 11:03 Відповісти
Если Вован так любит историю то пусть к китаезкому императору на четвереньках к торну подползает и голову не поднимает.
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14.05.2024 12:18 Відповісти
Цивілізоваий Світ готуйся до війни
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14.05.2024 11:04 Відповісти
Своїми руками Китай ні з ким воювати не буде...
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14.05.2024 11:14 Відповісти
З ссср воював...з В'єтнамом...
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14.05.2024 11:17 Відповісти
Так, але це в минулому. Тоді це був бідний Китай, який вирощував рис і стріляв по горобцях. А подивіться на Китайські міста зараз... в ютубі все є.
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14.05.2024 12:32 Відповісти
Пхеньян у Північній Кореї теж непогано виглядає...а це теж Китай -
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14.05.2024 12:46 Відповісти
Я б не порівнював КНДР і КНР - це різні планети. За світоглядом, рівнем розвитку економіки, інфраструктури і можливостей для бізнесу, за рівнем зв'язків із зовнішнім світом. Я практично не сумніваюсь, що за кілька років Китай стане найвпливовішою економікою світу, її "щупальця" будуть навіть у ЄС.
Ось посилання на ютуб- канал, де є багато відео з Китаєм, раджу для ознайомлення, можна скласти певне уявлення про цю країну: https://youtube.com/@svcn?si=x5n1bbnt7JJFf5rg
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14.05.2024 12:52 Відповісти
Та вже завідивалі бєларусам...з Китаєм буде та ж сама історія. Чому Китай є закритою країною? що вони приховують?
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14.05.2024 13:01 Відповісти
Сі ***** на ковйор викликає?
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14.05.2024 11:17 Відповісти
Ця паскуда їде клянчити допомогу і підтримку ,на жаль Китай стоїть за зло ,як би він наклав санкції на рф на який припадає понад 40 % експорту імперії зла то економіка цієї недодержави рухнула ,на жаль Китай не тільки активно торгує але і допомагає обходити санкції.
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14.05.2024 11:22 Відповісти
от би його там заарештували і віддали до Гааги )))
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14.05.2024 11:24 Відповісти
сподіваюсь, Макрон забашлял Сі двома пузирями коньяка за голову %уйла ))
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14.05.2024 11:26 Відповісти
 
 