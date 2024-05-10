Європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів «Холодної війни», - Bloomberg

Незважаючи на те, що під час свого першого візиту до Європи за останні п’ять років, лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про уникнення нової "холодної війни", його дипломатія відродила розбіжності, зіштовхнувши схід Європи із заходом.

Про це пише видання Bloomberg, яке зробило низку висновків з європейського турне Сі Цзіньпіна, передає Цензор.НЕТ.

Мало "проривів" у Франції

Як відомо, лідер Франції Емманюель Макрон, який мав намір встановити більш тісніші взаємини з лідером КНР, сподівався, що він зможе переконати Сі Цзіньпіна вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той припинив війну проти України. Та, схоже, Сі не надто змінив свою позицію. Відомо, що він лише підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі. Однак остаточно покаже, наскільки Макрон зміг вплинути на Сі, майбутній візит Путіна до Пекіна.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка приєдналася до тристоронньої зустрічі в Парижі, підкреслила "екзистенційний характер" російсько-української війни. Однак лідер КНР відкинув тиск Брюсселя і застеріг від використання "конфлікту як інструменту для критики Китаю".

Проте, як зазначає Bloomberg, керманичу Китаю не вдалося вбити клин між ЄС і США. Після тристоронньої зустрічі фон де Ляєн заявила, що ЄС готовий використовувати всі наявні інструменти, аби протистояти "недобросовісній" торговельній практиці Пекіна, яка викликає чималі занепокоєння у Вашингтона.

Серед іншого, Франція та Китай підписали 18 двосторонніх угод про співпрацю. Сі Цзіньпін також сказав, що він "вітає" поставки французької сільськогосподарської продукції та косметики, але якщо суперечки щодо надмірних виробничих потужностей Китаю переростуть у торговельну війну, то ці сфери можуть легко стати наступними цілями.

В Угорщині Сі похвалив "незалежну" зовнішню політику Орбана

Під час свого візиту до Угорщини китайський лідер не лише похвалив "незалежну" зовнішню політику Орбана, а й закликав Будапешт очолити відносини регіону з Китаєм. Bloomberg зазначає, що саме в цьому і проявилася одна зі спроб Сі розділити ЄС.

Крім цього, Сі оголосив у Будапешті про низку нових інвестицій, а також пообіцяв побудувати інфраструктуру, яка допоможе поширювати продукцію з китайських заводів, запланованих до будівництва в Угорщині. Уряду Орбана також вдалося залучити китайські фінансові інвестиції у модернізацію застарілої залізничної мережі країни та будівництво довгоочікуваного сполучення між аеропортом Будапешта та центральною частиною столиці. Також Угорщина висловила намір поглибити співпрацю з Huawei для просування цифровізації в країні.

"Безмежна дружба з Сербією"

У Белграді китайському лідеру президент Сербії Александар Вучич влаштував грандіозний прийом. Натовп вітав його прапорами Китаю. Цікаво, що Сі прибув до Сербії у річницю атаки НАТО на посольство Китаю, яка сталася у 1999 році. Тоді американські ракети били трьох китайських журналістів. Згодом тодішня адміністрація президента США Білла Клінтона назвала цей удар помилковим, який стався через застарілі мапи. Сі у Белграді на 25-ту річницю бомбардування китайського посольства силами НАТО пообіцяв "ніколи не забути" про цю атаку.

Під час візиту до Белграду очільник Китаю заявив, що Угода про вільну торгівлю з Сербією набуде чинності 1 липня. Крім цього, він додав, що КНР розширить імпорт сільськогосподарської продукції та збільшить кількість прямих авіарейсів. Також Центральні банки Сербії та Китаю працюватимуть над кліринговою угодою, що сприятиме зміцненню ділових і торговельних зв'язків.

Сербія також вирішила що зберігатиме частину своїх валютних резервів у юанях, пропорційно до боргу країни перед Китаєм, який зростає.

Bloomberg підсумовує, що Пекін майстерно застосовує весь арсенал наявних на сьогодні можливостей, щоб просувати власне бачення спільної долі для людства та свої глобальні ініціативи, які так суперечать цінностям західної цивілізації.