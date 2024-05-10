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Новини
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Європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів "Холодної війни", - Bloomberg

Європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів «Холодної війни», - Bloomberg

Незважаючи на те, що під час свого першого візиту до Європи за останні п’ять років, лідер Китаю Сі Цзіньпін говорив про уникнення нової "холодної війни", його дипломатія відродила розбіжності, зіштовхнувши схід Європи із заходом.

Про це пише видання Bloomberg, яке зробило низку висновків з європейського турне Сі Цзіньпіна, передає Цензор.НЕТ.

Мало "проривів" у Франції

Як відомо, лідер Франції Емманюель Макрон, який мав намір встановити більш тісніші взаємини з лідером КНР, сподівався, що він зможе переконати Сі Цзіньпіна вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той припинив війну проти України. Та, схоже, Сі не надто змінив свою позицію. Відомо, що він лише підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі. Однак остаточно покаже, наскільки Макрон зміг вплинути на Сі, майбутній візит Путіна до Пекіна. 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка приєдналася до тристоронньої зустрічі в Парижі, підкреслила "екзистенційний характер" російсько-української війни. Однак лідер КНР відкинув тиск Брюсселя і застеріг від використання "конфлікту як інструменту для критики Китаю".

Проте, як зазначає Bloomberg, керманичу Китаю не вдалося вбити клин між ЄС і США. Після тристоронньої зустрічі фон де Ляєн заявила, що ЄС готовий використовувати всі наявні інструменти, аби протистояти "недобросовісній" торговельній практиці Пекіна, яка викликає чималі занепокоєння у Вашингтона.

Серед іншого, Франція та Китай підписали 18 двосторонніх угод про співпрацю. Сі Цзіньпін також сказав, що він "вітає" поставки французької сільськогосподарської продукції та косметики, але якщо суперечки щодо надмірних виробничих потужностей Китаю переростуть у торговельну війну, то ці сфери можуть легко стати наступними цілями.

В Угорщині Сі похвалив "незалежну" зовнішню політику Орбана

Під час свого візиту до Угорщини китайський лідер не лише похвалив "незалежну" зовнішню політику Орбана, а й закликав Будапешт очолити відносини регіону з Китаєм. Bloomberg зазначає, що саме в цьому і проявилася одна зі спроб Сі розділити ЄС. 

Крім цього, Сі оголосив у Будапешті про низку нових інвестицій, а також пообіцяв побудувати інфраструктуру, яка допоможе поширювати продукцію з китайських заводів, запланованих до будівництва в Угорщині. Уряду Орбана також вдалося залучити китайські фінансові інвестиції у модернізацію застарілої залізничної мережі країни та будівництво довгоочікуваного сполучення між аеропортом Будапешта та центральною частиною столиці. Також Угорщина висловила намір поглибити співпрацю з Huawei для просування цифровізації в країні. 

"Безмежна дружба з Сербією"

У Белграді китайському лідеру президент Сербії Александар Вучич влаштував грандіозний прийом. Натовп вітав його прапорами Китаю. Цікаво, що Сі прибув до Сербії у річницю атаки НАТО на посольство Китаю, яка сталася у 1999 році. Тоді американські ракети били трьох китайських журналістів. Згодом тодішня адміністрація президента США Білла Клінтона назвала цей удар помилковим, який стався через застарілі мапи. Сі у Белграді на 25-ту річницю бомбардування китайського посольства силами НАТО пообіцяв "ніколи не забути" про цю атаку.

Під час візиту до Белграду очільник Китаю заявив, що Угода про вільну торгівлю з Сербією набуде чинності 1 липня. Крім цього, він додав, що КНР розширить імпорт сільськогосподарської продукції та збільшить кількість прямих авіарейсів. Також Центральні банки Сербії та Китаю працюватимуть над кліринговою угодою, що сприятиме зміцненню ділових і торговельних зв'язків. 

Сербія також вирішила що зберігатиме частину своїх валютних резервів у юанях, пропорційно до боргу країни перед Китаєм, який зростає.

Bloomberg підсумовує, що Пекін майстерно застосовує весь арсенал наявних на сьогодні можливостей, щоб просувати власне бачення спільної долі для людства та свої глобальні ініціативи, які так суперечать цінностям західної цивілізації. 

Автор: 

Угорщина (2264) Китай (4532) Сербія (366) Франція (3049) Сі Цзіньпін (313) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+17
Всему цевилизованному миру , уже давно пора понять ,что Китай является ВРАГОМ демократии . Надо закрывать рынки ЕС . США , для товаров с Китая . Надо ваводить производства с Китая . Не стои за счёт ЕС и США помагать Китаю вооружаться и готовиться к войне.
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10.05.2024 15:41
+10
Азіат 3.14здить те, що хоче почути його супротивник, а робить завжди своє. Тож розмовляти із азіатами - марна трата часу. Достатньо ретельно стежити за їхніми рухами
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10.05.2024 15:40
+9
ЄС має показово випхнути Угорщину, щоб це стало прикладом для потенційних "друзів" Китаю та рф.
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10.05.2024 15:46
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Так, це шанс для покусаних бджолами.
І вони його використають по повній.
На жаль...
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10.05.2024 15:36 Відповісти
від укус бджоли набагато більше користі людині , як від заражених "зеленими глистами"
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10.05.2024 15:43 Відповісти
І чим покусані ******* кращі за зелених гельмінтоносів ? У чому їхня користь - у вето на рішення євросоюзу ?
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10.05.2024 19:39 Відповісти
******** не бджоли покусали, а рашистські "кровосісі" .У чому користь вето вйобиків ,покусаних "рашистськими кровосісями" варто запитати куйла
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10.05.2024 19:46 Відповісти
То все ж , де відповідь на питання чим кращі "покусані " ?
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10.05.2024 19:53 Відповісти
залізь в інтернет і пошукай , та почитай користь бджолиної терапії ,як про шкоду зелених гельмінтоносів .Запитання Тебе видають .Успіхів
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10.05.2024 22:23 Відповісти
Мене мої питання ніяк не видають , бо немає чого видавати , на відміну від твого ідіотизму , який і видавати потреби немає , його і так видно . До чого ти , пасічнику , приліпив користь від бджолиних укусів , хотів бути оригінальним і перднув у калюжу ? ((
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11.05.2024 00:29 Відповісти
І чим покусані ******* кращі за зелених гельмінтоносів ? У чому їхня користь - у вето на рішення євросоюзу ? -(((хотів бути оригінальним і перднув у калюжу ? Мене мої питання ніяк не видають , бо немає чого видавати - в Твоїх запитаннях - порівння ідіотичне
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11.05.2024 10:09 Відповісти
Пасічнику , тебе вочевидь . не бджоли кусають а шершні , тому із мізками проблема (( Ти , дурбецал , подивися що ти зморозив у своєму першому коментарі , а потім відгавкуйся . Якщо людина писала про "покусаних" ******* і як вони використають візит китайця , то до чого ти приплів користь бджолиного яду і зеслиз ?
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11.05.2024 11:09 Відповісти
Азіат 3.14здить те, що хоче почути його супротивник, а робить завжди своє. Тож розмовляти із азіатами - марна трата часу. Достатньо ретельно стежити за їхніми рухами
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10.05.2024 15:40 Відповісти
Всему цевилизованному миру , уже давно пора понять ,что Китай является ВРАГОМ демократии . Надо закрывать рынки ЕС . США , для товаров с Китая . Надо ваводить производства с Китая . Не стои за счёт ЕС и США помагать Китаю вооружаться и готовиться к войне.
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10.05.2024 15:41 Відповісти
Не дєрмократії, а західної цивилізації...дєрмократія це такий же голімий фуфел як і комунізм...решта згоден
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10.05.2024 19:19 Відповісти
пізно..., пізно "зупиняти" китаез- як кажуть, необратимий" процес уже в русі...-зміна "гегемона" все рівно відбудеться..., років за 25-50 ть...
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11.05.2024 19:57 Відповісти
Поц вузькоокий.
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10.05.2024 15:43 Відповісти
ЄС має показово випхнути Угорщину, щоб це стало прикладом для потенційних "друзів" Китаю та рф.
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10.05.2024 15:46 Відповісти
Хай китайози їм жрачку літаками возять, як колись в Західний Берлін
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10.05.2024 16:10 Відповісти
думаю китай буде подихати знову від голоду років через 15, в сраних террориристів ніхто інвестувати не буде
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10.05.2024 15:48 Відповісти
Проблема у тому , що вони самі кого хочеш зараз проінвестують .
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10.05.2024 19:42 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - долбойоб, той, хто вірить комуністам-кєтайцам - долбойоб в кубі...
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10.05.2024 15:49 Відповісти
головний хунвейбин-комуніст робить те, що не може сам мордор. Всі країни /угорщина, сербія і далі по списку/, які об'являють стратегичне партнерство з маоистами, обмежувати у правах по ЕС, а найбільш активних виключати.
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10.05.2024 15:50 Відповісти
Європейсье турне "підзіпіна " -США І ЄС НАКУЙ З ПЛЯЖУ.Тепер ми з МОЇМ корифаном куйлом всія 3,14 дерації, будемо в Європі заправляти,а не ЄС І НАТО
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10.05.2024 15:51 Відповісти
китайці роблять виключно тільки те, що їм дозволяє Захід
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10.05.2024 15:54 Відповісти
От Захід відгодував монстряків! паРаша, Китай, КНДР. А могли б цих метастаз позбутися, після розпаду Совка. Але ніт.
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10.05.2024 16:00 Відповісти
Сі з х*йлом вісь світ обдурять та виграють. Захід з цими потворами не впорається.
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10.05.2024 16:09 Відповісти
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10.05.2024 16:18 Відповісти
 
 