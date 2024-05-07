Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі, - ЗМІ

Очільник Китаю Сі Цзіньпін підтримав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на заяву самого Макрона, сказані під час розмови з журналістами після зустрічі з лідером Китаю в Парижі.

Зазначається, що Макрон привітав готовність Сі "попросити всі зацікавлені сторони про олімпійське перемир’я під час наших майбутніх Ігор".

"Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довготривалим врегулюванням у повній повазі до міжнародного права", - заявив президент Франції.

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Позиція Сі

Макрон також привітав "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії.

Сі, своєю чергою, закликав не "очорняти" Китай в контексті "української кризи", оскільки, за його словами, Пекін відіграє "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни.

"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших, очорняти третю країну і починати нову Холодну війну", - зауважив очільник Китаю.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Також він висловив сподівання, що на час літніх Олімпійських ігор вдасться досягти перемир’я в Секторі Гази й в Судані. Для досягнення цього перемир’я він збирався залучити партнерів, зокрема - попросити допомоги у Сі Цзіньпіна.