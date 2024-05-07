Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі, - ЗМІ
Очільник Китаю Сі Цзіньпін підтримав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на заяву самого Макрона, сказані під час розмови з журналістами після зустрічі з лідером Китаю в Парижі.
Зазначається, що Макрон привітав готовність Сі "попросити всі зацікавлені сторони про олімпійське перемир’я під час наших майбутніх Ігор".
"Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довготривалим врегулюванням у повній повазі до міжнародного права", - заявив президент Франції.
Позиція Сі
Макрон також привітав "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії.
Сі, своєю чергою, закликав не "очорняти" Китай в контексті "української кризи", оскільки, за його словами, Пекін відіграє "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни.
"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших, очорняти третю країну і починати нову Холодну війну", - зауважив очільник Китаю.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.
Також він висловив сподівання, що на час літніх Олімпійських ігор вдасться досягти перемир’я в Секторі Гази й в Судані. Для досягнення цього перемир’я він збирався залучити партнерів, зокрема - попросити допомоги у Сі Цзіньпіна.
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А на Олімпіаду - згідно античних звичаїв - подавай
Така трагедія.
от, що робити?
Макрон и войне и мире, а т. Си придерживался от дефиниции т. Путина "украинская крыза" Даже как бы пообещал "зобов'язання" Китаю " будь-якої зброї" Росії.
Т. Сі одновременно закликав не "очорняти" Китай в контексті "української кризи", оскільки Пекін відіграє как бы "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни (
тут непонятка: так війна чи українська криза ???)
"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших, очорняти третю країну і починати нову Холодну війну".
Они говорили на разных языках: тот о войне, а тот о українській кризі.
Т. Сі змагається з папою з Риму за звання голуба миру.
Його васалам-рашистам потрібен час для перегрупування. Літній наступ сам себе не організує, а техніки для двох акцентованих ударів у них вже просто немає.
Але поза матрицею Байден і Сі вже домовилися про перемир'я по лінії вогневого розмежування - щоб не хотілося відірваним від реальності тиловим патротам ...
І це жє шанс Україні нах... вигнати зелену шоблу - бо з шапіто - єдина, перемога ,яка може бути досягнута - це перемога над народом -частина людей положена з лопатами на мінних полях в контрнаступах за "ізбушку лєсніка" , а друга емігрувала в ЄС....