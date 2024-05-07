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Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі, - ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон та очільник КНР Сі Цзіньпін на переговорах в Парижі

Очільник Китаю Сі Цзіньпін підтримав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо перемир’я в Україні, Секторі Гази та Судані під час проведення Олімпійських ігор в Парижі цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на заяву самого Макрона, сказані під час розмови з журналістами після зустрічі з лідером Китаю в Парижі.

Зазначається, що Макрон привітав готовність Сі "попросити всі зацікавлені сторони про олімпійське перемир’я під час наших майбутніх Ігор".

"Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довготривалим врегулюванням у повній повазі до міжнародного права", - заявив президент Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія, - Сі Цзіньпін

Позиція Сі

Макрон також привітав "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії.

Сі, своєю чергою, закликав не "очорняти" Китай в контексті "української кризи", оскільки, за його словами, Пекін відіграє "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни.

"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших, очорняти третю країну і починати нову Холодну війну", - зауважив очільник Китаю.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що проситиме Росію про припинення вогню під час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Також він висловив сподівання, що на час літніх Олімпійських ігор вдасться досягти перемир’я в Секторі Гази й в Судані. Для досягнення цього перемир’я він збирався залучити партнерів, зокрема - попросити допомоги у Сі Цзіньпіна.

Автор: 

Олімпіада (687) перемир’я (892) Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+8
Олімпіада, перемир'я, живем в різних реальностях, ху#ло не зупиниться, невже не зрозуміло
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07.05.2024 08:29
+6
Я поддерживаю идею такого перемирия, но только после этого.
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07.05.2024 08:21
+6
Пішли вони лісом зі своєю Олімпіадою!
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07.05.2024 08:26
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07.05.2024 08:19 Відповісти
Та він туди і не збирається.
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07.05.2024 08:32 Відповісти
****#н
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07.05.2024 08:21 Відповісти
Я поддерживаю идею такого перемирия, но только после этого.
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07.05.2024 08:21 Відповісти
Можна і погодитися, але, якщо вони порушать, то стерти все аж до уралу. А вони порушать Все як на картинці
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07.05.2024 08:39 Відповісти
Якии Сі добрячок - хоч до рани "жопи" прикладаи
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07.05.2024 08:22 Відповісти
Пішли вони лісом зі своєю Олімпіадою!
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07.05.2024 08:26 Відповісти
Олімпіада, перемир'я, живем в різних реальностях, ху#ло не зупиниться, невже не зрозуміло
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07.05.2024 08:29 Відповісти
На Страстний тиждень та світле св"ято божого Воскресіння - не було припинення обстрілів , бомбардування та бойових дій
А на Олімпіаду - згідно античних звичаїв - подавай
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07.05.2024 10:19 Відповісти
А когда это заключенным можно было свободно выходить из тюрьмы?
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07.05.2024 09:02 Відповісти
Бо немає у них цирків та трускавецьких академійов. Як результат, відсутність пАтужніх перемог на культурному фронті, про які щовечора годинами Zдить місцевий лідОр.
Така трагедія.
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07.05.2024 09:06 Відповісти
Ну Китай же ни с кем не воюет, почему бы и не поддержать...
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07.05.2024 08:31 Відповісти
а прикиньте, наш зе!передаст висре наказ припинити вогонь, на час олімпіади.
от, що робити?
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07.05.2024 08:33 Відповісти
Старая песня в новом исполнении. Путину нужна передышка, чтобы собраться силами и с новой силой начать наступление.
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07.05.2024 08:43 Відповісти
І як завжди одностороннє.
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07.05.2024 08:43 Відповісти
Памятаємо перше перемиря... це на початку АТО - 40 вбитих українських героїв і так ділі всі перемиря...
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07.05.2024 08:52 Відповісти
Хитрозадий сі з *****. Уху єлі
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07.05.2024 08:54 Відповісти
Т. Си был в Париже. З самим Макроном встречался, говорил и даже фотосессию делал.

Макрон и войне и мире, а т. Си придерживался от дефиниции т. Путина "украинская крыза" Даже как бы пообещал "зобов'язання" Китаю " будь-якої зброї" Росії.

Т. Сі одновременно закликав не "очорняти" Китай в контексті "української кризи", оскільки Пекін відіграє как бы "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни ( тут непонятка: так війна чи українська криза ???)

"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших, очорняти третю країну і починати нову Холодну війну".

Они говорили на разных языках: тот о войне, а тот о українській кризі.

Т. Сі змагається з папою з Риму за звання голуба миру.
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07.05.2024 08:56 Відповісти
Індійська армія питала чи можна на це розраховувати напевно...
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07.05.2024 08:56 Відповісти
Війну Сцик Дзинь Пень називає "кризою".
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07.05.2024 08:58 Відповісти
Ще б він не підтримав.
Його васалам-рашистам потрібен час для перегрупування. Літній наступ сам себе не організує, а техніки для двох акцентованих ударів у них вже просто немає.
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07.05.2024 08:59 Відповісти
Перемирря? Тільки заради того, щоб провести вибори.
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07.05.2024 09:02 Відповісти
Не зрозуміло чому Міністерсво закордонних справ України, і досі цюму хитрожопому ніяким чином не пояснило, що в Україні не криза, в Україну вторглася інша держава, чи на його думку кацапи зносять міста вбивають населення то це росія її врегульовує
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07.05.2024 09:02 Відповісти
Повна дурня
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07.05.2024 09:03 Відповісти
Це щоб путін зміг заощадити побільше зброї та ракет, а потім все це потужно полетить на Україну, схоже цей бздинь макрона нагнув
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07.05.2024 09:10 Відповісти
Я думаю, що з крокодилами в Нілі надійніше вести перемовини, ніж з руськими дибілами. Макрон хоче Олімпіаду красіву) як Сі в свій час просив ***** перенести напад. Ц
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07.05.2024 09:22 Відповісти
це просто масштабування на весь світ ситуації в Україні, яка тут в рубриці "резонанс" сформульована офіцером нацгвардії вернигорою. перефразувавши отримаємо -"Зупиняти ворога треба всим миром, а не так, як зараз: в частині світу вiйнa триває, а в іншій - її немає". Divide et impera - мінімальна кількість українців воює на фронті, борячись за свободу, а більша частина наріду, заразом з зеленою "владою", сидить в кабаках, п'є шампусіки, курить кальяни, шаста на "рімскіє канікули" та жертвує на ВСУ картонні стаканчики з випитого "омерікАААно!", намагаючись зберегти своє рабство та продовжування обкрадання країни в компанії з владою квартальної братви. так і в цій пропозиції нового мяо зедуна - маленька країна, мінімумом народу бореться за свободу європи та й світу, захищаючи іх від рашистського варварства, а більша частина країн світу буде погулять на олімпіаді,, "французських канікулах", попиваючи шампусики, покурюючи кальяни,......., та жертвуючи (в свинячий голос) частину в основному старого озброєння та ***********, намагаючись чужими руками захистити таке своє життя.
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07.05.2024 09:27 Відповісти
Чому Міністерство закордонних справ України до цих пір не надіслало Китаю ніяких розяснень, що у нас не криза, а вторгнення кацапів?
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07.05.2024 09:36 Відповісти
Ну от ви багато бачили людей, які кардинально змінювались в поведінці і світосприйняті, після 40 років? Макрон, який жити не міг без дзвінка путіну, який спав з красним олівцем в руці щоб прокинувшись, малювати червони лінії для НАТО і України, який плював на НАТО і казав перед війною, що НАТО мертво, раптом став войовничим, твердим, непохітним лідером Европи? Насправді? Повна маячня! Відміна візіту в Україну(мабуть несхотів передати більше озброєння - дуже економний), визнання путіна легитимним(відправка посла на інавгурацію), олімпійське перемир'я - подарунок раші і це ще невідомо, про що цей лідер ********** домовився с вініпухом за нашою спиною. Все, що він зараз робить, аболютно суперечливі речі без будь яких надій на результат(я маю на увазі питання України і війни). Франція одна із великих держав Европи і при цьому в допомозі Україні пасе задніх. Вибачте за багато слів, але НЕВІРЮ в дієвість Макрона.
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07.05.2024 09:50 Відповісти
ОЛІМПІАДИ І ПОЧАТОК ВІЙН РАШИСТА ПІСЛЯ НИХ-ЗАКОНОМІРНОСТІ.
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07.05.2024 10:57 Відповісти
Читаєш - люди ніяк не можуть прийти в реальність - все живуть в рожевих хмарах "спаленням москви " і вайни до пабєдного канца - кофі в Криму і граніци 1991 року.
Але поза матрицею Байден і Сі вже домовилися про перемир'я по лінії вогневого розмежування - щоб не хотілося відірваним від реальності тиловим патротам ...

І це жє шанс Україні нах... вигнати зелену шоблу - бо з шапіто - єдина, перемога ,яка може бути досягнута - це перемога над народом -частина людей положена з лопатами на мінних полях в контрнаступах за "ізбушку лєсніка" , а друга емігрувала в ЄС....
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07.05.2024 11:02 Відповісти
І поки перемир'я, швидко можна провести вибори і викинути фсбшне зелене шобло геть. Повернути Залужного, створити уряд порятунку, може ще й шанс з'явиться.
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07.05.2024 11:56 Відповісти
 
 