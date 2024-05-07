Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о глобальном перемирии во время проведения Олимпиады в Париже, - СМИ
Глава Китая Си Цзиньпин поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на заявление самого Макрона, сказанные во время разговора с журналистами после встречи с лидером Китая в Париже.
Отмечается, что Макрон приветствовал готовность Си "попросить все заинтересованные стороны об олимпийском перемирии на время наших будущих Игр".
"Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью работать над долговременным урегулированием в полном уважении к международному праву", - заявил президент Франции.
Позиция Си
Макрон также приветствовал "обязательства" Китая "воздерживаться от продажи любого оружия" России.
Си, в свою очередь, призвал не "очернять" Китай в контексте "украинского кризиса", поскольку, по его словам, Пекин играет "позитивную роль" в поиске мирного решения войны.
"Мы выступаем против использования украинского кризиса для того, чтобы обвинить других, очернять третью страну и начинать новую Холодную войну", - отметил глава Китая.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет просить Россию о прекращении огня во время проведения Олимпийских игр в Париже.
Также он выразил надежду, что на время летних Олимпийских игр удастся достичь перемирия в Секторе Газа и в Судане. Для достижения этого перемирия он собирался привлечь партнеров, в частности - попросить помощи у Си Цзиньпина.
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А на Олімпіаду - згідно античних звичаїв - подавай
Така трагедія.
от, що робити?
Макрон и войне и мире, а т. Си придерживался от дефиниции т. Путина "украинская крыза" Даже как бы пообещал "зобов'язання" Китаю " будь-якої зброї" Росії.
Т. Сі одновременно закликав не "очорняти" Китай в контексті "української кризи", оскільки Пекін відіграє как бы "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни (
тут непонятка: так війна чи українська криза ???)
"Ми виступаємо проти використання української кризи для того, щоб звинуватити інших, очорняти третю країну і починати нову Холодну війну".
Они говорили на разных языках: тот о войне, а тот о українській кризі.
Т. Сі змагається з папою з Риму за звання голуба миру.
Його васалам-рашистам потрібен час для перегрупування. Літній наступ сам себе не організує, а техніки для двох акцентованих ударів у них вже просто немає.
Але поза матрицею Байден і Сі вже домовилися про перемир'я по лінії вогневого розмежування - щоб не хотілося відірваним від реальності тиловим патротам ...
І це жє шанс Україні нах... вигнати зелену шоблу - бо з шапіто - єдина, перемога ,яка може бути досягнута - це перемога над народом -частина людей положена з лопатами на мінних полях в контрнаступах за "ізбушку лєсніка" , а друга емігрувала в ЄС....