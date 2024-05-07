Си Цзиньпин поддержал идею Макрона о глобальном перемирии во время проведения Олимпиады в Париже, - СМИ

Глава Китая Си Цзиньпин поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в Украине, Секторе Газа и Судане во время проведения Олимпийских игр в Париже этим летом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на заявление самого Макрона, сказанные во время разговора с журналистами после встречи с лидером Китая в Париже.

Отмечается, что Макрон приветствовал готовность Си "попросить все заинтересованные стороны об олимпийском перемирии на время наших будущих Игр".

"Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью работать над долговременным урегулированием в полном уважении к международному праву", - заявил президент Франции.

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Позиция Си

Макрон также приветствовал "обязательства" Китая "воздерживаться от продажи любого оружия" России.

Си, в свою очередь, призвал не "очернять" Китай в контексте "украинского кризиса", поскольку, по его словам, Пекин играет "позитивную роль" в поиске мирного решения войны.

"Мы выступаем против использования украинского кризиса для того, чтобы обвинить других, очернять третью страну и начинать новую Холодную войну", - отметил глава Китая.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что будет просить Россию о прекращении огня во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Также он выразил надежду, что на время летних Олимпийских игр удастся достичь перемирия в Секторе Газа и в Судане. Для достижения этого перемирия он собирался привлечь партнеров, в частности - попросить помощи у Си Цзиньпина.