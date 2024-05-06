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Новости
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Рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы закончить войну против Украины - фон дер Ляйен

Фон дер Ляєн розповіла подробиці зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином обсудили обязательства Китая не предоставлять какую-либо помощь летальным оружием России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Фон дер Ляйен заявила, что все стороны согласились, что Китай и ЕС имеют общий интерес в мире.

"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины", - отметила она.

Президент Еврокомиссии сказала, что Си Цзиньпин "сыграл важную роль в деэскалации российских безответственных ядерных угроз".

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"Я уверена, что президент Си продолжит делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз РФ", - добавила она.

Также фон дер Ляйен сообщила, что на встрече обсудили обязательства Китая не предоставлять какую-либо помощь летальным оружием России.

"Необходимо больше усилий, чтобы остановить доставку товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", - подытожила президент ЕК.

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Визит Си Цзиньпина в Европу

Напомним, 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. Он начинает свое турне по Европе.

По словам Си Цзиньпина Китай будет искать "хорошие пути" решения ситуации с войной в Украине.

Автор: 

Китай (2913) Си Цзиньпин (279) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+7
Или кто-то гадину удушит, или будет много загрязненных мест на земле. Ведь если шантаж хоть один раз удастся, бандит больше с него добровольно никогда не слезет.
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06.05.2024 14:47
+7
треба не розраховувати, а діяти.
або, дочекаєтесь ракет в свої столиці.
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06.05.2024 14:53
+4
Сколько можно этой наивности показывать? Уже даже США чётко указали на то, что комуняцкий Китай вдохновитель войны и спонсор орков
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06.05.2024 14:48
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Или кто-то гадину удушит, или будет много загрязненных мест на земле. Ведь если шантаж хоть один раз удастся, бандит больше с него добровольно никогда не слезет.
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06.05.2024 14:47 Ответить
А там, похоту, пыне - трында, иначе Си не шел бы на мировую с Европой, обговаривать пост пынину участь симбирских епеней.
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06.05.2024 14:55 Ответить
Сколько можно этой наивности показывать? Уже даже США чётко указали на то, что комуняцкий Китай вдохновитель войны и спонсор орков
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06.05.2024 14:48 Ответить
І не розраховуйте.
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06.05.2024 14:50 Ответить
Ага.... використає....аж десять разів....
Сподіваюся, ця вузькоока сволота дуже скоро подавиться "украінскім крізісам"
Падли.
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06.05.2024 14:53 Ответить
треба не розраховувати, а діяти.
або, дочекаєтесь ракет в свої столиці.
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06.05.2024 14:53 Ответить
Не варто на це розраховувати.А варто взятись за розум і почати системно готуватись до війни.Більше працювати,менше витрачати,переносити виробництва з китаю,і запускати оборонку на максимум.Інакше попереду вас чекають зловісні десятиліття горя,після трьох десятиліть безхмарного процвітання
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06.05.2024 15:03 Ответить
Устами Урсули глаголить істина. Якщо президентка Єврокомісії розраховує на Китай і це станеться, то особливо обдарованих розумом поставлять перед фактом. А там кричи, не кричи або приймайте те що є і пропонуємо, або самі, все самі...
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06.05.2024 15:07 Ответить
Летальну "надає" тіпа КНДР.
А все інше, від нітроцелюлози до носків, вже самі китайози.
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06.05.2024 15:31 Ответить
Чомусь я не політик, тим більше не світового масштабу, як пані Фон дер Ляєн. І я не вірю абсолютно у наміри Китаю якось впливати на рашку завершити війну в Україні.
Побачимо хто правий.
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06.05.2024 15:47 Ответить
Єдиний хороший шлях закінчення кацапією-паРашею )(уйло війни в Україні це:
1. повний і беззастережний вивід кацапського окупаційного лайна, біонепотребу з усієї окупованої кацапами території України в її міжнародно визнаних кордонах;
2. виплата кацапією )(уйло репарацій та контрибуцій за 10 років війни в Україні;
3. повне визнання паРашею )(уйло Незалежності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, її права вступу в будь-які міжнародні військові, політичні, економічні організації, союзи, насамперед в НАТО та ЕС;
4. Міжнародний суд (судовий процес) на кацапськими нацистами, нащадками червоних комуно-нацистів, окупантів України за зразком Нюренгберського трибуналу після 2Світової війни!!!
Усе решта від лукавого !!! Амінь !!!
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06.05.2024 16:43 Ответить
 
 