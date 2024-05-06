Рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы закончить войну против Украины - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином обсудили обязательства Китая не предоставлять какую-либо помощь летальным оружием России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Фон дер Ляйен заявила, что все стороны согласились, что Китай и ЕС имеют общий интерес в мире.
"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины", - отметила она.
Президент Еврокомиссии сказала, что Си Цзиньпин "сыграл важную роль в деэскалации российских безответственных ядерных угроз".
"Я уверена, что президент Си продолжит делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз РФ", - добавила она.
Также фон дер Ляйен сообщила, что на встрече обсудили обязательства Китая не предоставлять какую-либо помощь летальным оружием России.
"Необходимо больше усилий, чтобы остановить доставку товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", - подытожила президент ЕК.
Визит Си Цзиньпина в Европу
Напомним, 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. Он начинает свое турне по Европе.
По словам Си Цзиньпина Китай будет искать "хорошие пути" решения ситуации с войной в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сподіваюся, ця вузькоока сволота дуже скоро подавиться "украінскім крізісам"
Падли.
або, дочекаєтесь ракет в свої столиці.
А все інше, від нітроцелюлози до носків, вже самі китайози.
Побачимо хто правий.
1. повний і беззастережний вивід кацапського окупаційного лайна, біонепотребу з усієї окупованої кацапами території України в її міжнародно визнаних кордонах;
2. виплата кацапією )(уйло репарацій та контрибуцій за 10 років війни в Україні;
3. повне визнання паРашею )(уйло Незалежності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, її права вступу в будь-які міжнародні військові, політичні, економічні організації, союзи, насамперед в НАТО та ЕС;
4. Міжнародний суд (судовий процес) на кацапськими нацистами, нащадками червоних комуно-нацистів, окупантів України за зразком Нюренгберського трибуналу після 2Світової війни!!!
Усе решта від лукавого !!! Амінь !!!