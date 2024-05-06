Рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы закончить войну против Украины - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином обсудили обязательства Китая не предоставлять какую-либо помощь летальным оружием России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Фон дер Ляйен заявила, что все стороны согласились, что Китай и ЕС имеют общий интерес в мире.

"Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины", - отметила она.

Президент Еврокомиссии сказала, что Си Цзиньпин "сыграл важную роль в деэскалации российских безответственных ядерных угроз".

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"Я уверена, что президент Си продолжит делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз РФ", - добавила она.

Также фон дер Ляйен сообщила, что на встрече обсудили обязательства Китая не предоставлять какую-либо помощь летальным оружием России.

"Необходимо больше усилий, чтобы остановить доставку товаров двойного назначения России, которые попадают на поле боя", - подытожила президент ЕК.

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Визит Си Цзиньпина в Европу

Напомним, 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. Он начинает свое турне по Европе.

По словам Си Цзиньпина Китай будет искать "хорошие пути" решения ситуации с войной в Украине.