Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CCTV.
Отмечается, что глава КНР прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
В заявлении по случаю прибытия, Си объяснил, что намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.
Визит Си Цзиньпина в Европу
Ранее Цензор.НЕТ писал, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.
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+26 Максім ХОЙ #398010
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Дрібні локальні конфлікти не солідно обговорювати на Високому китайському рівні...
https://www.unian.net/world/kitay-zayavil-o-krushenii-********-avtoriteta-rossii-wsj-12299100.html Китай исключил Россию из проекта создания пассажирского авиалайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года в качестве конкурента для самолетов Boeing и Airbus. Об этом пишет издание https://theaircurrent.com/aircraft-development/comac-appears-to-drop-russia-from-cr929-branding/ The Air Current .
Так, на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже Китай посвятил отдельный стенд будущему дальнемагистральному самолету, способному вместить 280 пассажиров. При этом проект был представлен как собственная разработка Китая - без упоминания России.
Примечательным является тот факт, что даже аббревиатура будущего лайнера CR была задумана как символ совместной работы двух стран. Буква "C" означала "China" (Китай), а буква "R" - соответственно "Russia" (Россия).
Так нежно держать железными клещами путина за яички
Сымаю шляпу.
Якби вони підорашкам не допомагали, то війна би давно закінчилась.
Китайці постійно підливають масло у полум'я.
"Китай отъелся, отмылся и уже в первой половине нулевых годов стал перевооружаться. И это при том, что страна, большая часть которой - пустыня, а на пригодной части живет 1,5 миллиарда человек, по определению не может стать объектом агрессии... Любое перевооружение китайской армии следует рассматривать исключительно как некий акт подготовки к собственной агрессивной войне. Ни для чего другого армия Китаю не нужна. Тем не мене, уже 20 лет Запад на это спокойно наблюдал, продолжая в него инвестировать, передавая туда современные технологии, открывая еще шире ворота своих рынков и запуская в свои ведущие ВУЗы. Все больше китайских студентов, которые возвращаясь домой, даже не думали внедрять ценности западной цивилизации, а шли работать на оружейные предприятия, чтобы создавать оружие, способное уничтожить тот самый Запад, который дал им крепкое образование... "
(Передоз гуманизма,https://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados)
Не примружуватись!!!