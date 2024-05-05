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Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию

Сі Цзіньпін прибув до Франції

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CCTV.

Отмечается, что глава КНР прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

В заявлении по случаю прибытия, Си объяснил, что намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

Также читайте: Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина, - Bloomberg

Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ писал, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.

Автор: 

Франция (3497) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+26
Вибачте що при святі але скажу..Китай це гівно комуняцке яке дало добро ***** про напад на Україну.Нема там про що розмовляти
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05.05.2024 18:51
+14
Приїхав з'їсти пару круасанів і виразити стурбованість через Українську "кризу" як ******* казати косоокі вилупки.
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05.05.2024 18:37
+12
я б сказав, що французи могли б здивувати равликами та жаб'ячими ногами, але в китаї жруть усе, навіть тифозних тушканів.
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05.05.2024 18:43
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Приїхав з'їсти пару круасанів і виразити стурбованість через Українську "кризу" як ******* казати косоокі вилупки.
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05.05.2024 18:37 Ответить
Приїхав застерегти Макрона від погроз його північно-західній провінції.
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05.05.2024 18:43 Ответить
Великий Китай прибув обговорити поділ росії з Макроном.
Дрібні локальні конфлікти не солідно обговорювати на Високому китайському рівні...
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05.05.2024 19:24 Ответить
на наш Великдень червоний диявол припхався

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05.05.2024 18:37 Ответить
Это Хеллбой. И он как бы супергерой. На США работает.
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05.05.2024 19:34 Ответить
Юра, ті дурачьок?
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05.05.2024 21:06 Ответить
Дурачок тут ти.
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05.05.2024 21:23 Ответить
Та невже?
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05.05.2024 21:23 Ответить
Чому ти «Юрий», ане «Юрій»? Рускій шолє?
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05.05.2024 21:25 Ответить
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06.05.2024 01:22 Ответить
Уй, який жирний шрифт ця новина має у стрічці, хоча в самому тексті жодної згадки про Україну.
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05.05.2024 18:38 Ответить
я б сказав, що французи могли б здивувати равликами та жаб'ячими ногами, але в китаї жруть усе, навіть тифозних тушканів.
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05.05.2024 18:43 Ответить
😂🐸
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05.05.2024 20:47 Ответить
у галереї ла файєт сьогодні день річного виторгу
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05.05.2024 18:47 Ответить
Вибачте що при святі але скажу..Китай це гівно комуняцке яке дало добро ***** про напад на Україну.Нема там про що розмовляти
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05.05.2024 18:51 Ответить
Вірно. Тільки давно не комуняцьке. Це капіталістична диктатура.
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05.05.2024 19:10 Ответить
Ничего оно не давало. Скорее хотело воспользоваться результатами. И комуняцким оно давно не является. Там чистый олигархический капитализм.
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05.05.2024 19:35 Ответить
доречі прилетів на американському літаку не на іл76 , так що , можливо це і добре для нас , Макрон явно буде переконувати , що цивілвзований світ важливіший для Китаю ніж московія тим більше вони сибір винні Китаю
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05.05.2024 19:04 Ответить
У них програма по створенню власного аеробуса спільно з кацапами.
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05.05.2024 19:08 Ответить
А замашки то комуняцкі
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05.05.2024 19:25 Ответить
???
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05.05.2024 19:32 Ответить
...тільки аеробус треба велетенський,щоб усі кацапи вмістилися та на херс землі полетіли.
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05.05.2024 19:33 Ответить
Вже ніт....

https://www.unian.net/world/kitay-zayavil-o-krushenii-********-avtoriteta-rossii-wsj-12299100.html Китай исключил Россию из проекта создания пассажирского авиалайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года в качестве конкурента для самолетов Boeing и Airbus. Об этом пишет издание https://theaircurrent.com/aircraft-development/comac-appears-to-drop-russia-from-cr929-branding/ The Air Current .

Так, на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже Китай посвятил отдельный стенд будущему дальнемагистральному самолету, способному вместить 280 пассажиров. При этом проект был представлен как собственная разработка Китая - без упоминания России.

Примечательным является тот факт, что даже аббревиатура будущего лайнера CR была задумана как символ совместной работы двух стран. Буква "C" означала "China" (Китай), а буква "R" - соответственно "Russia" (Россия).
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05.05.2024 19:48 Ответить
Що кацапія , що китай - два чоботи пара .Сі теж переробив конституцію під себе , щоби правити китаєм до скону , той же х@йло .В 2022 році був договорняк , х@йло завойовує Україну а Пекін приєднує Тайвань .Але щось пішло не так . .
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05.05.2024 19:07 Ответить
це шось є - Украiна
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05.05.2024 20:35 Ответить
Приїхав на вмовляння ВВХ
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05.05.2024 19:11 Ответить
Нехай до Харкова б поїхав та спробував пояснити яші саллівану, любителю убогих терористів, навіщо його вузькоглазі братья сєвєрниє з кацапстану луплять ракетами по цивільних містах.
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05.05.2024 19:17 Ответить
мулєн руж та крейзі горс подивитися
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05.05.2024 19:26 Ответить
Ну какие ж Китайци молодцы!
Так нежно держать железными клещами путина за яички
Сымаю шляпу.
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05.05.2024 19:29 Ответить
Хоча й потвори і покидьки.
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05.05.2024 20:52 Ответить
Хороший знак.
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05.05.2024 19:37 Ответить
Фактично проти нас воює китай.
Якби вони підорашкам не допомагали, то війна би давно закінчилась.
Китайці постійно підливають масло у полум'я.
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05.05.2024 19:46 Ответить
хороший плевок в морду уйлу. и зеленскому
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05.05.2024 19:48 Ответить
тавалиса скоро нападет на забайкалье
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05.05.2024 21:01 Ответить
А ось i ********!
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05.05.2024 20:11 Ответить
рахуй не рахуй а все рано получается ***
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05.05.2024 20:29 Ответить
Щоб ти здохло - кусок вузькоокого комуняцького лайна
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05.05.2024 20:18 Ответить
Турне Європою чи рекогносцировка ?

"Китай отъелся, отмылся и уже в первой половине нулевых годов стал перевооружаться. И это при том, что страна, большая часть которой - пустыня, а на пригодной части живет 1,5 миллиарда человек, по определению не может стать объектом агрессии... Любое перевооружение китайской армии следует рассматривать исключительно как некий акт подготовки к собственной агрессивной войне. Ни для чего другого армия Китаю не нужна. Тем не мене, уже 20 лет Запад на это спокойно наблюдал, продолжая в него инвестировать, передавая туда современные технологии, открывая еще шире ворота своих рынков и запуская в свои ведущие ВУЗы. Все больше китайских студентов, которые возвращаясь домой, даже не думали внедрять ценности западной цивилизации, а шли работать на оружейные предприятия, чтобы создавать оружие, способное уничтожить тот самый Запад, который дал им крепкое образование... "

(Передоз гуманизма,https://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados)
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05.05.2024 20:48 Ответить
Китайози грають свою гру...
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05.05.2024 20:51 Ответить
Хоч би не виявилось, що тільки вони і грають.
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05.05.2024 20:54 Ответить
На самом деле надо провентилировать, что думают на родине коммунизьма, когда кормчий зарулит осваивать севера как исконно китайские территории, где так мало коммунизма
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05.05.2024 21:00 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/644620-pershih-100-francuzkih-legioneriv-uzhe-virushili-v-********-eksspivrobitnik-pentagonu Макрон направив своїх сто військових в Донецьку область, в Слов'янськ
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05.05.2024 21:05 Ответить
Китайська сволота вмовлятиме Францію не підтримувати Україну та намагатиметься впарити якесь лайно французьким споживачам. Давно слід ввести найжорсткіші санкції проти Китаю та викинути його продукцію з ринків ЄС, США та решти цивілізованих країн.
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05.05.2024 21:08 Ответить
Дивитись нормально!
Не примружуватись!!!
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05.05.2024 21:12 Ответить
 
 