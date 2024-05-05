Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CCTV.

Отмечается, что глава КНР прибыл в Париж в 15:40 по местному времени, его встретил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

В заявлении по случаю прибытия, Си объяснил, что намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

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Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ писал, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.