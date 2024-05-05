Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CCTV.
Зазначається, що очільник КНР прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.
У заяві з нагоди прибуття Сі пояснив, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.
Візит Сі Цзіньпіна до Європи
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.
Топ коментарі
+26 Максім ХОЙ #398010
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+14 ОсвальдКоблпот #588757
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+12 Hrysha Hlyba #582024
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Дрібні локальні конфлікти не солідно обговорювати на Високому китайському рівні...
https://www.unian.net/world/kitay-zayavil-o-krushenii-********-avtoriteta-rossii-wsj-12299100.html Китай исключил Россию из проекта создания пассажирского авиалайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года в качестве конкурента для самолетов Boeing и Airbus. Об этом пишет издание https://theaircurrent.com/aircraft-development/comac-appears-to-drop-russia-from-cr929-branding/ The Air Current .
Так, на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже Китай посвятил отдельный стенд будущему дальнемагистральному самолету, способному вместить 280 пассажиров. При этом проект был представлен как собственная разработка Китая - без упоминания России.
Примечательным является тот факт, что даже аббревиатура будущего лайнера CR была задумана как символ совместной работы двух стран. Буква "C" означала "China" (Китай), а буква "R" - соответственно "Russia" (Россия).
Так нежно держать железными клещами путина за яички
Сымаю шляпу.
Якби вони підорашкам не допомагали, то війна би давно закінчилась.
Китайці постійно підливають масло у полум'я.
"Китай отъелся, отмылся и уже в первой половине нулевых годов стал перевооружаться. И это при том, что страна, большая часть которой - пустыня, а на пригодной части живет 1,5 миллиарда человек, по определению не может стать объектом агрессии... Любое перевооружение китайской армии следует рассматривать исключительно как некий акт подготовки к собственной агрессивной войне. Ни для чего другого армия Китаю не нужна. Тем не мене, уже 20 лет Запад на это спокойно наблюдал, продолжая в него инвестировать, передавая туда современные технологии, открывая еще шире ворота своих рынков и запуская в свои ведущие ВУЗы. Все больше китайских студентов, которые возвращаясь домой, даже не думали внедрять ценности западной цивилизации, а шли работать на оружейные предприятия, чтобы создавать оружие, способное уничтожить тот самый Запад, который дал им крепкое образование... "
(Передоз гуманизма,https://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados)
Не примружуватись!!!