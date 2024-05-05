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Новини
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Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції

Сі Цзіньпін прибув до Франції

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CCTV.

Зазначається, що очільник КНР прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

У заяві з нагоди прибуття Сі пояснив, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

Читайте: Шольц та Макрон проведуть "таємну вечерю" перед візитом Сі Цзіньпіна до Франції, - Politico

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.

Автор: 

Франція (3048) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+26
Вибачте що при святі але скажу..Китай це гівно комуняцке яке дало добро ***** про напад на Україну.Нема там про що розмовляти
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05.05.2024 18:51
+14
Приїхав з'їсти пару круасанів і виразити стурбованість через Українську "кризу" як ******* казати косоокі вилупки.
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05.05.2024 18:37
+12
я б сказав, що французи могли б здивувати равликами та жаб'ячими ногами, але в китаї жруть усе, навіть тифозних тушканів.
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05.05.2024 18:43
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Приїхав з'їсти пару круасанів і виразити стурбованість через Українську "кризу" як ******* казати косоокі вилупки.
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05.05.2024 18:37 Відповісти
Приїхав застерегти Макрона від погроз його північно-західній провінції.
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05.05.2024 18:43 Відповісти
Великий Китай прибув обговорити поділ росії з Макроном.
Дрібні локальні конфлікти не солідно обговорювати на Високому китайському рівні...
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05.05.2024 19:24 Відповісти
на наш Великдень червоний диявол припхався

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05.05.2024 18:37 Відповісти
Это Хеллбой. И он как бы супергерой. На США работает.
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05.05.2024 19:34 Відповісти
Юра, ті дурачьок?
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05.05.2024 21:06 Відповісти
Дурачок тут ти.
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05.05.2024 21:23 Відповісти
Та невже?
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05.05.2024 21:23 Відповісти
Чому ти «Юрий», ане «Юрій»? Рускій шолє?
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05.05.2024 21:25 Відповісти
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06.05.2024 01:22 Відповісти
Уй, який жирний шрифт ця новина має у стрічці, хоча в самому тексті жодної згадки про Україну.
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05.05.2024 18:38 Відповісти
я б сказав, що французи могли б здивувати равликами та жаб'ячими ногами, але в китаї жруть усе, навіть тифозних тушканів.
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05.05.2024 18:43 Відповісти
😂🐸
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05.05.2024 20:47 Відповісти
у галереї ла файєт сьогодні день річного виторгу
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05.05.2024 18:47 Відповісти
Вибачте що при святі але скажу..Китай це гівно комуняцке яке дало добро ***** про напад на Україну.Нема там про що розмовляти
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05.05.2024 18:51 Відповісти
Вірно. Тільки давно не комуняцьке. Це капіталістична диктатура.
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05.05.2024 19:10 Відповісти
Ничего оно не давало. Скорее хотело воспользоваться результатами. И комуняцким оно давно не является. Там чистый олигархический капитализм.
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05.05.2024 19:35 Відповісти
доречі прилетів на американському літаку не на іл76 , так що , можливо це і добре для нас , Макрон явно буде переконувати , що цивілвзований світ важливіший для Китаю ніж московія тим більше вони сибір винні Китаю
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05.05.2024 19:04 Відповісти
У них програма по створенню власного аеробуса спільно з кацапами.
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05.05.2024 19:08 Відповісти
А замашки то комуняцкі
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05.05.2024 19:25 Відповісти
???
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05.05.2024 19:32 Відповісти
...тільки аеробус треба велетенський,щоб усі кацапи вмістилися та на херс землі полетіли.
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05.05.2024 19:33 Відповісти
Вже ніт....

https://www.unian.net/world/kitay-zayavil-o-krushenii-********-avtoriteta-rossii-wsj-12299100.html Китай исключил Россию из проекта создания пассажирского авиалайнера CR929, который разрабатывали с 2017 года в качестве конкурента для самолетов Boeing и Airbus. Об этом пишет издание https://theaircurrent.com/aircraft-development/comac-appears-to-drop-russia-from-cr929-branding/ The Air Current .

Так, на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже Китай посвятил отдельный стенд будущему дальнемагистральному самолету, способному вместить 280 пассажиров. При этом проект был представлен как собственная разработка Китая - без упоминания России.

Примечательным является тот факт, что даже аббревиатура будущего лайнера CR была задумана как символ совместной работы двух стран. Буква "C" означала "China" (Китай), а буква "R" - соответственно "Russia" (Россия).
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05.05.2024 19:48 Відповісти
Що кацапія , що китай - два чоботи пара .Сі теж переробив конституцію під себе , щоби правити китаєм до скону , той же х@йло .В 2022 році був договорняк , х@йло завойовує Україну а Пекін приєднує Тайвань .Але щось пішло не так . .
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05.05.2024 19:07 Відповісти
це шось є - Украiна
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05.05.2024 20:35 Відповісти
Приїхав на вмовляння ВВХ
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05.05.2024 19:11 Відповісти
Нехай до Харкова б поїхав та спробував пояснити яші саллівану, любителю убогих терористів, навіщо його вузькоглазі братья сєвєрниє з кацапстану луплять ракетами по цивільних містах.
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05.05.2024 19:17 Відповісти
мулєн руж та крейзі горс подивитися
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05.05.2024 19:26 Відповісти
Ну какие ж Китайци молодцы!
Так нежно держать железными клещами путина за яички
Сымаю шляпу.
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05.05.2024 19:29 Відповісти
Хоча й потвори і покидьки.
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05.05.2024 20:52 Відповісти
Хороший знак.
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05.05.2024 19:37 Відповісти
Фактично проти нас воює китай.
Якби вони підорашкам не допомагали, то війна би давно закінчилась.
Китайці постійно підливають масло у полум'я.
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05.05.2024 19:46 Відповісти
хороший плевок в морду уйлу. и зеленскому
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05.05.2024 19:48 Відповісти
тавалиса скоро нападет на забайкалье
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05.05.2024 21:01 Відповісти
А ось i ********!
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05.05.2024 20:11 Відповісти
рахуй не рахуй а все рано получается ***
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05.05.2024 20:29 Відповісти
Щоб ти здохло - кусок вузькоокого комуняцького лайна
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05.05.2024 20:18 Відповісти
Турне Європою чи рекогносцировка ?

"Китай отъелся, отмылся и уже в первой половине нулевых годов стал перевооружаться. И это при том, что страна, большая часть которой - пустыня, а на пригодной части живет 1,5 миллиарда человек, по определению не может стать объектом агрессии... Любое перевооружение китайской армии следует рассматривать исключительно как некий акт подготовки к собственной агрессивной войне. Ни для чего другого армия Китаю не нужна. Тем не мене, уже 20 лет Запад на это спокойно наблюдал, продолжая в него инвестировать, передавая туда современные технологии, открывая еще шире ворота своих рынков и запуская в свои ведущие ВУЗы. Все больше китайских студентов, которые возвращаясь домой, даже не думали внедрять ценности западной цивилизации, а шли работать на оружейные предприятия, чтобы создавать оружие, способное уничтожить тот самый Запад, который дал им крепкое образование... "

(Передоз гуманизма,https://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados)
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05.05.2024 20:48 Відповісти
Китайози грають свою гру...
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05.05.2024 20:51 Відповісти
Хоч би не виявилось, що тільки вони і грають.
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05.05.2024 20:54 Відповісти
На самом деле надо провентилировать, что думают на родине коммунизьма, когда кормчий зарулит осваивать севера как исконно китайские территории, где так мало коммунизма
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05.05.2024 21:00 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/644620-pershih-100-francuzkih-legioneriv-uzhe-virushili-v-********-eksspivrobitnik-pentagonu Макрон направив своїх сто військових в Донецьку область, в Слов'янськ
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05.05.2024 21:05 Відповісти
Китайська сволота вмовлятиме Францію не підтримувати Україну та намагатиметься впарити якесь лайно французьким споживачам. Давно слід ввести найжорсткіші санкції проти Китаю та викинути його продукцію з ринків ЄС, США та решти цивілізованих країн.
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05.05.2024 21:08 Відповісти
Дивитись нормально!
Не примружуватись!!!
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05.05.2024 21:12 Відповісти
 
 