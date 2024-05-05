Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CCTV.

Зазначається, що очільник КНР прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом, його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

У заяві з нагоди прибуття Сі пояснив, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

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Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.