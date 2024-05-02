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Шольц та Макрон проведуть "таємну вечерю" перед візитом Сі Цзіньпіна до Франції, - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон проведуть у четвер, 2 травня, в Парижі неофіційну вечерю, на якій обговорять політику щодо Китаю. Зустріч відбудеться за кілька днів до приїзду до Франції китайського очільника Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами. 

Джерела видання описують зустріч як напівприватну подію: Шольц і його дружина Брітта Ернст перебувають у короткій відпустці в Парижі й зустрінуться з Макрон та його дружиною Бріджит у французькому ресторані.

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Зустріч пройде без участі радників Шольца та Макрона

Журналісти зауважують, що ключовою темою буде візит Сі Цзіньпіна, який приїде до Франції вже в неділю, 5 травня, і пробуде там три дні.

Німецький канцлер, ймовірно, розповість французькому президентові про свою поїздку до Китаю минулого місяця.

Обговорення політики ЄС

Співробітник Німецького фонду Маршалла Ноа Баркін розповів, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться наступного тижня. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Politico зазначає, що під час вечері Макрон та Шольц можуть обговорити й фінансування сфери оборони в ЄС.

Президент Франції хоче створення "оборонних облігацій", які передбачають випуск у Європі боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц поки що не підтримує ініціативу.

Автор: 

Франція (3046) Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1451) Шольц Олаф (1135)


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Сі - це такии през - якии думає одне - каже друге а робить третє
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02.05.2024 17:08 Відповісти
Як зазначається, Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами.

Свингеры чтоле? Вечеря же тайная
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02.05.2024 17:09 Відповісти
Ох-уж эта "таємна вечеря" - «Was wissen Zwei, wisst Schwein» - «Что знают двое, знает и свинья» ...
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02.05.2024 17:10 Відповісти
Сіська вже для себе та вузькооких бонз вже вирішив. Це марна справа
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02.05.2024 17:28 Відповісти
Така таємна що усі про це знають. Головне щоб не було єскалації
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02.05.2024 17:32 Відповісти
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02.05.2024 17:47 Відповісти
А на цій вечері обговорять меню вечері з Сі Цзіньпіном?
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02.05.2024 19:35 Відповісти
 
 