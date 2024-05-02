Шольц та Макрон проведуть "таємну вечерю" перед візитом Сі Цзіньпіна до Франції, - Politico

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон проведуть у четвер, 2 травня, в Парижі неофіційну вечерю, на якій обговорять політику щодо Китаю. Зустріч відбудеться за кілька днів до приїзду до Франції китайського очільника Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, Шольц та Макрон будуть на зустрічі зі своїми дружинами.

Джерела видання описують зустріч як напівприватну подію: Шольц і його дружина Брітта Ернст перебувають у короткій відпустці в Парижі й зустрінуться з Макрон та його дружиною Бріджит у французькому ресторані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна, - Bloomberg

Зустріч пройде без участі радників Шольца та Макрона

Журналісти зауважують, що ключовою темою буде візит Сі Цзіньпіна, який приїде до Франції вже в неділю, 5 травня, і пробуде там три дні.

Німецький канцлер, ймовірно, розповість французькому президентові про свою поїздку до Китаю минулого місяця.

Обговорення політики ЄС

Співробітник Німецького фонду Маршалла Ноа Баркін розповів, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться наступного тижня. Також планується, що участь візьме голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моє рішення не надавати Україні ракети Taurus лишається незмінним, - Шольц

Politico зазначає, що під час вечері Макрон та Шольц можуть обговорити й фінансування сфери оборони в ЄС.

Президент Франції хоче створення "оборонних облігацій", які передбачають випуск у Європі боргових зобов'язань для фінансування військових інвестицій. Шольц поки що не підтримує ініціативу.