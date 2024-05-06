Китай намерен работать над поиском "хороших путей разрешения кризиса в Украине", - Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин сегодня, 5 мая, в Париже заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, китайский лидер назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "украинским кризисом" и отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", - сказал Си Цзиньпин.

Кроме того он выразил надежду, что мир и стабильность "быстро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса".

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Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.

Сегодня, 5 мая, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе. Он намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.