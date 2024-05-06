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Китай намерен работать над поиском "хороших путей разрешения кризиса в Украине", - Си Цзиньпин

сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин сегодня, 5 мая, в Париже заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, китайский лидер назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "украинским кризисом" и отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", - сказал Си Цзиньпин.

Кроме того он выразил надежду, что мир и стабильность "быстро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса".

Также читайте: Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина, - Bloomberg

Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.

Сегодня, 5 мая, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе. Он намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.

Автор: 

Китай (2913) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+33
Кризи? Воно називає найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової кризою!? Про що взагалі можна говорити з цим червономордим поцом, він посібник в цій війні і має бути покараний
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06.05.2024 00:31
+22
Криза у тебе в дупі, яка замість голови!
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06.05.2024 00:16
+22
допоки в китайозів "криза в Україні", а не війна з зазначенням агресора - доти на тему миру з ними не те що нема сенсу розмовляти, а й нічого від них путнього і не почути.
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06.05.2024 00:35
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Криза у тебе в дупі, яка замість голови!
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06.05.2024 00:16 Ответить
А як Японія була захопила Китай, то то була не війна а китайська криза?!
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06.05.2024 05:52 Ответить
то було СВО.
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06.05.2024 12:38 Ответить
Ну что же, у господина СИ есть почти легальный способ увековечить своё имя и нобелевскую премию заполучить на досуге... а пока личная просьба, надавить на севкорейского пахана чтобы снаряды и ракеты прекратил рашистам продавать...
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06.05.2024 00:18 Ответить
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06.05.2024 08:58 Ответить
Китайський постулат у зовнішній політиці який належить Конфуцію, який любив повторювати британський премʼєр Черчіль і який в КНР діє і зараз - «немає постійних ворогів, немає постійних друзів, є постійні інтереси імперії». Так що не дуже вірте Сі, він купить і продасть … Він такий же ж як і плешивий гітлер…. Брехло і ліцемер.
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06.05.2024 00:19 Ответить
******* китаєць.
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06.05.2024 00:21 Ответить
.... як дихає.

Тільки розкрив рота -- вже збрехав.
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06.05.2024 09:12 Ответить
Імператор Сі та Байден - домовляються і ділять світ .Закінчення війни в Україні залежить зараз від них та тільки від них .
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06.05.2024 00:28 Ответить
Ще один ідіот. Я таке вже чув від ваших біженців в Америці.
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06.05.2024 01:26 Ответить
Ні, не від них. І точно не від Зеленої Месії.
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06.05.2024 12:35 Ответить
Кризи? Воно називає найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової кризою!? Про що взагалі можна говорити з цим червономордим поцом, він посібник в цій війні і має бути покараний
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06.05.2024 00:31 Ответить
І хто ж його каратиме ?
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06.05.2024 09:52 Ответить
Та його свої на вилах винесуть, якщо гарно прикрутити гайки економіці китаю і сі про це знає. Ніякий рркостан не замінить йому європейських і американських ринків. Давити треба цих сіпутінів
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06.05.2024 16:53 Ответить
Він не дурний, він буде робити так як йому вигідно, хитрожопе кітозо...
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06.05.2024 00:34 Ответить
типічний ждун..
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06.05.2024 01:05 Ответить
допоки в китайозів "криза в Україні", а не війна з зазначенням агресора - доти на тему миру з ними не те що нема сенсу розмовляти, а й нічого від них путнього і не почути.
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06.05.2024 00:35 Ответить
То у вас напевно є якиїсь кращий варіант?
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06.05.2024 00:38 Ответить
Так, насадіть тєбя на бутилку, а потім підвісити на стовпа
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06.05.2024 01:09 Ответить
То чисто твоє,кацапе, сиди і не кизди.
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11.05.2024 02:44 Ответить
може бамбук легалізувати,.. замість маріхуани..?
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06.05.2024 01:10 Ответить
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06.05.2024 08:54 Ответить
Приїхав переконувати європейців тиснути на "пєрєміріє", бо для них, європейців "так буде краще".
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06.05.2024 00:39 Ответить
прийшов їх обсати. І якщо Европа дійсно оце буде ковтати - то гени Леоніда, Бонапарта і Олександра - уже витравлені афро-арабами повністю. Бо Рим свого часу сказав - війна чи мир обирати вам - риму все одно. Ото була Европа - а тепер оці бомжі якісь чесне слово
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06.05.2024 01:23 Ответить
У НАТО встановили червоні лінії для втручання у війну в Україні Зазначається, що Захід може втрутитися у повномасштабну війну, якщо росія залучить Білорусь до протистояння. Друга «червона лінія» - це якщо росіяни атакують країни Балтії, Польщу чи Молдову.
Сi розвiдка пу
Уперше за 4 роки: Сі Цзіньпін прибув в Европу Говоритимуть про "олімпійське перемир'я"
чи вiйська Ф до UA чи торговельну кризу ХИНА
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06.05.2024 07:26 Ответить
Ай молодец. Как Блинкин дал под хвост китайской панде , так и голой думать начали .
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06.05.2024 00:54 Ответить
Бреше, китайці такі ж брехливі, як кацапи.
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06.05.2024 00:58 Ответить
Китайці більш майстерні в цьому, все таки більш давня цивілізація, на відміну від болотяних андрофагів.
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06.05.2024 08:33 Ответить
Китайский комуняцкий ****..шь с первой до последней буквы. Сможет ли Макрон устоять?
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06.05.2024 00:58 Ответить
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06.05.2024 01:03 Ответить
У хлопчиків на плакаті такі обличчя... тільки в Омені або ще якомусь фільмі жахів зніматися
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06.05.2024 08:08 Ответить
Це - обличчя сталінської Росії, таким воно тоді і було.
А в Києві деякі українські патріоти хочуть пам'ятник Булгакова зняти, який про це все написав. 🤓 Є в нього такий персонаж, як Воланд. Воланд = Омен.
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06.05.2024 12:40 Ответить
Вперше такі пики на плакатах почали малювати за Адольфа. Прославляли так нордичну арійську расу. А потім в ссср мавпували-з мордви на плакатах виходив мощний вояка, так дотягнулось до товаріща Мао.
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06.05.2024 10:28 Ответить
******* жовтий Вінні Пух (поцікавтеся чому Вінні заборонений в Кєтає )
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06.05.2024 01:10 Ответить
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06.05.2024 01:27 Ответить
https://youtu.be/dtzPcW4cECk?t=48
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06.05.2024 01:39 Ответить
китай везе в рф все, з чого можна робити дрони, ракети, техніку.., якою московія потім вбиває українців..
і ця китайська «допомога» терористам рф під час війни виросла в рази!!!
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06.05.2024 01:16 Ответить
ЧОГО І ТРЕБА БУЛО ДОВЕСТИ

Китай буде

- маніпулювати

- брехати

- лицемірити і тд

Суть в тому що слова їх нічого не варті - ЦЕ АЗІЯ, як і РФ чи Індія - там слова не значать нічого. Сам Китай бажає щоб европейці перестали розмножуватись і весь світ був лише китайський
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06.05.2024 01:20 Ответить
Нагадайте, це ж Китай почав Опіумні війни, захопив Ліверпуль і змусив англійців купувати у них наркотики?
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06.05.2024 01:31 Ответить
Той Китай, про який ви говорите, тепер зветься Тайвань
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06.05.2024 09:58 Ответить
Пусті слова. За всьо харошеє протів усєво плахова. Міг і електронною поштою надіслати. Навіщо було так далеко летіти.
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06.05.2024 02:27 Ответить
Захід вигодував дракона і тепер не може собі дати ради з ним. Рано чи пізно так мало статись...
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06.05.2024 05:27 Ответить
Нехай вертається літаком шляхом Боінга 2014 даунбасом, кризова курва. Жовта шкіра не підгорить?
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06.05.2024 05:37 Ответить
Пшов на х*й узькоглазий вінни пух
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06.05.2024 06:06 Ответить
жовто-падло комуняцьке, ти колись висловися не хитров..бано
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06.05.2024 06:10 Ответить
Йолоп...
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06.05.2024 06:47 Ответить
ГОВОРИТСЯ "Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в України?"

А ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ "Китай має намір працювати над пошуком "хороших ДЛЯ КРЕМЛЯ шляхів вирішення кризи в України".

І це чисто кремлівське визначення криза в Україні, замість війна в України...

Т. Сі, папа з Риму, т. Путін працюють над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в України?"
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06.05.2024 06:47 Ответить
Головний комуняка косооких продовжує "вмикати дурня".
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06.05.2024 06:54 Ответить
врубив режим павліка
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06.05.2024 10:15 Ответить
Як Папа «вболіває» за Росію. Шпальти світових видань - про слова Понтифіка про «білий прапор».

11 Березня 2024

14:30

https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/
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06.05.2024 07:54 Ответить
Хошоші, це ті, які вигодні "лупатим".
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06.05.2024 08:22 Ответить
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06.05.2024 08:30 Ответить
Чайник , отрежь поставки оборудования росии и все , делов то
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06.05.2024 08:41 Ответить
лучший коммент !
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06.05.2024 11:06 Ответить
Українці також розуміють потрясіння російської кризи для керманича китайців.
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06.05.2024 09:34 Ответить
"Українська криза»? Шоб ти здох, падло
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06.05.2024 09:56 Ответить
дешевеньке бла-бла-бла, а-ля "за фсьо хорошєє, протів всєго плохого"
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06.05.2024 10:14 Ответить
Вітюша Орбан десь на кордонах із сербами погодив з кетайцями будувати крупний автозавод. І мали сербів включити в кооперацію. Це щоб вгніздитись в ЕС і не платити ввізне мито. ЕС проти, а серби не вписуються в договорняк,бо хочуть вступити в ЕС. От і товариш Сі приїхав їх мирити. Навряд буде позитив.
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06.05.2024 10:36 Ответить
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06.05.2024 10:39 Ответить
Краще лєбєдіне озєро
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06.05.2024 11:55 Ответить
Мудило кітайське війна в Україні ...а криза це в китаї
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06.05.2024 10:40 Ответить
сі цзіпіздінь йде нах*й!
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06.05.2024 10:48 Ответить
Си Цзи иди в ж....
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06.05.2024 11:22 Ответить
Хто б йому нагадав про китайську кризу 1937-1945хх років...
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06.05.2024 11:33 Ответить
Брехлива Гієна!!!
Немає там чого шукати - дайте ***** 48 годин вивести війська з теріторії України а якщо ні то зробіть "СВО" від Уралу до Москви. Шукають вони млять.....
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06.05.2024 11:37 Ответить
хоче ще три юаня заробити додатково
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06.05.2024 12:04 Ответить
Они решают свои проблемы! Чего вы тут говном плюетесь? Они в нашу сторону даже не смотрят!
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06.05.2024 12:29 Ответить
Китай Є джерелом, і Китай Є учасником. Власне все шо зараз на сході відбувається - все з санкціі Кита
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06.05.2024 14:52 Ответить
 
 