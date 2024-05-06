Китай намерен работать над поиском "хороших путей разрешения кризиса в Украине", - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин сегодня, 5 мая, в Париже заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, китайский лидер назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "украинским кризисом" и отметил влияние войны на европейское общество.
"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", - сказал Си Цзиньпин.
Кроме того он выразил надежду, что мир и стабильность "быстро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса".
Визит Си Цзиньпина в Европу
Ранее Цензор.НЕТ писал, что Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.
Сегодня, 5 мая, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе. Он намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы.
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Тільки розкрив рота -- вже збрехав.
Сi розвiдка пу
Уперше за 4 роки: Сі Цзіньпін прибув в Европу Говоритимуть про "олімпійське перемир'я"
чи вiйська Ф до UA чи торговельну кризу ХИНА
А в Києві деякі українські патріоти хочуть пам'ятник Булгакова зняти, який про це все написав. 🤓 Є в нього такий персонаж, як Воланд. Воланд = Омен.
і ця китайська «допомога» терористам рф під час війни виросла в рази!!!
Китай буде
- маніпулювати
- брехати
- лицемірити і тд
Суть в тому що слова їх нічого не варті - ЦЕ АЗІЯ, як і РФ чи Індія - там слова не значать нічого. Сам Китай бажає щоб европейці перестали розмножуватись і весь світ був лише китайський
А ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ "Китай має намір працювати над пошуком "хороших ДЛЯ КРЕМЛЯ шляхів вирішення кризи в України".
І це чисто кремлівське визначення криза в Україні, замість війна в України...
Т. Сі, папа з Риму, т. Путін працюють над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в України?"
11 Березня 2024
14:30
https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/
Немає там чого шукати - дайте ***** 48 годин вивести війська з теріторії України а якщо ні то зробіть "СВО" від Уралу до Москви. Шукають вони млять.....