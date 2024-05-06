Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в Україні", - Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні, 5 травня, у Парижі заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, китайський лідер назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну "українською кризою" й наголосив на впливі війни на європейське суспільство.
"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", - сказав Сі Цзіньпін.
Крім того він висловив сподівання, що мир і стабільність "швидко повернуться в Європу", і заявив про намір Пекіна "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".
Візит Сі Цзіньпіна до Європи
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.
Сьогодні, 5 травня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою. Він має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.
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Тільки розкрив рота -- вже збрехав.
Сi розвiдка пу
Уперше за 4 роки: Сі Цзіньпін прибув в Европу Говоритимуть про "олімпійське перемир'я"
чи вiйська Ф до UA чи торговельну кризу ХИНА
А в Києві деякі українські патріоти хочуть пам'ятник Булгакова зняти, який про це все написав. 🤓 Є в нього такий персонаж, як Воланд. Воланд = Омен.
і ця китайська «допомога» терористам рф під час війни виросла в рази!!!
Китай буде
- маніпулювати
- брехати
- лицемірити і тд
Суть в тому що слова їх нічого не варті - ЦЕ АЗІЯ, як і РФ чи Індія - там слова не значать нічого. Сам Китай бажає щоб европейці перестали розмножуватись і весь світ був лише китайський
А ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ "Китай має намір працювати над пошуком "хороших ДЛЯ КРЕМЛЯ шляхів вирішення кризи в України".
І це чисто кремлівське визначення криза в Україні, замість війна в України...
Т. Сі, папа з Риму, т. Путін працюють над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в України?"
11 Березня 2024
14:30
https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/
Немає там чого шукати - дайте ***** 48 годин вивести війська з теріторії України а якщо ні то зробіть "СВО" від Уралу до Москви. Шукають вони млять.....