Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в Україні", - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні, 5 травня, у Парижі заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, китайський лідер назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну "українською кризою" й наголосив на впливі війни на європейське суспільство.

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", - сказав Сі Цзіньпін.

Крім того він висловив сподівання, що мир і стабільність "швидко повернуться в Європу", і заявив про намір Пекіна "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".

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Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.

Сьогодні, 5 травня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою. Він має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.