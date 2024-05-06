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Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в Україні", - Сі Цзіньпін

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сьогодні, 5 травня, у Парижі заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, китайський лідер назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну "українською кризою" й наголосив на впливі війни на європейське суспільство.

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", - сказав Сі Цзіньпін.

Крім того він висловив сподівання, що мир і стабільність "швидко повернуться в Європу", і заявив про намір Пекіна "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".

Також читайте: Шольц та Макрон проведуть "таємну вечерю" перед візитом Сі Цзіньпіна до Франції, - Politico

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.

Сьогодні, 5 травня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою. Він має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

Автор: 

Китай (4505) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+33
Кризи? Воно називає найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової кризою!? Про що взагалі можна говорити з цим червономордим поцом, він посібник в цій війні і має бути покараний
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06.05.2024 00:31
+22
Криза у тебе в дупі, яка замість голови!
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06.05.2024 00:16
+22
допоки в китайозів "криза в Україні", а не війна з зазначенням агресора - доти на тему миру з ними не те що нема сенсу розмовляти, а й нічого від них путнього і не почути.
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06.05.2024 00:35
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Криза у тебе в дупі, яка замість голови!
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06.05.2024 00:16 Відповісти
А як Японія була захопила Китай, то то була не війна а китайська криза?!
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06.05.2024 05:52 Відповісти
то було СВО.
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06.05.2024 12:38 Відповісти
Ну что же, у господина СИ есть почти легальный способ увековечить своё имя и нобелевскую премию заполучить на досуге... а пока личная просьба, надавить на севкорейского пахана чтобы снаряды и ракеты прекратил рашистам продавать...
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06.05.2024 00:18 Відповісти
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06.05.2024 08:58 Відповісти
Китайський постулат у зовнішній політиці який належить Конфуцію, який любив повторювати британський премʼєр Черчіль і який в КНР діє і зараз - «немає постійних ворогів, немає постійних друзів, є постійні інтереси імперії». Так що не дуже вірте Сі, він купить і продасть … Він такий же ж як і плешивий гітлер…. Брехло і ліцемер.
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06.05.2024 00:19 Відповісти
******* китаєць.
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06.05.2024 00:21 Відповісти
.... як дихає.

Тільки розкрив рота -- вже збрехав.
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06.05.2024 09:12 Відповісти
Імператор Сі та Байден - домовляються і ділять світ .Закінчення війни в Україні залежить зараз від них та тільки від них .
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06.05.2024 00:28 Відповісти
Ще один ідіот. Я таке вже чув від ваших біженців в Америці.
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06.05.2024 01:26 Відповісти
Ні, не від них. І точно не від Зеленої Месії.
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06.05.2024 12:35 Відповісти
Кризи? Воно називає найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової кризою!? Про що взагалі можна говорити з цим червономордим поцом, він посібник в цій війні і має бути покараний
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06.05.2024 00:31 Відповісти
І хто ж його каратиме ?
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06.05.2024 09:52 Відповісти
Та його свої на вилах винесуть, якщо гарно прикрутити гайки економіці китаю і сі про це знає. Ніякий рркостан не замінить йому європейських і американських ринків. Давити треба цих сіпутінів
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06.05.2024 16:53 Відповісти
Він не дурний, він буде робити так як йому вигідно, хитрожопе кітозо...
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06.05.2024 00:34 Відповісти
типічний ждун..
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06.05.2024 01:05 Відповісти
допоки в китайозів "криза в Україні", а не війна з зазначенням агресора - доти на тему миру з ними не те що нема сенсу розмовляти, а й нічого від них путнього і не почути.
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06.05.2024 00:35 Відповісти
То у вас напевно є якиїсь кращий варіант?
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06.05.2024 00:38 Відповісти
Так, насадіть тєбя на бутилку, а потім підвісити на стовпа
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06.05.2024 01:09 Відповісти
То чисто твоє,кацапе, сиди і не кизди.
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11.05.2024 02:44 Відповісти
може бамбук легалізувати,.. замість маріхуани..?
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06.05.2024 01:10 Відповісти
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06.05.2024 08:54 Відповісти
Приїхав переконувати європейців тиснути на "пєрєміріє", бо для них, європейців "так буде краще".
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06.05.2024 00:39 Відповісти
прийшов їх обсати. І якщо Европа дійсно оце буде ковтати - то гени Леоніда, Бонапарта і Олександра - уже витравлені афро-арабами повністю. Бо Рим свого часу сказав - війна чи мир обирати вам - риму все одно. Ото була Европа - а тепер оці бомжі якісь чесне слово
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06.05.2024 01:23 Відповісти
У НАТО встановили червоні лінії для втручання у війну в Україні Зазначається, що Захід може втрутитися у повномасштабну війну, якщо росія залучить Білорусь до протистояння. Друга «червона лінія» - це якщо росіяни атакують країни Балтії, Польщу чи Молдову.
Сi розвiдка пу
Уперше за 4 роки: Сі Цзіньпін прибув в Европу Говоритимуть про "олімпійське перемир'я"
чи вiйська Ф до UA чи торговельну кризу ХИНА
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06.05.2024 07:26 Відповісти
Ай молодец. Как Блинкин дал под хвост китайской панде , так и голой думать начали .
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06.05.2024 00:54 Відповісти
Бреше, китайці такі ж брехливі, як кацапи.
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06.05.2024 00:58 Відповісти
Китайці більш майстерні в цьому, все таки більш давня цивілізація, на відміну від болотяних андрофагів.
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06.05.2024 08:33 Відповісти
Китайский комуняцкий ****..шь с первой до последней буквы. Сможет ли Макрон устоять?
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06.05.2024 00:58 Відповісти
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06.05.2024 01:03 Відповісти
У хлопчиків на плакаті такі обличчя... тільки в Омені або ще якомусь фільмі жахів зніматися
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06.05.2024 08:08 Відповісти
Це - обличчя сталінської Росії, таким воно тоді і було.
А в Києві деякі українські патріоти хочуть пам'ятник Булгакова зняти, який про це все написав. 🤓 Є в нього такий персонаж, як Воланд. Воланд = Омен.
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06.05.2024 12:40 Відповісти
Вперше такі пики на плакатах почали малювати за Адольфа. Прославляли так нордичну арійську расу. А потім в ссср мавпували-з мордви на плакатах виходив мощний вояка, так дотягнулось до товаріща Мао.
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06.05.2024 10:28 Відповісти
******* жовтий Вінні Пух (поцікавтеся чому Вінні заборонений в Кєтає )
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06.05.2024 01:10 Відповісти
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06.05.2024 01:27 Відповісти
https://youtu.be/dtzPcW4cECk?t=48
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06.05.2024 01:39 Відповісти
китай везе в рф все, з чого можна робити дрони, ракети, техніку.., якою московія потім вбиває українців..
і ця китайська «допомога» терористам рф під час війни виросла в рази!!!
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06.05.2024 01:16 Відповісти
ЧОГО І ТРЕБА БУЛО ДОВЕСТИ

Китай буде

- маніпулювати

- брехати

- лицемірити і тд

Суть в тому що слова їх нічого не варті - ЦЕ АЗІЯ, як і РФ чи Індія - там слова не значать нічого. Сам Китай бажає щоб европейці перестали розмножуватись і весь світ був лише китайський
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06.05.2024 01:20 Відповісти
Нагадайте, це ж Китай почав Опіумні війни, захопив Ліверпуль і змусив англійців купувати у них наркотики?
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06.05.2024 01:31 Відповісти
Той Китай, про який ви говорите, тепер зветься Тайвань
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06.05.2024 09:58 Відповісти
Пусті слова. За всьо харошеє протів усєво плахова. Міг і електронною поштою надіслати. Навіщо було так далеко летіти.
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06.05.2024 02:27 Відповісти
Захід вигодував дракона і тепер не може собі дати ради з ним. Рано чи пізно так мало статись...
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06.05.2024 05:27 Відповісти
Нехай вертається літаком шляхом Боінга 2014 даунбасом, кризова курва. Жовта шкіра не підгорить?
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06.05.2024 05:37 Відповісти
Пшов на х*й узькоглазий вінни пух
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06.05.2024 06:06 Відповісти
жовто-падло комуняцьке, ти колись висловися не хитров..бано
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06.05.2024 06:10 Відповісти
Йолоп...
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06.05.2024 06:47 Відповісти
ГОВОРИТСЯ "Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в України?"

А ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ "Китай має намір працювати над пошуком "хороших ДЛЯ КРЕМЛЯ шляхів вирішення кризи в України".

І це чисто кремлівське визначення криза в Україні, замість війна в України...

Т. Сі, папа з Риму, т. Путін працюють над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в України?"
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06.05.2024 06:47 Відповісти
Головний комуняка косооких продовжує "вмикати дурня".
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06.05.2024 06:54 Відповісти
врубив режим павліка
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06.05.2024 10:15 Відповісти
Як Папа «вболіває» за Росію. Шпальти світових видань - про слова Понтифіка про «білий прапор».

11 Березня 2024

14:30

https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/
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06.05.2024 07:54 Відповісти
Хошоші, це ті, які вигодні "лупатим".
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06.05.2024 08:22 Відповісти
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06.05.2024 08:30 Відповісти
Чайник , отрежь поставки оборудования росии и все , делов то
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06.05.2024 08:41 Відповісти
лучший коммент !
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06.05.2024 11:06 Відповісти
Українці також розуміють потрясіння російської кризи для керманича китайців.
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06.05.2024 09:34 Відповісти
"Українська криза»? Шоб ти здох, падло
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06.05.2024 09:56 Відповісти
дешевеньке бла-бла-бла, а-ля "за фсьо хорошєє, протів всєго плохого"
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06.05.2024 10:14 Відповісти
Вітюша Орбан десь на кордонах із сербами погодив з кетайцями будувати крупний автозавод. І мали сербів включити в кооперацію. Це щоб вгніздитись в ЕС і не платити ввізне мито. ЕС проти, а серби не вписуються в договорняк,бо хочуть вступити в ЕС. От і товариш Сі приїхав їх мирити. Навряд буде позитив.
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06.05.2024 10:36 Відповісти
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06.05.2024 10:39 Відповісти
Краще лєбєдіне озєро
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06.05.2024 11:55 Відповісти
Мудило кітайське війна в Україні ...а криза це в китаї
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06.05.2024 10:40 Відповісти
сі цзіпіздінь йде нах*й!
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06.05.2024 10:48 Відповісти
Си Цзи иди в ж....
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06.05.2024 11:22 Відповісти
Хто б йому нагадав про китайську кризу 1937-1945хх років...
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06.05.2024 11:33 Відповісти
Брехлива Гієна!!!
Немає там чого шукати - дайте ***** 48 годин вивести війська з теріторії України а якщо ні то зробіть "СВО" від Уралу до Москви. Шукають вони млять.....
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06.05.2024 11:37 Відповісти
хоче ще три юаня заробити додатково
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06.05.2024 12:04 Відповісти
Они решают свои проблемы! Чего вы тут говном плюетесь? Они в нашу сторону даже не смотрят!
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06.05.2024 12:29 Відповісти
Китай Є джерелом, і Китай Є учасником. Власне все шо зараз на сході відбувається - все з санкціі Кита
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06.05.2024 14:52 Відповісти
 
 