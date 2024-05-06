Розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб закінчити війну проти України, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн заявила, що всі сторони погодились, що Китай та ЄС мають спільний інтерес у мирі.

"Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській агресивній війні проти України", – зазначила вона.

Президентка Єврокомісії сказала, що Сі Цзіньпін "відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз".

Також читайте: Європі необхідно перезавантаження економічних зв’язків із Китаєм, - Макрон

"Я впевнена, що президент Сі продовжить робити це на тлі ядерних погроз РФ, що тривають", - додала вона.

Також фон дер Ляєн повідомила, що на зустрічі обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.

"Необхідно більше зусиль, щоб зупинити доставку товарів подвійного призначення Росії, яка потрапляє на поле бою", - підсумувала президентка ЄК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Координація з Китаєм щодо війни в Україні та на Близькому Сході є вирішальною, - Макрон

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Нагадаємо, 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Франції. Він розпочинає своє турне Європою.

За словами Сі Цзіньпіна Китай шукатиме "хороші шляхи" вирішення ситуації із війною в Україні.