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Новини
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Розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб закінчити війну проти України, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн розповіла подробиці зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фон дер Ляєн заявила, що всі сторони погодились, що Китай та ЄС мають спільний інтерес у мирі.

"Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській агресивній війні проти України", – зазначила вона.

Президентка Єврокомісії сказала, що Сі Цзіньпін "відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз".

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"Я впевнена, що президент Сі продовжить робити це на тлі ядерних погроз РФ, що тривають", - додала вона.

Також фон дер Ляєн повідомила, що на зустрічі обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.

"Необхідно більше зусиль, щоб зупинити доставку товарів подвійного призначення Росії, яка потрапляє на поле бою", - підсумувала президентка ЄК.

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Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Нагадаємо, 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Франції. Він розпочинає своє турне Європою.

За словами Сі Цзіньпіна Китай шукатиме "хороші шляхи" вирішення ситуації із війною в Україні.

Автор: 

Китай (4509) Сі Цзіньпін (312) фон дер Ляєн Урсула (762)


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Топ коментарі
+7
Или кто-то гадину удушит, или будет много загрязненных мест на земле. Ведь если шантаж хоть один раз удастся, бандит больше с него добровольно никогда не слезет.
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06.05.2024 14:47
+7
треба не розраховувати, а діяти.
або, дочекаєтесь ракет в свої столиці.
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06.05.2024 14:53
+4
Сколько можно этой наивности показывать? Уже даже США чётко указали на то, что комуняцкий Китай вдохновитель войны и спонсор орков
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06.05.2024 14:48
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Или кто-то гадину удушит, или будет много загрязненных мест на земле. Ведь если шантаж хоть один раз удастся, бандит больше с него добровольно никогда не слезет.
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06.05.2024 14:47 Відповісти
А там, похоту, пыне - трында, иначе Си не шел бы на мировую с Европой, обговаривать пост пынину участь симбирских епеней.
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06.05.2024 14:55 Відповісти
Сколько можно этой наивности показывать? Уже даже США чётко указали на то, что комуняцкий Китай вдохновитель войны и спонсор орков
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06.05.2024 14:48 Відповісти
І не розраховуйте.
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06.05.2024 14:50 Відповісти
Ага.... використає....аж десять разів....
Сподіваюся, ця вузькоока сволота дуже скоро подавиться "украінскім крізісам"
Падли.
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06.05.2024 14:53 Відповісти
треба не розраховувати, а діяти.
або, дочекаєтесь ракет в свої столиці.
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06.05.2024 14:53 Відповісти
Не варто на це розраховувати.А варто взятись за розум і почати системно готуватись до війни.Більше працювати,менше витрачати,переносити виробництва з китаю,і запускати оборонку на максимум.Інакше попереду вас чекають зловісні десятиліття горя,після трьох десятиліть безхмарного процвітання
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06.05.2024 15:03 Відповісти
Устами Урсули глаголить істина. Якщо президентка Єврокомісії розраховує на Китай і це станеться, то особливо обдарованих розумом поставлять перед фактом. А там кричи, не кричи або приймайте те що є і пропонуємо, або самі, все самі...
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06.05.2024 15:07 Відповісти
Летальну "надає" тіпа КНДР.
А все інше, від нітроцелюлози до носків, вже самі китайози.
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06.05.2024 15:31 Відповісти
Чомусь я не політик, тим більше не світового масштабу, як пані Фон дер Ляєн. І я не вірю абсолютно у наміри Китаю якось впливати на рашку завершити війну в Україні.
Побачимо хто правий.
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06.05.2024 15:47 Відповісти
Єдиний хороший шлях закінчення кацапією-паРашею )(уйло війни в Україні це:
1. повний і беззастережний вивід кацапського окупаційного лайна, біонепотребу з усієї окупованої кацапами території України в її міжнародно визнаних кордонах;
2. виплата кацапією )(уйло репарацій та контрибуцій за 10 років війни в Україні;
3. повне визнання паРашею )(уйло Незалежності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, її права вступу в будь-які міжнародні військові, політичні, економічні організації, союзи, насамперед в НАТО та ЕС;
4. Міжнародний суд (судовий процес) на кацапськими нацистами, нащадками червоних комуно-нацистів, окупантів України за зразком Нюренгберського трибуналу після 2Світової війни!!!
Усе решта від лукавого !!! Амінь !!!
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06.05.2024 16:43 Відповісти
 
 