Розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб закінчити війну проти України, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Фон дер Ляєн заявила, що всі сторони погодились, що Китай та ЄС мають спільний інтерес у мирі.
"Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію, щоб покласти край російській агресивній війні проти України", – зазначила вона.
Президентка Єврокомісії сказала, що Сі Цзіньпін "відіграв важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз".
"Я впевнена, що президент Сі продовжить робити це на тлі ядерних погроз РФ, що тривають", - додала вона.
Також фон дер Ляєн повідомила, що на зустрічі обговорили зобов’язання Китаю не надавати будь-яку допомогу летальною зброєю Росії.
"Необхідно більше зусиль, щоб зупинити доставку товарів подвійного призначення Росії, яка потрапляє на поле бою", - підсумувала президентка ЄК.
Візит Сі Цзіньпіна до Європи
Нагадаємо, 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Франції. Він розпочинає своє турне Європою.
За словами Сі Цзіньпіна Китай шукатиме "хороші шляхи" вирішення ситуації із війною в Україні.
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Сподіваюся, ця вузькоока сволота дуже скоро подавиться "украінскім крізісам"
Падли.
або, дочекаєтесь ракет в свої столиці.
А все інше, від нітроцелюлози до носків, вже самі китайози.
Побачимо хто правий.
1. повний і беззастережний вивід кацапського окупаційного лайна, біонепотребу з усієї окупованої кацапами території України в її міжнародно визнаних кордонах;
2. виплата кацапією )(уйло репарацій та контрибуцій за 10 років війни в Україні;
3. повне визнання паРашею )(уйло Незалежності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах, її права вступу в будь-які міжнародні військові, політичні, економічні організації, союзи, насамперед в НАТО та ЕС;
4. Міжнародний суд (судовий процес) на кацапськими нацистами, нащадками червоних комуно-нацистів, окупантів України за зразком Нюренгберського трибуналу після 2Світової війни!!!
Усе решта від лукавого !!! Амінь !!!