Координація з Китаєм щодо війни в Україні та на Близькому Сході є вирішальною, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має вести діалог з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Координація з Китаєм щодо великих криз в Україні та на Близькому Сході є абсолютно вирішальною", - сказав французький лідер.

"Очевидно, що нам потрібен цей європейсько-китайський діалог більше, ніж будь-коли, я висловлювався про це нещодавно, коли говорив про нашу Європу. Ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, і нам потрібно долати структурні труднощі", - додав Макрон.

За словами президента Франції, майбутнє Європи залежатиме від її здатності продовжувати розвивати збалансовані відносини з Китаєм.

Європейське турне Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Франції. Він розпочинає своє турне Європою.

За словами Сі Цзіньпіна Китай шукатиме "хороші шляхи" вирішення ситуації із війною в Україні.

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