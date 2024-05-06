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Новини
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Координація з Китаєм щодо війни в Україні та на Близькому Сході є вирішальною, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має вести діалог з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Координація з Китаєм щодо великих криз в Україні та на Близькому Сході є абсолютно вирішальною", - сказав французький лідер.

"Очевидно, що нам потрібен цей європейсько-китайський діалог більше, ніж будь-коли, я висловлювався про це нещодавно, коли говорив про нашу Європу. Ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, і нам потрібно долати структурні труднощі", - додав Макрон.

За словами президента Франції, майбутнє Європи залежатиме від її здатності продовжувати розвивати збалансовані відносини з Китаєм.

Європейське турне Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Франції. Він розпочинає своє турне Європою.

За словами Сі Цзіньпіна Китай шукатиме "хороші шляхи" вирішення ситуації із війною в Україні.

Читайте: Китай має намір працювати над пошуком "хороших шляхів вирішення кризи в Україні", - Сі Цзіньпін

Автор: 

Китай (4509) Євросоюз (13322) Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+2
Головне, що Франція з "яйцями".

https://youtu.be/eoMXAdCC0-I?si=jqczDjab6hT1uMUH
⚡️Франция отправила в Украину 100 солдат 3-го пехотного полка под Славянск ? | На очереди еще 1500
показати весь коментар
06.05.2024 13:36
+1
А ще недавно залізо виплавляли на своєму обійсті та горобців шугали!
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06.05.2024 13:30
+1
Мужність українського солдата і допомога нашому війську є вирішальною для Європи теж.
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06.05.2024 13:35
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Китаи почує?
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06.05.2024 13:28 Відповісти
Головне, що Франція з "яйцями".

https://youtu.be/eoMXAdCC0-I?si=jqczDjab6hT1uMUH
⚡️Франция отправила в Украину 100 солдат 3-го пехотного полка под Славянск ? | На очереди еще 1500
показати весь коментар
06.05.2024 13:36 Відповісти
Даи БОГ!
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06.05.2024 13:39 Відповісти
Кацапська брехня ! Жодних французів (принаймні у гідній згадкі чисельності ...) там нема !
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06.05.2024 13:43 Відповісти
Можливо, що і фейк, але всі світові та українські ЗМІ пишуть про це:
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024

Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.

Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.

2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.

За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.

Означення відправлення французьких легіонерів

Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.

Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.

3).
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06.05.2024 16:41 Відповісти
Нічим не підтверджено!
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06.05.2024 13:47 Відповісти
Можливо, що і фейк, але всі світові та українські ЗМІ пишуть про це, ще я переглянув відео майора ЗСУ Т. Березовця, він теж про відправку говорить. Ось відео:
https://youtu.be/B4tH9bmJ5fk?si=DyOL-9ToM8VyOd0L
НАТО тайно согласовало вступление в войну на стороне Украины | Си назвал условия завершения войны.
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024

Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.

Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.

2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.

За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.

Означення відправлення французьких легіонерів

Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.

Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.

3).
показати весь коментар
06.05.2024 16:57 Відповісти
Не вірте в таку х...ню по натівській концепції бойових дій... без підтримки авіації, ППО , ракетних систем ніхто піхоту до нас не відправить....

хіба інструкторів на полігони

Перше що ми побачимо це ППО і літаки... а потім уже контингент
показати весь коментар
06.05.2024 13:56 Відповісти
Можливо, що і фейк, але всі світові та українські ЗМІ пишуть про це:
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024

Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.

Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.

2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.

За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.

Означення відправлення французьких легіонерів

Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.

Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.

3).
показати весь коментар
06.05.2024 16:42 Відповісти
А ще недавно залізо виплавляли на своєму обійсті та горобців шугали!
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06.05.2024 13:30 Відповісти
Мужність українського солдата і допомога нашому війську є вирішальною для Європи теж.
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06.05.2024 13:35 Відповісти
Таке вже було про діалог з парашею на початку 2022....
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06.05.2024 13:44 Відповісти
Європейське турне Сі Цзіньпіна Т. Сі зайняв найвигіднішу стратагему...

«Мудре телятко двох маток ссе». З Європи скористається, з США, - з усього умовного Заходу, - у країнах третього світу зміцнить свої позиції і Путіна обіграє.

Все що відбувається на планеті на користь Китаю.
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06.05.2024 13:46 Відповісти
Ну , молодці , а що ... Так і треба
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06.05.2024 13:49 Відповісти
Хочуть переконати китайців не підтримувати *уйла? Ну-ну, поки вони з цього матимуть зиск вони його підтримуватимуть.
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06.05.2024 13:47 Відповісти
до нас Сізіпіня заїде чи очкує?
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06.05.2024 14:16 Відповісти
"макарон" б такою куйнею в скорім часі залишить НАТО .без США І Україну без американської фінансово-війскової допомоги.Він однозначно дає зрозуміти,що США більше не відіграють ролі гаранта безпеки як в ЄС,так і на Близькому Сході...Походу "макарон" збирається створювати в майбутньому"європейсько- китайський і рашистський аналог НАТО.
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06.05.2024 14:42 Відповісти
Макрон-Тестостерон.
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06.05.2024 15:26 Відповісти
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06.05.2024 17:16 Відповісти
 
 