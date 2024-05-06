Координація з Китаєм щодо війни в Україні та на Близькому Сході є вирішальною, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має вести діалог з Китаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Координація з Китаєм щодо великих криз в Україні та на Близькому Сході є абсолютно вирішальною", - сказав французький лідер.
"Очевидно, що нам потрібен цей європейсько-китайський діалог більше, ніж будь-коли, я висловлювався про це нещодавно, коли говорив про нашу Європу. Ми перебуваємо на поворотному етапі нашої історії, і нам потрібно долати структурні труднощі", - додав Макрон.
За словами президента Франції, майбутнє Європи залежатиме від її здатності продовжувати розвивати збалансовані відносини з Китаєм.
Європейське турне Сі Цзіньпіна
Нагадаємо, 5 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Франції. Він розпочинає своє турне Європою.
За словами Сі Цзіньпіна Китай шукатиме "хороші шляхи" вирішення ситуації із війною в Україні.
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https://youtu.be/eoMXAdCC0-I?si=jqczDjab6hT1uMUH
⚡️Франция отправила в Украину 100 солдат 3-го пехотного полка под Славянск ? | На очереди еще 1500
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024
Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.
Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.
2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.
За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.
Означення відправлення французьких легіонерів
Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.
Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.
3).
https://youtu.be/B4tH9bmJ5fk?si=DyOL-9ToM8VyOd0L
НАТО тайно согласовало вступление в войну на стороне Украины | Си назвал условия завершения войны.
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024
Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.
Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.
2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.
За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.
Означення відправлення французьких легіонерів
Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.
Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.
3).
хіба інструкторів на полігони
Перше що ми побачимо це ППО і літаки... а потім уже контингент
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024
Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.
Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.
2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.
За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.
Означення відправлення французьких легіонерів
Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.
Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.
3).
«Мудре телятко двох маток ссе». З Європи скористається, з США, - з усього умовного Заходу, - у країнах третього світу зміцнить свої позиції і Путіна обіграє.
Все що відбувається на планеті на користь Китаю.