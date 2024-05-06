Координация с Китаем относительно войны в Украине и на Ближнем Востоке является решающей, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна вести диалог с Китаем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Координация с Китаем по большим кризисам в Украине и на Ближнем Востоке является абсолютно решающей", - сказал французский лидер.

"Очевидно, что нам нужен этот европейско-китайский диалог больше, чем когда-либо, я высказывался об этом недавно, когда говорил о нашей Европе. Мы находимся на поворотном этапе нашей истории, и нам нужно преодолевать структурные трудности", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, будущее Европы будет зависеть от ее способности продолжать развивать сбалансированные отношения с Китаем.

Европейское турне Си Цзиньпина

Напомним, 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. Он начинает свое турне по Европе.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет искать "хорошие пути" решения ситуации с войной в Украине.

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