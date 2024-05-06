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Координация с Китаем относительно войны в Украине и на Ближнем Востоке является решающей, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна вести диалог с Китаем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Координация с Китаем по большим кризисам в Украине и на Ближнем Востоке является абсолютно решающей", - сказал французский лидер.

"Очевидно, что нам нужен этот европейско-китайский диалог больше, чем когда-либо, я высказывался об этом недавно, когда говорил о нашей Европе. Мы находимся на поворотном этапе нашей истории, и нам нужно преодолевать структурные трудности", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, будущее Европы будет зависеть от ее способности продолжать развивать сбалансированные отношения с Китаем.

Европейское турне Си Цзиньпина

Напомним, 5 мая лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. Он начинает свое турне по Европе.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет искать "хорошие пути" решения ситуации с войной в Украине.

Читайте также: Китай намерен работать над поиском "хороших путей разрешения кризиса в Украине", - Си Цзиньпин

Автор: 

Китай (2913) Евросоюз (17067) Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+2
Головне, що Франція з "яйцями".

https://youtu.be/eoMXAdCC0-I?si=jqczDjab6hT1uMUH
⚡️Франция отправила в Украину 100 солдат 3-го пехотного полка под Славянск ? | На очереди еще 1500
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06.05.2024 13:36
+1
А ще недавно залізо виплавляли на своєму обійсті та горобців шугали!
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06.05.2024 13:30
+1
Мужність українського солдата і допомога нашому війську є вирішальною для Європи теж.
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06.05.2024 13:35
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Китаи почує?
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06.05.2024 13:28 Ответить
Головне, що Франція з "яйцями".

https://youtu.be/eoMXAdCC0-I?si=jqczDjab6hT1uMUH
⚡️Франция отправила в Украину 100 солдат 3-го пехотного полка под Славянск ? | На очереди еще 1500
показать весь комментарий
06.05.2024 13:36 Ответить
Даи БОГ!
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06.05.2024 13:39 Ответить
Кацапська брехня ! Жодних французів (принаймні у гідній згадкі чисельності ...) там нема !
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06.05.2024 13:43 Ответить
Можливо, що і фейк, але всі світові та українські ЗМІ пишуть про це:
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024

Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.

Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.

2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.

За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.

Означення відправлення французьких легіонерів

Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.

Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.

3).
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06.05.2024 16:41 Ответить
Нічим не підтверджено!
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06.05.2024 13:47 Ответить
Можливо, що і фейк, але всі світові та українські ЗМІ пишуть про це, ще я переглянув відео майора ЗСУ Т. Березовця, він теж про відправку говорить. Ось відео:
https://youtu.be/B4tH9bmJ5fk?si=DyOL-9ToM8VyOd0L
НАТО тайно согласовало вступление в войну на стороне Украины | Си назвал условия завершения войны.
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024

Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.

Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.

2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.

За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.

Означення відправлення французьких легіонерів

Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.

Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.

3).
показать весь комментарий
06.05.2024 16:57 Ответить
Не вірте в таку х...ню по натівській концепції бойових дій... без підтримки авіації, ППО , ракетних систем ніхто піхоту до нас не відправить....

хіба інструкторів на полігони

Перше що ми побачимо це ППО і літаки... а потім уже контингент
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06.05.2024 13:56 Ответить
Можливо, що і фейк, але всі світові та українські ЗМІ пишуть про це:
1). Помста Макрона. Франція вже відправила свої війська в Україну - вони у Слов'янську, - Asian Time
06:0606.05.2024

Франція офіційно направила свої перші війська в Україну. Їх розгорнуто на підтримку української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську. Французькі солдати набрані з 3-го піхотного полку Франції, який є одним з основних елементів Французького іноземного легіону.

Про це https://asiatimes.com/2024/05/france-sends-combat-troops-to-ukraine-battlefront/ повідомляє Asian Time.

2). Військовий експерт, ексспівробітник Пентагону Стівен Браєн повідомляє, що Франція вже відправила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Це військові Іноземного легіону з французького піхотного полку, які були розміщені в Слов'янську для підтримки українських військ.

За словами Браєна, легіонери будуть займатися артилерією та спостереженням. Загалом, Франція планує відправити до 1500 легіонерів, які будуть перебувати в зоні бойових дій і допомагати Україні відстояти свою територію від російського нападу.

Означення відправлення французьких легіонерів

Президент Франції Емманюель Макрон вже довгий час говорить про відправлення французьких військ в Україну. Це рішення є компромісом, оскільки Франція не розгортає свою армію на території України і бійці Легіону не є громадянами Франції. Таким чином, Макрон може відправити війська до України, не спровокувавши опору всередині країни.

Також Макрон обурений агресивними діями Росії на африканському континенті, що шкодить діловим інтересам Франції. Це рішення також пов'язано з економічною безпекою Франції.

3).
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06.05.2024 16:42 Ответить
А ще недавно залізо виплавляли на своєму обійсті та горобців шугали!
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06.05.2024 13:30 Ответить
Мужність українського солдата і допомога нашому війську є вирішальною для Європи теж.
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06.05.2024 13:35 Ответить
Таке вже було про діалог з парашею на початку 2022....
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06.05.2024 13:44 Ответить
Європейське турне Сі Цзіньпіна Т. Сі зайняв найвигіднішу стратагему...

«Мудре телятко двох маток ссе». З Європи скористається, з США, - з усього умовного Заходу, - у країнах третього світу зміцнить свої позиції і Путіна обіграє.

Все що відбувається на планеті на користь Китаю.
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06.05.2024 13:46 Ответить
Ну , молодці , а що ... Так і треба
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06.05.2024 13:49 Ответить
Хочуть переконати китайців не підтримувати *уйла? Ну-ну, поки вони з цього матимуть зиск вони його підтримуватимуть.
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06.05.2024 13:47 Ответить
до нас Сізіпіня заїде чи очкує?
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06.05.2024 14:16 Ответить
"макарон" б такою куйнею в скорім часі залишить НАТО .без США І Україну без американської фінансово-війскової допомоги.Він однозначно дає зрозуміти,що США більше не відіграють ролі гаранта безпеки як в ЄС,так і на Близькому Сході...Походу "макарон" збирається створювати в майбутньому"європейсько- китайський і рашистський аналог НАТО.
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06.05.2024 14:42 Ответить
Макрон-Тестостерон.
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06.05.2024 15:26 Ответить
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06.05.2024 17:16 Ответить
 
 