Європі необхідно перезавантаження економічних зв’язків із Китаєм, - Макрон

Європі наразі слід забезпечити оновлення економічних зв’язків країни з Китаєм.

Про це французький президент Емманюель Макрон сказав в інтерв’ю газеті La Tribune Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав Макрон, використавши італійське слово, що означає "оновлення".

Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю.

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"Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", - додав президент Франції.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна. Як відомо, лідер КНР вперше за п’ять років відвідає Європейський Союз. Його тур розпочнеться 5 травня і триватиме п’ять днів. За цей час Сі планує здійснити офіційні візити до Франції, Угорщини та Сербії. Ці країни прагнуть залучити інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань Європейського Союзу щодо промислової політики Пекіну, а також попередження США щодо ризиків.