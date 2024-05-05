Європі необхідно перезавантаження економічних зв’язків із Китаєм, - Макрон
Європі наразі слід забезпечити оновлення економічних зв’язків країни з Китаєм.
Про це французький президент Емманюель Макрон сказав в інтерв’ю газеті La Tribune Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.
"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав Макрон, використавши італійське слово, що означає "оновлення".
Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю.
"Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", - додав президент Франції.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна. Як відомо, лідер КНР вперше за п’ять років відвідає Європейський Союз. Його тур розпочнеться 5 травня і триватиме п’ять днів. За цей час Сі планує здійснити офіційні візити до Франції, Угорщини та Сербії. Ці країни прагнуть залучити інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань Європейського Союзу щодо промислової політики Пекіну, а також попередження США щодо ризиків.
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це закінчилосьсуцільним гемором у всьому світі.
може краще най ті китайці радіють чашці рису на свята, а англо-саксонські робітники мають роботу ?
А не йти на його пропозиції.
Кітай хоче Світового Господства.
Панування всіеі Планетою.
Чи згодні Вільні Люди на це?
Західу потрібно чітко розуміти де е небезпека від Кітаю.
Не можно віддавати Китаю нові технології, наукові розробки, промисловість, тощо.
Непрепустимим був приклад коли виявилось що усі одноразові шприци виготовлялися у Китаю ( ковід 19). І Кітай почав шантажувати увесь світ…
Тому « перезавонтаження» це мае бути стратегия захісту світу від експансії комуністичного Китаю.
Не заважає, що ці знищували і знищуть уйгуріві є ризик для Тайваню...
Геть їбануті, самі ж червоного дракона годують, а потім будуть стогнати,що грошкй немає на снаряди для Тайваню
Уся його « Єкономіка» це планова соціалістична система.
Яка ніколи і ніде у світі не одержувала перемоги над « відкритим ринком».
Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.
"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав , використавши італійське слово, що означає "оновлення".
Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю. Джерело:
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.(Як думаєш .чи не про рашистські "звезди" вічноусміхнений китайський комуняка буде "пектися" із представниками цих "друзів куйла" і торгівлю з французами???
А ти, звісно, можеш і надалі намагатись поливати брудом наших союзників, що надали і надають СВОЮ зброю, що запускають СВОЮ оборонну промисловість на максималку для допомоги нам, бо...в тебе є, як виходить, завдання це робити.
І не тобі казати мені проходити чи ні далі(не ДАЛЬШЕ, кацачику!) - я завжди буду викривати таких як ти. Так що - гуляй вася.
покажіть у нас... скільки фахівців мають у нас такі оклади 24тис+ грн із харчуванням а про 39 тис мовчу навіть
Зачем косоглазых финансировать если есть проблемы с бывшими колониями и люмпеном.
Визы только рабочие и эмиграция при наличии средств для покупки недвижимости.
Потерял работу и депортация почти сразу.
Всю сволочь гнать из Европы, ещё немного и в Германии появится второй Гитлер при такой безумной политике с эмиграцией
А до того 30 років десятки мільйонів китайців вчилися в європейських університетах...
які б могли піти в західну економіку та ж роботизація і Китай б був непотрібний
Ця заява дуже х...ва для нас свідчить що орки будуть в наступні роки мати китайський ринок збуту для сировини і великий оборонний бюджет... більше Китаю немає де сировину взяти щоб забезпечити так звані вільні виробничі потужності
а Європейці у погоні за прибутком та дешевими ресурсами з раші це все фінансувати навіть в збиток для свого виробництва...
Реально фільм "Не дивіться вгору" автор фільму просто провидець.... корпорації у погоні за прибутком готові на любу авантюру а ручні політики в погоні за рейтингом і щоб їм щось підсипали від корпорацій ведуть свій електорат на край урви....
а потім якщо щось не так відсидяться в беспечному місці та і все
Et Satan conduit le bal!...
"Помимо шестизначного количества обычных артиллерийских снарядов, которые Украина получит в этом году, мы так же поставим прототипы арт снарядов с дальностью стрельбы в 100 км"
От і поїхав в п'ятиденне турне,типу до десятого зайнятий, не можу.