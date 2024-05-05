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Європі необхідно перезавантаження економічних зв’язків із Китаєм, - Макрон

президент,макрон,франції,емманюель

Європі наразі слід забезпечити оновлення економічних зв’язків країни з Китаєм.

Про це французький президент Емманюель Макрон сказав в інтерв’ю газеті La Tribune Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав Макрон, використавши італійське слово, що означає "оновлення".

Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю.

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"Неважливо, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", - додав президент Франції.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна. Як відомо, лідер КНР вперше за п’ять років відвідає Європейський Союз. Його тур розпочнеться 5 травня і триватиме п’ять днів. За цей час Сі планує здійснити офіційні візити до Франції, Угорщини та Сербії. Ці країни прагнуть залучити інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань Європейського Союзу щодо промислової політики Пекіну, а також попередження США щодо ризиків.

Автор: 

Китай (4505) Євросоюз (13316) Макрон Емманюель (1452)


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Топ коментарі
+18
Та ви шо? Вбехали туди мільярди. В себе заводи позакривали, своїх громадян свого часу кинули, бо побігли за дешевою раб силою і зеленою екологією А китай напічкали технологіями та заводами, і тепер ці косі можуть на н х кліпати доя себе все що хочеш...
Не заважає, що ці знищували і знищуть уйгуріві є ризик для Тайваню...
Геть їбануті, самі ж червоного дракона годують, а потім будуть стогнати,що грошкй немає на снаряди для Тайваню
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05.05.2024 10:50
+8
Я навіть не можу уявити як можна вплинути на Китай, за 20 років навчилися робити від дверних ручок до космічних кораблів та авіаносців.
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05.05.2024 11:02
+5
Без китаиців ніяк - план Макрона
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05.05.2024 10:45
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Без китаиців ніяк - план Макрона
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05.05.2024 10:45 Відповісти
один "розумний" єврей вже налагодив тісніші звязки Аиерики з китаєм.
це закінчилосьсуцільним гемором у всьому світі.
може краще най ті китайці радіють чашці рису на свята, а англо-саксонські робітники мають роботу ?

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05.05.2024 13:57 Відповісти
Комуністичний Китай треба саджати на @опу!

А не йти на його пропозиції.

Кітай хоче Світового Господства.
Панування всіеі Планетою.

Чи згодні Вільні Люди на це?
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05.05.2024 19:30 Відповісти
«Перезавантаження» з кітаем потрібно.

Західу потрібно чітко розуміти де е небезпека від Кітаю.
Не можно віддавати Китаю нові технології, наукові розробки, промисловість, тощо.

Непрепустимим був приклад коли виявилось що усі одноразові шприци виготовлялися у Китаю ( ковід 19). І Кітай почав шантажувати увесь світ…

Тому « перезавонтаження» це мае бути стратегия захісту світу від експансії комуністичного Китаю.
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05.05.2024 19:52 Відповісти
Та ви шо? Вбехали туди мільярди. В себе заводи позакривали, своїх громадян свого часу кинули, бо побігли за дешевою раб силою і зеленою екологією А китай напічкали технологіями та заводами, і тепер ці косі можуть на н х кліпати доя себе все що хочеш...
Не заважає, що ці знищували і знищуть уйгуріві є ризик для Тайваню...
Геть їбануті, самі ж червоного дракона годують, а потім будуть стогнати,що грошкй немає на снаряди для Тайваню
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05.05.2024 10:50 Відповісти
Паперовий тигр це е Кітай.

Уся його « Єкономіка» це планова соціалістична система.

Яка ніколи і ніде у світі не одержувала перемоги над « відкритим ринком».
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06.05.2024 02:44 Відповісти
головне роду Юди - "гешефт" ,а Україна і її народ їм до "лампочки"
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05.05.2024 10:51 Відповісти
Ти щось активно став поливати Макрона і союзників лайном! Прийшла нова методичка? Бо щось лаптями стало тхнути від тебе.
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05.05.2024 11:41 Відповісти
якщо останніми часами відчуваєш сморід рашистських кірзових чобіт,то добре придивися , чи бува Ти не в рашистських "портянках" взутий...???(((

Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав , використавши італійське слово, що означає "оновлення".

Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю. Джерело:
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05.05.2024 17:14 Відповісти
І як ця заява стосуєтья твого накида гівенця оцим "а Україна і її народ їм до "лампочки""? А те, що ВЖЕ на теріторії України є підрозділ Фрацузського "Іноземного легіону" і плануєтья ще - це як вписується в твою гнилу логіку, невідзеркалюваний ти наш?
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05.05.2024 22:09 Відповісти
"відзеркалений"- А те, що ВЖЕ на теріторії України є підрозділ Фрацузського "Іноземного легіону"(це скільки чоловік в цьому підрозділі і що він вирішує для України крім технічної допомоги із озброєнням французьского виробництва))) плюс ось це (

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.(Як думаєш .чи не про рашистські "звезди" вічноусміхнений китайський комуняка буде "пектися" із представниками цих "друзів куйла" і торгівлю з французами???
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05.05.2024 22:20 Відповісти
Що він там буде робити - то справа міжнародної політики республіки Франція, а ти, мудозвон, і такі, як ти придурки, готові обсирати всіх наших союзників, бо...щось там собі воно придумало і ще намагається тут корчити політичного знатока, такого собі екПерда. Вякати і плювати в руку допомоги - це те, що і хоче русня, це те, чого вони й добиваються від нас. І отакі відверто тупі накиди на Макрона і працюють на руку кацапів. Так хто тут тхне портянками, придурок?
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05.05.2024 22:28 Відповісти
Проходиш дальше,це щоб не уподіблюватися до хамства ,котре Тебе видає((( бо...щось там собі воно придумало і ще намагається тут корчити політичного знатока, такого собі екПерда.))) союзників і друзів в України багато.(на словах) ,а реально куйло знищує і Україну і чинить геноцид українського народу.Це реально діється сьогодні
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06.05.2024 10:01 Відповісти
"куйло знищує і Україну і чинить геноцид українського народу"? Ну, і при чому тут наші партнери, якщо бидло захотіло під час війни змінити Гетьмана на хрипатого шлєпера? Чомусь до виборів 19-го такого не було навіть близько, а після - почалась активна підготовка до початку повномаштабки для захоплення ВСІЄЇ України, що і почалось в 22-му. Ти тут поливаєш багном наших союзників, завдяки яким ми і встояли, всупереч тому що витворяв ЗЕбуїн за пів року перед вторгненням, всупереч тому позброєнню і відведенню військ в 19-21-му роках, всупереч закидів про "нагнєтаніє страха" і "наша развєдка работаєт і я єй давєряю больше". Про асфальт і розкрадання грошей, про не виділення 50млрд. гривень на ВСУ перд нападом - я вже мовчу.
А ти, звісно, можеш і надалі намагатись поливати брудом наших союзників, що надали і надають СВОЮ зброю, що запускають СВОЮ оборонну промисловість на максималку для допомоги нам, бо...в тебе є, як виходить, завдання це робити.
І не тобі казати мені проходити чи ні далі(не ДАЛЬШЕ, кацачику!) - я завжди буду викривати таких як ти. Так що - гуляй вася.
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06.05.2024 13:54 Відповісти
Ти правильно написав "гуляй вася" .сам себе викрив, як кацапа (маєш завдання)(((І як ця заява стосуєтья твого накида гівенця оцим "а Україна і її народ їм до "лампочки""? А те, що ВЖЕ на теріторії України є підрозділ Фрацузського "Іноземного легіону" і плануєтья ще - це як вписується в твою гнилу логіку, невідзеркалюваний ти наш?))
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06.05.2024 19:40 Відповісти
Ніби вже якийсь здоровий глузд проблискував останнім часом в його заявах,й на тобі знову((
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05.05.2024 10:52 Відповісти
Коли настане перемога і потрібно буде відновлювати країну, будівельників братимемо китайців. Наших уже зараз як кіт наплакав. Ось тоді і ми до такого як Макрон прийдемо, хоча для деяких це буде як серпом по ... але їхня думка нікому не важливо буде, звикнуть або будуть терпіти.
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05.05.2024 11:01 Відповісти
На такі зарплати як у нас платять будівельникам на відновленні китайці не поїдуть... максимум бнагладеш або африка
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05.05.2024 11:28 Відповісти
Якщо фахівець із добрим стажем роботи, платять нормально. А якщо принеси, подай то та не дуже. Хто на що вчився.
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05.05.2024 11:46 Відповісти
В саудовській аравії фахівець індус отримує 600 у.е. не біла каска... жовта.... плюс харчування і транспорт на роботу.... філіпінець або китаєць від 1000 у.е. з тим самим харчуванням ... причому китайці не хочуть дуже їхати на 1000 у.е. одиниці лиш філіпінці йдуть

покажіть у нас... скільки фахівців мають у нас такі оклади 24тис+ грн із харчуванням а про 39 тис мовчу навіть
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05.05.2024 11:58 Відповісти
У самих куча чёрных из Магриба , там свои заводы ставьте.
Зачем косоглазых финансировать если есть проблемы с бывшими колониями и люмпеном.
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05.05.2024 11:02 Відповісти
Так в тому й справа , що то дармоїди , із Магріба
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05.05.2024 11:39 Відповісти
Пример-ОАЭ .
Визы только рабочие и эмиграция при наличии средств для покупки недвижимости.
Потерял работу и депортация почти сразу.
Всю сволочь гнать из Европы, ещё немного и в Германии появится второй Гитлер при такой безумной политике с эмиграцией
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05.05.2024 13:03 Відповісти
Я навіть не можу уявити як можна вплинути на Китай, за 20 років навчилися робити від дверних ручок до космічних кораблів та авіаносців.
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05.05.2024 11:02 Відповісти
Половинчата позиція щодо економіки. Якщо у вас є проблеми з дешевим к и айським імпортом, то ставте більші митні збори на їхні товари, щоб захистити свого виробника. Я розумію що це дещо збільшить ціни і інфляцію, але по іншому діла не буде. Це розплата за інвестиції в Китай на яких заробляв ваш бізнес. А ці всі вмовляння китайців менше виробляти виглядають якось інфантально.
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05.05.2024 11:04 Відповісти
"за 20 років навчилися робити..."
А до того 30 років десятки мільйонів китайців вчилися в європейських університетах...
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05.05.2024 11:08 Відповісти
А ще Китай отримав триліони долларів інвестицій від заходу...

які б могли піти в західну економіку та ж роботизація і Китай б був непотрібний

Ця заява дуже х...ва для нас свідчить що орки будуть в наступні роки мати китайський ринок збуту для сировини і великий оборонний бюджет... більше Китаю немає де сировину взяти щоб забезпечити так звані вільні виробничі потужності

а Європейці у погоні за прибутком та дешевими ресурсами з раші це все фінансувати навіть в збиток для свого виробництва...
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05.05.2024 11:44 Відповісти
Таке саме божевілля в Європі було перед другою світовою американські і європейські компанії в погоні за прибутком поставляли обладнання для будівництва заводів в нацистів.... а американські банки їх фінансували.... Про совок який ще й пілотів навчав взагалі мовчу...

Реально фільм "Не дивіться вгору" автор фільму просто провидець.... корпорації у погоні за прибутком готові на любу авантюру а ручні політики в погоні за рейтингом і щоб їм щось підсипали від корпорацій ведуть свій електорат на край урви....

а потім якщо щось не так відсидяться в беспечному місці та і все
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05.05.2024 11:33 Відповісти
"Обсяг продажів, та відповідно, прибуток, мають зростати за будь яких умов!" (З курсу "суч - асний" менеджмент").

Et Satan conduit le bal!...
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05.05.2024 13:04 Відповісти
Конечно нужно не только не отдаляться от Китая, но и стать его колонией тогда может безработица в Европе уменьшится.
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05.05.2024 11:33 Відповісти
Таке враження шо позор першой та другой світових війн Макрон решив змити на історії Франції.
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05.05.2024 11:37 Відповісти
Пресс-служба Rheinmetall:

"Помимо шестизначного количества обычных артиллерийских снарядов, которые Украина получит в этом году, мы так же поставим прототипы арт снарядов с дальностью стрельбы в 100 км"
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05.05.2024 11:43 Відповісти
Таак, з газової голки *уйла злізли. То що треба ще війну з китайцями щоб з китайської голки злізли?
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05.05.2024 11:56 Відповісти
Сі зі своїм турне по Європі - Франція - Угорщина - Сербія не двозначно натякає де буде проходити новий розлом….
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05.05.2024 12:22 Відповісти
От Сербии и Венгрии нет толку, они на содержании.
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05.05.2024 13:05 Відповісти
Я дуже надіюсь що після візиту китайоза, Балкани не запалають бо тоді ЕС буде зайнятий ними Америка вже звязана Ізраелем, ітого можемо залишится самі проти парашки.
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05.05.2024 14:19 Відповісти
Просто СциДзинь сцить їхати до пуйла на 9травнябесіє.
От і поїхав в п'ятиденне турне,типу до десятого зайнятий, не можу.
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05.05.2024 15:49 Відповісти
 
 