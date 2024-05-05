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Европе необходима перезагрузка экономических связей с Китаем, - Макрон

президент,макрон,франції,емманюель

Европе сейчас следует обеспечить обновление экономических связей страны с Китаем.

Об этом французский президент Эмманюэль Макрон сказал в интервью газете La Tribune Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, Макрон заявил, что Европа хочет большей взаимности в экономических связях с Китаем, чтобы лучше обеспечить свою экономическую безопасность.

"Я призываю к "aggiornamento", потому что Китай сейчас имеет избыточные мощности во многих сферах и массово экспортирует в Европу", - сказал Макрон, использовав итальянское слово, означающее "обновление".

Он также подчеркнул, что не предлагает дистанцироваться от Китая.

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"Неважно, идет ли речь о климате или о безопасности, нам нужны китайцы", - добавил президент Франции.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина. Как известно, лидер КНР впервые за пять лет посетит Европейский Союз. Его тур начнется 5 мая и продлится пять дней. За это время Си планирует осуществить официальные визиты во Францию, Венгрию и Сербию. Эти страны стремятся привлечь инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований Европейского Союза в отношении промышленной политики Пекина, а также предупреждения США о рисках.

Автор: 

Китай (2912) Евросоюз (17063) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+18
Та ви шо? Вбехали туди мільярди. В себе заводи позакривали, своїх громадян свого часу кинули, бо побігли за дешевою раб силою і зеленою екологією А китай напічкали технологіями та заводами, і тепер ці косі можуть на н х кліпати доя себе все що хочеш...
Не заважає, що ці знищували і знищуть уйгуріві є ризик для Тайваню...
Геть їбануті, самі ж червоного дракона годують, а потім будуть стогнати,що грошкй немає на снаряди для Тайваню
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05.05.2024 10:50
+8
Я навіть не можу уявити як можна вплинути на Китай, за 20 років навчилися робити від дверних ручок до космічних кораблів та авіаносців.
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05.05.2024 11:02
+5
Без китаиців ніяк - план Макрона
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05.05.2024 10:45
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Без китаиців ніяк - план Макрона
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05.05.2024 10:45 Ответить
один "розумний" єврей вже налагодив тісніші звязки Аиерики з китаєм.
це закінчилосьсуцільним гемором у всьому світі.
може краще най ті китайці радіють чашці рису на свята, а англо-саксонські робітники мають роботу ?

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05.05.2024 13:57 Ответить
Комуністичний Китай треба саджати на @опу!

А не йти на його пропозиції.

Кітай хоче Світового Господства.
Панування всіеі Планетою.

Чи згодні Вільні Люди на це?
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05.05.2024 19:30 Ответить
«Перезавантаження» з кітаем потрібно.

Західу потрібно чітко розуміти де е небезпека від Кітаю.
Не можно віддавати Китаю нові технології, наукові розробки, промисловість, тощо.

Непрепустимим був приклад коли виявилось що усі одноразові шприци виготовлялися у Китаю ( ковід 19). І Кітай почав шантажувати увесь світ…

Тому « перезавонтаження» це мае бути стратегия захісту світу від експансії комуністичного Китаю.
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05.05.2024 19:52 Ответить
Та ви шо? Вбехали туди мільярди. В себе заводи позакривали, своїх громадян свого часу кинули, бо побігли за дешевою раб силою і зеленою екологією А китай напічкали технологіями та заводами, і тепер ці косі можуть на н х кліпати доя себе все що хочеш...
Не заважає, що ці знищували і знищуть уйгуріві є ризик для Тайваню...
Геть їбануті, самі ж червоного дракона годують, а потім будуть стогнати,що грошкй немає на снаряди для Тайваню
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05.05.2024 10:50 Ответить
Паперовий тигр це е Кітай.

Уся його « Єкономіка» це планова соціалістична система.

Яка ніколи і ніде у світі не одержувала перемоги над « відкритим ринком».
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06.05.2024 02:44 Ответить
головне роду Юди - "гешефт" ,а Україна і її народ їм до "лампочки"
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05.05.2024 10:51 Ответить
Ти щось активно став поливати Макрона і союзників лайном! Прийшла нова методичка? Бо щось лаптями стало тхнути від тебе.
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05.05.2024 11:41 Ответить
якщо останніми часами відчуваєш сморід рашистських кірзових чобіт,то добре придивися , чи бува Ти не в рашистських "портянках" взутий...???(((

Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.

"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав , використавши італійське слово, що означає "оновлення".

Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю. Джерело:
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05.05.2024 17:14 Ответить
І як ця заява стосуєтья твого накида гівенця оцим "а Україна і її народ їм до "лампочки""? А те, що ВЖЕ на теріторії України є підрозділ Фрацузського "Іноземного легіону" і плануєтья ще - це як вписується в твою гнилу логіку, невідзеркалюваний ти наш?
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05.05.2024 22:09 Ответить
"відзеркалений"- А те, що ВЖЕ на теріторії України є підрозділ Фрацузського "Іноземного легіону"(це скільки чоловік в цьому підрозділі і що він вирішує для України крім технічної допомоги із озброєнням французьского виробництва))) плюс ось це (

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.(Як думаєш .чи не про рашистські "звезди" вічноусміхнений китайський комуняка буде "пектися" із представниками цих "друзів куйла" і торгівлю з французами???
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05.05.2024 22:20 Ответить
Що він там буде робити - то справа міжнародної політики республіки Франція, а ти, мудозвон, і такі, як ти придурки, готові обсирати всіх наших союзників, бо...щось там собі воно придумало і ще намагається тут корчити політичного знатока, такого собі екПерда. Вякати і плювати в руку допомоги - це те, що і хоче русня, це те, чого вони й добиваються від нас. І отакі відверто тупі накиди на Макрона і працюють на руку кацапів. Так хто тут тхне портянками, придурок?
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05.05.2024 22:28 Ответить
Проходиш дальше,це щоб не уподіблюватися до хамства ,котре Тебе видає((( бо...щось там собі воно придумало і ще намагається тут корчити політичного знатока, такого собі екПерда.))) союзників і друзів в України багато.(на словах) ,а реально куйло знищує і Україну і чинить геноцид українського народу.Це реально діється сьогодні
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06.05.2024 10:01 Ответить
"куйло знищує і Україну і чинить геноцид українського народу"? Ну, і при чому тут наші партнери, якщо бидло захотіло під час війни змінити Гетьмана на хрипатого шлєпера? Чомусь до виборів 19-го такого не було навіть близько, а після - почалась активна підготовка до початку повномаштабки для захоплення ВСІЄЇ України, що і почалось в 22-му. Ти тут поливаєш багном наших союзників, завдяки яким ми і встояли, всупереч тому що витворяв ЗЕбуїн за пів року перед вторгненням, всупереч тому позброєнню і відведенню військ в 19-21-му роках, всупереч закидів про "нагнєтаніє страха" і "наша развєдка работаєт і я єй давєряю больше". Про асфальт і розкрадання грошей, про не виділення 50млрд. гривень на ВСУ перд нападом - я вже мовчу.
А ти, звісно, можеш і надалі намагатись поливати брудом наших союзників, що надали і надають СВОЮ зброю, що запускають СВОЮ оборонну промисловість на максималку для допомоги нам, бо...в тебе є, як виходить, завдання це робити.
І не тобі казати мені проходити чи ні далі(не ДАЛЬШЕ, кацачику!) - я завжди буду викривати таких як ти. Так що - гуляй вася.
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06.05.2024 13:54 Ответить
Ти правильно написав "гуляй вася" .сам себе викрив, як кацапа (маєш завдання)(((І як ця заява стосуєтья твого накида гівенця оцим "а Україна і її народ їм до "лампочки""? А те, що ВЖЕ на теріторії України є підрозділ Фрацузського "Іноземного легіону" і плануєтья ще - це як вписується в твою гнилу логіку, невідзеркалюваний ти наш?))
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06.05.2024 19:40 Ответить
Ніби вже якийсь здоровий глузд проблискував останнім часом в його заявах,й на тобі знову((
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05.05.2024 10:52 Ответить
Коли настане перемога і потрібно буде відновлювати країну, будівельників братимемо китайців. Наших уже зараз як кіт наплакав. Ось тоді і ми до такого як Макрон прийдемо, хоча для деяких це буде як серпом по ... але їхня думка нікому не важливо буде, звикнуть або будуть терпіти.
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05.05.2024 11:01 Ответить
На такі зарплати як у нас платять будівельникам на відновленні китайці не поїдуть... максимум бнагладеш або африка
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05.05.2024 11:28 Ответить
Якщо фахівець із добрим стажем роботи, платять нормально. А якщо принеси, подай то та не дуже. Хто на що вчився.
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05.05.2024 11:46 Ответить
В саудовській аравії фахівець індус отримує 600 у.е. не біла каска... жовта.... плюс харчування і транспорт на роботу.... філіпінець або китаєць від 1000 у.е. з тим самим харчуванням ... причому китайці не хочуть дуже їхати на 1000 у.е. одиниці лиш філіпінці йдуть

покажіть у нас... скільки фахівців мають у нас такі оклади 24тис+ грн із харчуванням а про 39 тис мовчу навіть
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05.05.2024 11:58 Ответить
У самих куча чёрных из Магриба , там свои заводы ставьте.
Зачем косоглазых финансировать если есть проблемы с бывшими колониями и люмпеном.
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05.05.2024 11:02 Ответить
Так в тому й справа , що то дармоїди , із Магріба
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05.05.2024 11:39 Ответить
Пример-ОАЭ .
Визы только рабочие и эмиграция при наличии средств для покупки недвижимости.
Потерял работу и депортация почти сразу.
Всю сволочь гнать из Европы, ещё немного и в Германии появится второй Гитлер при такой безумной политике с эмиграцией
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05.05.2024 13:03 Ответить
Я навіть не можу уявити як можна вплинути на Китай, за 20 років навчилися робити від дверних ручок до космічних кораблів та авіаносців.
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05.05.2024 11:02 Ответить
Половинчата позиція щодо економіки. Якщо у вас є проблеми з дешевим к и айським імпортом, то ставте більші митні збори на їхні товари, щоб захистити свого виробника. Я розумію що це дещо збільшить ціни і інфляцію, але по іншому діла не буде. Це розплата за інвестиції в Китай на яких заробляв ваш бізнес. А ці всі вмовляння китайців менше виробляти виглядають якось інфантально.
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05.05.2024 11:04 Ответить
"за 20 років навчилися робити..."
А до того 30 років десятки мільйонів китайців вчилися в європейських університетах...
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05.05.2024 11:08 Ответить
А ще Китай отримав триліони долларів інвестицій від заходу...

які б могли піти в західну економіку та ж роботизація і Китай б був непотрібний

Ця заява дуже х...ва для нас свідчить що орки будуть в наступні роки мати китайський ринок збуту для сировини і великий оборонний бюджет... більше Китаю немає де сировину взяти щоб забезпечити так звані вільні виробничі потужності

а Європейці у погоні за прибутком та дешевими ресурсами з раші це все фінансувати навіть в збиток для свого виробництва...
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05.05.2024 11:44 Ответить
Таке саме божевілля в Європі було перед другою світовою американські і європейські компанії в погоні за прибутком поставляли обладнання для будівництва заводів в нацистів.... а американські банки їх фінансували.... Про совок який ще й пілотів навчав взагалі мовчу...

Реально фільм "Не дивіться вгору" автор фільму просто провидець.... корпорації у погоні за прибутком готові на любу авантюру а ручні політики в погоні за рейтингом і щоб їм щось підсипали від корпорацій ведуть свій електорат на край урви....

а потім якщо щось не так відсидяться в беспечному місці та і все
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05.05.2024 11:33 Ответить
"Обсяг продажів, та відповідно, прибуток, мають зростати за будь яких умов!" (З курсу "суч - асний" менеджмент").

Et Satan conduit le bal!...
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05.05.2024 13:04 Ответить
Конечно нужно не только не отдаляться от Китая, но и стать его колонией тогда может безработица в Европе уменьшится.
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05.05.2024 11:33 Ответить
Таке враження шо позор першой та другой світових війн Макрон решив змити на історії Франції.
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05.05.2024 11:37 Ответить
Пресс-служба Rheinmetall:

"Помимо шестизначного количества обычных артиллерийских снарядов, которые Украина получит в этом году, мы так же поставим прототипы арт снарядов с дальностью стрельбы в 100 км"
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05.05.2024 11:43 Ответить
Таак, з газової голки *уйла злізли. То що треба ще війну з китайцями щоб з китайської голки злізли?
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05.05.2024 11:56 Ответить
Сі зі своїм турне по Європі - Франція - Угорщина - Сербія не двозначно натякає де буде проходити новий розлом….
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05.05.2024 12:22 Ответить
От Сербии и Венгрии нет толку, они на содержании.
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05.05.2024 13:05 Ответить
Я дуже надіюсь що після візиту китайоза, Балкани не запалають бо тоді ЕС буде зайнятий ними Америка вже звязана Ізраелем, ітого можемо залишится самі проти парашки.
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05.05.2024 14:19 Ответить
Просто СциДзинь сцить їхати до пуйла на 9травнябесіє.
От і поїхав в п'ятиденне турне,типу до десятого зайнятий, не можу.
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05.05.2024 15:49 Ответить
 
 