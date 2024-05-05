Европе необходима перезагрузка экономических связей с Китаем, - Макрон
Европе сейчас следует обеспечить обновление экономических связей страны с Китаем.
Об этом французский президент Эмманюэль Макрон сказал в интервью газете La Tribune Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, Макрон заявил, что Европа хочет большей взаимности в экономических связях с Китаем, чтобы лучше обеспечить свою экономическую безопасность.
"Я призываю к "aggiornamento", потому что Китай сейчас имеет избыточные мощности во многих сферах и массово экспортирует в Европу", - сказал Макрон, использовав итальянское слово, означающее "обновление".
Он также подчеркнул, что не предлагает дистанцироваться от Китая.
"Неважно, идет ли речь о климате или о безопасности, нам нужны китайцы", - добавил президент Франции.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина. Как известно, лидер КНР впервые за пять лет посетит Европейский Союз. Его тур начнется 5 мая и продлится пять дней. За это время Си планирует осуществить официальные визиты во Францию, Венгрию и Сербию. Эти страны стремятся привлечь инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований Европейского Союза в отношении промышленной политики Пекина, а также предупреждения США о рисках.
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це закінчилосьсуцільним гемором у всьому світі.
може краще най ті китайці радіють чашці рису на свята, а англо-саксонські робітники мають роботу ?
А не йти на його пропозиції.
Кітай хоче Світового Господства.
Панування всіеі Планетою.
Чи згодні Вільні Люди на це?
Західу потрібно чітко розуміти де е небезпека від Кітаю.
Не можно віддавати Китаю нові технології, наукові розробки, промисловість, тощо.
Непрепустимим був приклад коли виявилось що усі одноразові шприци виготовлялися у Китаю ( ковід 19). І Кітай почав шантажувати увесь світ…
Тому « перезавонтаження» це мае бути стратегия захісту світу від експансії комуністичного Китаю.
Не заважає, що ці знищували і знищуть уйгуріві є ризик для Тайваню...
Геть їбануті, самі ж червоного дракона годують, а потім будуть стогнати,що грошкй немає на снаряди для Тайваню
Уся його « Єкономіка» це планова соціалістична система.
Яка ніколи і ніде у світі не одержувала перемоги над « відкритим ринком».
Як зазначається, Макрон заявив, що Європа хоче більшої взаємності в економічних зв'язках із Китаєм, щоб краще забезпечити свою економічну безпеку.
"Я закликаю до "aggiornamento", тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав , використавши італійське слово, що означає "оновлення".
Він також підкреслив, що не пропонує дистанціюватися від Китаю. Джерело:
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.(Як думаєш .чи не про рашистські "звезди" вічноусміхнений китайський комуняка буде "пектися" із представниками цих "друзів куйла" і торгівлю з французами???
А ти, звісно, можеш і надалі намагатись поливати брудом наших союзників, що надали і надають СВОЮ зброю, що запускають СВОЮ оборонну промисловість на максималку для допомоги нам, бо...в тебе є, як виходить, завдання це робити.
І не тобі казати мені проходити чи ні далі(не ДАЛЬШЕ, кацачику!) - я завжди буду викривати таких як ти. Так що - гуляй вася.
покажіть у нас... скільки фахівців мають у нас такі оклади 24тис+ грн із харчуванням а про 39 тис мовчу навіть
Зачем косоглазых финансировать если есть проблемы с бывшими колониями и люмпеном.
Визы только рабочие и эмиграция при наличии средств для покупки недвижимости.
Потерял работу и депортация почти сразу.
Всю сволочь гнать из Европы, ещё немного и в Германии появится второй Гитлер при такой безумной политике с эмиграцией
А до того 30 років десятки мільйонів китайців вчилися в європейських університетах...
які б могли піти в західну економіку та ж роботизація і Китай б був непотрібний
Ця заява дуже х...ва для нас свідчить що орки будуть в наступні роки мати китайський ринок збуту для сировини і великий оборонний бюджет... більше Китаю немає де сировину взяти щоб забезпечити так звані вільні виробничі потужності
а Європейці у погоні за прибутком та дешевими ресурсами з раші це все фінансувати навіть в збиток для свого виробництва...
Реально фільм "Не дивіться вгору" автор фільму просто провидець.... корпорації у погоні за прибутком готові на любу авантюру а ручні політики в погоні за рейтингом і щоб їм щось підсипали від корпорацій ведуть свій електорат на край урви....
а потім якщо щось не так відсидяться в беспечному місці та і все
Et Satan conduit le bal!...
"Помимо шестизначного количества обычных артиллерийских снарядов, которые Украина получит в этом году, мы так же поставим прототипы арт снарядов с дальностью стрельбы в 100 км"
От і поїхав в п'ятиденне турне,типу до десятого зайнятий, не можу.