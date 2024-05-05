Европе необходима перезагрузка экономических связей с Китаем, - Макрон

Европе сейчас следует обеспечить обновление экономических связей страны с Китаем.

Об этом французский президент Эмманюэль Макрон сказал в интервью газете La Tribune Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, Макрон заявил, что Европа хочет большей взаимности в экономических связях с Китаем, чтобы лучше обеспечить свою экономическую безопасность.

"Я призываю к "aggiornamento", потому что Китай сейчас имеет избыточные мощности во многих сферах и массово экспортирует в Европу", - сказал Макрон, использовав итальянское слово, означающее "обновление".

Он также подчеркнул, что не предлагает дистанцироваться от Китая.

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"Неважно, идет ли речь о климате или о безопасности, нам нужны китайцы", - добавил президент Франции.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина. Как известно, лидер КНР впервые за пять лет посетит Европейский Союз. Его тур начнется 5 мая и продлится пять дней. За это время Си планирует осуществить официальные визиты во Францию, Венгрию и Сербию. Эти страны стремятся привлечь инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований Европейского Союза в отношении промышленной политики Пекина, а также предупреждения США о рисках.