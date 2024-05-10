РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10225 посетителей онлайн
Новости
7 703 25

Европейское турне Си Цзиньпина возрождает раскол континента времен "холодной войны", - Bloomberg

Європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів «Холодної війни», - Bloomberg

Несмотря на то, что во время своего первого визита в Европу за последние пять лет, лидер Китая Си Цзиньпин говорил об избежании новой "холодной войны", его дипломатия возродила разногласия, столкнув восток Европы с западом.

Об этом пишет издание Bloomberg, которое сделало ряд выводов из европейского турне Си Цзиньпина, передает Цензор.НЕТ.

Мало "прорывов" во Франции

Как известно, лидер Франции Эмманюэль Макрон, который намеревался установить более тесные взаимоотношения с лидером КНР, надеялся, что он сможет убедить Си Цзиньпина повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот остановил войну против Украины. Но, похоже, Си не слишком изменил свою позицию. Известно, что он лишь поддержал идею Макрона о глобальном перемирии на время проведения Олимпиады в Париже. Однако окончательно покажет, насколько Макрон смог повлиять на Си, предстоящий визит Путина в Пекин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая присоединилась к трехсторонней встрече в Париже, подчеркнула "экзистенциальный характер" российско-украинской войны. Однако лидер КНР отверг давление Брюсселя и предостерег от использования "конфликта как инструмента для критики Китая".

Однако, как отмечает Bloomberg, руководителю Китая не удалось вбить клин между ЕС и США. После трехсторонней встречи фон де Ляйен заявила, что ЕС готов использовать все имеющиеся инструменты, чтобы противостоять "недобросовестной" торговой практике Пекина, которая вызывает немалые опасения у Вашингтона.

Среди прочего, Франция и Китай подписали 18 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Си Цзиньпин также сказал, что он "приветствует" поставки французской сельскохозяйственной продукции и косметики, но если споры о чрезмерных производственных мощностях Китая перерастут в торговую войну, то эти сферы могут легко стать следующими целями.

В Венгрии Си похвалил "независимую" внешнюю политику Орбана

Во время своего визита в Венгрию китайский лидер не только похвалил "независимую" внешнюю политику Орбана, но и призвал Будапешт возглавить отношения региона с Китаем. Bloomberg отмечает, что именно в этом и проявилась одна из попыток Си разделить ЕС.

Кроме этого, Си объявил в Будапеште о ряде новых инвестиций, а также пообещал построить инфраструктуру, которая поможет распространять продукцию с китайских заводов, запланированных к строительству в Венгрии. Правительству Орбана также удалось привлечь китайские финансовые инвестиции в модернизацию устаревшей железнодорожной сети страны и строительство долгожданного сообщения между аэропортом Будапешта и центральной частью столицы. Также Венгрия выразила намерение углубить сотрудничество с Huawei для продвижения цифровизации в стране.

"Безграничная дружба с Сербией"

В Белграде китайскому лидеру президент Сербии Александар Вучич устроил грандиозный прием. Толпа приветствовала его флагами Китая. Интересно, что Си прибыл в Сербию в годовщину атаки НАТО на посольство Китая, которая произошла в 1999 году. Тогда американские ракеты убили трех китайских журналистов. Впоследствии тогдашняя администрация президента США Билла Клинтона назвала этот удар ошибочным, который произошел из-за устаревших карт. Си в Белграде на 25-ю годовщину бомбардировки китайского посольства силами НАТО пообещал "никогда не забыть" об этой атаке.

Во время визита в Белград глава Китая заявил, что Соглашение о свободной торговле с Сербией вступит в силу 1 июля. Кроме этого, он добавил, что КНР расширит импорт сельскохозяйственной продукции и увеличит количество прямых авиарейсов. Также Центральные банки Сербии и Китая будут работать над клиринговым соглашением, что будет способствовать укреплению деловых и торговых связей.

Сербия также решила, что будет хранить часть своих валютных резервов в юанях, пропорционально растущему долгу страны перед Китаем.

Bloomberg заключает, что Пекин мастерски применяет весь арсенал имеющихся на сегодня возможностей, чтобы продвигать собственное видение общей судьбы для человечества и свои глобальные инициативы, которые так противоречат ценностям западной цивилизации.

Автор: 

Венгрия (1935) Китай (2933) Сербия (387) Франция (3498) Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1299)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Всему цевилизованному миру , уже давно пора понять ,что Китай является ВРАГОМ демократии . Надо закрывать рынки ЕС . США , для товаров с Китая . Надо ваводить производства с Китая . Не стои за счёт ЕС и США помагать Китаю вооружаться и готовиться к войне.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:41
+10
Азіат 3.14здить те, що хоче почути його супротивник, а робить завжди своє. Тож розмовляти із азіатами - марна трата часу. Достатньо ретельно стежити за їхніми рухами
показать весь комментарий
10.05.2024 15:40
+9
ЄС має показово випхнути Угорщину, щоб це стало прикладом для потенційних "друзів" Китаю та рф.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так, це шанс для покусаних бджолами.
І вони його використають по повній.
На жаль...
показать весь комментарий
10.05.2024 15:36 Ответить
від укус бджоли набагато більше користі людині , як від заражених "зеленими глистами"
показать весь комментарий
10.05.2024 15:43 Ответить
І чим покусані ******* кращі за зелених гельмінтоносів ? У чому їхня користь - у вето на рішення євросоюзу ?
показать весь комментарий
10.05.2024 19:39 Ответить
******** не бджоли покусали, а рашистські "кровосісі" .У чому користь вето вйобиків ,покусаних "рашистськими кровосісями" варто запитати куйла
показать весь комментарий
10.05.2024 19:46 Ответить
То все ж , де відповідь на питання чим кращі "покусані " ?
показать весь комментарий
10.05.2024 19:53 Ответить
залізь в інтернет і пошукай , та почитай користь бджолиної терапії ,як про шкоду зелених гельмінтоносів .Запитання Тебе видають .Успіхів
показать весь комментарий
10.05.2024 22:23 Ответить
Мене мої питання ніяк не видають , бо немає чого видавати , на відміну від твого ідіотизму , який і видавати потреби немає , його і так видно . До чого ти , пасічнику , приліпив користь від бджолиних укусів , хотів бути оригінальним і перднув у калюжу ? ((
показать весь комментарий
11.05.2024 00:29 Ответить
І чим покусані ******* кращі за зелених гельмінтоносів ? У чому їхня користь - у вето на рішення євросоюзу ? -(((хотів бути оригінальним і перднув у калюжу ? Мене мої питання ніяк не видають , бо немає чого видавати - в Твоїх запитаннях - порівння ідіотичне
показать весь комментарий
11.05.2024 10:09 Ответить
Пасічнику , тебе вочевидь . не бджоли кусають а шершні , тому із мізками проблема (( Ти , дурбецал , подивися що ти зморозив у своєму першому коментарі , а потім відгавкуйся . Якщо людина писала про "покусаних" ******* і як вони використають візит китайця , то до чого ти приплів користь бджолиного яду і зеслиз ?
показать весь комментарий
11.05.2024 11:09 Ответить
Азіат 3.14здить те, що хоче почути його супротивник, а робить завжди своє. Тож розмовляти із азіатами - марна трата часу. Достатньо ретельно стежити за їхніми рухами
показать весь комментарий
10.05.2024 15:40 Ответить
Всему цевилизованному миру , уже давно пора понять ,что Китай является ВРАГОМ демократии . Надо закрывать рынки ЕС . США , для товаров с Китая . Надо ваводить производства с Китая . Не стои за счёт ЕС и США помагать Китаю вооружаться и готовиться к войне.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:41 Ответить
Не дєрмократії, а західної цивилізації...дєрмократія це такий же голімий фуфел як і комунізм...решта згоден
показать весь комментарий
10.05.2024 19:19 Ответить
пізно..., пізно "зупиняти" китаез- як кажуть, необратимий" процес уже в русі...-зміна "гегемона" все рівно відбудеться..., років за 25-50 ть...
показать весь комментарий
11.05.2024 19:57 Ответить
Поц вузькоокий.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:43 Ответить
ЄС має показово випхнути Угорщину, щоб це стало прикладом для потенційних "друзів" Китаю та рф.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:46 Ответить
Хай китайози їм жрачку літаками возять, як колись в Західний Берлін
показать весь комментарий
10.05.2024 16:10 Ответить
думаю китай буде подихати знову від голоду років через 15, в сраних террориристів ніхто інвестувати не буде
показать весь комментарий
10.05.2024 15:48 Ответить
Проблема у тому , що вони самі кого хочеш зараз проінвестують .
показать весь комментарий
10.05.2024 19:42 Ответить
Той, хто вірить комуністам - долбойоб, той, хто вірить комуністам-кєтайцам - долбойоб в кубі...
показать весь комментарий
10.05.2024 15:49 Ответить
головний хунвейбин-комуніст робить те, що не може сам мордор. Всі країни /угорщина, сербія і далі по списку/, які об'являють стратегичне партнерство з маоистами, обмежувати у правах по ЕС, а найбільш активних виключати.
показать весь комментарий
10.05.2024 15:50 Ответить
Європейсье турне "підзіпіна " -США І ЄС НАКУЙ З ПЛЯЖУ.Тепер ми з МОЇМ корифаном куйлом всія 3,14 дерації, будемо в Європі заправляти,а не ЄС І НАТО
показать весь комментарий
10.05.2024 15:51 Ответить
китайці роблять виключно тільки те, що їм дозволяє Захід
показать весь комментарий
10.05.2024 15:54 Ответить
От Захід відгодував монстряків! паРаша, Китай, КНДР. А могли б цих метастаз позбутися, після розпаду Совка. Але ніт.
показать весь комментарий
10.05.2024 16:00 Ответить
Сі з х*йлом вісь світ обдурять та виграють. Захід з цими потворами не впорається.
показать весь комментарий
10.05.2024 16:09 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2024 16:18 Ответить
 
 