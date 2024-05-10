Европейское турне Си Цзиньпина возрождает раскол континента времен "холодной войны", - Bloomberg

Несмотря на то, что во время своего первого визита в Европу за последние пять лет, лидер Китая Си Цзиньпин говорил об избежании новой "холодной войны", его дипломатия возродила разногласия, столкнув восток Европы с западом.

Об этом пишет издание Bloomberg, которое сделало ряд выводов из европейского турне Си Цзиньпина, передает Цензор.НЕТ.

Мало "прорывов" во Франции

Как известно, лидер Франции Эмманюэль Макрон, который намеревался установить более тесные взаимоотношения с лидером КНР, надеялся, что он сможет убедить Си Цзиньпина повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот остановил войну против Украины. Но, похоже, Си не слишком изменил свою позицию. Известно, что он лишь поддержал идею Макрона о глобальном перемирии на время проведения Олимпиады в Париже. Однако окончательно покажет, насколько Макрон смог повлиять на Си, предстоящий визит Путина в Пекин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая присоединилась к трехсторонней встрече в Париже, подчеркнула "экзистенциальный характер" российско-украинской войны. Однако лидер КНР отверг давление Брюсселя и предостерег от использования "конфликта как инструмента для критики Китая".

Однако, как отмечает Bloomberg, руководителю Китая не удалось вбить клин между ЕС и США. После трехсторонней встречи фон де Ляйен заявила, что ЕС готов использовать все имеющиеся инструменты, чтобы противостоять "недобросовестной" торговой практике Пекина, которая вызывает немалые опасения у Вашингтона.

Среди прочего, Франция и Китай подписали 18 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Си Цзиньпин также сказал, что он "приветствует" поставки французской сельскохозяйственной продукции и косметики, но если споры о чрезмерных производственных мощностях Китая перерастут в торговую войну, то эти сферы могут легко стать следующими целями.

В Венгрии Си похвалил "независимую" внешнюю политику Орбана

Во время своего визита в Венгрию китайский лидер не только похвалил "независимую" внешнюю политику Орбана, но и призвал Будапешт возглавить отношения региона с Китаем. Bloomberg отмечает, что именно в этом и проявилась одна из попыток Си разделить ЕС.

Кроме этого, Си объявил в Будапеште о ряде новых инвестиций, а также пообещал построить инфраструктуру, которая поможет распространять продукцию с китайских заводов, запланированных к строительству в Венгрии. Правительству Орбана также удалось привлечь китайские финансовые инвестиции в модернизацию устаревшей железнодорожной сети страны и строительство долгожданного сообщения между аэропортом Будапешта и центральной частью столицы. Также Венгрия выразила намерение углубить сотрудничество с Huawei для продвижения цифровизации в стране.

"Безграничная дружба с Сербией"

В Белграде китайскому лидеру президент Сербии Александар Вучич устроил грандиозный прием. Толпа приветствовала его флагами Китая. Интересно, что Си прибыл в Сербию в годовщину атаки НАТО на посольство Китая, которая произошла в 1999 году. Тогда американские ракеты убили трех китайских журналистов. Впоследствии тогдашняя администрация президента США Билла Клинтона назвала этот удар ошибочным, который произошел из-за устаревших карт. Си в Белграде на 25-ю годовщину бомбардировки китайского посольства силами НАТО пообещал "никогда не забыть" об этой атаке.

Во время визита в Белград глава Китая заявил, что Соглашение о свободной торговле с Сербией вступит в силу 1 июля. Кроме этого, он добавил, что КНР расширит импорт сельскохозяйственной продукции и увеличит количество прямых авиарейсов. Также Центральные банки Сербии и Китая будут работать над клиринговым соглашением, что будет способствовать укреплению деловых и торговых связей.

Сербия также решила, что будет хранить часть своих валютных резервов в юанях, пропорционально растущему долгу страны перед Китаем.

Bloomberg заключает, что Пекин мастерски применяет весь арсенал имеющихся на сегодня возможностей, чтобы продвигать собственное видение общей судьбы для человечества и свои глобальные инициативы, которые так противоречат ценностям западной цивилизации.